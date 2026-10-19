Wysoki Sąd Federalnego Terytorium Stołecznego Nigerii w dzielnicy Maitama w Abudży oddalił pozew byłego gubernatora stanu Kaduna Nasira El-Rufaia o ochronę praw podstawowych. W pozwie domagał się on 120 mln nair odszkodowania po próbie zatrzymania go na lotnisku w Abudży w lutym.

Jak informuje Premium Times Nigeria, pozwanymi były nigeryjska Służba Bezpieczeństwa Państwowego, Komisja ds. Przestępstw Gospodarczych i Finansowych, Niezależna Komisja ds. Praktyk Korupcyjnych i Innych Powiązanych Przestępstw oraz prokurator generalny federacji.

Orzeczenie sądu

Sędzia Sylvanus Oriji uznał pozew za bezzasadny i nakazał El-Rufaiowi zapłacić po 200 tys. nair kosztów sądowych każdemu z czterech pozwanych. Łączna kwota kosztów wynosi 800 tys. nair.

Sąd orzekł, że funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa Państwowego działali w granicach swoich uprawnień, gdy próbowali zatrzymać El-Rufaia na Międzynarodowym Lotnisku im. Nnamdiego Azikiwe. Sędzia zaznaczył, że służba może umieszczać osoby będące w jej zainteresowaniu na liście obserwacyjnej i w razie potrzeby je zatrzymywać.

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Oriji uznał również za zgodne z prawem zajęcie paszportu byłego gubernatora na lotnisku. Sąd oddalił argument El-Rufaia, że próba zatrzymania była nielegalna z powodu braku nakazu.

Okoliczności sprawy

Według publikacji Służba Bezpieczeństwa Państwowego próbowała zatrzymać El-Rufaia 12 lutego po jego przylocie z Kairu. Do zatrzymania wówczas nie doszło, jednak funkcjonariusze bezpieczeństwa zajęli jego paszport.

El-Rufai twierdził również, że pisma z wezwaniem od Komisji ds. Przestępstw Gospodarczych i Finansowych oraz Niezależnej Komisji ds. Praktyk Korupcyjnych i Innych Powiązanych Przestępstw naruszały jego prawa. Sędzia nie zgodził się z tym, wskazując, że takie wezwania należały do uprawnień tych instytucji w ramach postępowań i że sąd nie może przeszkadzać im w wykonywaniu funkcji ustanowionych prawem.

8 października inny sąd w Abudży również oddalił pozew El-Rufaia, w którym domagał się zakazania pozwanym zamrażania jego rachunków bankowych lub zajmowania jego majątku.

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