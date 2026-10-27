Amerykański Sąd Apelacyjny dla Dziewiątego Okręgu odrzucił wniosek Departamentu Sprawiedliwości USA o zablokowanie w Kalifornii liczenia korespondencyjnych kart wyborczych z listy ponad 20 tysięcy zarejestrowanych osób. Rząd federalny twierdzi, że osoby te prawdopodobnie nie są obywatelami USA, informuje The Guardian.

Orzeczenie sądu apelacyjnego

Decyzję wydał sąd apelacyjny z siedzibą w San Francisco. Była ona kolejną porażką administracji Donalda Trumpa w jej staraniach o wzmocnienie federalnej roli w nadzorze nad wyborami przed wyborami połówkowymi 3 listopada.

W tych wyborach Republikanie będą walczyć o utrzymanie kontroli nad Kongresem USA.

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Listy do hrabstw Kalifornii

W piątek co najmniej 18 hrabstw Kalifornii otrzymało pisma żądające, by lokalne organy wyborcze odroczyły i zweryfikowały karty wyborcze, które według administracji Trumpa należą do osób niebędących obywatelami USA.

Departament Sprawiedliwości złożył pozew wcześniej w tym miesiącu. Stał się on kolejnym etapem konfrontacji administracji Trumpa z Kalifornią.

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