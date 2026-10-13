13 października 2026 r. — Międzynarodowy Dzień Ograniczania Ryzyka Klęsk Żywiołowych

Co roku 13 października na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Ograniczania Ryzyka Klęsk Żywiołowych, ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Jego celem jest przypomnienie, że skutki katastrof można ograniczyć, jeśli z wyprzedzeniem ocenia się ryzyko, przygotowuje się na sytuacje nadzwyczajne i dba o bezpieczeństwo ludzi. W 2026 roku głównym tematem tego dnia jest hasło „Odporność zaczyna się w domu”: skupiono się na tym, jak uczynić mieszkania bezpieczniejszymi dla rodzin.

Międzynarodowy Dzień Ograniczania Ryzyka Katastrof obchodzony jest 13 października. Jego historia sięga 1989 roku, kiedy to Zgromadzenie Ogólne ONZ wezwało do ustanowienia dnia poświęconego propagowaniu kultury bezpieczeństwa i zapobieganiu katastrofom. Początkowo obchodzono go w drugą środę października w ramach Międzynarodowej Dekady Zmniejszenia Ryzyka Klęsk Żywiołowych, która trwała od 1990 do 1999 roku.

W 2001 roku ONZ postanowiła kontynuować obchody tego dnia, aby i nadal zwracać uwagę na zapobieganie katastrofom i przygotowanie się na nie. W 2009 roku Zgromadzenie Ogólne ustaliło stałą datę – 13 października. Od tego czasu dzień ten co roku jednoczy kraje, organizacje społeczne, ekspertów i społeczności lokalne wokół tematu bezpieczeństwa.

Po co jest ten dzień

Głównym celem tego święta jest nie tylko przypomnienie o katastrofach, ale także wyjaśnienie, w jaki sposób można ograniczyć ich skutki. Chodzi tu o zjawiska naturalne, w szczególności trzęsienia ziemi, powodzie, susze, burze i tsunami, a także o awarie techniczne i inne niebezpieczne zdarzenia. Samych zjawisk naturalnych nie zawsze da się powstrzymać, ale często można się na nie wcześniej przygotować i zmniejszyć ryzyko dla ludzi.

Na przykład systemy wczesnego ostrzegania pozwalają uprzedzić ludność o niebezpieczeństwie. Dzięki temu ludzie mogą na czas się ewakuować lub przenieść w bezpieczniejsze miejsce. Solidniejsze budynki, przemyślane planowanie miast oraz odpowiedni stan mostów i dróg również pomagają uniknąć części zniszczeń. Nie mniej ważne są dostęp do rzetelnych informacji oraz wiedza na temat tego, jak postępować w sytuacji kryzysowej.

ONZ podkreśla, że katastrofy mają wpływ nie tylko na życie ludzi. Niszczą one domy, szpitale, szkoły i przedsiębiorstwa, przerywają dostawy wody i energii elektrycznej, zmuszają rodziny do opuszczania swoich domów. Odbudowa po takich wydarzeniach może trwać latami i wymagać znacznych nakładów finansowych. Dlatego zapobieganie zagrożeniom często jest tańsze niż likwidacja skutków.

Jaki jest temat dnia w 2026 roku

W 2026 roku ONZ wybrała temat „Odporność zaczyna się w domu” — Resilience Starts at Home. Przypomina on, że bezpieczeństwo zaczyna się w miejscu, gdzie ludzie mieszkają, odpoczywają i troszczą się o bliskich. To właśnie w domu ludzie jako pierwsi mogą odczuć skutki powodzi, pożaru, trzęsienia ziemi, silnych burz lub innych niebezpiecznych zdarzeń.

Tegoroczny temat wzywa do zwrócenia uwagi na wytrzymałość budynków mieszkalnych, dostępność ostrzeżeń o zagrożeniach oraz gotowość rodzin na sytuacje nadzwyczajne. Ważne jest, aby ludzie wiedzieli, dokąd udać się w razie ewakuacji, gdzie uzyskać oficjalne informacje oraz jak skontaktować się z bliskimi, jeśli zwykła łączność zostanie przerwana. Jednocześnie nie można przerzucać odpowiedzialności wyłącznie na mieszkańców: bezpieczeństwo mieszkania zależy również od decyzji władz, jakości budownictwa, działania służb komunalnych oraz odpowiedniego planowania przestrzennego.

