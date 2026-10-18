Święto 18 października 2026 r. — Dzień Odzyskania Niepodległości Azerbejdżanu

18 października w Azerbejdżanie obchodzi się Dzień Odzyskania Niepodległości. Właśnie tego dnia w 1991 roku kraj ten przyjął dokument, który potwierdził jego wyjście z systemu radzieckiego oraz przywrócenie suwerenności państwowej. Data ta wiąże się również z historią pierwszej Azerbejdżańskiej Republiki Demokratycznej, która powstała już w 1918 roku.

Dzień Odzyskania Niepodległości to jedna z ważnych dat we współczesnej historii Azerbejdżanu. Obchodzony jest co roku 18 października, upamiętniając wydarzenia z 1991 roku, kiedy to republika wkroczyła w nowy etap swojego rozwoju państwowego. W tamtym czasie Azerbejdżan wchodził w skład Związku Radzieckiego, ale zmiany polityczne pod koniec lat 80. i na początku lat 90. stopniowo osłabiały centralną władzę w Moskwie. System radziecki przechodził głęboki kryzys, a w republikach związkowych nasilały się ruchy na rzecz niepodległości.

Dla Azerbejdżanu dążenie do niepodległości miało znaczenie nie tylko polityczne, ale i historyczne. Kraj ten miał już doświadczenie w zakresie własnej państwowości w XX wieku, jednak po ustanowieniu władzy radzieckiej utracił niezależność. Dlatego wydarzenia z 1991 roku były postrzegane jako szansa na powrót do własnej tradycji państwowej. Przywrócenie niepodległości oznaczało, że Azerbejdżan mógł ponownie samodzielnie wyznaczać swój kurs polityczny, tworzyć instytucje państwowe i rozwijać stosunki z innymi krajami. Jednocześnie 18 października nie jest datą pierwszego ogłoszenia niepodległości Azerbejdżanu. Dzień ten wiąże się właśnie z jej przywróceniem w 1991 roku. Aby zrozumieć znaczenie tego dnia, warto cofnąć się do wydarzeń, które miały miejsce ponad siedem dekad temu.

Pierwsza niepodległa republika powstała już w 1918 roku

Historia niepodległości Azerbejdżanu rozpoczęła się na długo przed rozpadnięciem się Związku Radzieckiego. 28 maja 1918 roku ogłoszono powstanie Azerbejdżańskiej Republiki Demokratycznej. Powstała ona po rozpadzie Zakakaukaskiej Demokratycznej Republiki Federacyjnej na tle wstrząsów politycznych, które ogarnęły dawne Imperium Rosyjskie. Utworzenie własnego państwa stało się ważnym wydarzeniem dla azerskiego ruchu narodowego.

Azerbejdżańska Republika Demokratyczna stała się jedną z pierwszych republik o charakterze demokratycznym w świecie muzułmańskim. Jej istnienie było krótkotrwałe: w kwietniu 1920 roku Armia Czerwona wkroczyła do Baku, po czym w kraju ustanowiono władzę radziecką. Republika przestała istnieć, a terytorium Azerbejdżanu stało się później częścią Związku Radzieckiego.

Pomimo krótkiego okresu niepodległości doświadczenia z lat 1918–1920 pozostały ważną częścią narodowej pamięci historycznej. To właśnie z tą republiką wiążą się tradycje państwowości, na których Azerbejdżan opierał się podczas odzyskiwania niepodległości pod koniec XX wieku. W 1991 roku kraj oficjalnie ogłosił się politycznym i prawnym następcą Azerbejdżańskiej Republiki Demokratycznej. Związek ten znalazł również odzwierciedlenie w dokumentach dotyczących niepodległości. W ten sposób współczesna państwowość Azerbejdżanu opiera się na dwóch kluczowych datach: 28 maja 1918 r., kiedy to po raz pierwszy ogłoszono niepodległość, oraz 18 października 1991 r., kiedy to przywrócono ją po dziesięcioleciach rządów radzieckich.

