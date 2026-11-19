Co roku 19 listopada obchodzony jest Światowy Dzień Toalety – międzynarodowe święto, które zwraca uwagę na problem dostępu do bezpiecznych toalet i odpowiednich warunków sanitarnych. Mimo że dla wielu osób jest to zwykła część codziennego życia, miliardy ludzi na świecie nadal nie mają odpowiednich warunków do zaspokojenia podstawowych potrzeb higienicznych. Ten dzień przypomina, że dostęp do czystej toalety to nie drobiazg, ale kwestia zdrowia, godności i bezpieczeństwa.

Światowy Dzień Toalety obchodzony jest 19 listopada. Został ustanowiony w 2001 roku z inicjatywy Światowej Organizacji Toalet – międzynarodowej organizacji pozarządowej założonej przez działacza społecznego z Singapuru, Jacka Sima. Zwrócił on uwagę na problem, o którym w wielu społeczeństwach nie приняto mówić otwarcie, mimo że ma on bezpośredni wpływ na zdrowie i jakość życia ludzi. Ideą było uczynienie kwestii warunków sanitarnych tematem międzynarodowej dyskusji, a nie pozostawianie jej wyłącznie w sferze lokalnej infrastruktury.

Pierwszy Światowy Dzień Toalety obchodzono 19 listopada 2001 roku. Do inicjatywy zaczęły dołączać organizacje społeczne, specjaliści ds. zdrowia, ekologii i zaopatrzenia w wodę. Organizowali oni działania informacyjne i wyjaśniali, dlaczego dostęp do toalet, czystej wody i systemów odprowadzania ścieków powinien być zapewniony wszystkim. Z czasem data ta zyskała międzynarodowe uznanie.

W 2013 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ oficjalnie ogłosiło 19 listopada Światowym Dniem Toalety. Decyzja ta została podjęta w ramach szerszych działań na rzecz poprawy warunków sanitarnych na świecie. ONZ wezwała państwa, instytucje międzynarodowe i organizacje społeczne do aktywniejszych działań na rzecz zapewnienia ludziom dostępu do bezpiecznych usług sanitarnych. Od tego czasu dzień ten stał się częścią międzynarodowego kalendarza ONZ.

Dlaczego toalety są kwestią zdrowia i bezpieczeństwa

Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że dostęp do toalety to zwykła wygoda codziennego życia. W rzeczywistości od warunków sanitarnych zależy rozprzestrzenianie się wielu niebezpiecznych infekcji. Jeśli ludzie nie mają dostępu do bezpiecznych toalet, nieczystości mogą przedostawać się do gleby, rzek, jezior i źródeł wody pitnej. Stwarza to warunki do rozprzestrzeniania się infekcji jelitowych, w szczególności cholery, czerwonki i duru brzusznego.

Brak warunków sanitarnych jest szczególnie niebezpieczny dla dzieci. Zanieczyszczona woda i złe warunki higieniczne mogą powodować biegunkę, która pozostaje jedną z przyczyn zachorowalności i śmiertelności dzieci na świecie. Ponadto powtarzające się infekcje mogą negatywnie wpływać na odżywianie, rozwój fizyczny i zdolność dzieci do nauki. Dlatego dostęp do toalet i czystej wody stanowi również element ochrony zdrowia dzieci.

Warunki sanitarne są ważne również dla szkół, szpitali i innych placówek publicznych. Jeśli w placówce edukacyjnej brakuje czystych toalet, wody i możliwości umycia rąk, dzieci mogą częściej chorować i opuszczać zajęcia. W szpitalach odpowiednie warunki sanitarne mają szczególne znaczenie, ponieważ pomagają zapobiegać rozprzestrzenianiu się infekcji wśród pacjentów i personelu medycznego. A dla osób z chorobami przewlekłymi, niepełnosprawnością lub ograniczoną sprawnością ruchową dostępna toaleta może być niezbędnym warunkiem samodzielnego i godnego życia.

