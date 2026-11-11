Święto 11 listopada 2026 — Dzień Łachplesisa: jak Łotwa odniosła zwycięstwo w bitwie o Rygę w 1919 roku

Co roku 11 listopada w Łotwie obchodzony jest Dzień Łachplesisa — pamiętna data poświęcona osobom, które walczyły o niepodległość kraju. Właśnie tego dnia w 1919 roku armia łotewska pokonała wojska Pawła Bermondta-Awalowa podczas walk o Rygę. W 2026 roku Dzień Łachplesisa przypada w środę, 11 listopada.

Dzień Łachplesisa ma głębokie znaczenie historyczne dla Łotwy. Jego nazwa wiąże się z Łachplesisem – legendarnym bohaterem łotewskiego eposu, który uosabia siłę, męstwo i gotowość do obrony ojczyzny. Postać ta znana jest dzięki utworowi o tym samym tytule autorstwa pisarza Andreja Pumpura, opublikowanemu w 1888 roku. Autor stworzył tę opowieść w oparciu o łotewskie podania ludowe i legendy. Zgodnie z fabułą Łaczplesis posiada niezwykłą siłę i walczy z wrogami swojego narodu. Jego imię jest dosłownie związane z wizerunkiem niedźwiedzia i pokonaniem go, dlatego w języku ukraińskim często tłumaczy się je jako „Zwalczający Niedźwiedzia”.

Łacplesis nie był prawdziwą postacią historyczną. Z czasem stał się jednak jednym z głównych symboli łotewskiej kultury narodowej. Jego wizerunek uosabiał naród, który nie chce stracić wolności i jest gotowy bronić swojej ziemi. Właśnie dlatego imię bohatera literackiego wykorzystano jako nazwę odznaczenia wojskowego, a później – również dnia pamięci. W ten sposób historia fikcyjnej postaci splotła się z rzeczywistą walką Łotyszy o niepodległość.

Co wydarzyło się 11 listopada 1919 roku

Aby zrozumieć pochodzenie tego święta, należy cofnąć się do wydarzeń po I wojnie światowej. 18 listopada 1918 roku Łotwa ogłosiła niepodległość, ale utrzymanie jej nie było łatwe. Na terytorium kraju trwały działania zbrojne, a nowo powstałe państwo musiało stawić czoła różnym siłom zbrojnym. Wśród nich były oddziały Armii Czerwonej oraz wojska dążące do przywrócenia dawnego porządku politycznego w regionie. Armia łotewska dopiero się formowała, brakowało jej uzbrojenia, doświadczenia wojskowego i zasobów.

Jedną z najpoważniejszych prób była tzw. bermontiada – ofensywa wojsk pod dowództwem Pawła Bermondta-Awalowa. Jego Zachodnia Armia Ochotnicza składała się z niemieckich i rosyjskich formacji wojskowych, które działały przeciwko państwu łotewskiemu. W październiku 1919 roku siły te rozpoczęły ofensywę na Rygę i zajęły część miasta oraz terytoria na lewym brzegu Daugawy. Dla młodej Republiki Łotewskiej stanowiło to poważne zagrożenie. W przypadku porażki kraj mógł stracić kontrolę nad stolicą i podważyć sam fakt istnienia swojej niepodległości.

Łotewskie siły zbrojne rozpoczęły przygotowania do kontrofensywy. Decydująca operacja rozpoczęła się na początku listopada, a 11 listopada armia zdołała wyprzeć wojska Bermondta z Rygi i odzyskać kontrolę nad lewym brzegiem Daugawy. W walkach Łotyszom pomagały okręty Wielkiej Brytanii i Francji, które ostrzeliwały pozycje wroga. Zwycięstwo stało się ważnym punktem zwrotnym w walce o niepodległość. Umocniła ona pozycję łotewskich władz i umożliwiła dalsze wyzwalanie terytorium kraju spod okupacji obcych wojsk. Według danych Łotewskich Sił Zbrojnych podczas bermontiady zginęło 743 łotewskich żołnierzy, w tym 57 oficerów.

Jak zwycięstwo stało się narodową datą pamiętną

Po zwycięstwie 11 listopada stał się dla Łotyszy datą symboliczną. Tego samego dnia w 1919 roku ustanowiono odznaczenie wojskowe – Order Łacplesisa, którym wyróżniano osoby za zasługi w walce o niepodległość. Jego dewizą stały się słowa „Za Łotwę”. Jednocześnie formalne ustanowienie odznaczenia nastąpiło później: ustawę o orderze uchwalono we wrześniu 1920 roku, a pierwsze odznaczenia wręczono 11 listopada 1920 roku. Wśród pierwszych odznaczonych znaleźli się wysocy rangą dowódcy armii łotewskiej. Z czasem order przyznawano również innym żołnierzom, którzy wykazali się męstwem podczas walk wyzwoleńczych.

Początkowo 11 listopada nosił różne nazwy i był obchodzony jako dzień związany z odznaczeniem wojskowym oraz oddaniem hołdu uczestnikom wojny. Nazwa „Dzień Łachplesisa” stopniowo utrwaliła się w społeczeństwie. Po radzieckiej okupacji Łotwy w 1940 roku otwarcie obchodzenie tej daty zostało zakazane. Pamięć o wydarzeniach z 1919 roku podtrzymywały rodziny, byli żołnierze oraz łotewskie społeczności za granicą. Pod koniec lat 80. XX wieku, w czasie ruchu na rzecz przywrócenia niepodległości, tradycja ta ponownie zaczęła powracać do życia publicznego. Po odzyskaniu niepodległości przez Łotwę w 1990 roku dzień 11 listopada oficjalnie ustanowiono jako dzień pamięci bojowników o wolność.

