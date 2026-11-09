Mieszkańcy domu w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie mieszkał 24-letni Michał Oksiński, opowiedzieli, że jego rodzina nie zwracała na siebie uwagi konfliktami ani dziwnym zachowaniem.

Jednocześnie sąsiadów od dawna dziwiła duża ilość broni w mieszkaniu.

Według jednej z mieszkanek rodzina posiadała ogromny sejf wielkości mniej więcej lodówki. Jak opowiadali sąsiedzi, przywieziono go jeszcze w zeszłym roku.

Ludzie wielokrotnie widzieli również ojca Michała w mundurze wojskowym z bronią. Samego chłopaka opisują jako zamkniętego w sobie samotnika, który zawsze chodził w kapturze, dziwnie się ubierał i nie miał widocznego kręgu znajomych.

Sąsiedzi wspominają rodziców podejrzanego jako spokojnych i życzliwych ludzi. Nie pamiętają żadnych kłótni ani krzyków w tej rodzinie.

Po tragedii mieszkańcy przypomnieli sobie również, że w dniu zabójstwa Michał kilkakrotnie schodził do samochodu i wynosił z mieszkania pewne przedmioty. Sąsiedzi przypuszczają, że mogła to być broń.

Źródło: Fakt.pl

Przypomnijmy, że w Krakowie uzbrojony mężczyzna zabił sześć osób na głównym placu miasta. Policja otworzyła ogień w jego kierunku i zatrzymała napastnika.

W Krakowie, w Polsce, w wyniku strzelaniny na Rynku Głównym zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych. Premier Donald Tusk po naradzie z przedstawicielami służb i administracji oświadczył, że w dniach 8 i 9 listopada w kraju będzie obowiązywała żałoba narodowa.

Podczas operacji zatrzymania mężczyzny zamieszanego w śmiertelną strzelaninę w Krakowie rannych zostało dwóch policjantów. Moment zatrzymania został uchwycony na nagraniu wideo, które rozpowszechniły polskie media.

Prokuratura w Krakowie planuje w niedzielę formalnie wszcząć śledztwo w sprawie ataku na Rynku Głównym i zakwalifikować sprawę jako czyn o charakterze terrorystycznym.

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