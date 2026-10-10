Święto 10 października 2026 — Święto Drzewa w Polsce: jak ekologiczna akcja stała się ruchem ogólnokrajowym

Co roku 10 października w Polsce obchodzone jest Święto Drzewa — inicjatywa ekologiczna, która zachęca ludzi do sadzenia drzew, ochrony lasów oraz dbania o tereny zielone w miastach i na wsi. Program ten zainicjowała organizacja ekologiczna Klub Gaja w 2003 roku, a z czasem przekształcił się on w ogólnokrajowy ruch, w którym uczestniczą szkoły, społeczności lokalne, firmy i wolontariusze. Tego dnia mówi się nie tylko o nowych sadzonkach, ale także o tym, jak drzewa pomagają naturze, chronią środowisko i sprawiają, że miejscowości stają się bardziej przyjazne do życia.

W Polsce Święto Drzewa obchodzone jest co roku 10 października. Jest to akcja ekologiczna, której celem jest zwrócenie uwagi na znaczenie drzew, lasów i ochrony środowiska naturalnego. Tego dnia szkoły, organizacje, przedsiębiorstwa i społeczności lokalne organizują wydarzenia, sadzą sadzonki i angażują się w inicjatywy ekologiczne.

Święto to nie ogranicza się wyłącznie do sadzenia nowych drzew. Przypomina ono również o konieczności dbania o istniejące już nasadzenia, ochrony starych drzew oraz odpowiedzialnego podejścia do zasobów naturalnych. W końcu nawet jedno drzewo może mieć duże znaczenie dla lokalnego ekosystemu.

Jak powstało Święto Drzewa

Inicjatywę zapoczątkowała polska organizacja ekologiczna Klub Gaja. Jej celem było zachęcenie ludzi do konkretnych działań na rzecz środowiska, a nie tylko do rozmów o problemach ekologicznych. W 2003 roku organizacja przeprowadziła pierwszą zakrojoną na szeroką skalę akcję w Bielsku-Białej. W akcji tej wzięli udział uczniowie i przedstawiciele społeczeństwa, a z czasem w programie uczestniczyło ponad tysiąc szkół. Z czasem Święto Drzewa przekształciło się w coroczny program edukacyjny i przyrodniczy. Obejmuje on nie tylko sadzenie drzew, ale także segregację i recykling papieru, pielęgnację terenów zielonych, zakładanie ogrodów szkolnych oraz prowadzenie lekcji o przyrodzie.

Pomysł poświęcenia osobnego dnia drzewom pojawił się na długo przed polską inicjatywą. Jednym ze znanych przykładów jest Arbor Day – Dzień Drzewa, który zapoczątkowano w Stanach Zjednoczonych w XIX wieku. W 1872 roku amerykański dziennikarz i polityk Julius Sterling Morton zaproponował zorganizowanie dnia masowego sadzenia drzew w stanie Nebraska. Od tego czasu podobne akcje rozprzestrzeniły się w różnych krajach świata, choć daty i tradycje obchodów mogą się różnić.

Dlaczego drzewa są ważne dla środowiska

Drzewa odgrywają ważną rolę w utrzymaniu równowagi naturalnej. Podczas fotosyntezy pochłaniają dwutlenek węgla i wydzielają tlen. Ponadto drzewa zatrzymują część pyłu i innych zanieczyszczeń, a ich korony tworzą cień i pomagają obniżyć temperaturę w upalne dni. Szczególnie widoczne są korzyści płynące z obecności drzew w miastach. Zieleń sprawia, że ulice stają się bardziej komfortowe dla pieszych, zmniejsza przegrzanie nawierzchni i może pomagać w zatrzymywaniu wilgoci po opadach. Korzenie drzew przyczyniają się również do wzmocnienia gleby i zmniejszają ryzyko jej wymywania.

Drzewa stanowią schronienie lub źródło pożywienia dla wielu gatunków ptaków, owadów i małych zwierząt. Stare drzewa z dziuplami i rozgałęzionymi koronami są szczególnie ważne dla różnorodności biologicznej. Dlatego ekolodzy podkreślają: sadzenie nowych sadzonek nie zastępuje ochrony dorosłych drzew, których wzrost mógł trwać dziesiątki, a nawet setki lat.

Jak w Polsce obchodzi się Dzień Drzewa

W ramach Święta Drzewa w całej Polsce organizowane są wspólne akcje sadzenia drzewek. W akcjach tych biorą udział uczniowie, nauczyciele, przedstawiciele władz lokalnych, pracownicy firm oraz wolontariusze. Drzewa sadzi się w pobliżu placówek oświatowych, w parkach, na terenach gminnych oraz w innych miejscach, gdzie panują odpowiednie warunki. Szkoły często organizują lekcje tematyczne, konkursy rysunkowe i plakatowe, quizy ekologiczne oraz zajęcia na świeżym powietrzu. Dzieci dowiadują się, jak rosną drzewa, jakie gatunki nadają się do różnych lokalizacji i dlaczego ważne jest, aby nie niszczyć młodych sadzonek. Takie działania pomagają wyjaśnić kwestie ekologiczne na praktycznych przykładach.

Kolejna część programu poświęcona jest odpowiedzialnemu wykorzystaniu zasobów. Uczestnicy zbierają makulaturę, rozmawiają o recyklingu papieru, dbają o tereny zielone i organizują lokalne akcje na rzecz ochrony przyrody. W niektórych społecznościach organizowane są również działania związane z zagospodarowaniem ogrodów i stawianiem budek dla ptaków. Ważne miejsce zajmuje również ochrona już istniejących drzew. Organizatorzy wzywają społeczności nie tylko do sadzenia nowych roślin, ale także do monitorowania stanu starych nasadzeń, dbania o nie podczas prac budowlanych oraz zapobiegania nieuzasadnionemu wycinaniu.