Warto podkreślić, że Dzień Łacplesisa jest właśnie datą upamiętniającą, a nie głównym świętem państwowym z okazji ogłoszenia niepodległości. Dzień narodzin współczesnego państwa łotewskiego obchodzi się 18 listopada, ponieważ właśnie wtedy w 1918 roku ogłoszono niepodległość republiki. Natomiast 11 listopada poświęcony jest tym, którzy później bronili tej niepodległości z bronią w ręku. Obie daty wpisują się w listopadowy miesiąc państwowości, podczas którego w całym kraju odbywają się uroczystości upamiętniające i patriotyczne.

Jak w Łotwie obchodzi się Dzień Łachplesisa

Główną tradycją tego dnia jest zapalanie świec ku czci poległych obrońców kraju. Wieczorem tysiące światełek pojawia się przy pomnikach, miejscach pamięci, na cmentarzach, w pobliżu instytucji państwowych oraz w oknach domów mieszkalnych. Szczególnie wiele osób gromadzi się w Rydze. Jednym z głównych miejsc upamiętnienia jest Cmentarz Braterski, gdzie pochowani są łotewscy żołnierze, którzy zginęli podczas walk o niepodległość. Ludzie przynoszą tam kwiaty i świeczki, wspominają poległych i dziękują tym, którzy bronili kraju.

Kolejną znaną tradycją jest pochód z pochodniami. Uczestnicy przemierzają ulice Rygi z pochodniami i flagami, oddając hołd pamięci bojowników o wolność. Trasy mogą się zmieniać w zależności od programu w danym roku, ale wśród ważnych miejsc zazwyczaj znajdują się Cmentarz Braterski, Pomnik Wolności oraz nabrzeże 11 listopada. Przy Pomniku Wolności odbywają się uroczystości upamiętniające, a na nabrzeżu gromadzą się ludzie, aby zapalić świeczki. W wydarzeniach tych biorą udział nie tylko wojskowi i przedstawiciele władz, ale także rodziny z dziećmi, młodzież i zwykli mieszkańcy.

Tego dnia odbywają się również nabożeństwa, składanie kwiatów i uroczystości upamiętniające. W szkołach i instytucjach kulturalnych organizowane są spotkania poświęcone historii walk wyzwoleńczych. Muzea przygotowują wystawy tematyczne, prezentują historyczne zdjęcia, dokumenty oraz rzeczy osobiste żołnierzy. Na przykład Łotewskie Narodowe Muzeum Historyczne w zamku w Rydze tradycyjnie włącza się w obchody upamiętniające. Wśród jego eksponatów znajduje się kompletny zestaw orderu Łachplesisa, który należał do generała armii łotewskiej Janisa Balodisa. Relikwia ta jest specjalnie prezentowana zwiedzającym w Dzień Łachplesisa.

Szczególne miejsce w programie zajmują wydarzenia z udziałem Narodowych Sił Zbrojnych Łotwy. Odbywają się uroczystości z udziałem wojskowych, wystawy sprzętu wojskowego oraz spotkania z przedstawicielami armii. W 2026 roku, między innymi, w pobliżu Łotewskiego Muzeum Wojskowego zaplanowano wystawę sprzętu wojskowego oraz uroczyste ognisko. W katedrze w Rydze ma się odbyć ekumeniczne nabożeństwo, a na Placu Wolności – uroczysta zmiana warty honorowej. Wydarzenia te przypominają, że niepodległość kraju wiąże się nie tylko z wydarzeniami z przeszłości, ale także z obecną odpowiedzialnością za jego bezpieczeństwo.

Ciekawostki o Dniu Łachplesisa

Nazwa święta wywodzi się z literatury. Łachplesis to bohater eposu Andreja Pumpura, a nie rzeczywisty uczestnik walk z 1919 roku. Jego postać stała się symbolem męstwa i walki o ojczyznę.

Order ma własną dewizę. Na wojskowym odznaczeniu Łachplesisa wygrawerowano słowa „Za Łotwę”. Odznaczano nim żołnierzy za zasługi podczas walk wyzwoleńczych.

11 listopada wiąże się z dwoma ważnymi wydarzeniami. Tego dnia w 1919 roku armia łotewska pokonała wojska Bermondta pod Rygą, a w 1920 roku odbyło się pierwsze wręczenie Orderu Łachplesisa.

Świeczki stały się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli pamięci. Zapala się je nie tylko w stolicy, ale także w małych miastach i wsiach w całym kraju.

Listopad na Łotwie to miesiąc państwowości. Po Dniu Łachplesisa, 18 listopada, kraj obchodzi rocznicę ogłoszenia niepodległości w 1918 roku. Dlatego te dwa dni razem przypominają o zdobyciu wolności i jej obronie.

Dla Łotyszy Dzień Łachplesisa to nie tylko upamiętnienie jednego zwycięstwa wojskowego. To okazja do oddania hołdu wszystkim, którzy walczyli o niepodległość, oraz do przekazania pamięci o tych wydarzeniach kolejnym pokoleniom. Zapalone świece, kwiaty przy pomnikach i coroczne pochody z pochodniami przypominają, że wolność kraju ma swoją historię i swoją cenę.

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