12 listopada obchodzony jest Dzień Rosółu (Chicken Soup Day) — święto kulinarne poświęcone jednej z najpopularniejszych potraw domowych na świecie. Rosół przygotowuje się w różnych krajach, dodając do niego makaron, warzywa, kasze, zioła i przyprawy. Kojarzy się on z domową atmosferą, rodzinnymi obiadami i troską o bliskich.

Ten dzień to świetna okazja, by ugotować aromatyczny bulion, wypróbować nowy przepis lub przypomnieć sobie tradycyjną zupę, którą przygotowywano w dzieciństwie. Zapraszamy do zapoznania się z historią tej potrawy i przygotowania jednej z trzech prostych wersji.

Historia i tradycje Dnia zupy z kurczaka

Rosół ma długą historię. Potrawy na bazie bulionu mięsnego przygotowywano już w starożytnych cywilizacjach, a z czasem przepisy rozprzestrzeniły się po Europie, Azji i innych częściach świata. Dzięki łatwo dostępnym składnikom i prostocie przygotowania zupa z kurczaka stała się częścią tradycji kulinarnych wielu narodów.

W różnych krajach danie to przygotowuje się na swój sposób. Na Ukrainie popularny jest bulion z kurczaka z domowym makaronem, ziemniakami i ziołami. W Stanach Zjednoczonych popularna jest chicken noodle soup — zupa z kurczakiem, warzywami i makaronem. W krajach azjatyckich dodaje się do niej ryż, imbir, czosnek, sos sojowy i różne przyprawy.

Dzień zupy z kurczaka nie wiąże się ze skomplikowanymi tradycjami świętowania. Najlepszym sposobem, aby wziąć w nim udział, jest przygotowanie ulubionego dania, poczęstowanie bliskich lub wypróbowanie nowego połączenia składników.

Dlaczego zupa z kurczaka jest zdrowa

Rosół z kurczaka to pożywne danie, które może stanowić część zbilansowanej diety. Mięso kurczaka dostarcza organizmowi białka, a warzywa dostarczają błonnika, witamin i minerałów. Bulion pomaga utrzymać równowagę wodną, a ciepły płyn może łagodzić dyskomfort w gardle podczas przeziębienia.

Wartość odżywcza potrawy zależy od przepisu i sposobu przygotowania. Jeśli użyje się chudego mięsa kurczaka, różnorodnych warzyw i umiarkowanej ilości soli, zupa będzie lekka, ale sycąca.

2 przepisy na zupę z kurczaka, które łatwo przygotować w domu

1. Klasyczna zupa z kurczaka z makaronem

To tradycyjna wersja domowej zupy z klarownym bulionem, delikatnym mięsem kurczaka i makaronem. Doskonale nadaje się na rodzinny obiad.

Składniki:

500 g mięsa kurczaka (udko, podudzie lub filet);

2 l wody;

2 ziemniaki;

1 marchewka;

1 cebula;

100 g makaronu;

1 liść laurowy;

sól i pieprz do smaku;

świeże zioła.

Przygotowanie:

Kurczaka umyj, włóż do garnka i zalej zimną wodą. Doprowadź do wrzenia, zbierz pianę i gotuj na małym ogniu około 30–40 minut. Dodaj pokrojone ziemniaki, marchewkę oraz całą lub posiekaną cebulę. Posolić, popieprzyć i dodać liść laurowy. Gotować jeszcze przez 10–15 minut. Dodaj makaron i gotuj zgodnie z czasem podanym na opakowaniu. Wyjmij kurczaka, oddziel mięso od kości, pokrój je i włóż z powrotem do garnka. Przed podaniem dodaj świeże zioła.

2. Kremowa zupa z kurczaka z grzybami

Delikatna zupa śmietanowa z kurczakiem i grzybami przypadnie do gustu tym, którzy lubią bardziej sycące i gęste potrawy. Dzięki śmietanie ma łagodny smak i przyjemną kremową konsystencję.

Składniki:

400 g fileta z kurczaka;

200 g pieczarek;

2 ziemniaki;

1 marchewka;

1 cebula;

200 ml śmietanki (10–20%);

1,5 l wody lub bulionu drobiowego;

1 łyżka oleju;

sól i pieprz do smaku;

zioła.

Sposób przygotowania:

Filet z kurczaka pokrój na małe kawałki i gotuj w wodzie lub bulionie przez 15–20 minut. Ziemniaki pokrój w kostkę, dodaj do kurczaka i gotuj około 10 minut. Cebulę, marchewkę i pieczarki drobno posiekaj. Podsmaż je na oleju, aż zmiękną i nabiorą lekko złocistego koloru. Przełóż warzywa z grzybami do garnka, dodaj sól i pieprz. Wlej śmietanę, wymieszaj i podgrzewaj zupę na małym ogniu jeszcze przez 3–5 minut, nie doprowadzając do intensywnego wrzenia. Podawać ze świeżymi ziołami i grzankami.

Ciekawostki o zupie z kurczaka

Zupę z kurczaka przygotowuje się w wielu krajach świata. Każda kuchnia ma swoje własne wariacje tego dania z różnymi warzywami, kaszami i przyprawami.

W Stanach Zjednoczonych nazywają go pokarmem dla duszy. Zupa z makaronem i kurczakiem często kojarzy się z domową atmosferą i troską w czasie choroby.

W kuchni żydowskiej bulion z kurczaka zajmuje szczególne miejsce. Tradycyjnie podaje się go z kluseczkami z macy, znanymi jako maca-boli.

Zupę można przygotować z różnych części kurczaka. Do uzyskania esencjonalnego bulionu często wykorzystuje się udka, podudzia i kości, a do lżejszej wersji – filet.

Zupa z kurczaka ma wiele odmian. Dodaje się do niej makaron, ryż, kaszę gryczaną, grzyby, kukurydzę, brokuły, a nawet mleko kokosowe.



Jak uczcić Dzień zupy z kurczaka 12 listopada

Dzień zupy z kurczaka to świetna okazja, by spędzić czas z rodziną i przygotować danie, które łączy kulinarne tradycje różnych pokoleń. Można skorzystać z klasycznego przepisu z makaronem, spróbować kremowej wersji z grzybami lub przygotować zupę z ryżem i warzywami.

Nie trzeba trzymać się skomplikowanych przepisów: wystarczą świeże składniki, aromatyczny bulion i odrobina czasu. A najlepszym dodatkiem do takiego obiadu jest ciepły domowy chleb, grzanki i miłe towarzystwo. Smacznego!

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