W Meksyku Dzień Rewolucji upamiętnia wydarzenia z 20 listopada 1910 roku, kiedy to w kraju wybuchło zbrojne powstanie przeciwko wieloletnim rządom prezydenta Porfirio Díaza. Rewolucja przerodziła się w zakrojony na szeroką skalę konflikt, który zmienił ustrój polityczny kraju, doprowadził do uchwalenia nowej konstytucji i wpłynął na życie kilku pokoleń Meksykanów. Tę historyczną datę obchodzi się 20 listopada, a oficjalny dzień wolny od pracy w kraju przenosi się na trzeci poniedziałek miesiąca: w 2026 roku przypadał on 16 listopada.

Dzień Rewolucji Meksykańskiej to jedno z najważniejszych świąt państwowych w kraju. Jego historyczna data to 20 listopada. Właśnie tego dnia w 1910 roku wybuchło powstanie, które zapoczątkowało rewolucję meksykańską. Była ona skierowana przeciwko autorytarnym rządom Porfirio Díaza, który w tym czasie sprawował władzę już od ponad trzech dekad.

W kalendarzu meksykańskim jest to oficjalny dzień wolny od pracy. Jednak dzień wolny nie zawsze przypada bezpośrednio na 20 listopada. Zgodnie z meksykańskim prawem pracy ustalono go na trzeci poniedziałek listopada. Taki porządek pozwala ludziom cieszyć się długim weekendem, a jednocześnie zachować pamięć o tym historycznym wydarzeniu. W 2026 roku trzeci poniedziałek listopada przypada na 16 listopada, podczas gdy sama historyczna rocznica przypada w piątek, 20 listopada.

Święto to ma nie tylko znaczenie historyczne, ale także społeczne. Przypomina o walce Meksykanów o prawa polityczne, sprawiedliwsze warunki pracy i dostęp do ziemi. Rewolucja zjednoczyła różne grupy społeczne, choć ich cele i wizje przyszłości kraju nie zawsze były zbieżne. Właśnie dlatego jej historia nie składa się z jednego zwycięstwa czy jednej postaci, ale z wielu wydarzeń, konfliktów i kompromisów.

Dlaczego w Meksyku wybuchła rewolucja

Na początku XX wieku Meksyk znajdował się pod rządami generała Porfirio Díaza. Po raz pierwszy został prezydentem w 1876 roku, a następnie przez wiele lat faktycznie kontrolował życie polityczne kraju. Jego rządy nazwano „porfiriatem”. W tym czasie w Meksyku budowano linie kolejowe, rozwijano przemysł, rosły miasta i napływały inwestycje zagraniczne. Na pozór kraj wykazywał postęp gospodarczy, jednak jego owoce były rozdzielane bardzo nierównomiernie.

Główne bogactwa skupiały się w rękach niewielkiej grupy właścicieli ziemskich, przedsiębiorców i osób blisko związanych z władzą. Wielkie posiadłości – hacjendy – stopniowo przejmowały ziemie, z których wcześniej korzystały społeczności wiejskie. Wielu chłopów pozostawało bez własnej ziemi i musiało pracować na dużych gospodarstwach w trudnych warunkach. Pracownicy zakładów przemysłowych również skarżyli się na niskie wynagrodzenia, długi dzień pracy i brak odpowiedniej ochrony. Opozycja polityczna miała ograniczone możliwości, a sprzeciw wobec władzy często tłumiono siłą.

Niezadowolenie nasiliło się po tym, jak Díaz zaczął dawać do zrozumienia, że jest gotów ustąpić ze stanowiska i dopuścić do konkurencji politycznej. W 1908 roku udzielił wywiadu amerykańskiemu dziennikarzowi Jamesowi Krilmanowi, w którym stwierdził, że Meksyk jest już gotowy na demokrację i nowego przywódcę. Słowa te wzbudziły nadzieję na zmiany. Zaczęły pojawiać się opozycyjne siły polityczne, a jednym z najbardziej widocznych krytyków prezydenta stał się Francisco Ignacio Madero.