Ile osób na świecie nie ma dostępu do odpowiednich toalet

Problem ten pozostaje poważny nawet w XXI wieku. Według danych wspólnego programu monitorowania Światowej Organizacji Zdrowia i UNICEF-u w 2022 roku około 3,5 miliarda ludzi nie miało dostępu do bezpiecznie zarządzanych usług sanitarnych. Nie chodzi tu wyłącznie o brak toalety w domu. Ważne jest, aby odpady były odpowiednio zbierane, transportowane i oczyszczane, nie stwarzając zagrożenia dla ludzi i środowiska.

Według szacunków organizacji międzynarodowych setki milionów ludzi zmuszonych jest załatwiać swoje potrzeby fizjologiczne na świeżym powietrzu. Sytuacja ta jest szczególnie powszechna w obszarach, gdzie brakuje kanalizacji, dostępu do wody lub środków na budowę obiektów sanitarnych. Najtrudniejsza sytuacja dotyka często mieszkańców społeczności wiejskich i odległych, ubogich dzielnic miejskich, obozów dla przesiedleńców oraz obszarów dotkniętych konfliktami i klęskami żywiołowymi.

Problem ten dotyczy nie tylko krajów o niskim poziomie dochodów. Nawet tam, gdzie większość ludności posiada domowe toalety, nadal istnieją społeczności pozbawione odpowiedniego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków. Ponadto systemy sanitarne mogą ulec zniszczeniu w wyniku powodzi, trzęsień ziemi, wojen lub innych sytuacji nadzwyczajnych. Dlatego zapewnienie dostępu do toalet wymaga nie tylko budowy nowych obiektów, ale także stałej konserwacji sieci, oczyszczalni i źródeł wody.

Dlaczego ten dzień jest ważny dla kobiet i dziewcząt

Brak bezpiecznej toalety w różny sposób wpływa na różne grupy ludzi. Sytuacja ta może być szczególnie trudna dla kobiet i dziewcząt. Jeśli toalety znajdują się daleko od domu, nie mają drzwi lub odpowiedniego oświetlenia, korzystanie z nich może być niebezpieczne. W niektórych społecznościach dziewczęta zmuszone są szukać odległych miejsc, co zwiększa ryzyko molestowania i przemocy.

Osobnym problemem jest higiena menstruacyjna. Dziewczęta i kobiety potrzebują czystej wody, mydła, prywatnej przestrzeni oraz możliwości bezpiecznego usuwania środków higienicznych. Jeśli nie ma tego w szkole, w pracy lub w miejscu publicznym, może to powodować znaczny dyskomfort i zmuszać do opuszczania zajęć lub pracy. Dlatego dostęp do odpowiednich toalet jest bezpośrednio powiązany z równością szans i prawem do edukacji.

Bezpieczne pomieszczenia sanitarne powinny być również dostępne dla osób niepełnosprawnych, osób starszych oraz osób mających tymczasowe problemy z poruszaniem się. Dla nich ważne są nie tylko czystość i dostęp do wody, ale także wystarczająca przestrzeń, poręcze, wygodne wejście oraz możliwość skorzystania z toalety bez pomocy osób trzecich. Właśnie dlatego międzynarodowe kampanie podkreślają: toalety muszą być nie tylko zbudowane, ale także dostosowane do potrzeb różnych osób.

Temat Światowego Dnia Toalety w 2026 roku

Każdego roku międzynarodowa kampania poświęcona jest konkretnemu problemowi w dziedzinie warunków sanitarnych. W 2025 roku tematem przewodnim były warunki sanitarne w zmieniającym się świecie. Organizatorzy zwracali uwagę na to, że toalety i systemy kanalizacyjne muszą być odporne na skutki zmian klimatycznych, w szczególności na powodzie, susze i inne ekstremalne zjawiska pogodowe. Mówiono również o konieczności modernizacji przestarzałej infrastruktury i inwestowania w bezpieczne usługi sanitarne.

