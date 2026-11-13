13 listopada 2026 — Dzień św. Jana Złotoustiego: historia od wybitnego mówcy do świętego

13 listopada prawosławni chrześcijanie czczą pamięć świętego Jana Złotoustiego — arcybiskupa Konstantynopola, jednego z najsłynniejszych kaznodziejów wczesnego chrześcijaństwa oraz jednego z trzech wielkich świętych Kościoła. Zyskał sławę dzięki swoim przemowom, w których w prosty i przekonujący sposób wyjaśniał skomplikowane tematy religijne, wzywał do miłosierdzia i bronił ubogich. Za swoją zasadniczość i krytykę władz Jan był prześladowany, dwukrotnie skazany na wygnanie i zmarł z dala od swojej owczarni.

Cerkiew prawosławna czci pamięć świętego Jana Złotoustiego 13 listopada. W 2026 roku data ta przypada w piątek. W kalendarzach kościelnych opartych na kalendarzu juliańskim dzień pamięci przypada na 26 listopada według współczesnego kalendarza. Dlatego w niektórych źródłach można spotkać zapis „13 (26) listopada”.

Na Ukrainie Kościół Prawosławny Ukrainy oraz Ukraiński Kościół Greckokatolicki, po przejściu na kalendarz nowojuliański, obchodzą to święto 13 listopada. Tego dnia wierni wspominają nie tylko samego świętego, ale także jego wkład w rozwój teologii chrześcijańskiej, życia kościelnego i głoszenia Słowa Bożego. W świątyniach odprawia się nabożeństwa, odmawia modlitwy i zwraca się do świętego z prośbami o duchowe wsparcie. Dla wiernych jest to również okazja, by przypomnieć sobie jego główne nauki – by być miłosiernym, pomagać tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, i nie pozostawać obojętnym na cudze cierpienie.

Kim był Jan Złotousty

Jan Złotousty urodził się około roku 347 w Antiochii, na terenie dzisiejszej Turcji. Pochodził z zamożnej rodziny: jego ojciec był dowódcą wojskowym, ale zmarł, gdy chłopiec był jeszcze bardzo mały. Wychowaniem Jana zajmowała się matka, Anfusa, która poświęciła się synowi i jego edukacji. Od dzieciństwa wykazywał zdolności do nauki, interesował się literaturą, filozofią i retoryką – sztuką przekonującego przemawiania przed ludźmi.

Początkowo Jan mógł wybrać karierę znanego mówcy lub prawnika. Uczył się u najlepszych nauczycieli swoich czasów, a jego zdolności do wystąpień publicznych dostrzegano już w młodości. Jednak z czasem postanowił poświęcić swoje życie wierze chrześcijańskiej. Jan studiował Pismo Święte, spędzał dużo czasu na modlitwie i starał się prowadzić skromne życie duchowe. Po śmierci matki przez pewien czas żył w odosobnieniu, przestrzegał surowego postu i rezygnował z przyzwyczajonych wygód.

Później Jan powrócił do Antiochii, gdzie rozpoczął służbę w Kościele. Najpierw został wyświęcony na diakona, a w 386 roku – na kapłana. Właśnie wtedy rozpoczął aktywną działalność kaznodziejską, dzięki której stał się znany daleko poza granicami miasta. Przemawiał do ludzi kilka razy w tygodniu, a czasami głosił kazania codziennie. Słuchano go nie tylko ze względu na piękny styl wypowiedzi, ale także dlatego, że potrafił w zrozumiały sposób mówić o skomplikowanych sprawach, przytaczał przykłady z życia codziennego i zwracał uwagę na problemy zwykłych ludzi.