Jednak podczas wyborów prezydenckich w 1910 roku Diaz ponownie zwyciężył. Madero, który sprzeciwiał się reelekcji prezydenta, został aresztowany, a po uwolnieniu uciekł do Stanów Zjednoczonych. Tam przygotował dokument, który przeszedł do historii pod nazwą „Plan San Luis”. W dokumencie tym Madero nie uznał wyników wyborów i wezwał Meksykanów do zbrojnego powstania 20 listopada 1910 roku. Właśnie to wezwanie stało się oficjalnym punktem wyjścia rewolucji.

Jak rozpoczęło się powstanie 20 listopada 1910 roku

W „Planie z San Luis” Madero wezwał ludność do nieuznawania władzy Díaza i poparcia zmiany reżimu politycznego. Wyznaczył konkretną godzinę rozpoczęcia powstania – szóstą godzinę wieczora 20 listopada. Dokument rozpowszechniano wśród zwolenników opozycji, a wezwanie do walki stopniowo zyskiwało poparcie w różnych regionach kraju. Początkowo chodziło przede wszystkim o przywrócenie demokratycznych wyborów i odsunięcie Diaza od władzy. Jednak bardzo szybko do postulatów politycznych dołączyły kwestie społeczne, w szczególności zwrot ziem chłopskich i poprawa warunków pracy.

Powstanie nie rozpoczęło się jednocześnie we wszystkich miastach. W różnych częściach Meksyku powstawały odrębne ogniska oporu, a do ruchu dołączali lokalni przywódcy wraz ze swoimi oddziałami. Do najbardziej znanych należeli Emiliano Zapata na południu kraju oraz Pascual Orozco i Francisco „Pancho” Villa na północy. Ich oddziały różniły się pochodzeniem, składem i celami, ale na początkowym etapie łączyło ich pragnienie położenia kresu rządom Díaza.

Ważne jest to, że rewolucja nie była jedynie starciem polityków o fotel prezydencki. Dołączyli do niej chłopi, robotnicy, przedstawiciele lokalnych społeczności oraz inne grupy społeczne. Dla wielu ludzi była to szansa na doprowadzenie do zmian, których nie mogli osiągnąć pokojową drogą. W różnych regionach postulaty były różne: jedni domagali się wolnych wyborów, inni – zwrotu ziemi, a jeszcze inni chcieli położyć kres samowoli lokalnych władz.

W maju 1911 roku powstańcy odnieśli ważne zwycięstwo w bitwie o Ciudad Juárez. Po tym wydarzeniu sytuacja prezydenta Díaza stała się krytyczna. 25 maja złożył on rezygnację, a następnie opuścił kraj. Wydawało się, że główny cel rewolucji został osiągnięty. Francisco Madero powrócił do życia politycznego i w 1911 roku został prezydentem Meksyku. Jednak jego dojście do władzy nie zakończyło konfliktu, ponieważ różne siły rewolucyjne miały własną wizję przyszłości kraju.

Kim byli główni bohaterowie rewolucji meksykańskiej

Rewolucja meksykańska kojarzy się z nazwiskami kilku postaci, które stały się symbolami walki o zmiany. Najbardziej znani z nich to Francisco Madero, Emiliano Zapata, Francisco „Pancho” Villa i Venustiano Carranza. Nie zawsze byli sojusznikami i nierzadko występowali przeciwko sobie. Jednak każdy z nich wywarł wpływ na przebieg rewolucji i dalsze kształtowanie się państwa meksykańskiego.

Francisco Madero stał się jednym z głównych inicjatorów powstania. Sprzeciwiał się reelekcji Porfirio Díaza i domagał się uczciwych wyborów. To właśnie jego „Plan z San Luis” dał impuls ruchowi zbrojnemu w listopadzie 1910 roku. Po upadku reżimu Díaza Madero stanął na czele kraju, ale nie zdołał spełnić oczekiwań wszystkich sił rewolucyjnych. W lutym 1913 roku został odsunięty od władzy w wyniku wojskowego zamachu stanu, a następnie zamordowany wraz z wiceprezydentem José Marią Pino Suárezem.

