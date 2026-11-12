Święto 12 listopada 2026: 160. rocznica urodzin Sun Yat-sena i historia Republiki Chińskiej

12 listopada obchodzi się urodziny Sun Yat-sena — chińskiego rewolucjonisty, działacza politycznego i jednego z głównych twórców Republiki Chińskiej. Urodził się 12 listopada 1866 roku i odegrał ważną rolę w rewolucji z 1911 roku, która położyła kres panowaniu dynastii Qing i wielowiekowej monarchii w Chinach.

W Republice Chińskiej, której rząd obecnie ma siedzibę na Tajwanie, data ta jest obchodzona jako dzień pamiętny. Sun Yat-sena uważa się za ojca-założyciela państwa, a jego idee polityczne stały się ważną częścią historii chińskiego ruchu republikańskiego. W 2026 roku minie 160 lat od dnia jego narodzin.

Kim był Sun Yat-sen

Sun Yat-sen urodził się w wsi Cuiheng w prowincji Guangdong w rodzinie chłopskiej. W młodości zdobył wykształcenie medyczne w Hongkongu i przez pewien czas pracował jako lekarz. Jednak z czasem polityka i walka o zmiany w Chinach stały się dla niego głównym kierunkiem działalności.

Pod koniec XIX wieku Sun Yat-sen zaczął organizować ruchy skierowane przeciwko rządom dynastii Qing. Opowiadał się za modernizacją kraju, utworzeniem republiki oraz reformami politycznymi. W 1894 roku założył stowarzyszenie „Odrodzenie Chin”, a później zaangażował się w tworzenie organizacji rewolucyjnych, które zrzeszały zwolenników obalenia monarchii.

Rola Sun Yat-sena w historii Chin

Jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu polityka była rewolucja Xinhai z 1911 roku. Doprowadziła ona do upadku dynastii Qing i zakończenia panowania cesarskiego, które trwało ponad dwa tysiące lat.

29 grudnia 1911 roku Sun Yat-sen został wybrany na tymczasowego prezydenta Republiki Chińskiej. Już 1 stycznia 1912 roku złożył przysięgę w Nankinie i stanął na czele tymczasowego rządu nowo powstałego państwa. Później polityk zrezygnował ze stanowiska prezydenta, aby ułatwić polityczne porozumienie i przekazanie władzy Yuan Shikaiowi.

Sun Yat-sen sformułował również koncepcję polityczną znaną jako „Trzy zasady ludowe”. Opierała się ona na trzech ideach:

Nacjonalizm – dążenie do niepodległości i odrodzenia narodowego Chin.

Władza ludowa — stworzenie systemu republikańskiego i zaangażowanie obywateli w zarządzanie państwem.

Dobrobyt ludu – poprawa warunków życia ludności i sprawiedliwość społeczna.

Zasady te stały się podstawą programu politycznego Sun Yat-sena oraz istotną częścią ideologii partii Kuomintang.

Jak obchodzi się dzień urodzin Sun Yat-sena

W Republice Chińskiej 12 listopada jest oficjalnym dniem pamięci. Zgodnie z ustawodawstwem tego dnia instytucje państwowe, organizacje społeczne i placówki edukacyjne mogą organizować uroczystości ku czci tego polityka. Na szczeblu państwowym przewidziane są również uroczyste ceremonie.

Sun Yat-sena czci się również w innych chińskich społecznościach. W szczególności w Hongkongu z okazji rocznic organizowane są uroczyste ceremonie, składanie kwiatów, wystawy, wykłady i wydarzenia kulturalne. W 2026 roku zaplanowano tam oficjalną uroczystość z okazji 160. rocznicy jego urodzin.

Ciekawostki o Sun Yat-senie

Urodził się 12 listopada 1866 roku w prowincji Guangdong na południu Chin.

Z wykształcenia był lekarzem i ukończył studia medyczne w Hongkongu.

Nazywany jest ojcem-założycielem Republiki Chińskiej ze względu na wiodącą rolę, jaką odegrał w ruchu rewolucyjnym i utworzeniu państwa republikańskiego.

W 1912 roku został pierwszym tymczasowym prezydentem Republiki Chińskiej.

Zmarł 12 marca 1925 roku w Pekinie w wieku 58 lat.

Jego dziedzictwo jest czczone po obu stronach Cieśniny Tajwańskiej — zarówno w Republice Chińskiej, jak i w Chińskiej Republice Ludowej.

Znaczenie dnia urodzin Sun Yat-sena

Dzień urodzin Sun Yat-sena to okazja do upamiętnienia jednej z najbardziej wpływowych postaci współczesnej historii Chin. Jego działalność stanowiła ważny etap przejścia Chin od monarchii imperialnej do republikańskiej formy rządów.

Dla Republiki Chińskiej data ta ma szczególne znaczenie historyczne i polityczne. Sun Yat-sen pozostaje symbolem walki o odrodzenie narodowe, idee republikańskie oraz utworzenie niepodległego państwa. W 2026 roku 160. rocznica jego urodzin zwraca dodatkową uwagę na jego dziedzictwo i rolę w historii Chin.