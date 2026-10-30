Sąd w Częstochowie w Polsce warunkowo umorzył postępowanie wobec dwóch ochroniarzy Jarosława Kaczyńskiego, wyznaczając im dwuletni okres próby. Dariusz K. i Tadeusz M. mają również wypłacić poszkodowanemu Ryszardowi Raczkowi po 3 tysiące złotych.

Decyzja sądu

Jak informuje Interia, sąd uznał, że ochroniarze bezpodstawnie użyli siły wobec aktywisty Komitetu Obrony Demokracji. Rzecznik Sądu Okręgowego w Częstochowie Dominik Bogacz powiedział redakcji, że postępowanie wobec dwóch oskarżonych warunkowo umorzono na dwa lata.

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Incydent z 2022 roku

Do incydentu doszło 15 października 2022 roku podczas spotkania Jarosława Kaczyńskiego z mieszkańcami Częstochowy, które odbywało się w auli Uniwersytetu Jana Długosza. Ochroniarze nie wpuścili na wydarzenie 75-letniego emeryta i aktywisty Komitetu Obrony Demokracji Ryszarda Raczka.

Według wersji oskarżenia mężczyźnie wykręcono ręce i siłą wyprowadzono go za drzwi. Następnie Raczek złożył zawiadomienie do prokuratury.

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