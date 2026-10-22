Święto 22 października 2026 r. — Dzień wombata: dlaczego należy chronić te zwierzęta

Dzień Wombata obchodzony jest co roku 22 października. W 2026 roku data ta przypada na czwartek. Święto to znane jest również jako Światowy lub Międzynarodowy Dzień Wombata, choć nie ma statusu oficjalnego dnia międzynarodowego zatwierdzonego przez ONZ. Jest to nieformalna inicjatywa ekologiczna, która jednoczy miłośników zwierząt, obrońców przyrody oraz wszystkich, których interesuje australijska przyroda.

Święto powstało w 2005 roku. Stworzyli je miłośnicy wombatów, którzy chcieli zwrócić większą uwagę na te zwierzęta. W popularnych materiałach na temat tego święta jego powstanie wiąże się z nieznanym entuzjastą, a później pomysł ten zaczął się rozprzestrzeniać w Internecie. W szczególności o Dniu Wombata zaczęto pisać na stronach tematycznych, a miłośnicy zwierząt zaczęli organizować własne, niewielkie uroczystości.

Data ta przypada na australijską wiosnę. W tym czasie przyroda stopniowo budzi się do życia po sezonie zimowym, a w niektórych regionach rozpoczynają się wiosenne prace. Wybór 22 października pomógł również ustalić konkretną datę święta, kiedy to co roku ludzie mogą pamiętać o wombatach i dowiedzieć się o nich więcej. Jednocześnie nie jest to święto państwowe: Australijczycy nie mają dodatkowego dnia wolnego, a wydarzenia organizowane są z inicjatywy ogrodów zoologicznych, organizacji ekologicznych, społeczności lokalnych oraz samych miłośników zwierząt.

Głównym celem Dnia Wombata nie jest tylko pokazanie, jak uroczo wyglądają te zwierzęta. Organizatorzy i ekolodzy wykorzystują tę datę, aby opowiadać o ich zachowaniu, środowisku naturalnym oraz zagrożeniach, z jakimi się borykają. Wśród takich zagrożeń znajdują się niszczenie siedlisk, kolizje z samochodami oraz choroby. Dlatego święto to ma zarówno charakter rozrywkowy, jak i edukacyjny: pomaga przekształcić ciekawość wobec zwierząt w troskę o ich ochronę.

Czym wyróżniają się wombaty

Wombat to australijskie zwierzę z rzędu torbaczy o krępej budowie ciała, krótkich łapach i szerokiej głowie. Z daleka przypomina małego niedźwiadka, ale w rzeczywistości jest krewnym koali i kangura. Dorosły wombat może osiągać około metra długości, a niektóre osobniki ważą ponad 30 kilogramów. Pomimo nieporadnego wyglądu zwierzęta te są dobrze przystosowane do życia pod ziemią. Mają silne łapy, długie pazury i potężne przednie zęby, dzięki którym mogą kopać w ziemi i drążyć skomplikowane podziemne korytarze.

W Australii żyją trzy gatunki wombatów: wombat nagonosy, wombat południowy włochaty i wombat północny włochaty. Różnią się one wyglądem, rozmiarami i środowiskiem życia. Wombat nagoszy jest rozpowszechniony w południowo-wschodniej Australii i na Tasmanii. Wombat południowy włochaty zamieszkuje głównie w suchszych rejonach Australii Południowej. Natomiast wombat północny włochaty jest jednym z najrzadszych gatunków, zagrożonym wyginięciem.

Wombaty spędzają większość dnia w norach, gdzie chronią się przed upałem i niebezpieczeństwami. Najczęściej wychodzą na poszukiwanie pożywienia wieczorem lub w nocy. Ich dieta składa się głównie z trawy, korzeni i innych roślin. Dzięki powolnemu metabolizmowi potrafią efektywnie wykorzystywać składniki odżywcze z pożywienia. A potężne łapy pozwalają im budować podziemne schronienia z kilkoma wejściami i długimi tunelami.

Zwierzęta te mają jeszcze jedną niezwykłą cechę: torba na młode u samicy otwiera się do tyłu. Pomaga to chronić młode przed ziemią, która mogłaby dostać się do środka, gdy matka kopie norę. Podobnie jak u innych torbaczy, młode rodzi się bardzo małe i dalej rozwija się w torbie matki. Pierwsze miesiące życia spędza tam, a później stopniowo zaczyna wychodzić na zewnątrz. Taka budowa torby nie jest przypadkiem, lecz użytecznym przystosowaniem do podziemnego trybu życia.