Emiliano Zapata stał się symbolem walki chłopów o ziemię. Stał na czele Armii Wyzwolenia Południa i opowiadał się za zwrotem gruntów gminnych, które odebrali wielcy właściciele ziemscy. Zapata nie poparł polityki Madero, uznając, że nowy prezydent nie dotrzymuje obietnic dotyczących reformy rolnej. W 1911 roku wraz z podobnie myślącymi przygotował „Plan Ayala”, w którym domagał się zwrotu odebranych ziem społecznościom wiejskim. Jego hasło „Ziemia i wolność” stało się jednym z najbardziej znanych symboli rewolucji. W kwietniu 1919 roku Zapata zginął w zasadzce.

Francisco „Pancho” Villa był jednym z najsłynniejszych dowódców wojskowych rewolucji. Działał głównie na północy kraju i stał na czele Dywizji Północnej – jednej z najpotężniejszych formacji zbrojnych tamtych czasów. Villa popierał zmiany społeczne, w szczególności redystrybucję ziemi i poprawę praw robotniczych. Jego sukcesy wojskowe sprawiły, że stał się znany nie tylko w Meksyku, ale także poza jego granicami. Jednocześnie jego stosunki z innymi przywódcami rewolucji były skomplikowane, a po zakończeniu głównych działań wojennych wynegocjował amnestię i wycofał się z walki zbrojnej. W 1923 roku Villu został zabity podczas napadu na jego samochód.

Venustiano Carranza stał się jednym z czołowych politycznych i wojskowych przywódców rewolucji po śmierci Madero. Wystąpił przeciwko generałowi Victoriano Huerta, który przejął władzę po zamachu stanu w 1913 roku. Carranza stanął na czele ruchu konstytucjonalistycznego, dążącego do przywrócenia legalnej władzy. W końcu właśnie pod jego kierownictwem politycznym zwołano kongres założycielski, który opracował konstytucję z 1917 roku. Carranza został prezydentem, ale musiał również stawić czoła swoim byłym sojusznikom. W 1920 roku zginął podczas ucieczki z Meksyku.

Dlaczego rewolucja trwała prawie dziesięć lat

Upadek Porfirio Díaza nie przyniósł Meksykowi szybkiego pokoju. Różne ugrupowania rewolucyjne miały odmienne poglądy na temat tego, jak powinno wyglądać nowe państwo. Madero chciał przede wszystkim przywrócić instytucje demokratyczne, podczas gdy Zapata domagał się głębokiej reformy rolnej. Villa miał własny program zmian społecznych, a Carranza dążył do utrwalenia nowego porządku politycznego za pomocą mechanizmów konstytucyjnych. Z powodu tych sprzeczności dawni sojusznicy stopniowo stali się przeciwnikami.

W lutym 1913 roku sytuacja zaostrzyła się podczas wydarzeń znanych jako „Dziesięć tragicznych dni”. W Meksyku wybuchł bunt wojskowy przeciwko prezydentowi Madero. Generał Victoriano Huerta początkowo opowiadał się po jego stronie, ale później przeszedł na stronę spiskowców i przejął władzę. Madero i wiceprezydent Pino Suárez zostali aresztowani, a 22 lutego 1913 roku zamordowani. Wywołało to nową falę powstań w całym kraju.

Przeciwko Uerta wystąpili Carranza, Villa, Zapata oraz inni wojskowi i politycy. Jednak nawet po obaleniu Uerta w lipcu 1914 roku konflikt nie ustał. Siły rewolucyjne zaczęły walczyć między sobą o kontrolę nad krajem. Villa i Zapata przez pewien czas współpracowali przeciwko Carransowi, ale ich sojusz okazał się krótkotrwały. W różnych regionach trwały działania zbrojne, zmieniały się sojusze, a kraj borykał się z trudnościami gospodarczymi i humanitarnymi.

