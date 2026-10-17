Sąd w Karaczi w Pakistanie przedłużył o dwa dni areszt do celów śledczych dziennikarza Iqrarula Hassana w sprawie dotyczącej domniemanego rozpowszechniania antypaństwowych treści w mediach społecznościowych. Poinformował o tym The Express Tribune.

Decyzja sądu

Magistrat sądowy wschodniej dzielnicy Karaczi oddalił również wniosek prawników Hassana i zobowiązał pakistańską Krajową Agencję Dochodzeń w sprawie Cyberprzestępczości (NCCIA) do przedstawienia raportu na następnym posiedzeniu.

W ubiegłym tygodniu NCCIA doprowadziła dziennikarza przed magistrata, który przekazał go agencji na cztery dni aresztu do celów śledczych. W czwartek Sąd Okręgowy i Sesyjny Wschodniej Dzielnicy oddalił wniosek o zaskarżenie tej decyzji. Obrona kwestionowała legalność postępowania, podkreślając, że sprawa dotyczy kwestii cyfrowych i cybernetycznych.

Istota sprawy

Sprawę przeciwko Hassanowi wszczęto na podstawie artykułów 9, 10, 20, 24 i 26-A ustawy o zapobieganiu przestępstwom elektronicznym z 2016 roku. Materiały sprawy wskazują, że dziennikarz za pośrednictwem osobistych kont na X, Instagramie i Facebooku miał rzekomo rozpowszechniać fałszywe, sfabrykowane, antypaństwowe i zniesławiające treści, aby nastawić społeczeństwo przeciwko państwu, jego instytucjom i urzędnikom.

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Według wersji przedstawionej w materiałach sprawy wpisy Hassana miały rzekomo przedstawiać państwo, jego instytucje i urzędników w fałszywy i zniekształcony sposób, a zgodne z prawem działania jako kontrowersyjne. Śledczy twierdzą również, że treści były publicznie dostępne i mogły dotrzeć do odbiorców w Pakistanie i za granicą.

Oświadczenie żony dziennikarza

Żona dziennikarza, Farah Iqrar, powiedziała redakcji 12 października, że grupa niezidentyfikowanych osób, które — jak twierdziła — podawały się za pracowników NCCIA, zabrała Hassana z ich domu w rejonie Defence C w Lahaurze. Utrzymywała, że późnym wieczorem do domu przyszło od pięciu do siedmiu osób, w tym kobiety, groziły wyważeniem drzwi, a następnie siłą zabrały dziennikarza z pokoju.

Później minister informacji prowincji Pendżab Azma Bokhari oświadczyła, że policja Pendżabu nie zatrzymała Hassana, a okoliczności zdarzenia są sprawdzane. Kilka godzin przed zgłoszonym incydentem dziennikarz opublikował na X wpis krytykujący Pakistańską Partię Ludową i wspomniał Nawaza Sharifa oraz prezydenta Asifa Alego Zardariego.

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