Kubiczne odchody i inne niezwykłe fakty

Jedną z najbardziej znanych cech wombatów są ich sześcienne odchody. To nie żart ani wymysł: wombaty rzeczywiście pozostawiają małe, suche sześciany. Wykorzystują je do znakowania swojego terytorium i przekazywania informacji innym zwierzętom. Takie znaki można znaleźć na kamieniach i kłodach. Dzięki płaskim ściankom nie staczają się one tak łatwo z powierzchni, dzięki czemu zapach dłużej utrzymuje się w widocznym miejscu.

Naukowcy długo próbowali ustalić, w jaki sposób powstaje taki kształt. Badania wykazały, że kostki powstają nie podczas wydalania z organizmu, ale już w jelitach. Różna sprężystość tkanek jelitowych oraz powolne wysychanie treści jelitowej pomagają nadać odchodom charakterystyczny kształt. Za ten niezwykły temat naukowcy z Uniwersytetu Tasmańskiego i ich współpracownicy otrzymali w 2019 roku nagrodę Ig Nobla – wyróżnienie za badania, które najpierw wywołują uśmiech, a potem skłaniają do refleksji.

Kolejny ciekawy fakt — wombaty potrafią biegać znacznie szybciej, niż się wydaje na pierwszy rzut oka. Pomimo krótkich łap i ciężkiego ciała potrafią szybko poruszać się na krótkich dystansach, zwłaszcza gdy wyczuwają niebezpieczeństwo. Jeśli zbliża się drapieżnik, zwierzę zazwyczaj próbuje schronić się w norze. Tam wombat może się bronić za pomocą mocnej tylnej części ciała, przyciskając napastnika do ściany lub stropu tunelu. Nie należy więc w żadnym wypadku lekceważyć tego puszystego kopacza.

Wombaty odgrywają również ważną rolę w przyrodzie. Kopiąc nory, przemieszczają glebę, pomagają jej się przewietrzyć i tworzą schronienia, z których czasami korzystają inne zwierzęta. W takich podziemnych schronieniach przed upałem lub drapieżnikami mogą się ukrywać małe ssaki, gady i ptaki. Dlatego wombaty nazywane są czasem naturalnymi „inżynierami” ekosystemu. Ich działalność wpływa nie tylko na ich własne życie, ale także na otaczające środowisko.

Jak obchodzi się Dzień Wombata

Nie ma jednego oficjalnego scenariusza obchodów tego święta. Każdy może włączyć się w nie na swój własny sposób — odwiedzając zoo, czytając o australijskich zwierzętach lub wspierając organizację zajmującą się ich ratowaniem. W niektórych miastach Australii ogrody zoologiczne i botaniczne organizują imprezy tematyczne dla dzieci i dorosłych. Zwiedzającym opowiada się o zachowaniu wombatów, ich diecie i środowisku naturalnym. Czasami organizowane są krótkie wykłady, spotkania z opiekunami oraz specjalne programy przy wybiegach.

Jedną z najsympatyczniejszych tradycji jest pieczenie słodyczy w kształcie wombatów. Mogą to być torty, ciastka, brownie lub inne desery z motywami wombatów. Niektórzy zakładają koszulki z wizerunkami tych zwierząt, publikują ich zdjęcia w mediach społecznościowych lub dzielą się zabawnymi faktami na temat ich zwyczajów. Takie sposoby świętowania nie wymagają dużych nakładów finansowych, ale pomagają rozpowszechniać informacje o wombatach. A dla dzieci to jeszcze okazja, by poznać dziką przyrodę poprzez zabawę i twórczość.

Kolejnym kierunkiem obchodów jest wspieranie ośrodków ratunkowych i projektów ochrony przyrody. W Australii działają organizacje, które pomagają rannym i osieroconym wombatom, opiekują się nimi i, gdy to możliwe, wypuszczają je z powrotem do środowiska naturalnego. W ramach inicjatyw ekologicznych ludzie mogą przekazywać darowizny, rozpowszechniać informacje o zagrożeniach dla zwierząt lub brać udział w działaniach na rzecz ochrony ich siedlisk. Jest to szczególnie ważne w przypadku rzadkich gatunków, których populacje pozostają niewielkie.