Dlaczego nazwano go Złotoustym

Przydomek Złotousty Jan otrzymał dzięki swojej niezwykłej elokwencji. Pochodzi on od greckiego słowa Chrysostomos, które tłumaczy się jako „złote usta”. Jego kazania zachwycały słuchaczy nie tylko wyrazistością, ale i głębią myśli. Potrafił wyjaśniać teksty biblijne w taki sposób, by rozumieli je nawet ludzie bez wykształcenia teologicznego. Jan nie ograniczał się do ogólnych nauk religijnych. Mówił o ludzkich słabościach, chciwości, zazdrości, pychie i obojętności wobec cudzego cierpienia. Szczególnie często krytykował nadmierny luksus bogatych ludzi, którzy nie dostrzegali obok siebie tych, którym brakowało jedzenia i dachu nad głową. Święty podkreślał, że wiara powinna przejawiać się nie tylko w modlitwach, ale także w codziennych czynach. Jego zdaniem człowiek nie może nazywać się prawdziwie pobożnym, jeśli odwraca się od tych, którzy potrzebują pomocy.

Właśnie dlatego jego kazania cieszyły się popularnością nawet po jego śmierci. Jan napisał wiele komentarzy do ksiąg biblijnych, pouczeń i dzieł teologicznych. Do najbardziej znanych należą jego komentarze do Księgi Rodzaju, Ewangelii według św. Mateusza i św. Jana, a także listów apostoła Pawła. Część tych tekstów jest wykorzystywana do dziś w chrześcijańskiej tradycji teologicznej.

Jak Jan Złotousty został arcybiskupem Konstantynopola

W 398 roku Jan został wybrany arcybiskupem Konstantynopola — jednego z najważniejszych miast Wschodniego Cesarstwa Rzymskiego. Było to wysokie stanowisko kościelne, które zapewniało mu ogromne wpływy. Jednak zamiast luksusowego życia na dworze wybrał skromność i skupił się na pomocy ludziom. Część środków przeznaczonych na utrzymanie arcybiskupa kierował do szpitali, schronisk dla chorych oraz miejsc, w których mogli zatrzymać się pielgrzymi.

Na nowym stanowisku Jan podjął się wprowadzania zmian w środowisku kościelnym. Wymagał od duchownych przestrzegania tych samych zasad moralnych, o których mówili w swoich kazaniach. Nie ukrywał swojego niezadowolenia, gdy dostrzegał chciwość, nadużywanie władzy czy dążenie do luksusu. Poświęcał również wiele uwagi pomocy ubogim, chorym, wdowom i osobom pozbawionym wsparcia. Według tradycji kościelnej wspólnota w Antiochii, przy jego udziale, codziennie zapewniała pożywienie tysiącom potrzebujących.

Jan nie bał się krytykować nawet tych, którzy sprawowali władzę. Sprzeciwiał się nadmiernym wydatkom dworu cesarskiego oraz niesprawiedliwemu traktowaniu ludzi. Jego słowa nie wszystkim się podobały, zwłaszcza wpływowym urzędnikom i przedstawicielom szlachty. Ostatecznie szczerość arcybiskupa doprowadziła do konfliktu z otoczeniem cesarskim. Najostrzejszy był on w wyniku sporu z cesarzową Eudoksją.

Za co święty został zesłany na wygnanie

Jan Złotousty nie ukrywał swojego stosunku do luksusu i niesprawiedliwości panujących na dworze cesarskim. Publicznie potępiał zachowanie zamożnych ludzi, którzy gromadzili bogactwa, ale nie pomagali ubogim. Jednym z powodów konfliktu było jego wsparcie dla wdowy i dzieci upadłego dworzanina, którym chciano odebrać majątek. Święty stanął w ich obronie, co jeszcze bardziej zaostrzyło jego stosunki z cesarzową Eudoksją.

Przeciwko arcybiskupowi zaczęli występować jego wpływowi przeciwnicy. W 403 roku sobór kościelny pozbawił go urzędu i skazał na wygnanie. Jednak wkrótce Jana przywrócono do Konstantynopola: jego powrót popierali mieszkańcy miasta, a sytuacja w stolicy stała się tak napięta, że władze postanowiły ustąpić. Konflikt jednak nie zakończył się. W 404 roku ponownie zorganizowano przeciwko niemu sąd kościelny, po którym świętego ostatecznie usunięto ze stanowiska i nakazano mu opuszczenie miasta.