W 2026 roku głównym tematem będzie higiena i równouprawnienie płci, a hasło kampanii brzmi: „Bezpieczne toalety – równe szanse”. W tym roku ONZ podkreśla, że dostęp do czystych i bezpiecznych toalet ma bezpośredni wpływ na życie kobiet i dziewcząt. Jeśli w szkole brakuje odpowiednich pomieszczeń sanitarnych, dziewczęta mogą opuszczać zajęcia w czasie menstruacji. Jeśli toalety publiczne nie są wyposażone w zamki, oświetlenie i nie zapewniają wystarczającej prywatności, kobiety mogą być narażone na niebezpieczeństwo. Z kolei brak wody, mydła i warunków do higieny osobistej stwarza dodatkowe problemy zdrowotne.

Organizatorzy kampanii wzywają nie tylko do budowy większej liczby toalet, ale także do uwzględnienia potrzeb osób, które z nich korzystają. Kobiety i dziewczęta powinny brać udział w planowaniu i wyposażaniu pomieszczeń sanitarnych. Ważne jest również zapewnienie dostępu dla osób niepełnosprawnych, osób starszych i innych grup, którym korzystanie ze zwykłych toalet publicznych może sprawiać większe trudności. Głównym przesłaniem tegorocznej kampanii jest to, że bezpieczne warunki sanitarne powinny być dostępne dla każdego, ponieważ bez nich nie da się zapewnić równych szans w edukacji, pracy i życiu społecznym.

Jak obchodzi się Światowy Dzień Toalety

Ten dzień nie ma typowych świątecznych tradycji. Nie towarzyszą mu parady, koncerty ani masowe imprezy rozrywkowe. Zamiast tego w różnych krajach organizowane są kampanie informacyjne, spotkania edukacyjne, wykłady i dyskusje na temat dostępu do czystej wody i bezpiecznych warunków sanitarnych. Do akcji tych włączają się organizacje międzynarodowe, fundacje charytatywne, szkoły, uniwersytety, społeczności lokalne oraz przedstawiciele władz.

W placówkach edukacyjnych mogą odbywać się zajęcia poświęcone higienie, myciu rąk, działaniu systemów kanalizacyjnych oraz wpływowi zanieczyszczonej wody na zdrowie. Dzieciom wyjaśnia się, dlaczego ważne jest korzystanie z czystych toalet, utrzymywanie porządku w miejscach publicznych oraz nie zanieczyszczanie zbiorników wodnych. Organizowane są również konkursy rysunków, plakatów i krótkich filmów poświęconych tematyce warunków sanitarnych. Takie działania pomagają rozmawiać o problemie bez wstydu i zbędnego komplikowania sprawy.

Organizacje społeczne i aktywiści wykorzystują tę datę, aby zwrócić uwagę na problemy w swoich społecznościach. Mogą sprawdzać stan toalet publicznych, poruszać kwestię dostępności tych miejsc dla osób niepełnosprawnych, organizować akcje sprzątania lub zbierać fundusze na wyposażenie stref sanitarnych. W regionach, gdzie ludzie nie mają dostępu do czystej wody i kanalizacji, organizowane są kampanie informacyjne na temat higieny i bezpiecznego postępowania z odpadami.

ONZ co roku przygotowuje również specjalne materiały z okazji tej daty: plakaty, broszury informacyjne, filmy i zalecenia dla organizacji. Mogą z nich korzystać szkoły, stowarzyszenia społeczne i wszyscy zainteresowani, aby informować o problemach sanitarnych. W mediach społecznościowych rozpowszechniane są posty z hashtagami kampanii, a ludzie dzielą się informacjami o tym, jak poprawić warunki sanitarne w swoich miastach i społecznościach.

Ciekawostki na temat toalet i warunków sanitarnych

1. Światowy Dzień Toalety powstał jeszcze zanim ONZ oficjalnie uznała tę datę. Pierwszą kampanię przeprowadzono w 2001 roku, a oficjalnym dniem ONZ stała się ona dopiero w 2013 roku. Pokazuje to, ile czasu potrzeba było, aby problem warunków sanitarnych zyskał należną uwagę na arenie międzynarodowej.

2. Na świecie wciąż miliardy ludzi nie mają dostępu do bezpiecznych toalet. Według danych ONZ około 3,4 miliarda ludzi nie ma dostępu do usług sanitarnych spełniających wymogi bezpieczeństwa. Wśród nich około 354 milionów osób jest zmuszonych załatwiać swoje potrzeby na świeżym powietrzu. Nie jest to tylko kwestia komfortu, ale także poważne zagrożenie dla zdrowia i środowiska.

