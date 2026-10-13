W USA sędziowie Sądu Najwyższego Sonia Sotomayor i Neil Gorsuch skrytykowali ponowne ściganie karne obywatela Meksyku Jesúsa Herrery-Salasa za nielegalny ponowny wjazd do kraju. Jak podaje The Hill, wskazali oni na poważne problemy konstytucyjne i zakwestionowali zgodność takiego podejścia z zakazem podwójnego karania za ten sam czyn.

Sąd Najwyższy nie przyjął sprawy

13 października Sąd Najwyższy odmówił rozpatrzenia skargi Herrery-Salasa wraz z dziesiątkami innych apelacji. Sotomayor i Gorsuch zgodzili się, że sprawa nie powinna zostać przyjęta do rozpoznania, ponieważ mężczyzna został już deportowany z USA. Jednocześnie wyrazili nadzieję, że okoliczności tej sprawy są nietypowe.

W swoim oświadczeniu, do którego przyłączył się Gorsuch, Sotomayor wezwała sądy, aby w przyszłości unikały sytuacji tworzących konstytucyjny absurd i w pełni stosowały gwarancje klauzuli Konstytucji USA zakazującej podwójnego karania za ten sam czyn.

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Dwa wyroki za nielegalny wjazd

Z dokumentów sądowych wynika, że Herrera-Salas został po raz pierwszy wykryty w Teksasie w 2020 roku i skazany na karę pozbawienia wolności za nielegalny ponowny wjazd. Później, gdy nadal znajdował się pod nadzorem po zwolnieniu i miał pozostawać na terytorium USA pod kontrolą organów ścigania, został wykryty w Oklahomie. Tam mężczyznę po raz drugi skazano za nielegalny ponowny wjazd.

Herrera-Salas odbył obie kary, a w 2024 roku został wydalony z USA. Twierdził, że drugie postępowanie naruszyło Piątą Poprawkę do Konstytucji USA. Jednak Sąd Apelacyjny Stanów Zjednoczonych dla Dziesiątego Okręgu nie dopatrzył się naruszenia, wskazując, że oba wyroki dotyczyły odrębnych przestępstw.

Sotomayor i Gorsuch zaznaczyli, że gdy osoba zostaje skazana za ciągłe i nieprzerwane zachowanie, precedensy i logika zakazu podwójnego karania za ten sam czyn wyraźnie przemawiają przeciwko nowemu oskarżeniu za to samo działanie tylko z powodu innego oznaczenia czasowego.

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