Początkowo Jan przebywał na wygnaniu w Armenii. Nawet z dala od Konstantynopola nadal korespondował ze swoimi zwolennikami, wspierał tych, którzy zostali pozbawieni jego duchowej opieki, oraz pisał teksty pouczające. Później władze nakazały przenieść go do Pitiunta — odległej osady na wybrzeżu Morza Czarnego, którą obecnie utożsamia się z terytorium Abchazji. Podróż była wyczerpująca: chorego świętego eskortowali żołnierze, a podróż trwała kilka miesięcy. Do miejsca przeznaczenia tak i nie dotarł.

Ostatnie dni i śmierć świętego

Jan Złotousty zmarł 14 września 407 roku w mieście Komany, niedaleko współczesnego miasta Tokata w Turcji. W tym czasie był ciężko chory i prawie nie miał siły, by kontynuować podróż. Zgodnie z tradycją kościelną przed śmiercią święty wypowiedział słowa: „Chwała Bogu za wszystko”. Fraza ta jest często przywoływana jako symbol jego cierpliwości i niezłomności w obliczu prób.

Pomimo wygnania Jan nie wyrzekł się swoich przekonań i do samego końca pozostawał oddany służbie kościelnej. Jego śmierć z dala od wiernych była ciężkim ciosem dla jego zwolenników. Kilka dziesięcioleci później, w 438 roku, relikwie świętego uroczyście przeniesiono do Konstantynopola. W ten sposób Kościół uczcił pamięć arcybiskupa, który za życia był prześladowany, ale po śmierci zaczęto czcić go jako jednego z najwybitniejszych nauczycieli chrześcijańskich.

Dlaczego Jan Złotousty jest uważany za jednego z trzech świętych

W tradycji prawosławnej Jan Złotousty zalicza się do grona trzech wielkich świętych i powszechnych nauczycieli Kościoła. Oprócz niego w skład tej grupy wchodzą Wacław Wielki i Grzegorz Teolog. Czci się ich za wkład w rozwój nauczania chrześcijańskiego, liturgii i tradycji kościelnej. Wszyscy trzej żyli w IV wieku i odegrali ważną rolę w kształtowaniu myśli teologicznej.

Osobne wspólne święto ku czci tych trzech świętych obchodzone jest 30 stycznia. Według tradycji kościelnej w Bizancjum toczyły się spory dotyczące tego, którego z nich należy uznać za najwybitniejszego. Aby położyć kres tym sporom, Kościół ustanowił wspólne święto ku czci wszystkich trzech. Data ta przypomina, że ich wkładu w chrześcijaństwo nie należy porównywać ani przeciwstawiać. Każdy z nich miał własną drogę i szczególne zasługi wobec Kościoła.

Jaki związek ma Jan Złotousty z liturgią prawosławną

Imię tego świętego jest dobrze znane nawet tym, którzy nieczęsto bywają w kościele. Chodzi o to, że z nim wiąże się Boska Liturgia św. Jana Złotoustiego – nabożeństwo, które jest podstawowym elementem tradycji prawosławnej i odprawiane jest przez większą część roku liturgicznego. Jej podstawa ukształtowała się w oparciu o dawne tradycje liturgiczne, a samą modlitwę eucharystyczną tradycyjnie wiąże się z Janem. Jednocześnie współczesny kształt liturgii kształtował się stopniowo na przestrzeni kolejnych stuleci, dlatego nie wszystkie jej części można uznać za osobiste dzieło świętego.

Liturgia ta ma szczególne znaczenie dla prawosławnych chrześcijan, ponieważ podczas niej odbywa się Eucharystia – jeden z głównych sakramentów Kościoła. Nabożeństwo obejmuje modlitwy, czytania Pisma Świętego, śpiewy i komunię świętą. Jest ono skonstruowane w taki sposób, aby wierni mogli nie tylko słuchać kapłana, ale także uczestniczyć we wspólnej modlitwie. Właśnie dlatego imię Jana Złotoustiego rozbrzmiewa codziennie w świątyniach wielu krajów świata.

