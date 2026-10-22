W Moskwie Moskiewski Sąd Miejski państwa-agresora Rosji oddalił apelację analityka politycznego Aleksandra Kyniewa dotyczącą środka zapobiegawczego i pozostawił go w areszcie śledczym co najmniej do 24 listopada. Kyniew jest oskarżony o próbę sprzedaży dużej partii narkotyków i nie przyznaje się do winy. O decyzji sądu informuje The Moscow Times.

Analityk polityczny został zatrzymany w ubiegłym miesiącu w swoim mieszkaniu w Moskwie. Później był hospitalizowany w moskiewskim areszcie śledczym z powodu złamań kości i innych obrażeń. Podczas rozpatrywania apelacji Kyniew uczestniczył w posiedzeniu przez łącze wideo, a jego noga była w gipsie.

Oświadczenia o ryzyku niepełnosprawności

Obrona wnioskowała o zamianę aresztu na areszt domowy lub inny środek zapobiegawczy. Adwokatka Wiera Gonczarowa powiedziała sądowi, że bez odpowiedniej pomocy medycznej i kul Kyniew może pozostać osobą z niepełnosprawnością. Sąd oddalił wniosek.

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Okoliczności sprawy i działalność Kyniewa

Szczegóły sprawy karnej nie zostały ujawnione. W razie wyroku skazującego Kyniewowi może grozić do 20 lat pozbawienia wolności.

Kyniew pracuje jako konsultant polityczny od lat 90., w tym uczestniczył w kampaniach wyborczych liberalnej partii Jabłoko. Współpracował również z niezależnymi organizacjami politycznymi, wśród których był rozwiązany ruch monitorowania wyborów Gołos. Przed aresztowaniem Kyniew komentował wybory do Dumy Państwowej, które odbyły się 18–20 września, i oceniał frekwencję oraz poparcie dla partii Jedna Rosja jako niższe niż oficjalnie ogłoszone wyniki.

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