Dzień wombata nie ogranicza się do Australii. Dzięki mediom społecznościowym dołączają do niego ludzie z różnych krajów, którzy publikują zdjęcia, filmy i ciekawe fakty na temat tych zwierząt. Ktoś wybiera ubrania nawiązujące do tematu, ktoś piecze ciasteczka, a ktoś po prostu opowiada znajomym, dlaczego wombaty są tak niezwykłe. Jednocześnie organizacje zajmujące się ochroną przyrody przypominają: najlepszym sposobem na wsparcie dzikich zwierząt jest nieprzeszkadzanie im w ich naturalnym środowisku, dbanie o ich siedliska oraz wspieranie sprawdzonych organizacji.

Dlaczego wombaty potrzebują ochrony

Pomimo popularności w mediach społecznościowych wombaty borykają się z realnymi zagrożeniami. Ich naturalne siedliska kurczą się z powodu wylesiania, rozwoju rolnictwa i budownictwa. Zagrożeniem są również drogi: zwierzęta często wychodzą w poszukiwaniu pożywienia po zachodzie słońca, kiedy kierowcom trudniej je dostrzec. W niektórych populacjach problemem jest świerzb — choroba pasożytnicza, która powoduje silne swędzenie, wypadanie sierści i bez leczenia może doprowadzić do śmierci zwierzęcia.

Szczególnie wrażliwy jest północny wombat włochaty. Gatunek ten ma status gatunku zagrożonego wyginięciem i występuje wyłącznie w ograniczonych obszarach Queenslandu. W przeszłości jego liczebność gwałtownie spadła z powodu utraty siedlisk oraz konkurencji o pożywienie ze zwierzętami hodowlanymi. Ekolodzy tworzą obszary chronione, monitorują populacje i pracują nad ich odbudową. Według danych Fundacji Wombatów, dzięki wieloletnim wysiłkom liczebność tego gatunku wzrosła z krytycznie niskiego poziomu, ale nadal wymaga stałego wsparcia.

Wombatom można pomóc nawet bez podróży do Australii. Warto rozpowszechniać sprawdzone informacje na ich temat, wspierać organizacje zajmujące się ochroną przyrody i nie zachęcać do nielegalnego handlu dzikimi zwierzętami. Jeśli ktoś podróżuje po Australii i spotka wombata w naturze, ważne jest, aby nie próbować go głaskać, karmić ani zabierać ze sobą. Są to dzikie zwierzęta, które potrzebują przestrzeni i spokoju. A jeśli wombat wygląda na rannego lub znajduje się w niebezpieczeństwie, lepiej skontaktować się z lokalną służbą ratowania dzikich zwierząt.

Jak wziąć udział w Dniu Wombata w 2026 roku

W 2026 roku Dzień Wombata przypada na czwartek, 22 października. Osoby przebywające w Australii mogą sprawdzić programy lokalnych ogrodów zoologicznych, parków przyrodniczych i ośrodków ratowania zwierząt. Konkretne wydarzenia zależą od organizatorów, dlatego przed wizytą warto sprawdzić datę, godzinę i zasady uczestnictwa. Nie wszystkie placówki organizują co roku osobne programy świąteczne, dlatego najlepiej sprawdzić informacje na ich oficjalnych stronach internetowych.

Jeśli nie ma możliwości wzięcia udziału w obchodach na żywo, można to zrobić w domu. Na przykład obejrzeć film dokumentalny o australijskiej przyrodzie, przeczytać o trzech gatunkach wombatów lub przygotować tematyczny deser. Inną opcją jest opowiedzenie o tym święcie w mediach społecznościowych i przypomnienie, że za uroczymi zdjęciami kryje się ważny temat ochrony dzikiej przyrody. Nawet niewielki wpis może pomóc innym dowiedzieć się o zwierzętach, o których wcześniej prawie nic nie wiedzieli.

Dzień Wombata to połączenie humoru, miłości do zwierząt i troski o przyrodę. Niezwykłe zwyczaje tych torbaczy przyciągają uwagę, ale ich rola w przyrodzie i potrzeba ochrony są nie mniej ważne. Dlatego 22 października to świetna okazja nie tylko do uśmiechu na widok sześciennych odchodów wombatów, ale także do pogłębienia wiedzy o tych zwierzętach i zastanowienia się, jak pomóc w ich ochronie w środowisku naturalnym.