Jak Azerbejdżan odzyskał niepodległość w 1991 roku

Na początku lat 90. Związek Radziecki gwałtownie zbliżał się do rozpadu. W republikach związkowych coraz aktywniej dyskutowano o prawie do niepodległości, a władze centralne traciły kontrolę nad sytuacją. Azerbejdżan również znalazł się w centrum tych procesów. W społeczeństwie nasilały się żądania zmian politycznych i przywrócenia niepodległego państwa. 30 sierpnia 1991 roku Rada Najwyższa Azerbejdżanu przyjęła deklarację o przywróceniu niepodległości państwowej. Dokument ten stał się ważnym krokiem w kierunku prawnego sformalizowania niepodległości kraju. Kolejnym etapem było posiedzenie Rady Najwyższej 18 października 1991 roku. Wówczas deputowani przyjęli akt konstytucyjny „O niepodległości państwowej Republiki Azerbejdżańskiej”.

Dokument ten potwierdził przywrócenie niepodległości Azerbejdżanu oraz jego następstwo prawne w stosunku do Azerbejdżańskiej Republiki Demokratycznej, która istniała w latach 1918–1920. Akt konstytucyjny składał się z sześciu rozdziałów i 32 artykułów. Określono w nim podstawy prawne niepodległego państwa oraz potwierdzono dążenie kraju do samodzielnego rozwoju po dziesięcioleciach przynależności do ZSRR.

Jednak na tym proces się nie zakończył. 29 grudnia 1991 roku w Azerbejdżanie przeprowadzono ogólnokrajowe referendum, podczas którego obywatele mieli odpowiedzieć, czy popierają akt konstytucyjny o niepodległości państwa. Referendum stało się kolejnym etapem potwierdzenia woli społeczeństwa w kwestii suwerenności kraju. Tak więc 18 października stał się datą prawnego przywrócenia niepodległości, a grudniowe referendum – ważnym krokiem w kierunku jej powszechnego potwierdzenia. Wydarzenia te położyły podwaliny pod dalsze kształtowanie instytucji państwowych, własnej polityki zagranicznej oraz rozwoju stosunków międzynarodowych Azerbejdżanu.

Dlaczego 18 października nazywa się Dniem Przywrócenia Niepodległości

Nazwa święta ma zasadnicze znaczenie. Azerbejdżan nie postrzega wydarzeń z 1991 roku jako początku swojej państwowości od zera. Wręcz przeciwnie, kraj podkreśla związek z republiką proklamowaną w 1918 roku. Właśnie dlatego w oficjalnej nazwie święta używa się słowa „przywrócenie”. W okresie radzieckim Azerbejdżańska Socjalistyczna Republika Radziecka formalnie posiadała własne symbole państwowe i organy władzy, ale była częścią scentralizowanego systemu politycznego ZSRR. Najważniejsze decyzje dotyczące rozwoju republik związkowych podejmowano w ramach systemu ogólnosoюзowego. Przywrócenie niepodległości dało Azerbejdżanowi możliwość samodzielnego kształtowania polityki wewnętrznej i zagranicznej.

Ważnym symbolem tego powrotu do własnej tradycji państwowej stało się przywrócenie historycznych symboli państwowych. Kraj przywrócił trójkolorową flagę, z której korzystała Azerbejdżańska Republika Demokratyczna. Następnie zatwierdzono również inne atrybuty niepodległego państwa, w szczególności hymn państwowy i herb. Dzisiaj 18 października przypomina o długiej drodze do suwerenności, zmianach politycznych końca XX wieku oraz dążeniu do zachowania tożsamości narodowej. Dla wielu Azerbejdżanów jest to okazja do przypomnienia sobie historii swojego kraju oraz tych, którzy walczyli o jego niepodległość. Jednocześnie data ta ma oficjalne znaczenie państwowe i zajmuje szczególne miejsce w kalendarzu świąt narodowych.

Jak zmienił się status święta w 2021 roku

Co ciekawe, obecna oficjalna nazwa święta utrwaliła się stosunkowo niedawno. W 2021 roku w Azerbejdżanie uchwalono ustawę, która rozróżniła dwie historyczne daty: 28 maja stało się Dniem Niepodległości, a 18 października – Dniem Przywrócenia Niepodległości. Decyzja ta doprecyzowała znaczenie każdej z tych dat. Obecnie 28 maja przypomina o proklamacji Azerbejdżańskiej Republiki Demokratycznej w 1918 roku, a 18 października – o przywróceniu niepodległego państwa w 1991 roku. Oba wydarzenia są ze sobą powiązane, ale odzwierciedlają różne etapy historii kraju.

