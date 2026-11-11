Co roku 11 listopada w Stanach Zjednoczonych obchodzony jest Dzień Weteranów — święto ku czci mężczyzn i kobiet, którzy służyli w amerykańskich siłach zbrojnych. Jego historia sięga czasów po I wojnie światowej, kiedy to 11 listopada 1918 r. zakończyły się działania wojenne między Niemcami a państwami Ententy. W 2026 roku Dzień Weteranów przypada w środę, a główna uroczystość odbędzie się na Narodowym Cmentarzu w Arlington w stanie Wirginia.

Historia Dnia Weteranów wiąże się z zakończeniem działań wojennych podczas I wojny światowej. 11 listopada 1918 r. o godz. 11:00 weszło w życie zawieszenie broni między Niemcami a aliantami. Zakończyło ono walki na froncie zachodnim po ponad czterech latach wojny. Dlatego właśnie datę tę często określa się jako jedenastą godzinę jedenastego dnia jedenastego miesiąca. Jednocześnie należy odróżnić zawieszenie broni od oficjalnego zakończenia wojny: traktat pokojowy w Wersalu podpisano dopiero 28 czerwca 1919 roku.

Rok po zakończeniu działań wojennych, 11 listopada 1919 roku, prezydent USA Woodrow Wilson ogłosił pierwsze obchody Dnia Rozejmu – Armistice Day. Początkowo święto to było poświęcone pamięci poległych podczas I wojny światowej oraz dążeniu do pokoju. W swoim przemówieniu Wilson mówił o dumie z męstwa Amerykanów, którzy zginęli w służbie ojczyzny, oraz o nadziei na pokój i sprawiedliwość między narodami. Wtedy też ukształtowała się tradycja organizowania parad, zgromadzeń publicznych i uroczystości. O godz. 11:00 rano na krótką chwilę wstrzymywano pracę, aby ludzie mogli uczcić pamięć poległych.

W 1926 roku Kongres Stanów Zjednoczonych przyjął rezolucję o corocznym obchodzeniu 11 listopada. W 1938 roku data ta uzyskała status oficjalnego święta federalnego pod nazwą Dzień Rozejmu. W tamtym czasie święto to dotyczyło przede wszystkim uczestników I wojny światowej. Jednak po II wojnie światowej i wojnie koreańskiej w kraju pojawiły się miliony nowych weteranów. Stało się jasne, że hołd ten powinien dotyczyć nie tylko tych, którzy walczyli w latach 1914–1918, ale także wszystkich Amerykanów, którzy służyli w wojsku.

Dlaczego Dzień Rozejmu stał się Dniem Weteranów

Zmianę nazwy święta zaproponowano po II wojnie światowej. Jednym z orędowników tego pomysłu był weteran z Birmingham w stanie Alabama, Raymond Wicks. W 1947 roku zorganizował tam paradę ku czci wszystkich Amerykanów, którzy służyli w wojsku, niezależnie od tego, w jakiej wojnie brali udział. Inicjatywa ta zyskała poparcie, a wkrótce dołączyli do niej również ustawodawcy. Kongresman Edward Rees z Kansas zaproponował oficjalną zmianę nazwy święta, tak aby obejmowało ono weteranów wszystkich pokoleń.

1 czerwca 1954 roku prezydent Dwight Eisenhower podpisał ustawę, która zastąpiła nazwę „Dzień Rozejmu” nazwą „Dzień Weteranów”. Od tego czasu 11 listopada jest poświęcony wszystkim Amerykanom, którzy pełnili służbę wojskową, a nie tylko uczestnikom I wojny światowej. Eisenhower wezwał również obywateli, organizacje weteranów i instytucje państwowe do przyłączenia się do oddawania hołdu żołnierzom. W celu organizacji ogólnokrajowych uroczystości powołano specjalną komisję. W ten sposób święto to zyskało współczesny charakter i stało się coroczną okazją do podziękowania ludziom za ich służbę.

