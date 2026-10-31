Federalny sąd USA w Dystrykcie Kolumbii oddalił wniosek amerykańskiego aktywisty na rzecz przejrzystości Aarona Greenspana, który prosił o zgodę na zadanie pytań prezydentowi Nigerii Boli Tinubu oraz firmie lobbingowej DCI Group. Wniosek dotyczył domniemanych cyberataków na stronę badań prawniczych PlainSite w sprawie o dostęp do dokumentów rządowych na podstawie amerykańskiej ustawy o wolności informacji (FOIA).

Sąd uznał, że proponowane postępowanie dowodowe nie ma wystarczającego związku z główną sprawą FOIA dotyczącą Federalnego Biura Śledczego USA i amerykańskiej Agencji ds. Zwalczania Narkotyków, informuje Premium Times Nigeria.

Wniosek dotyczący domniemanych ataków

We wrześniu Greenspan poprosił sąd o zgodę na przesłanie Tinubu czterech pytań dotyczących domniemanych ataków typu odmowa usługi na PlainSite. Twierdził, że prezydent Nigerii, jego rząd lub osoby rzekomo działające w ich imieniu, w tym DCI Group AZ, LLC, nie zaprzeczyli udziałowi w atakach.

Jednocześnie pismo Greenspana nie potwierdzało, że Tinubu lub DCI Group przeprowadzili te ataki, i nie zawierało dowodów ustalających osoby odpowiedzialne. Przedstawiciele Tinubu, sprzeciwiając się wnioskowi, oświadczyli, że nie ma niezależnego potwierdzenia domniemanych ataków.

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Sąd oddalił również wniosek Greenspana o wydanie orzeczenia bez rozprawy, prośbę Carla von Battena, który nie jest stroną sprawy, o złożenie opinii przyjaciela sądu, a także wniosek Greenspana o sądowe uznanie faktów.

Spór o materiały amerykańskich agencji

Greenspan i nigeryjski dziennikarz David Hundeyin w latach 2022–2023 złożyli do władz USA wnioski o dokumenty związane z Tinubu i Abiodunem Agbele. Dotyczyły one materiałów ze wspólnego śledztwa FBI, Agencji ds. Zwalczania Narkotyków, amerykańskiego Urzędu Skarbowego oraz biur federalnych prokuratorów USA w Illinois i Indianie.

FBI i Agencja ds. Zwalczania Narkotyków przekazały 399 stron materiałów, z których część utajniono zgodnie z wyjątkami przewidzianymi w prawie USA. Oddzielne dokumenty dotyczące dochodzenia FBI z 1993 roku FBI przekazało 28 sierpnia sędzi Beryl Howell do rozpatrzenia przy drzwiach zamkniętych, dlatego nie są one dostępne ani dla Greenspana, ani dla opinii publicznej.

Tinubu sprzeciwia się ujawnieniu części materiałów śledczych, powołując się na możliwą obecność poufnych informacji podatkowych i dotyczących egzekwowania prawa, a także na prawo do prywatności. FBI i Agencja ds. Zwalczania Narkotyków uzasadniają również utajnienie niektórych danych ochroną materiałów wielkiej ławy przysięgłych, poufnych źródeł, metod śledczych oraz danych osobowych.

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