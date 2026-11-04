Sędzia federalna Valerie Caproni w Nowym Jorku w Stanach Zjednoczonych tymczasowo zablokowała plany administracji prezydenta Donalda Trumpa dotyczące deportacji przetrzymywanych w kraju obywateli Afganistanu do Afganistanu lub Pakistanu. Jak informuje The Hindu, wydała decyzję 3 listopada 2026 roku po ostrzeżeniach obrońców praw człowieka i dziesiątek członków Kongresu USA o ryzyku prześladowań, tortur lub śmierci osób deportowanych.

Zarządzenie sędzi będzie obowiązywać do soboty, 7 listopada 2026 roku. Zobowiązuje ono urzędników do przestrzegania oświadczenia rządu złożonego w sądzie: amerykańska Służba Imigracyjna i Celna nie ma lotów czarterowych ani komercyjnych w celu deportacji obywateli Afganistanu do Afganistanu lub Pakistanu co najmniej do końca tygodnia.

Obawy obrońców praw człowieka i Kongresu

2 listopada demokratyczny przedstawiciel Kalifornii Scott Peters oraz 65 innych członków Izby Reprezentantów i Senatu wysłali list do sekretarza stanu Marco Rubio i sekretarza bezpieczeństwa wewnętrznego Markwayne'a Mullina. Ustawodawcy oświadczyli, że powrót osób znajdujących się w trudnej sytuacji może narazić je na prześladowania, tortury lub śmierć.

Organizacje praw człowieka ostrzegały również przed możliwymi represjami ze strony talibów. Według Human Rights First i AfghanEvac, po powiadomieniach od ICE zgłosiło się do nich ponad 80 przetrzymywanych Afgańczyków. Wśród nich są kobiety, policjant, przedstawiciele mniejszości religijnych oraz osoby, których krewni służyli w amerykańskich siłach zbrojnych. Większość z nich, jak twierdzą organizacje, opuściła Afganistan z powodu prześladowań i nie ma reprezentacji prawnej.

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Plany lotów przez Pakistan

Zgodnie z dokumentami sądowymi, z którymi zapoznała się agencja Associated Press, USA planowały deportować afgańskich imigrantów lotami z Luizjany do Pakistanu. W tym stanie znajdują się ośrodki przetrzymywania i przetwarzania ICE.

Przed podpisaniem postanowienia sądu zastępca rzecznika afgańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Zia Ahmad Takal wyraził poważne zaniepokojenie doniesieniami o zamiarach USA przetransportowania Afgańczyków do Pakistanu. Wezwał amerykańskie władze do podejmowania decyzji z uwzględnieniem praw i uzasadnionych roszczeń tych osób.

Dyrektorka ds. polityki praw uchodźców i imigrantów w Human Rights First, Savitri Arvey, oświadczyła, że osobom odsyłanym do Afganistanu grożą arbitralne zatrzymania, egzekucje, publiczne chłosty i przemoc motywowana zemstą. Według niej kobiety i dziewczęta w Afganistanie również mierzą się z systemowymi ograniczeniami dostępu do edukacji, zatrudnienia i możliwości publicznego wypowiadania się.

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