W 1968 roku Kongres uchwalił ustawę przewidującą przeniesienie kilku świąt federalnych na poniedziałek, aby Amerykanie mieli dłuższe weekendy. W związku z tym Dzień Weteranów miał być obchodzony nie 11 listopada, ale w czwarty poniedziałek października. Nowa zasada weszła w życie w 1971 roku, ale wywołała niezadowolenie wśród weteranów i mieszkańców wielu stanów. Część stanów nadal obchodziła to święto w historycznej dacie. Ostatecznie w 1975 roku Kongres podjął decyzję o przywróceniu daty 11 listopada, a od 1978 roku data ta ponownie stała się stała.

Kogo czci się w tym dniu

Dzień Weteranów jest poświęcony wszystkim, którzy służyli w Siłach Zbrojnych Stanów Zjednoczonych. Są to byli żołnierze armii, marynarki wojennej, korpusu piechoty morskiej, sił powietrznych, straży przybrzeżnej i sił kosmicznych. Należą do nich osoby, które brały udział w operacjach bojowych, a także te, które służyły w czasie pokoju. Nie ma znaczenia, ile lat dana osoba spędziła w wojsku ani czy brała bezpośredni udział w działaniach bojowych. Głównym celem tego święta jest uznanie wkładu każdego, kto służył krajowi.

Istotną cechą amerykańskiego Dnia Weteranów jest to, że nie jest on poświęcony wyłącznie poległym żołnierzom. W tym dniu szczególną uwagę poświęca się żyjącym weteranom, dziękuje im się za służbę i przypomina o trudnościach, z jakimi mogą się zmagać po powrocie do życia cywilnego. Chodzi w szczególności o adaptację po zakończeniu służby, poszukiwanie pracy, naukę, dostęp do opieki medycznej oraz wsparcie dla rodzin. Jednocześnie podczas uroczystości wspomina się również tych, którzy zginęli podczas pełnienia obowiązku wojskowego.

Właśnie tym Dzień Weteranów różni się od innego amerykańskiego święta – Memorial Day, czyli Dnia Pamięci. Obchodzony jest on w ostatni poniedziałek maja i poświęcony jest przede wszystkim żołnierzom, którzy zginęli podczas służby. Natomiast 11 listopada składa się podziękowania wszystkim, którzy służyli, niezależnie od tego, czy dana osoba wróciła do domu żywa. Te dwa dni mają wspólny cel — uhonorowanie żołnierzy — ale różnią się treścią i tradycjami.

Według danych Biura Spisu Ludności Stanów Zjednoczonych w 2025 roku w kraju było około 15,7 miliona weteranów. Stanowi to około 5,9% dorosłej ludności cywilnej. Wśród nich są osoby, które służyły podczas II wojny światowej, wojny koreańskiej i wietnamskiej, a także uczestnicy nowszych operacji wojskowych. Jednocześnie odsetek weteranów II wojny światowej wśród wszystkich byłych żołnierzy jest już bardzo niewielki – około 0,3%. Liczby te pokazują, jak bardzo różnią się między sobą pokolenia Amerykanów, których łączy służba wojskowa.

Jak obchodzi się Dzień Weteranów w USA

Jedną z głównych tradycji jest ogólnokrajowa uroczystość na Narodowym Cmentarzu w Arlington w stanie Wirginia, niedaleko Waszyngtonu. To właśnie tam znajduje się Grób Nieznanego Żołnierza — pomnik ku czci amerykańskich żołnierzy, których nazwiska i okoliczności śmierci pozostały nieznane. Co roku 11 listopada o godz. 11:00 odbywa się tam uroczyste złożenie wieńców. W uroczystości biorą udział przedstawiciele władz, wojskowi, organizacje weteranów oraz rodziny poległych. Następnie uroczystości są kontynuowane w Amfiteatrze Pamięci, gdzie odbywa się parada sztandarów organizacji weteranów oraz przemawiają oficjalni goście.

W 2026 roku uroczystość narodowa odbędzie się w środę, 11 listopada. Według informacji przekazanych przez Cmentarz Narodowy w Arlington wydarzenie rozpocznie się o godz. 11:00 czasu wschodnioamerykańskiego. Przed ceremonią, o godz. 10:30, zaplanowano występ muzyczny orkiestry Straży Przybrzeżnej Stanów Zjednoczonych wraz z zespołem wokalnym Sił Powietrznych. Po złożeniu wieńca odbędzie się uroczysta część w amfiteatrze z udziałem organizacji weteranów. Wydarzenie jest otwarte dla zwiedzających, a miejsca w amfiteatrze będą przyznawane według kolejności przybycia. Jednocześnie dostęp do samej ceremonii złożenia wieńców jest w tym roku ograniczony do oficjalnych uczestników.

