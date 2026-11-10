10 listopada 2026 — Dzień Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych: historia od tawerny po operacje na całym świecie

Co roku 10 listopada w Stanach Zjednoczonych obchodzony jest Dzień Narodzin Korpusu Piechoty Morskiej — jednej z najbardziej znanych formacji amerykańskich sił zbrojnych. Jego historia sięga 1775 roku, jeszcze przed ogłoszeniem niepodległości Stanów Zjednoczonych. W 2026 roku Korpus będzie obchodził 251. rocznicę powstania, a głównymi tradycjami tego dnia pozostają uroczyste ceremonie, bale oraz specjalny rytuał krojenia tortu.

Za datę powstania Korpusu Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych uznaje się 10 listopada 1775 roku. Wówczas Drugi Kongres Kontynentalny, który zebrał się w Filadelfii w czasie wojny o niepodległość kolonii amerykańskich, podjął decyzję o utworzeniu dwóch batalionów piechoty morskiej. Miały one służyć wraz z siłami morskimi kolonii i być gotowe do działań zarówno na lądzie, jak i na morzu. Tak powstała Kontynentalna Piechota Morska – poprzedniczka współczesnego korpusu. Właśnie datę przyjęcia tej uchwały amerykańskie siły zbrojne do dziś uznają za dzień narodzin swojej służby.

Decyzja o utworzeniu piechoty morskiej została podjęta w okresie, gdy amerykańskie kolonie walczyły o niepodległość od Wielkiej Brytanii. Wojsko potrzebowało oddziałów, które mogłyby działać na statkach, lądować na wybrzeżu, chronić okręty i brać udział w operacjach bojowych. Dlatego do nowych batalionów mieli być rekrutowani ludzie, którzy dobrze znali się na sprawach morskich lub mogli być przydatni podczas służby we flocie. Pierwszym dowódcą Kontynentalnej Piechoty Morskiej został Samuel Nicholas. Zorganizował on nabór personelu i utworzenie pierwszych oddziałów. Od tego czasu historia piechoty morskiej jest ściśle powiązana z rozwojem amerykańskiej marynarki wojennej i historią wojskową kraju.

W 2026 roku Korpus Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych będzie obchodził 251. rocznicę powstania. Tradycyjne uroczystości odbędą się właśnie 10 listopada, choć poszczególne jednostki wojskowe mogą organizować uroczystości w innych terminach, w zależności od harmonogramu służby. Nie jest to ogólnokrajowe święto dla wszystkich Amerykanów. Przede wszystkim jest to święto zawodowe żołnierzy piechoty morskiej, weteranów, ich rodzin oraz osób związanych z korpusem.

Dlaczego obchody związane są z tawerną w Filadelfii

Z historią powstania piechoty morskiej wiąże się jedna z najsłynniejszych tawern w Filadelfii — Tun Tavern. To właśnie tam, zgodnie z powszechną wersją historyczną, rekrutowano pierwszych żołnierzy piechoty morskiej. Lokal był popularnym miejscem spotkań marynarzy i wojskowych, a jego położenie w mieście portowym sprawiało, że był dogodny do rekrutacji ludzi do służby. Z tego powodu Tun Tavern często nazywana jest miejscem narodzin Korpusu Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych. Jej nazwa stała się częścią tradycji wojskowej, a wizerunek tawerny wykorzystuje się w materiałach tematycznych oraz podczas uroczystości.

Jednocześnie należy odróżniać fakt historyczny od tradycji symbolicznej. Udokumentowano, że 10 listopada 1775 roku Kongres Kontynentalny podjął decyzję o utworzeniu dwóch batalionów piechoty morskiej. Natomiast twierdzenie, że to właśnie w Tun Tavern doszło do oficjalnego utworzenia korpusu, nie ma takiego samego potwierdzenia w dokumentach. Jednak związek tego lokalu z rekrutacją pierwszych żołnierzy piechoty morskiej tak mocno zakorzenił się w historii tej służby, że tawerna do dziś uważana jest za jej symboliczną kolebkę. Nawet pierwszy znany tort uroczystościowy, który wykorzystano podczas oficjalnej ceremonii w 1937 roku, miał kształt tego budynku.

