Święto 13 listopada 2026 r. — Dzień 100 tysięcy męczenników w Gruzji

13 listopada Gruziński Kościół Prawosławny czci pamięć 100 tysięcy męczenników – mieszkańców Tbilisi, którzy zgodnie z tradycją kościelną zginęli w XIII wieku, odmawiając wyrzeczenia się wiary chrześcijańskiej i znieważenia świętości. Data ta wiąże się z tragicznymi wydarzeniami z 1226 roku, kiedy to miasto zostało zdobyte przez wojska sułtana Chorezmu Dżalal ad-Dina. Co roku wierni gromadzą się na moście Metekhi w Tbilisi, aby modlić się i uczcić pamięć poległych.

W Gruzji Dzień Pamięci 100 tysięcy męczenników obchodzony jest co roku 13 listopada. Jest to jedna z ważnych dat w kalendarzu Gruzińskiego Kościoła Prawosławnego. W 2026 roku przypada ona w piątek. Kościół upamiętnia ludzi, którzy – zgodnie z tradycją – zginęli podczas zajęcia Tbilisi przez wojska władcy Chorezmu, Dżalal ad-Dina. Uważa się ich za męczenników za wiarę, ponieważ nie zgodzili się wyrzec się chrześcijaństwa ani zbezcześcić prawosławnych świątyń.

Data kościelna wiąże się z 31 października według kalendarza juliańskiego. Zgodnie z współczesnym kalendarzem odpowiada to 13 listopada. Właśnie tego dnia w gruzińskich świątyniach odprawiane są nabożeństwa, a w stolicy odbywa się główna uroczystość upamiętniająca. Dla Gruzinów jest to nie tylko religijne upamiętnienie, ale także przypomnienie o historycznej tragedii, która stała się częścią narodowej i duchowej pamięci kraju.

Co wydarzyło się w Tbilisi w XIII wieku

Historia 100 tysięcy męczenników wiąże się z wyprawą sułtana Chorezmu Dżalal ad-Dina na Gruzję. Na początku XIII wieku jego państwo przechodziło trudny okres z powodu najazdu mongolskiego, a sam władca starał się utrzymać władzę i poszerzyć swoje terytoria. W 1226 roku jego wojska zajęły Tbilisi – ówczesną stolicę Królestwa Gruzji. Miasto uległo ogromnym zniszczeniom, a jego mieszkańcy stanęli w obliczu okrutnych żądań najeźdźców.

Zgodnie z tradycją kościelną, po zdobyciu miasta Dżalal ad-Din nakazał zdjąć kopułę z katedry Sioni i ustawić tam swój tron. Z świątyni wyniesiono ikony Jezusa Chrystusa i Matki Bożej, a następnie umieszczono je na moście Metech nad rzeką Kuru, zwaną również Mtkwari. Mieszkańców Tbilisi zmuszano do przejścia przez most i deptania świętości. Tym, którzy zgodzili się wykonać rozkaz, obiecano oszczędzenie życia. Na tych, którzy odmówili, czekała śmierć.

Dlaczego zmarłych nazywa się 100 tysiącami męczenników

Zgodnie z tradycją kościelną wielu mieszkańców miasta nie zgodziło się poniżać chrześcijańskich świętości nawet pod groźbą śmierci. Odmówili wyrzeczenia się swojej wiary i deptania ikon. Najeźdźcy stracili tych, którzy nie wykonali rozkazu, a ich ciała wrzucili do rzeki. W tradycji kościelnej mowa jest o 100 tysiącach ofiar, dlatego nazywa się ich 100 tysiącami męczenników z Tbilisi.

Liczba ta stała się symbolem skali tragedii i poświęcenia ludzi, którzy nie odstąpili od swoich przekonań. Jednocześnie należy ją traktować właśnie jako tradycyjną liczbę kościelną: ustalenie dokładnej liczby ofiar przy użyciu współczesnych metod historycznych jest trudne. Wydarzenia te opisane są w gruzińskich przekazach kościelnych i historycznych, a pamięć o nich zachowuje się już od wielu stuleci. Dla Gruzińskiego Kościoła Prawosławnego osoby te są świętymi, którzy przyjęli śmierć za wiarę chrześcijańską.

Dlaczego uroczystość upamiętniająca odbywa się na moście Metechskim

Most Metekhi w Tbilisi to główne miejsce związane z historią męczenników. To właśnie tutaj, zgodnie z tradycją, najeźdźcy położyli ikony i zażądali od mieszkańców miasta, by je zbezcześcili. Dlatego most stał się nie tylko historyczną lokalizacją, ale symbolem wyboru, przed którym stanęli mieszkańcy miasta. Dla gruzińskich wiernych miejsce to ma szczególne znaczenie duchowe.

