Co roku 10 listopada w Turcji obchodzony jest Dzień Pamięci Mustafy Kemala Atatürka – założyciela Republiki Tureckiej i jej pierwszego prezydenta. Właśnie tego dnia w 1938 roku zmarł on w Stambule o godz. 09:05 i od tamtej pory o tej porze kraj zatrzymuje się na dwie minuty ciszy. W całej Turcji odbywają się uroczystości upamiętniające, a hołd dla Atatürka trwa przez cały specjalny tydzień tematyczny.

Dzień pamięci Atatürka wiąże się z datą jego śmierci. 10 listopada 1938 roku Mustafa Kemal Atatürk zmarł w pałacu Dolmabahçe w Stambule. Miał 57 lat. Przyczyną śmierci była choroba, z powodu której jego stan zdrowia stopniowo się pogarszał. Wiadomość o śmierci prezydenta stała się wielkim wydarzeniem dla kraju, ponieważ był on nie tylko głową państwa, ale także jednym z głównych działaczy, którzy wytyczyli kierunek jego rozwoju po upadku Imperium Osmańskiego.

Pierwsze zakrojone na szeroką skalę uroczystości upamiętniające odbyły się już 10 listopada 1939 roku – rok po śmierci Atatürka. Od tego czasu data ta stała się corocznym dniem oddawania mu hołdu. Początkowo uroczystości miały głównie charakter żałobny. W miastach gromadzili się przedstawiciele władz, wojskowi, działacze społeczni oraz zwykli mieszkańcy. Słuchali przemówień o życiu Atatürka, jego roli w kształtowaniu się Turcji, a następnie składali kwiaty pod pomnikami i popiersiami. Z czasem tradycja ta uległa rozszerzeniu: do oficjalnych uroczystości dodano wydarzenia edukacyjne i kulturalne poświęcone jego życiu i działalności.

Dzisiaj, 10 listopada, nie jest to dzień świętowania, lecz data upamiętnienia narodowego. Turcy wspominają Atatürka, jego wkład w utworzenie republiki oraz zmiany, jakie zaszły w kraju pod jego przywództwem. Oficjalne uroczystości organizowane są nie tylko w miastach Turcji, ale także w tureckich placówkach dyplomatycznych za granicą. W kraju odbywa się również specjalny Tydzień Pamięci Atatürka, który obejmuje okres po 10 listopada.

Kim był Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal urodził się w 1881 roku w Salonikach, które w tamtym czasie należały do Imperium Osmańskiego. Uzyskał wykształcenie wojskowe i zrobił karierę w armii osmańskiej. Podczas I wojny światowej Atatürka zasłynął jako dowódca wojsk w bitwie pod Gallipoli. Po klęsce Imperium Osmańskiego i jego faktycznym rozpadzie stanął na czele ruchu narodowego, który sprzeciwiał się podziałowi ziem tureckich i obcej okupacji. Walka ta zakończyła się utworzeniem Republiki Tureckiej w 1923 roku.

29 października 1923 roku Turcja została oficjalnie ogłoszona republiką, a Mustafa Kemal został jej pierwszym prezydentem. Stał na czele państwa aż do śmierci. To właśnie pod jego kierownictwem kraj przeszedł szeroko zakrojone przemiany polityczne, prawne, edukacyjne i kulturowe. Wśród nich znalazło się zniesienie sułtanatu i kalifatu, przejście na alfabet łaciński zamiast pisma arabskiego w języku tureckim, wprowadzenie nowego prawa cywilnego oraz reformy edukacyjne. Atatürk opowiadał się również za zwiększeniem udziału kobiet w życiu społecznym i politycznym. Zmiany te miały istotny wpływ na to, jakim krajem stała się Turcja w XX wieku.

Nazwisko Atatürka, które tłumaczy się jako „ojciec Turków”, Mustafa Kemal otrzymał w 1934 roku. Zostało ono wprowadzone po uchwaleniu ustawy o nazwiskach, kiedy to obywatele kraju mieli wybrać sobie stałe nazwiska rodowe. Turecki parlament nadał to nazwisko właśnie Mustafie Kemalowi, podkreślając jego rolę w tworzeniu współczesnej republiki. Od tego czasu nazwisko Atatürka stało się nieodłączną częścią historii Turcji. Jego pomniki, portrety i cytaty można zobaczyć w instytucjach państwowych, szkołach, na uniwersytetach i w miejscach publicznych.

Co dzieje się w Turcji o godz. 09:05

Najbardziej znaną tradycją 10 listopada jest ogólnokrajowa minuta ciszy, która w rzeczywistości trwa dwie minuty. Rozpoczyna się ona dokładnie o godz. 09:05 czasu lokalnego – właśnie wtedy, 10 listopada 1938 roku, zmarł Atatürk. W tym momencie w miastach rozbrzmiewają syreny, a ludzie przerywają codzienne zajęcia, aby uczcić jego pamięć. Na drogach zatrzymują się samochody, piesi zastygają na ulicach, a pracownicy instytucji i przedsiębiorstw wychodzą na wspólną uroczystość lub dołączają do niej na miejscu.

