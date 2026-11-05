Sąd UE zakazał oznaczania produktów spożywczych zawierających kanabidiol jako ekologiczne – Politico

Sąd Unii Europejskiej wydał orzeczenie, zgodnie z którym produkty spożywcze zawierające kanabidiol (CBD) nie mogą być oznaczane jako „ekologiczne” do czasu uzyskania oficjalnego zezwolenia na sprzedaż na rynku UE.

Ponieważ Komisja Europejska klasyfikuje naturalny kanabidiol jako nowy produkt spożywczy, który nie przeszedł jeszcze odpowiedniej procedury dopuszczenia do obrotu, sąd uznał, że przyznanie takiej certyfikacji wprowadza konsumentów w błąd co do jakości i statusu prawnego towaru.

Sprawa została rozpatrzona w wyniku skargi sprzedawców produktów konopnych na odmowę przyznania certyfikatu ekologicznego przez francuski Narodowy Instytut Pochodzenia i Jakości dla odpowiednich produktów.

Źródło: Politico.

Malta stała się pierwszym krajem UE, który zalegalizował uprawę i osobiste używanie konopi indyjskich.

Burmistrz Brukseli, a jednocześnie wiceprzewodniczący rządzącej Socjalistycznej Partii Belgii, Philip Close, ogłosił zamiar dążenia do dekryminalizacji, a ostatecznie do legalizacji konopi indyjskich na wzór Holandii.

Inicjatywa dotycząca legalizacji konopi indyjskich, zgłoszona przez koalicyjny rząd Niemiec, jest sprzeczna z prawodawstwem Unii Europejskiej – wynika z analizy wydziału prawnego Bundestagu.

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