Co roku 13 listopada na moście gromadzą się duchowni i wierni z różnych zakątków Gruzji. Odbywa się tu nabożeństwo, podczas którego upamiętnia się poległych i modli się za kraj oraz jego mieszkańców. W nabożeństwie uczestniczą przedstawiciele Gruzińskiego Kościoła Prawosławnego, w tym wysocy rangą duchowni. W uroczystej ceremonii biorą również udział chóry kościelne, które wykonują tradycyjne gruzińskie pieśni duchowe. Dla wielu osób udział w tej modlitwie stał się coroczną tradycją.

Jak obchodzi się ten dzień w Gruzji

Główne uroczystości odbywają się w Tbilisi, jednak pamięć o męczennikach czci się również w innych miastach kraju. W kościołach odprawiane są nabożeństwa, wspomina się historię poległych i modli się za ich dusze. Wierni mogą przyjść do kościoła, zapalić świeczkę i przyłączyć się do wspólnej modlitwy. Głównym wydarzeniem pozostaje nabożeństwo modlitewne na moście Metekhi — miejscu bezpośrednio związanym z tragedią z XIII wieku.

Tego dnia szczególną uwagę poświęca się pieśniom kościelnym i wspólnemu upamiętnieniu. W poprzednich latach na moście gromadzili się przedstawiciele różnych parafii, a do nabożeństwa dołączały chóry kościelne i stowarzyszenia religijne. Nie jest to święto z hucznymi uroczystościami czy imprezami rozrywkowymi. Jego sens tkwi w modlitwie, pamięci i szacunku dla ludzi, którzy zginęli, odmawiając wyrzeczenia się swojej wiary. W 2026 roku uroczyste nabożeństwo na moście Metechskim zaplanowano na 13 listopada o godz. 17:00. Według informacji gruzińskich mediów, powołujących się na patriarchat, nabożeństwo ma poprowadzić katolikos-patriarcha całej Gruzji Sio III.

Ciekawostki dotyczące Dnia 100 tysięcy męczenników

Most Metech ma długą historię. Przejście w tym miejscu przez wieki miało duże znaczenie dla Tbilisi, ponieważ łączyło brzegi rzeki i zapewniało połączenie między poszczególnymi częściami miasta. Była ona ważna nie tylko dla handlu i przemieszczania się, ale miała również szczególne znaczenie symboliczne. Właśnie dlatego historia męczenników na zawsze połączyła to miejsce z pamięcią religijną Gruzji.

Wydarzenia miały miejsce za panowania Dżalal ad-Dina. Był on ostatnim wielkim władcą państwa Chorezmu, które poniosło klęskę w starciu z wojskami mongolskimi. Po utracie znacznej części swoich posiadłości sułtan kontynuował wyprawy wojskowe w regionie Kaukazu. Zajęcie Tbilisi stało się jedną z najbardziej tragicznych kart jego wyprawy do Gruzji.

W źródłach pojawiają się różne daty tej tragedii. Gruzińska tradycja kościelna oraz oficjalne materiały dotyczące tego pamiętnego dnia wiążą śmierć męczenników z rokiem 1226. Jednocześnie w niektórych kalendarzach kościelnych i publikacjach można spotkać rok 1227. Nie zmienia to jednak istoty tej pamiętnej daty: Gruziński Kościół Prawosławny czci męczenników co roku 13 listopada.

Dzień ten ma nie tylko znaczenie religijne, ale także historyczne. Dla Gruzinów pamięć o poległych stała się symbolem wytrwałości i wierności własnym przekonaniom. Historia ta jest przekazywana z pokolenia na pokolenie poprzez nabożeństwa, opowieści i coroczne uroczystości. Właśnie dlatego 13 listopada w kraju upamiętnia się nie tylko konkretną tragedię, ale także ludzi, którzy – zgodnie z przekazem – nie zdradzili swoich przekonań nawet w obliczu śmierci.

Dzień Pamięci 100 tysięcy męczenników przypomina o jednym z najbardziej tragicznych epizodów w historii Tbilisi. Dla Gruzji jest to dzień żałoby, modlitwy i oddania czci osobom, które Kościół prawosławny uznaje za świętych. Coroczna uroczystość na moście Metekhi pomaga zachować pamięć o wydarzeniach z XIII wieku i przekazywać ją kolejnym pokoleniom.

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