Tradycja ta jest widoczna nawet w dużych miastach o intensywnym ruchu. Na przykład w Stambule do dźwięków syren mogą dołączać sygnały promów na Bosforze. Kierowcy zatrzymują pojazdy, a pasażerowie i przechodnie stoją w milczeniu. W ten sposób kraj na krótką chwilę jednoczy się we wspólnym oddaniu hołdu. Po upływie dwóch minut transport, instytucje i przedsiębiorstwa zazwyczaj wznawiają pracę.

Kolejną tradycją jest opuszczanie flag państwowych. 10 listopada flagi tureckie opuszcza się na znak żałoby przed instytucjami państwowymi, placówkami edukacyjnymi i innymi miejscami publicznymi. Uroczyste ceremonie odbywają się w szkołach, na uniwersytetach, w jednostkach wojskowych, urzędach i na przedsiębiorstwach. Uczestnicy składają wieńce pod pomnikami Atatürka, słuchają przemówień i wspominają kluczowe wydarzenia z jego życia. W placówkach edukacyjnych uczniowie poznają historię powstania republiki oraz reform, które miały miejsce w kraju.

Anitkabir – miejsce głównej uroczystości upamiętniającej

Główne uroczystości państwowe 10 listopada odbywają się w Ankarze, w mauzoleum Anıtkabir. To właśnie tam spoczywa Mustafa Kemal Atatürk. Do kompleksu przybywają prezydent Turcji, przedstawiciele rządu, dowództwo wojskowe, dyplomaci i inne osobistości. Składają oni wieńce pod grobowcem, a następnie odbywa się ceremonia upamiętniająca. Do mauzoleum przybywają również tysiące zwykłych obywateli, którzy chcą złożyć hołd założycielowi republiki. Tego dnia teren Anıtkabir staje się jednym z głównych miejsc uroczystości upamiętniających w kraju.

Historia pochówku Atatürka również składa się z kilku ważnych etapów. Po śmierci jego ciało tymczasowo umieszczono w Muzeum Etnograficznym w Ankarze. Pozostawało tam do zakończenia budowy Anıtkabir. 10 listopada 1953 roku, 15 lat po śmierci, szczątki Atatürka uroczyście przeniesiono do mauzoleum. Od tego czasu właśnie Anitkabir stał się stałym miejscem jego pochówku i jednym z najbardziej znanych kompleksów pamięci w Turcji.

Anıtkabir to nie tylko miejsce pochówku, ale także wielki kompleks architektoniczny. Znajduje się on na wzgórzu w Ankarze i składa się z kilku części, wśród których znajdują się Droga Lwów, plac ceremonialny oraz mauzoleum. Na terenie kompleksu znajduje się również muzeum, w którym prezentowane są rzeczy osobiste Atatürka, dokumenty, fotografie, materiały wojskowe oraz ekspozycje poświęcone historii narodowej walki wyzwoleńczej. Zwiedzający mogą dowiedzieć się więcej o jego karierze wojskowej, działalności politycznej oraz powstaniu Republiki Turcji. W zwykłe dni Anıtkabir jest otwarty dla turystów, a 10 listopada tradycyjnie przybywa tu szczególnie wiele osób.

Jak przebiega Tydzień Pamięci Atatürka

Uroczystości nie ograniczają się do jednego dnia. W Turcji 10 listopada rozpoczyna się również Tydzień Pamięci Atatürka, podczas którego w różnych regionach organizowane są wydarzenia tematyczne. Szkoły i uniwersytety organizują wykłady, wystawy, konkursy, koncerty i spotkania poświęcone historii kraju. Uczniowie przygotowują referaty na temat życia Atatürka, czytają jego przemówienia i zapoznają się z wydarzeniami, które poprzedziły powstanie republiki. W muzeach i ośrodkach kultury otwierane są wystawy tematyczne, a w telewizji emitowane są filmy dokumentalne i programy poświęcone jego działalności.

Szczególną uwagę poświęca się słowom i dziełom Atatürka. W placówkach edukacyjnych mogą czytać fragmenty jego przemówień, omawiać jego poglądy na temat edukacji, nauki, rozwoju państwa oraz roli młodego pokolenia. Działania te mają na celu nie tylko przypomnienie o dacie śmierci pierwszego prezydenta, ale także wyjaśnienie jego miejsca w historii Turcji. Uczestniczą w nich zarówno instytucje państwowe, jak i organizacje społeczne. Część wydarzeń ma charakter oficjalny, inne są organizowane przez lokalne społeczności i placówki edukacyjne.

Dla wielu Turków 10 listopada to osobisty dzień pamięci. Ludzie przychodzą do pomników Atatürka, składają kwiaty, dzielą się rodzinnymi historiami i publikują słowa wdzięczności w mediach społecznościowych. W mediach tego dnia przypomina się jego biografię, ważne decyzje oraz wydarzenia historyczne związane z powstaniem republiki. Mimo że Atatürka nie ma już wśród nas od prawie 90 lat, jego postać nadal zajmuje znaczące miejsce w życiu społecznym kraju. Właśnie dlatego 10 listopada pozostaje dla Turcji nie tylko rocznicą śmierci byłego prezydenta, ale dniem, w którym obywatele wspominają człowieka, z którym wiążą narodziny współczesnego państwa tureckiego.

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