Jednym z najważniejszych wydarzeń tego okresu było uchwalenie konstytucji 5 lutego 1917 roku. Utrwaliła ona szereg zmian społecznych i politycznych, których domagali się uczestnicy rewolucji. Jednocześnie konflikty zbrojne trwały również po tym wydarzeniu. W 1920 roku Carranza zginął, a władzę stopniowo przejął nowy reżim polityczny na czele z Álvaro Obregónem. Właśnie rok 1920 często traktuje się jako umowną granicę zakończenia głównego etapu rewolucji, choć pojedyncze konflikty i akty przemocy trwały jeszcze później.

Jak rewolucja meksykańska zmieniła kraj

Jednym z głównych osiągnięć rewolucji była konstytucja z 1917 roku. Ustanowiła ona nowe zasady życia społecznego i politycznego oraz stała się fundamentem współczesnego państwa meksykańskiego. Dokument został przyjęty 5 lutego 1917 roku w mieście Querétaro. Obowiązuje on do dziś, choć w ciągu ponad wieku wprowadzono do niego wiele zmian. Na szczególną uwagę zasługują trzy artykuły Konstytucji. Artykuł 3 ustanowił zasadę świeckiego systemu edukacji państwowej. Artykuł 27 określił uprawnienia państwa w zakresie gruntów i zasobów naturalnych, a także stworzył podstawę prawną dla zwrotu gruntów społecznościom wiejskim i redystrybucji dużych majątków ziemskich. Artykuł 123 zagwarantował prawa pracownicze, w szczególności ośmiogodzinny dzień pracy, prawo do tworzenia związków zawodowych, strajków oraz ochronę pracowników w przypadku wypadków przy pracy.

Postanowienia te miały ogromne znaczenie dla kraju, w którym przed rewolucją znaczna część ludności pracowała na wielkich majątkach i w przedsiębiorstwach bez odpowiednich gwarancji. Konstytucja stała się jedną z pierwszych na świecie, która w tak szerokim zakresie zagwarantowała prawa społeczne i pracownicze. Ograniczyła również wpływ Kościoła na edukację publiczną oraz określiła szczególny status gruntów i zasobów naturalnych. Właśnie dlatego jej uchwalenie często uznaje się za jedno z głównych politycznych osiągnięć rewolucji.

Jednak nie wszystkie obietnice rewolucji udało się szybko zrealizować. Reforma rolna trwała dziesiątki lat, a nierówności społeczne nie zniknęły po uchwaleniu nowego dokumentu. W różnych regionach kraju zmiany zachodziły w różnym tempie. Mimo to Konstytucja z 1917 roku stała się ważną podstawą dla dalszych reform i utrwaliła zasadę, że państwo ponosi odpowiedzialność nie tylko za porządek polityczny, ale także za prawa społeczne obywateli.

Jak w Meksyku obchodzi się Dzień Rewolucji

Jedną z najbardziej charakterystycznych tradycji tego święta są uroczyste parady. Szczególnie huczne uroczystości odbywają się w Meksyku, gdzie ulicami przemierzają żołnierze, przedstawiciele organizacji społecznych, sportowcy, uczniowie oraz uczestnicy rekonstrukcji historycznych. Uczestnicy mogą pojawiać się w strojach odtwarzających wygląd z czasów rewolucji. Często można zobaczyć jeźdźców, osoby w tradycyjnych strojach chłopskich, a także tych, którzy wcielają się w znanych dowódców oddziałów powstańczych.

Podczas takich wydarzeń upamiętnia się nie tylko zwycięstwa wojskowe, ale także codzienne życie ludzi na początku XX wieku. W paradach mogą brać udział oddziały konne, sprzęt wojskowy oraz rekonstruktorzy, którzy odtwarzają poszczególne epizody rewolucji. W Meksyku wykorzystuje się do tego celu główne ulice i place, a zakończenie uroczystości często wiąże się z miejscami pamięci związanymi z historią rewolucji. Jednocześnie format parady może ulegać zmianom w zależności od decyzji rządu i organizatorów.

