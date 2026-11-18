Trybunał Karny Karkh w Bagdadzie skazał sześciu obywateli Francji na dożywotnie więzienie za członkostwo w ugrupowaniu Państwo Islamskie (ISIS). Jak podaje The National, decyzję podjęto 18 listopada w ramach rozpatrywania spraw 47 Francuzów, którzy w lipcu 2025 roku zostali przeniesieni z północno-wschodniej Syrii do Iraku.

Sąd uwzględnił przyznanie się do winy

Sędzia Mohammed Salman oświadczył, że dowody w sprawach są wystarczające, aby uznać mężczyzn za winnych przynależności do organizacji terrorystycznej. Według niego przestępstwo to zagrożone jest karą śmierci, jednak karę złagodzono ze względu na przyznanie się oskarżonych do winy.

Zgodnie z irackim prawem dożywotnie pozbawienie wolności jest równoznaczne z 20 latami więzienia. Takie wyroki są również automatycznie rozpatrywane przez Sąd Kasacyjny w ciągu 30 dni. W posiedzeniu uczestniczyli obrońcy oraz przedstawiciele Ambasady Francji w Iraku.

Wśród skazanych jest Thomas Barnouin

Jednym z sześciu skazanych jest 45-letni Thomas Barnouin, którego publikacja nazywa jednym z wieloletnich członków ruchu ekstremistycznego wśród 47 Francuzów. Na posiedzeniu 1 listopada przyznał się do przynależności do ISIS oraz udziału w działaniach terrorystycznych, które zagrażały bezpieczeństwu publicznemu i życiu ludzi.

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Barnouin powiedział sądowi, że przeszedł na islam przed wyjazdem do Syrii na początku 2014 roku. Początkowo przebywał w prowincji Latakia, gdzie, jak twierdził, odbywał szkolenie religijne i wojskowe pod pseudonimem Abu Ahmed al-Faransi. Następnie został przeniesiony do działu tłumaczeń centrum medialnego Al Hayat w Rakce, które było jednym z głównych ośrodków propagandowych ISIS. W grudniu 2017 roku Barnouin został zatrzymany przez siły kurdyjskie w Hasace, w pobliżu granicy z Irakiem.

Szesnastu skazanych w sprawach Francuzów

Po ostatniej decyzji liczba skazanych obywateli Francji z grupy 47 osób wzrosła do 16. 27 października ten sam sąd skazał siedmiu Francuzów: sześciu na dożywotnie więzienie, a jednego na 15 lat pozbawienia wolności. 29 października dożywotnie wyroki otrzymało kolejnych trzech oskarżonych.

Według irackiej Najwyższej Rady Sądowniczej podczas operacji przeniesienia prowadzonej przez USA irackie władze otrzymały 5704 podejrzanych o powiązania z ISIS, reprezentujących 61 narodowości, i postawiły ich przed sądem.

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