Zmiana nazwy podkreśliła również historyczną ciągłość współczesnego Azerbejdżanu. Pierwsza republika przetrwała zaledwie 23 miesiące, jednak jej doświadczenie nie zniknęło z pamięci narodowej. Po dziesięciu latach idea niepodległego państwa ponownie stała się rzeczywistością, a wydarzenia z 1918 roku zyskały nowe znaczenie w kontekście przywrócenia suwerenności. Dlatego też, choć w starszych materiałach można spotkać nazwę „Dzień Niepodległości Azerbejdżanu” w odniesieniu do 18 października, we współczesnym języku urzędowym bardziej właściwe jest nazywanie tego dnia Dniem Przywrócenia Niepodległości. Właśnie tak data ta została określona w ustawodawstwie kraju po zmianach z 2021 roku.

Jak obchodzi się Dzień Przywrócenia Niepodległości

18 października w Azerbejdżanie odbywają się uroczystości poświęcone historii państwowości i przywróceniu suwerenności. Z tą datą mogą wiązać się oficjalne przemówienia, spotkania tematyczne, wydarzenia edukacyjne oraz publikacje dotyczące wydarzeń z 1991 roku. W instytucjach państwowych i placówkach edukacyjnych przypomina się historyczną drogę kraju oraz znaczenie niepodległości dla jego dalszego rozwoju.

Szczególne miejsce w tych wydarzeniach zajmuje symbolika państwowa. Flaga Azerbejdżanu z niebieskimi, czerwonymi i zielonymi pasami stała się jednym z najbardziej znanych symboli kraju. Wykorzystuje się ją podczas uroczystości państwowych, a historię flagi wiąże się z pierwszą niepodległą republiką. Właśnie powrót tego symbolu stał się jednym z wyraźnych przejawów odrodzenia tradycji państwowej po rozpadzie ZSRR.

Jednocześnie nie należy mylić Dnia Odzyskania Niepodległości z innymi azerskimi świętami, podczas których odbywają się huczne uroczystości masowe. Na przykład Nawruz, symbolizujący nadejście wiosny, wiąże się z dawnymi zwyczajami ludowymi, tradycyjnymi potrawami i obrzędami rodzinnymi. W przypadku 18 października głównym tematem jest właśnie historia niepodległości, a nie poszczególne tradycje sezonowe czy religijne.

W tym dniu upamiętnia się również osoby, które zaangażowały się w walkę o niepodległość, oraz wydarzenia poprzedzające rozpad Związku Radzieckiego. Dla Azerbejdżanów mieszkających poza granicami kraju data ta może być okazją do opowiedzenia o historii swojej ojczyzny i jej symbolach państwowych. Jednocześnie konkretne formy obchodów mogą się różnić w zależności od roku, miasta i organizatorów wydarzeń.

Co symbolizuje flaga Azerbejdżanu

Trójkolorowa flaga jest jednym z głównych symboli niepodległości Azerbejdżanu. Składa się z trzech poziomych pasów: niebieskiego, czerwonego i zielonego. W środku czerwonego pasma umieszczono biały półksiężyc i ośmioramienną gwiazdę. Flaga ta została po raz pierwszy zatwierdzona jako symbol państwowy Azerbejdżańskiej Republiki Demokratycznej 9 listopada 1918 roku. Każdy kolor ma swoje symboliczne znaczenie. Kolor niebieski kojarzy się z tureckim pochodzeniem narodu azerbejdżańskiego, czerwony – z modernizacją społeczeństwa i ideami demokratycznymi, a zielony – z islamską tradycją kulturową. Półksiężyc również nawiązuje do symboliki islamskiej, natomiast ośmioramienna gwiazda stanowi ważny element emblematyki narodowej.

Po ustanowieniu władzy radzieckiej w 1920 roku historyczna trójkolorowa flaga utraciła status flagi państwowej. Symbol ten nie zniknął jednak z pamięci zwolenników niepodległości. W listopadzie 1990 roku został on zatwierdzony jako flaga Autonomicznej Republiki Nachiczewanu, a 5 lutego 1991 roku Rada Najwyższa Azerbejdżanu przywróciła mu status na szczeblu ogólnokrajowym.

Powrót trójkoloru stał się ważnym krokiem symbolicznym jeszcze przed ostatecznym prawnym sformalizowaniem niepodległości w październiku 1991 roku. Obecnie flaga ta jest używana podczas uroczystości państwowych, międzynarodowych zawodów sportowych i innych wydarzeń, podczas których reprezentuje się kraj. Jej historia bezpośrednio łączy współczesny Azerbejdżan z pierwszą republiką z początku XX wieku.

