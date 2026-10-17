Federalny Sąd Konstytucyjny Pakistanu orzekł, że drobne lub mniej poważne wykroczenie nie może na zawsze pozbawiać człowieka możliwości podjęcia służby publicznej. Sąd utrzymał w mocy decyzję Wysokiego Sądu w Peszawarze, który zobowiązał władze prowincji Chajber Pasztunchwa do rozpatrzenia kandydatury osoby ubiegającej się o stanowisko konstabla policji.

Jak podaje The Express Tribune, kandydat został wcześniej uznany za winnego w sprawie na podstawie artykułów 285 i 286 pakistańskiego kodeksu karnego. Przepisy te dotyczą nieostrożnego obchodzenia się z ogniem, materiałami łatwopalnymi lub substancjami wybuchowymi. Po przyznaniu się do winy kandydat został ukarany grzywną w wysokości 500 rupii pakistańskich.

Proporcjonalność konsekwencji

W czterostronicowym orzeczeniu, którego autorem był sędzia Ali Bakar Najafi, wskazano, że przy ustalaniu długoterminowych konsekwencji wyroku należy uwzględnić charakter wykroczenia, stosunek danej osoby do zachowań przestępczych oraz prawdopodobieństwo kolejnych wykroczeń. Sąd nie znalazł w materiałach sprawy danych wskazujących, że kandydat jest notorycznym sprawcą wykroczeń.

Sąd zwrócił również uwagę, że przyznanie się do winy może być wynikiem porozumienia mającego na celu uniknięcie niepotrzebnego zużywania czasu sądu, a czasem może świadczyć o skrusze. Jednocześnie konsekwencje takiego przyznania się muszą być współmierne do wykroczenia i nie mogą prowadzić do dożywotniego zakazu pracy w służbie publicznej.

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W materiałach sprawy nie było potwierdzenia, że kandydatowi właściwie wyjaśniono długoterminowe konsekwencje przyznania się do winy przed zawarciem porozumienia na podstawie artykułu 243 kodeksu postępowania karnego z 1898 roku. Sąd nie dostrzegł również wystarczających podstaw, by uznać wyrok za trwałą przeszkodę w jego powołaniu do służby publicznej.

Wymagania wobec kandydatów do policji

Federalny Sąd Konstytucyjny uznał, że podczas naboru do policji należy starannie oceniać charakter i przydatność kandydatów. Przepisy policyjne z 1934 roku stanowią, że rekruci muszą mieć dobrą reputację.

Jednocześnie sąd podkreślił, że samo zgłoszenie dotyczące wykroczenia, odnotowane w FIR, bez późniejszego postawienia zarzutów lub wyroku pozostaje jedynie twierdzeniem. Takie zgłoszenia mogą czasem wynikać z osobistej niechęci lub innych motywów, dlatego przy ocenie kandydata istotne są wyniki dochodzenia oraz ustalenia śledczego.

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