Jak powstało to święto

Mimo że historia piechoty morskiej sięga 1775 roku, oficjalna tradycja corocznego świętowania 10 listopada ukształtowała się znacznie później. Po zakończeniu wojny o niepodległość amerykańska piechota morska praktycznie przestała istnieć. Po podpisaniu traktatu pokojowego w Paryżu w 1783 roku korpus został rozwiązany. Jednak w 1798 roku Kongres Stanów Zjednoczonych podjął decyzję o jego ponownym utworzeniu. Przez długi czas za dzień narodzin piechoty morskiej uznawano 11 lipca – datę przywrócenia korpusu. Właśnie tego dnia przez pewien czas organizowano uroczystości upamiętniające.

Sytuacja uległa zmianie w 1921 roku. Wówczas major Edwin McClellan, który pracował w dziale historycznym sztabu piechoty morskiej, zaproponował powrót do daty pierwszego utworzenia korpusu – 10 listopada 1775 roku. Pomysł ten poparł ówczesny komendant piechoty morskiej, generał-major John Archer Lejeune. 1 listopada 1921 roku wydał rozkaz nr 47, który ustanowił datę 10 listopada jako dzień powstania korpusu i określił sposób upamiętniania jego historii. Od tego czasu dowództwo miało co roku odczytywać żołnierzom specjalne przesłanie dotyczące historii, zadań i tradycji piechoty morskiej.

Pierwsze obchody nie były tak huczne jak dzisiaj. Jednostki wojskowe organizowały spotkania, potańcówki i skromne uroczystości. Stopniowo zaczęły pojawiać się uroczyste bale, na które zapraszano przedstawicieli dowództwa wojskowego, polityków i działaczy społecznych. Jeden z pierwszych takich balów, zgodnie z danymi historycznymi korpusu, odbył się w Filadelfii około 1925 roku. Z czasem obchody stały się nieodłączną częścią kultury wojskowej piechoty morskiej. W latach 50. XX wieku uroczystości zyskały bardziej sprecyzowany porządek, którego przestrzega się do dziś.

Jak marines świętują swoje urodziny

Jedną z głównych tradycji jest uroczysty Birthday Ball, czyli bal z okazji urodzin korpusu. Jest to oficjalna uroczystość, która zazwyczaj łączy ceremonię wojskową z uroczystą kolacją. Żołnierze piechoty morskiej przychodzą w mundurach galowych, a wśród gości mogą znajdować się przedstawiciele dowództwa, weterani, członkowie rodzin żołnierzy oraz zaproszeni urzędnicy. Podczas uroczystości przypomina się historię korpusu, oddaje hołd tym, którzy służyli w przeszłości, oraz mówi się o współczesnych żołnierzach. Po części oficjalnej zazwyczaj odbywa się kolacja, rozmowy, program muzyczny i tańce. Takie bale organizuje się nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale także w bazach wojskowych za granicą.

Ważne miejsce w programie zajmuje odczytanie orędzia generała Johna Lejeuna. To właśnie on w 1921 roku położył podwaliny pod współczesne obchody i napisał przemówienie, w którym przypomniał o historii i drodze bojowej piechoty morskiej. Tekst ten co roku odczytuje się żołnierzom podczas uroczystości. Dołączane jest do niego również przemówienie obecnego komendanta korpusu. W przemówieniach wspomina się poprzednie pokolenia żołnierzy piechoty morskiej, ich służbę oraz odpowiedzialność tych, którzy kontynuują tę tradycję. Dla żołnierzy jest to sposób na poczucie więzi z ludźmi, którzy służyli na długo przed nimi.

Kolejną znaną tradycją jest krojenie uroczystego tortu. Pierwsza odnotowana ceremonia tego typu odbyła się w 1937 roku w koszarach piechoty morskiej w Waszyngtonie. Wówczas uroczystości przewodniczył komendant korpusu, generał Thomas Holcomb, a tort wykonano w kształcie lokalu Tun Tavern. Z czasem ceremonia stała się obowiązkową częścią obchodów. Obecnie tort kroi się zazwyczaj specjalną szablą – tradycyjną bronią używaną w paradnym mundurze piechoty morskiej.