Jak obchodzi się Dzień św. Jana Złotoustiego

13 listopada wierni przychodzą do świątyń na uroczyste nabożeństwa. Podczas nabożeństwa duchowni wspominają drogę życia świętego, jego kazania oraz oddanie wierze chrześcijańskiej. Ludzie modlą się, zapalają świece i zwracają się do Jana Złotoustiego z prośbami o pomoc, mądrość i siłę duchową. W niektórych kościołach tego dnia mogą być odczytywane fragmenty jego dzieł lub poszczególne modlitwy poświęcone świętemu.

Ten dzień nie wiąże się z żadnymi świeckimi obrzędami ani obowiązkowymi uroczystościami ludowymi. Jego głównym sensem jest modlitwa kościelna i upamiętnienie człowieka, który poświęcił swoje życie służbie innym. Wierni mogą spędzić ten dzień w spokoju, poświęcić czas rodzinie, pomóc tym, którzy potrzebują wsparcia, lub zaangażować się w działalność charytatywną. Takie postępowanie jest zgodne z głównymi naukami świętego, który nieustannie podkreślał znaczenie miłosierdzia.

Ponieważ w 2026 roku święto przypada w piątek, dla wiernych przestrzegających postu kościelnego obowiązują zasady dotyczące tego dnia. Jednocześnie konkretne odstępstwa i szczególne zasady postu warto sprawdzić w kalendarzu swojej wspólnoty kościelnej lub w parafii. Kościół nie wymaga rezygnacji z codziennych obowiązków domowych ani pracy. Znacznie ważniejsze jest spędzenie tego dnia bez kłótni, nieobrażanie innych oraz, w miarę możliwości, zrobienie czegoś pożytecznego dla bliźnich.

Ciekawostki o Janie Złotoustym

Był nie tylko kaznodzieją, ale także utalentowanym pisarzem. Jan pozostawił po sobie ogromną liczbę kazań, listów i komentarzy do Pisma Świętego. Jego dzieła dotyczyły nie tylko kwestii religijnych, ale także życia codziennego, wychowania dzieci, relacji rodzinnych, bogactwa i odpowiedzialności wobec innych. Dzięki prostemu i zrozumiałemu językowi jego teksty stały się ważnym elementem edukacji chrześcijańskiej.

Opowiadał się za pomocą wszystkim potrzebującym, niezależnie od ich wyznania. W swoich naukach święty podkreślał, że każdy człowiek, który znalazł się w trudnej sytuacji, zasługuje na wsparcie. Wzywał zamożnych do dzielenia się majątkiem, pożywieniem i schronieniem z tymi, którzy tego potrzebowali. Takie podejście stanowiło istotną część jego posługi.

Pozostawił po sobie setki listów. Nawet podczas wygnania Jan nadal utrzymywał kontakt z ludźmi poprzez korespondencję. Do naszych czasów zachowało się 245 jego listów, skierowanych do biskupów, duchownych i przyjaciół. W listach tych dodawał otuchy ludziom przeżywającym trudności, udzielał duchowych rad i wzywał, by nie tracili nadziei.

Jego ostatnie słowa stały się znanym chrześcijańskim powiedzeniem. Według tradycji kościelnej przed śmiercią święty powiedział: „Chwała Bogu za wszystko”. Słowa te wiąże się z jego zdolnością do zachowania wiary nawet w najtrudniejszych momentach życia. Stały się one jednym z najsłynniejszych powiedzeń przypisywanych Janowi Złotoustemu.

Czczeni jest nie tylko przez prawosławnych. Jan Złotousty jest ważną postacią dla różnych tradycji chrześcijańskich. Uznawany jest za jednego z Ojców Kościoła, a Kościół katolicki czci go również jako nauczyciela Kościoła. Jego dzieła teologiczne wpłynęły na rozwój myśli chrześcijańskiej zarówno na Wschodzie, jak i na Zachodzie.

Dzień pamięci Jana Złotoustiego to okazja, by wspomnieć nie tylko znanego działacza kościelnego, ale także człowieka, który nie bał się mówić o niesprawiedliwości i bronić tych, którym trudno było stanąć w swojej obronie. Jego życie stało się przykładem oddania przekonaniom, a jego kazania do dziś przypominają o znaczeniu miłosierdzia, skromności i odpowiedzialności za własne czyny.

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