Jak prawidłowo sadzić drzewa

Nie wystarczy po prostu posadzić drzewo — trzeba zadbać o to, by się przyjęło i mogło prawidłowo rosnąć. Przed sadzeniem warto sprawdzić, jaki gatunek nadaje się do danej lokalizacji, ile potrzebuje słońca i wilgoci, a także ile miejsca będzie miało dorosłe drzewo. Ważne jest również uwzględnienie miejsca sadzenia. Nie każde drzewo będzie dobrze rosło przy drodze, pod liniami energetycznymi lub na działce o ograniczonej przestrzeni dla korzeni. W miastach wskazane jest wybieranie gatunków, które są w stanie wytrzymać lokalne warunki klimatyczne i specyfikę środowiska miejskiego.

Jesień jest często sprzyjającym okresem do sadzenia wielu drzew liściastych, ponieważ gleba wciąż zachowuje ciepło, a parowanie wilgoci jest zazwyczaj mniejsze niż latem. Jednak optymalny czas zależy od gatunku rośliny, pogody i stanu gleby. Po posadzeniu sadzonka wymaga podlewania i odpowiedniej pielęgnacji, zwłaszcza w pierwszych latach. Organizatorzy akcji ekologicznych podkreślają: lepiej posadzić mniej drzew i zapewnić im odpowiednią pielęgnację, niż sadzić wiele sadzonek, które później uschną. Odpowiedzialne podejście obejmuje nie tylko samo sadzenie, ale także dalszą obserwację tego, jak rośliny się przyjmują.

Jakie wyniki osiągnął program

Według danych Klubu Gaja w ciągu pierwszych 20 lat trwania programu, od 2003 do 2022 roku, dołączyło do niego ponad 780 tysięcy uczestników. W tym czasie posadzono ponad milion drzew i krzewów. Organizatorzy poinformowali również o zebraniu ponad 5 700 ton makulatury. Według szacunków organizacji dzięki zbiórce i recyklingowi papieru udało się ocalić około 96 900 drzew. Jest to obliczenie samych organizatorów, które pokazuje, w jaki sposób ekologiczne nawyki mogą uzupełniać bezpośrednie działania na rzecz ochrony przyrody.

Program wspiera również inne inicjatywy związane z drzewami. Wśród nich znajduje się konkurs „Drzewo Roku”, który zwraca uwagę na pojedyncze drzewa, ważne dla lokalnych społeczności ze względu na swoją historię, wygląd lub znaczenie dla środowiska. Takie projekty pomagają ludziom dostrzec w drzewach nie tylko element krajobrazu, ale także dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe. W 2026 roku polska służba leśna poinformowała o organizacji już 24. edycji Święta Drzewa. Tegoroczny temat – „Odporne na zmiany klimatu” – kładzie nacisk na rolę drzew i lasów w przystosowywaniu się do zmian klimatycznych.

Ciekawostki o drzewach

Drzewa mogą żyć dziesiątki, setki, a nawet tysiące lat. Ich wiek zależy od gatunku, klimatu, warunków wzrostu oraz wpływu człowieka. Stare drzewa często mają szczególną wartość dla lokalnej przyrody, ponieważ zapewniają schronienie i środowisko życia dla wielu organizmów.

Drzewa wpływają również na bilans wodny. Ich korony zatrzymują część opadów, a korzenie pomagają wodzie wnikać w glebę. Jest to ważne dla obszarów miejskich, gdzie duża ilość asfaltu i betonu utrudnia naturalne wchłanianie wody deszczowej.

Kolejny ciekawy fakt — drzewa mogą zmieniać odczuwalną temperaturę w swoim otoczeniu. W upalne dni cień korony chroni powierzchnie przed bezpośrednim nasłonecznieniem, a parowanie wody przez liście sprzyja ochładzaniu powietrza. Właśnie dlatego ulice z dorosłymi drzewami są często bardziej komfortowe do spacerów latem niż otwarte przestrzenie bez zieleni.

Jednocześnie młode sadzonki nie są w stanie od razu zapewnić wszystkich korzyści, jakie daje dorosłe drzewo. Aby wyrosnąć i ukształtować rozłożystą koronę, roślina potrzebuje czasu. Dlatego właśnie ochrona istniejących nasadzeń zielonych ma takie samo znaczenie, jak sadzenie nowych.

Jak wziąć udział w Święcie Drzewa

Każdy chętny może wziąć udział w Święcie Drzewa. Nie trzeba w tym celu koniecznie uczestniczyć w dużej, zorganizowanej akcji: można posadzić drzewo na własnej działce, pomóc w pielęgnacji sadzonek w parku lub dołączyć do lokalnej inicjatywy ekologicznej. Przed sadzeniem warto sprawdzić, czy na wybranym terenie dozwolone jest sadzenie drzew, oraz skonsultować się ze specjalistami w sprawie odpowiednich gatunków. Jeśli chodzi o przestrzeń publiczną, lepiej zwrócić się do lokalnych władz lub organizacji zajmującej się zazielenianiem.

Istnieją też inne sposoby wspierania idei ekologicznej: oddawanie makulatury do recyklingu, nieuszkadzanie drzew, dbanie o tereny zielone oraz angażowanie się w sprzątanie obszarów przyrodniczych. Ważne jest również wyjaśnianie dzieciom, dlaczego drzewa wymagają ochrony i jak codzienne nawyki wpływają na środowisko. Święto Drzewa w Polsce przypomina, że troska o przyrodę polega na konkretnych działaniach. Sadzenie sadzonek, dbanie o stare drzewa oraz odpowiedzialne korzystanie z zasobów pomagają zachować zielone przestrzenie dla przyszłych pokoleń.

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