Co ciekawe, tradycja organizowania parady nie pojawiła się od razu. Jednym z wczesnych prekursorów współczesnych wydarzeń był bieg sztafetowy w 1928 roku. W następnym roku zmieniono jej formę na marsz wojskowo-sportowy, a w 1930 roku impreza po raz pierwszy przybrała formę parady. W 1936 roku obchody zyskały oficjalne uznanie, a w 1941 roku na ich czele stanął prezydent Manuel Ávila Camacho. Od tego czasu parada stała się jedną z najważniejszych części państwowych obchodów upamiętniających rewolucję.

Obchody nie ograniczają się do stolicy. W różnych miastach i stanach organizowane są lokalne parady, zawody sportowe, występy szkolne, festiwale kulturalne i jarmarki. W placówkach edukacyjnych odbywają się lekcje tematyczne, konkursy rysunkowe, przedstawienia teatralne i quizy historyczne. Dzieci zapoznają się z wydarzeniami z 1910 roku, dowiadują się o przywódcach rewolucji i dyskutują, dlaczego walka o ziemię i prawa pracowników stała się ważną częścią historii kraju.

Innym sposobem na uczczenie tego dnia jest odwiedzenie muzeów i miejsc pamięci. W Meksyku jednym z najbardziej znanych symboli epoki rewolucyjnej jest Pomnik Rewolucji. Znajduje się on w budynku, który pierwotnie miał służyć jako pałac parlamentu federalnego za czasów Díaza. Projektu nigdy nie ukończono, a później budynek przekształcono w pomnik poświęcony rewolucji. Spoczywają tam niektórzy znani działacze tamtego okresu, w szczególności Carranza, Villa, Madero i Plutarco Elias Calles.

Dla wielu Meksykanów jest to również rodzinny dzień wolny. Ludzie spotykają się z bliskimi, uczestniczą w miejskich wydarzeniach, spacerują po parkach i biorą udział w festiwalach. Na placach mogą odbywać się jarmarki z lokalnym jedzeniem, muzyką i ludowymi rozrywkami. Nie należy jednak postrzegać Dnia Rewolucji jako święta o jednakowych tradycjach w każdym regionie: lokalne zwyczaje i programy zależą od konkretnego miasta.

Co je się w Dzień Rewolucji

W Meksyku nie ma jednej obowiązkowej potrawy świątecznej, którą przygotowuje się wyłącznie na Dzień Rewolucji. Jednak podczas masowych imprez i spotkań rodzinnych często można spotkać popularne dania kuchni narodowej. Wśród nich są: taco, tamale, quesadillas, enchiladas, pozole oraz różne rodzaje duszonego mięsa. Sprzedaje się je na ulicznych jarmarkach, w niewielkich lokalach oraz na terenach festiwalowych.

Szczególne miejsce zajmuje pozole — gęsta zupa z kukurydzą specjalnej odmiany, mięsem i przyprawami. Podaje się ją z kapustą, rzodkiewką, cebulą, limonką i innymi dodatkami. Danie to ma długą historię i jest uważane za jedną z najbardziej znanych potraw kuchni meksykańskiej. Jest popularne podczas różnych świąt i spotkań rodzinnych, choć nie jest potrawą typową właśnie dla Dnia Rewolucji.

Na świątecznych jarmarkach można również spróbować tacos z różnymi nadzieniami, smażonych placków kukurydzianych, tamales, słodkich wypieków oraz lokalnych napojów. Jedzenie staje się częścią ogólnej atmosfery: ludzie mogą spędzić cały dzień na ulicy, obejrzeć paradę, posłuchać muzyki i skosztować tradycyjnych potraw. W różnych stanach menu się różni, ponieważ kuchnia meksykańska jest bardzo różnorodna.

