Sąd w New Delhi w Indiach nakazał uwolnienie trzech liderów wirusowego ruchu karaluchów, w tym jego założyciela Abhijita Dipkego. Zostali zatrzymani dzień wcześniej, przed dużym protestem przeciwko indyjskiemu komisarzowi wyborczemu.

Decyzja sądu

O uwolnieniu Abhijita Dipkego, Saurava Dasa i Ashutosha Ranki poinformowała ich prawniczka Ratna Singh. W poście w mediach społecznościowych zaznaczyła, że decyzję o uwolnieniu podjął Sąd Magistratu Wykonawczego.

Jak informuje France 24, trzech aktywistów zatrzymano w sobotę przed masową akcją protestacyjną.

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Przyczyna protestów

Protesty odbywają się w związku z twierdzeniami o możliwych nieprawidłowościach podczas aktualizacji list wyborców. Akcja, przed którą zatrzymano liderów ruchu, była skierowana przeciwko komisarzowi wyborczemu kraju.

Na archiwalnym zdjęciu wykonanym 2 października w Mumbaju założyciel Cockroach Janta Party Abhijit Dipke zwraca się do zwolenników podczas protestu dotyczącego możliwych nieprawidłowości na listach wyborców.

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