Sąd impeachmentowy na Filipinach uwzględnił wniosek oskarżenia i wyłączył dwa punkty oskarżenia przeciwko wiceprezydentce Sarze Duterte. Wraz z wcześniej wycofanym zarzutem łapownictwa pozostawiło to w sprawie jedynie oskarżenie dotyczące niezadeklarowanego majątku. Informuje o tym Channel NewsAsia.

Jakie punkty wyłączono

Prokuratorzy zwrócili się do sądu o wyłączenie twierdzeń o niewłaściwym wykorzystaniu środków, a także oskarżenia o grożenie śmiercią prezydentowi Ferdinandowi Marcosowi. W ubiegłym tygodniu złożyli również wniosek o wycofanie zarzutu łapownictwa.

Przewodniczący sądu senator Francis Escudero, zatwierdzając wniosek, oświadczył, że punkty 1, 3 i 4 nie będą już wchodzić w skład artykułów impeachmentu i nie zostaną poddane pod głosowanie członków sądu w celu wydania werdyktu.

Jedyne oskarżenie

Postępowanie jest kontynuowane w sprawie zarzutu dotyczącego niezadeklarowanego majątku. Oskarżenie twierdzi, że Duterte nie zadeklarowała wszystkich swoich aktywów, choć urzędnicy na Filipinach są zobowiązani do corocznego składania odpowiednich deklaracji. Główna prokuratorka Gervil Luistro powiedziała, że dostępne dowody są wystarczające do odrębnego rozpatrzenia tego punktu.

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Adwokatka obrony Sheila Sison nazwała decyzję całkowicie niesprawiedliwą, wskazując, że prokuratorzy przedstawili już 14 świadków w sprawie przeciwko wiceprezydentce.

Możliwe konsekwencje

Sara Duterte, córka byłego prezydenta Rodrigo Duterte, od kilku miesięcy staje przed Senatem Filipin w ramach procedury impeachmentu. Uznanie jej za winną jedynego pozostałego zarzutu może na zawsze pozbawić ją prawa do zajmowania stanowisk pochodzących z wyboru i zagrozić jej udziałowi w wyborach prezydenckich w 2028 roku.

W ubiegłym miesiącu 24-osobowy Senat przyjął niższy próg głosów wymagany do uznania Duterte za winną: konstytucyjny wymóg poparcia dwóch trzecich wszystkich senatorów zinterpretował jako dwie trzecie członków zdolnych do udziału w postępowaniu. Według publikacji do wydania wyroku skazującego potrzeba obecnie 14 głosów.

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