Ciekawostki o rewolucji meksykańskiej

Data 20 listopada została wybrana z wyprzedzeniem. Właśnie tę datę Francisco Madero wskazał w „Planie San Luis” jako dzień rozpoczęcia powszechnego powstania. Wezwanie miało wejść w życie o szóstej wieczorem.

Rewolucja nie rozpoczęła się jako jedna zorganizowana akcja. W różnych regionach powstania miały miejsce oddzielnie, a do ruchu dołączali lokalni dowódcy i społeczności. Z czasem te działania przerodziły się w konflikt na dużą skalę.

Pancho Villa stał się znany daleko poza granicami Meksyku. Jego działalność wojskowa przyciągała uwagę zagranicznej prasy, a wydarzenia na północy kraju miały wpływ nawet na stosunki Meksyku ze Stanami Zjednoczonymi. W 1916 roku jego siły przeprowadziły atak na amerykańskie miasteczko Columbus, po czym Stany Zjednoczone wysłały do Meksyku ekspedycję wojskową w celu jego odnalezienia.

Zapata walczył przede wszystkim o ziemię. Jego postulaty dotyczyły zwrotu gruntów społecznościom wiejskim, które utraciły je w wyniku powiększania się wielkich majątków. Właśnie dlatego jego imię do dziś kojarzy się z ruchem chłopskim i reformą rolną.

Konstytucja z 1917 roku obowiązuje do dziś. Była wielokrotnie zmieniana, ale pozostaje podstawowym aktem prawnym Meksyku. Jej postanowienia społeczne stały się w swoim czasie ważnym wzorem dla innych krajów.

Parada z okazji Dnia Rewolucji zmieniała formę, a nawet była odwoływana. Początkowo była to sztafeta sportowa, następnie marsz wojskowo-sportowy, a później – wielka parada. W ciągu historii jej trasa, forma i sposób organizacji zależały od sytuacji politycznej i społecznej.

Święto ma ruchomą datę dnia wolnego, ale niezmienną rocznicę historyczną. Meksykanie upamiętniają początek rewolucji 20 listopada, jednak oficjalny dzień wolny od pracy przypada na trzeci poniedziałek listopada.

Dlaczego Dzień Rewolucji jest ważny dla współczesnego Meksyku

Rewolucja meksykańska stała się jednym z najważniejszych punktów zwrotnych w historii kraju. Położyła kres wieloletnim rządom Porfirio Díaza i zmieniła system polityczny. Jednak jej znaczenie nie ogranicza się jedynie do zmiany prezydenta. Wydarzenia rewolucyjne poruszyły kwestie, które przez dziesięciolecia pozostawały istotne dla meksykańskiego społeczeństwa: do kogo należy ziemia, jakie powinny być prawa pracowników, kto powinien kontrolować zasoby naturalne oraz jak zapewnić obywatelom udział w życiu politycznym.

Dla niektórych Meksykanów rewolucja symbolizuje przede wszystkim walkę o demokrację. Dla innych – dążenie chłopów do odzyskania ziemi, a robotników do uzyskania godziwych warunków pracy. W pamięci narodowej rewolucja ta kojarzy się również z postaciami Zapaty i Villi, którzy stali się symbolami ludowego oporu. Jednocześnie historycy podkreślają, że rewolucja była złożonym i kontrowersyjnym procesem: jej uczestnicy mieli różne cele, a walka wiązała się z przemocą i ogromnymi stratami ludzkimi.

Dzisiaj Dzień Rewolucji to okazja, by upamiętnić nie tylko znanych dowódców i działaczy politycznych, ale także tysiące zwykłych ludzi, którzy brali udział w tych wydarzeniach lub padli ich ofiarą. Jest to również okazja, by porozmawiać o tym, jak rewolucja wpłynęła na współczesną konstytucję, prawo pracy i stosunki gruntowe. Właśnie dlatego 20 listopada pozostaje ważną datą dla Meksykanów i stanowi część tożsamości narodowej kraju.

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