Obchody odbywają się również w innych miastach kraju. W Nowym Jorku, Chicago, Los Angeles, Birminghamie i wielu mniejszych społecznościach organizowane są parady, koncerty, spotkania upamiętniające oraz składanie kwiatów. Dołączają do nich orkiestry wojskowe, uczniowie, przedstawiciele władz lokalnych oraz organizacji społecznych. W placówkach edukacyjnych odbywają się lekcje tematyczne, opowiada się o historii amerykańskich żołnierzy i zaprasza weteranów do podzielenia się własnymi doświadczeniami. W niektórych społecznościach organizuje się akcje wolontariackie, zbiera pomoc dla rodzin weteranów oraz odwiedza się osoby przebywające w szpitalach lub domach opieki.

Kolejną tradycją jest wywieszanie flagi Stanów Zjednoczonych na domach, w instytucjach państwowych i budynkach użyteczności publicznej. Uczestnicy uroczystości często przychodzą z flagami, a weterani zakładają mundury lub noszą oznaki rozpoznawcze swoich jednostek. Podczas uroczystości może być odśpiewany hymn narodowy, odbywa się minuta ciszy oraz wręczane są odznaczenia byłym żołnierzom. W wielu miastach lokalne organizacje przygotowują specjalne programy dla weteranów i ich rodzin. Mogą to być bezpłatne obiady, koncerty, spotkania i inne wydarzenia wyrażające wdzięczność.

Niektóre restauracje, sklepy i firmy również włączają się w obchody. Oferują weteranom i żołnierzom zniżki, darmowe posiłki lub specjalne usługi. Takie oferty nie są obowiązkowe dla wszystkich placówek i różnią się w zależności od firmy i miasta. Stały się one jednak istotną częścią współczesnej tradycji wyrażania wdzięczności. Dla wielu Amerykanów jest to kolejny sposób na okazanie szacunku osobom, które służyły w wojsku.

Ciekawostki dotyczące Dnia Weteranów

Data ta wiąże się z konkretną godziną. Rozejm w I wojnie światowej wszedł w życie o godz. 11:00 11 listopada 1918 roku. Właśnie dlatego narodowa uroczystość w Arlington również rozpoczyna się o godz. 11:00 rano.

Początkowo święto to nosiło inną nazwę. Do 1954 roku 11 listopada w Stanach Zjednoczonych nazywano Dniem Rozejmu. Po II wojnie światowej i wojnie koreańskiej zmieniono jego nazwę, aby uczcić weteranów wszystkich konfliktów oraz tych, którzy służyli w czasie pokoju.

Święto miało nietypową datę. W latach 1971–1977 uroczystości federalne odbywały się w czwarty poniedziałek października. Jednak w wyniku krytyki społecznej datę przywrócono na 11 listopada.

Grób Nieznanego Żołnierza odgrywa szczególną rolę. Pomnik na cmentarzu w Arlington jest poświęcony amerykańskim żołnierzom, których szczątków nie udało się zidentyfikować. Złożenie wieńca przy pomniku stało się centralnym elementem uroczystości narodowej.

Dzień Weteranów to święto federalne. Instytucje federalne zazwyczaj nie pracują tego dnia. Jednocześnie decyzje dotyczące funkcjonowania szkół, instytucji lokalnych i prywatnych firm mogą się różnić w zależności od stanu i pracodawcy.

Dla Amerykanów Dzień Weteranów to okazja nie tylko do przypomnienia sobie historii wojen, ale także do podziękowania osobom, które poświęciły część swojego życia służbie wojskowej. Parady, uroczystości, flagi państwowe i spotkania z weteranami pomagają zachować pamięć o różnych pokoleniach żołnierzy. A główna idea tego święta pozostaje prosta: uhonorować tych, którzy służyli krajowi, i pokazać, że ich wkład nie został zapomniany.

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