ONZ zwraca szczególną uwagę na to, że bezpieczny dom powinien być dostępny dla wszystkich. Ludzie nie powinni być zmuszeni do wyboru między mieszkaniem, na które mogą sobie pozwolić, a mieszkaniem, które chroni ich przed niebezpieczeństwem. Ważne jest również, aby ostrzeżenia o zagrożeniu docierały do każdej rodziny, były zrozumiałe i zawierały jasne instrukcje.

Jak obchodzi się Międzynarodowy Dzień Zmniejszenia Ryzyka Klęsk Żywiołowych

Nie ma jednego, obowiązkowego scenariusza obchodów tego dnia. W różnych krajach organizowane są kampanie informacyjne, konferencje, szkolenia i spotkania poświęcone bezpieczeństwu. Instytucje państwowe, służby ratownicze i organizacje społeczne informują o zagrożeniach, wyjaśniają zasady postępowania w sytuacjach kryzysowych oraz dzielą się przykładami tego, jak społeczności mogą lepiej przygotować się na niebezpieczeństwo.

W szkołach i placówkach edukacyjnych można organizować lekcje tematyczne, konkursy rysunkowe, eseistyczne i fotograficzne. Takie działania pomagają dzieciom zrozumieć, jak postępować podczas pożaru, powodzi lub innego zagrożenia. Dla dorosłych organizowane są szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, ewakuacji oraz korzystania z systemów ostrzegania. W społecznościach lokalnych można również weryfikować plany reagowania i omawiać, w jaki sposób pomagać osobom, którym samodzielne dotarcie do bezpiecznego miejsca sprawia większe trudności.

Ważną częścią obchodów jest wymiana doświadczeń. Kraje i miasta opowiadają, jakie rozwiązania pomogły im zmniejszyć ryzyko, chronić infrastrukturę krytyczną lub szybciej odbudować się po katastrofie. Takie przykłady pozwalają innym społecznościom korzystać ze sprawdzonych już rozwiązań. Nie jest to święto państwowe ani dzień wolny od pracy, lecz międzynarodowa data mająca na celu zwrócenie uwagi na praktyczne kwestie bezpieczeństwa.

Co każdy może zrobić dla własnego bezpieczeństwa

Można włączyć się w ideę tego dnia nawet bez udziału w oficjalnych wydarzeniach. Przede wszystkim warto dowiedzieć się, jakie zagrożenia mogą wystąpić w Twoim regionie, oraz ustalić, gdzie szukać oficjalnych ostrzeżeń. Warto z wyprzedzeniem omówić z rodziną plan działania na wypadek sytuacji kryzysowej, uzgodnić miejsce spotkania i sposób komunikacji, jeśli telefony nie będą działać.

Warto również znać drogi ewakuacyjne z domu, lokalizację najbliższych schronów oraz procedurę ewakuacji. W domu można przygotować zapas wody pitnej, niezbędnych leków, latarkę, naładowany powerbank, dokumenty i inne rzeczy pierwszej potrzeby. Konkretny zestaw zależy od potencjalnych zagrożeń i zaleceń lokalnych służb. Nie mniej ważne jest sprawdzanie informacji przed ich rozpowszechnianiem. Podczas katastrof plotki i fałszywe informacje mogą utrudniać pracę służb ratowniczych i skłaniać ludzi do podejmowania niebezpiecznych decyzji. Dlatego warto kierować się komunikatami oficjalnych służb, stosować się do ich wskazówek i nie ignorować ostrzeżeń.

Międzynarodowy Dzień Zmniejszenia Ryzyka Katastrof przypomina: bezpieczeństwo zależy nie tylko od tego, jak szybko służby reagują po katastrofie. Zaczyna się ono również od przygotowań, podjętych z wyprzedzeniem decyzji i dostępnych informacji. W 2026 roku główny nacisk zostanie położony na dom, ponieważ właśnie bezpieczne mieszkanie i gotowość rodziny mogą stać się ważnym elementem ochrony przed zagrożeniami.

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