Szczególne znaczenie ma kolejność rozdawania pierwszych kawałków tortu. Najpierw kawałek może zostać wręczony gościowi honorowemu, a następnie – najstarszemu pod względem wieku lub stażu służby żołnierzowi piechoty morskiej, który przekazuje go najmłodszemu z obecnych żołnierzy. Ten gest symbolizuje przekazywanie doświadczenia, wiedzy i tradycji od starszego pokolenia do młodszego. W ten sposób przypomina się, że każdy nowy żołnierz piechoty morskiej staje się częścią długiej historii korpusu. W ceremonii mogą brać udział zarówno żołnierze z wieloletnim doświadczeniem, jak i ci, którzy dopiero niedawno ukończyli szkolenie.

Jak świętują żołnierze przebywający z dala od domu

Dzień powstania korpusu obchodzi się nie tylko w dużych miasteczkach wojskowych i kwaterach głównych. Żołnierze piechoty morskiej organizują uroczystości na okrętach, w bazach zagranicznych, a nawet w rejonach operacji bojowych. Jeśli nie da się zorganizować pełnoprawnego balu, żołnierze mogą zebrać się na wspólnej kolacji, odczytać tradycyjne przesłanie i podzielić się uroczystym tortem. W warunkach polowych zamiast tortu czasami wykorzystuje się nawet słodycze z wojskowej racji żywnościowej. Dla uczestników najważniejsza jest nie skala wydarzenia, ale możliwość przypomnienia sobie historii służby i poczucia więzi z braćmi broni w różnych zakątkach świata.

W niektórych jednostkach do obchodów dodaje się zawody sportowe, wspólne biegi i spotkania z weteranami. Takie wydarzenia pomagają podtrzymać ducha zespołowego i przypominają o przygotowaniu fizycznym, które jest ważną częścią służby. Żołnierze mogą również organizować otwarte wydarzenia dla lokalnych społeczności, opowiadać o historii korpusu oraz prezentować jego sprzęt i wyposażenie. Jednocześnie nie wszystkie uroczystości mają charakter rozrywkowy: tego dnia upamiętnia się poległych żołnierzy piechoty morskiej oraz tych, którzy nadal pełnią służbę z dala od swoich rodzin.

Ciekawostki o amerykańskiej piechocie morskiej

Korpus powstał jeszcze przed uzyskaniem niepodległości przez Stany Zjednoczone. Kontynentalna Piechota Morska została utworzona 10 listopada 1775 r., a Deklaracja Niepodległości Stanów Zjednoczonych została przyjęta dopiero 4 lipca 1776 r. Oznacza to, że ta formacja wojskowa powstała jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem niepodległości.

Piechota morska ma swoje własne hasło. Semper Fidelis — to łacińskie wyrażenie, które tłumaczy się jako „Zawsze wierny”. Zostało ono oficjalnie przyjęte jako dewiza korpusu w 1883 roku. Słowa te symbolizują oddanie służbie wojskowej, towarzyszom broni i ojczyźnie.

Piechota morska ma swój własny symbol muzyczny. Ich oficjalnym hymnem jest „The Marines’ Hymn”. Jest on znany dzięki wersom o Trypolisie i Montezumie, które przypominają o kampaniach wojskowych piechoty morskiej. Melodia stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów jej tradycji.

Urodziny świętuje się nawet w strefie działań wojennych. Dla marines data 10 listopada jest tak ważna, że uroczystości odbywają się nawet podczas operacji zagranicznych. Nawet jeśli nie ma możliwości zorganizowania balu, żołnierze starają się zebrać razem i zachować najważniejsze tradycje.

Tort stał się częścią wojskowego rytuału. Nie jest on po prostu podawany na świąteczny stół: przecięcie go szablą oraz przekazanie kawałka przez starszego żołnierza piechoty morskiej młodszemu mają znaczenie symboliczne. Jest to przypomnienie o ciągłości pokoleń i wspólnej historii służby.

Dzień Narodzin Korpusu Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych to nie tylko rocznica utworzenia jednostki wojskowej. Dla jej żołnierzy jest to okazja, by wspomnieć tych, którzy służyli przed nimi, uczcić poległych i przekazać tradycje nowemu pokoleniu. Właśnie dlatego 10 listopada w piechocie morskiej odbywają się oficjalne uroczystości, świąteczne spotkania i symboliczne rytuały, które są kultywowane już od ponad wieku.

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