Sędzia federalna Julia Kobick w Bostonie tymczasowo wstrzymała obowiązywanie zasady administracji prezydenta USA Donalda Trumpa, która dawała uchodźcom zaledwie 10 dni na odwołanie się od decyzji o odebraniu im statusu prawnego. Zarządzenie będzie obowiązywać do 6 listopada, aby inny sędzia mógł rozpatrzyć kwestię dłuższego zablokowania tej polityki, informuje The Hill.

Skrócenie terminu odwołania

Amerykański Urząd ds. Obywatelstwa i Imigracji (USCIS) wprowadził nową zasadę 14 października. Skracała ona okres na odpowiedź na zawiadomienie o pozbawieniu statusu prawnego z 30 do 10 dni. Według oceny Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego USA zmiana mogła dotknąć do 186 tys. uchodźców.

Rzecznik USCIS Zach Kaler oświadczył, że pozew jest bezzasadną próbą utrudnienia wysiłków administracji na rzecz egzekwowania przepisów imigracyjnych. Twierdził również, że urząd wykrył złagodzenie procedur weryfikacji wnioskodawców za administracji Joe Bidena, a Departament Bezpieczeństwa Krajowego zaostrza kontrolę, aby status uchodźcy otrzymywały wyłącznie osoby, którym przysługuje on zgodnie z prawem.

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Pozew uchodźców i grup obrony praw

Grupy broniące praw uchodźców oraz czworo uchodźców z Afganistanu, Kolumbii, Etiopii i Iraku złożyli pozew w Massachusetts. Oskarżyli administrację o bezprawne ograniczanie możliwości uzyskania przez uchodźców zielonych kart, przy jednoczesnym ułatwieniu procedury pozbawiania ich statusu.

Pozwani kwestionują trzy polityki, w tym szerszą weryfikację uchodźców, którzy zostali wpuszczeni do USA za prezydentury Bidena. W listopadzie urzędnikom imigracyjnym nakazano ponowne sprawdzenie tych osób, a rozpatrywanie wniosków o zielone karty zawieszono na czas nieokreślony. Zdaniem powodów pozostawiło to uchodźców w niepewności prawnej: nie mogą uzyskać stałego pobytu i ryzykują utratę statusu bez odpowiedniej możliwości zakwestionowania decyzji.

Postanowienie sędzi Kobick nie dotyczy meritum szerszego pozwu i nie blokuje weryfikacji uchodźców ani zawieszenia rozpatrywania wniosków o zielone karty. Sędzia wyznaczony do sprawy zdecyduje później, czy przedłużyć wstrzymanie zasady dotyczącej 10-dniowego terminu.

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