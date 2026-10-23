Federalny sąd apelacyjny USA dla dziewiątego okręgu uznał za nielegalną decyzję prezydenta Donalda Trumpa o rozmieszczeniu Gwardii Narodowej w rejonie Los Angeles w Kalifornii. Skład sędziowski podjął decyzję większością dwóch głosów do jednego, informuje The Hill.

Argumenty sądu

Sąd odrzucił argument Trumpa, że protesty przeciwko zaostrzeniu przez niego polityki imigracyjnej, którym w niektórych przypadkach towarzyszyła przemoc, dawały mu podstawy do przejęcia kontroli nad wojskami od gubernatora Kalifornii Gavina Newsoma.

Prezydent powołał się na ustawę, która pozwala sfederalizować Gwardię Narodową w przypadku buntu lub gdy egzekwowanie prawa przy użyciu regularnych sił jest niemożliwe. Sędzia Jennifer Sung zaznaczyła, że pozwani nie udowodnili żadnej z dwóch niezbędnych przesłanek dla takiej decyzji.

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Sung poparł sędzia Eric Miller, natomiast sędzia Mark Bennett przedstawił odrębne zdanie. Bennett uważał, że sąd apelacyjny nie powinien był wydawać orzeczenia, ponieważ administracja dążyła do wycofania apelacji i kontynuowania sprawy w sądzie pierwszej instancji z uwzględnieniem stanowiska Sądu Najwyższego USA.

Znaczenie decyzji

Na wczesnym etapie tej sprawy dziewiąty okręg stanął po stronie Trumpa. Jednak Sąd Najwyższy USA wcześniej uznał, że Trump nie spełnił wymogów ustawowych dotyczących jednostronnego rozmieszczenia Gwardii Narodowej w Chicago. Sąd wyjaśnił, że pojęcie „regularne siły” prawdopodobnie odnosi się do Sił Zbrojnych USA.

Rozmieszczenie Gwardii Narodowej w Los Angeles już się zakończyło. Jednocześnie orzeczenie sądu apelacyjnego będzie wiążące dla przyszłych składów dziewiątego okręgu, jeśli Trump ponownie spróbuje rozmieścić Gwardię Narodową w Kalifornii. Osobno zaznaczono, że rozmieszczenie Gwardii Narodowej w Waszyngtonie trwa, lecz opiera się na innym przepisie prawnym.

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