3. Toaleta może pomóc dziewczętom w regularnym uczęszczaniu do szkoły. Dostęp do czystego pomieszczenia, wody, mydła oraz warunków umożliwiających higienę menstruacyjną ma ogromne znaczenie dla uczennic. Jeśli takich warunków nie ma, niektóre dziewczęta są zmuszone pozostać w domu podczas menstruacji. Dlatego dostęp do toalet wpływa nie tylko na zdrowie, ale także na możliwość zdobywania wykształcenia.

4. Toalety mają związek ze zmianami klimatu. Powodzie mogą zalewać toalety i uszkadzać sieci kanalizacyjne, przez co zanieczyszczone ścieki przedostają się do zbiorników wodnych. Z kolei susze utrudniają dostęp do wody niezbędnej do funkcjonowania systemów sanitarnych. Właśnie dlatego ONZ wzywa do tworzenia infrastruktury, która wytrzyma ekstremalne warunki pogodowe.

5. Nie każda toaleta jest automatycznie uznawana za bezpieczną. Zgodnie z międzynarodowymi standardami ważne jest nie tylko posiadanie oddzielnego pomieszczenia. Odpady muszą być bezpiecznie przechowywane, oczyszczane lub odprowadzane do prawidłowo działającego systemu. Jeśli nieoczyszczone ścieki przedostają się do rzek lub gleby, taki system może stanowić zagrożenie dla ludzi i przyrody.

6. Warunki sanitarne to jeden z globalnych celów zrównoważonego rozwoju. W ramach Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ istnieje odrębny, szósty cel — zapewnienie wszystkim dostępu do czystej wody i odpowiednich warunków sanitarnych do 2030 roku. Obejmuje to nie tylko budowę toalet, ale także rozwój sieci kanalizacyjnej, oczyszczanie ścieków oraz dostęp do mydła i bezpiecznej wody pitnej.

Dlaczego Światowy Dzień Toalety jest ważny dla Ukrainy

Dla Ukrainy kwestia warunków sanitarnych ma również ogromne znaczenie. W wyniku rosyjskich ostrzałów uszkodzone są wodociągi, stacje pomp, sieci kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków. W niektórych społecznościach ludzie mogą tymczasowo pozostawać bez zaopatrzenia w wodę lub zwykłych warunków sanitarnych. Szczególnie trudna jest taka sytuacja dla szpitali, szkół, przedszkoli i placówek, w których przebywa wiele osób.

Osobnym wyzwaniem jest zapewnienie warunków sanitarnych dla osób wewnętrznie przesiedlonych, mieszkańców terenów przyfrontowych oraz osób przebywających w tymczasowych ośrodkach zakwaterowania. W takich miejscach ważne jest zapewnienie wystarczającej liczby toalet, regularnego sprzątania oraz dostępu do wody i środków higieny. Pomieszczenia sanitarne powinny być również przystosowane dla dzieci, osób starszych i osób niepełnosprawnych.

Należy również pamiętać o stanie systemów kanalizacyjnych w miastach. Nawet jeśli w budynku znajduje się toaleta, nie gwarantuje to jeszcze bezpiecznego postępowania ze ściekami. Konieczne jest, aby sieci działały prawidłowo, a ścieki były odpowiednio oczyszczane przed powrotem wody do środowiska naturalnego. Pomaga to chronić rzeki, gleby i źródła wody pitnej przed zanieczyszczeniem.

Światowy Dzień Toalety przypomina, że dostęp do czystej i bezpiecznej toalety nie jest przywilejem ani luksusem. Jest to podstawowa potrzeba człowieka, od której zależą zdrowie, godność, bezpieczeństwo oraz możliwość pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. I choć nie zawsze łatwo jest mówić o takich sprawach, przemilczanie problemu nie pomaga go rozwiązać. Właśnie dlatego 19 listopada na całym świecie przypomina się: warunki sanitarne powinny być dostępne dla każdego, niezależnie od tego, gdzie dana osoba mieszka i w jakich warunkach się znalazła.

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