Ciekawostki dotyczące niepodległości Azerbejdżanu

Historia tego święta zawiera kilka szczegółów, które pomagają lepiej zrozumieć jego znaczenie.

Niepodległość ogłoszono dwukrotnie. Pierwsze ogłoszenie miało miejsce 28 maja 1918 roku, a przywrócenie niepodległości – 18 października 1991 roku. Między tymi wydarzeniami minęło ponad siedem dekad.

Pierwsza republika przetrwała zaledwie 23 miesiące. Pomimo krótkiego okresu istnienia Azerbejdżańska Republika Demokratyczna pozostawiła wyraźny ślad w historii kraju. Jej tradycje państwowe stały się ważnym punktem odniesienia po 1991 roku.

Niepodległość została potwierdzona w referendum. 29 grudnia 1991 roku obywatele Azerbejdżanu zagłosowali za przyjęciem Aktu Konstytucyjnego o niepodległości państwowej.

W 2021 roku te dwie daty zostały wyraźniej rozróżnione. 28 maja oficjalnie ustalono jako Dzień Niepodległości, a 18 października – jako Dzień Odzyskania Niepodległości.

Flaga państwowa została przywrócona jeszcze przed ostatecznym sformalizowaniem niepodległości. W lutym 1991 roku trójkolorowa flaga ponownie stała się symbolem państwowym Azerbejdżanu. Miało to miejsce kilka miesięcy przed przyjęciem Aktu Konstytucyjnego 18 października.

Fakty te pokazują, że przywrócenie niepodległości nie było wydarzeniem jednorazowym. Było ono wynikiem zmian politycznych, dążeń społecznych i konsekwentnych decyzji, które ostatecznie określiły nowy status kraju.

Czy 18 października jest dniem wolnym od pracy

Dzień odzyskania niepodległości ma w Azerbejdżanie oficjalny status święta narodowego. Jednocześnie 18 października nie znajduje się na liście świąt, które automatycznie są dniami wolnymi od pracy zgodnie z wykazem przepisów prawa pracy zamieszczonym na oficjalnej stronie internetowej prezydenta. Oznacza to, że sam fakt obchodów niekoniecznie wiąże się z ogólnym dniem wolnym dla wszystkich pracowników. Z kolei oficjalne uroczystości, imprezy tematyczne i inne wydarzenia mogą odbywać się w ciągu dnia zgodnie z planami instytucji państwowych i organizatorów.

Dla porównania, Dzień Niepodległości 28 maja znajduje się na liście świątecznych dni wolnych od pracy. Zatem między tymi dwiema datami istnieje nie tylko różnica historyczna, ale także prawna. Jeśli święto przypada w dzień wolny od pracy lub pojawiają się zmiany w kalendarzu roboczym, warto kierować się oficjalnymi decyzjami dotyczącymi konkretnego roku.

Dlaczego to święto jest dziś ważne

Dzień Odzyskania Niepodległości przypomina o tym, jak Azerbejdżan odzyskał status niepodległego państwa po dziesięcioleciach rządów radzieckich. Łączy on współczesną historię kraju z wydarzeniami z 1918 roku oraz doświadczeniami pierwszej republiki. Dla państwa jest to również okazja do podkreślenia znaczenia suwerenności, własnych instytucji i symboli narodowych.

Jednocześnie droga po 1991 roku nie była łatwa. W pierwszych latach niepodległości kraj borykał się z niestabilnością polityczną, trudnościami gospodarczymi oraz konfliktem zbrojnym wokół Górskiego Karabachu. Okoliczności te miały istotny wpływ na rozwój państwa i jego politykę zagraniczną. Dlatego historia niepodległości Azerbejdżanu obejmuje nie tylko moment przyjęcia ważnego dokumentu, ale także złożony okres kształtowania się nowego państwa.

Każdego roku 18 października ponownie zwraca uwagę na wydarzenia, które wyznaczyły dalszą drogę kraju. Data ta pomaga zrozumieć, dlaczego Azerbejdżan tak wyraźnie rozróżnia pierwsze ogłoszenie niepodległości od jej przywrócenia. A historia flagi, republiki z 1918 roku i referendum z 1991 roku pokazuje, w jaki sposób różne etapy przeszłości połączyły się we współczesnej tradycji państwowej.

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