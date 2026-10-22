Święto 22 października 2026 r. — Narodowy Dzień Orzechów w Stanach Zjednoczonych

Narodowy Dzień Orzechów w Stanach Zjednoczonych przypada co roku 22 października. W 2026 roku obchodzony jest w czwartek. Nie jest to święto państwowe, więc Amerykanie nie otrzymują dodatkowego dnia wolnego, a sklepy, szkoły i instytucje nie zmieniają harmonogramu pracy. Dzień Orzechów należy do nieoficjalnych świąt kulinarnych, które poświęcone są konkretnym produktom i promowane są poprzez kuchnię, materiały edukacyjne oraz media społecznościowe.

Historię tego święta wiąże się z brytyjską firmą Liberation Foods, która zajmuje się orzechami i wspiera zasady sprawiedliwego handlu. Jej celem było nie tylko popularyzowanie tego pożywnego produktu, ale także zwrócenie uwagi na ludzi, którzy uprawiają i zbierają orzechy. Chodzi tu w szczególności o małe gospodarstwa rolne, dla których sprzedaż plonów stanowi ważne źródło dochodu. Firma wspierała spółdzielnie producentów z różnych krajów i dążyła do tego, by rolnicy otrzymywali sprawiedliwe wynagrodzenie za swoją pracę. Właśnie z tą ideą wiąże się powstanie Narodowego Dnia Orzechów.

Inicjatywa ta została zapoczątkowana w 2016 roku, podczas gdy inne kalendarze wspominają o niej bez podania jednoznacznie potwierdzonej daty. Nie ma zatem podstaw, by nazywać ten dzień dawną amerykańską tradycją lub oficjalnym świętem zatwierdzonym przez państwo. Jego popularność rosła dzięki stronom tematycznym, publikacjom o jedzeniu oraz wpisom w mediach społecznościowych. Z czasem 22 października utrwalił się w kalendarzach świąt kulinarnych jako data, w której orzechom poświęca się szczególną uwagę.

Święto to ma kilka celów. Pierwszym z nich jest przypomnienie, że orzechy można wykorzystywać nie tylko jako szybką przekąskę, ale także jako składnik dań głównych, sosów, wypieków i deserów. Drugie — opowiedzieć o wartościach odżywczych tego produktu i pomóc ludziom urozmaicić dietę. Po trzecie – zwrócić uwagę na warunki uprawy i sprzedaży orzechów, ponieważ za niewielką garścią tego produktu kryje się praca rolników, sezonowe zbiory i handel międzynarodowy.

Dlaczego orzechy są zdrowe i dlaczego zaleca się dodawanie ich do diety

Orzechy ceni się nie tylko za smak. Zawierają białko roślinne, błonnik, witaminy, minerały i tłuszcze nienasycone. W zależności od gatunku mogą zawierać magnez, fosfor, miedź, witaminę E oraz inne ważne dla organizmu substancje. Właśnie dlatego orzechy często spożywa się jako przekąskę lub dodaje do śniadań, sałatek i dań na ciepło. Jednocześnie są one dość kaloryczne, dlatego należy zwracać uwagę na wielkość porcji.

Naukowcy badali, w jaki sposób regularne spożywanie orzechów wiąże się ze zdrowiem serca i naczyń krwionośnych. Obszerny przegląd badań naukowych, opublikowany w 2022 roku, wykazał związek między spożywaniem orzechów a mniejszym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych. Nie oznacza to jednak, że same orzechy mogą zapobiec wszystkim chorobom lub zastąpić leczenie. Należy je traktować jako część zróżnicowanej diety, która obejmuje również warzywa, owoce, produkty pełnoziarniste i inne źródła składników odżywczych.

Kolejną zaletą jest ich wszechstronność. Migdały można dodawać do kaszek lub jogurtów, orzechy włoskie – do sałatek i wypieków, a orzechy nerkowca często wykorzystuje się do przygotowywania sosów. Fistki nadają się jako samodzielna przekąska, a orzeszki ziemne przetwarza się na popularną pastę. Orzechy dodaje się również do chleba, czekolady, cukierków, lodów i różnych deserów. Dzięki temu nawet niewielka ich ilość może zmienić smak i konsystencję zwykłego dania.

Jednocześnie orzechy nie są odpowiednie dla wszystkich. Alergia na orzeszki ziemne lub niektóre rodzaje orzechów drzewnych może wywoływać poważne reakcje. Dlatego nie należy podawać ich innym osobom bez upewnienia się, czy nie mają na nie alergii. Jeśli orzechy są wykorzystywane w potrawach serwowanych w gronie znajomych lub na świątecznym stole, lepiej wyraźnie zaznaczyć skład. Osoby z potwierdzoną alergią powinny unikać odpowiednich produktów i stosować się do zaleceń lekarza.

Ciekawostki o orzechach

Jednym z najciekawszych faktów jest to, że orzeszki ziemne z botanicznego punktu widzenia nie są prawdziwymi orzechami. Należą do rodziny strączkowych, podobnie jak fasola i groch. W przeciwieństwie do migdałów czy orzechów laskowych, ich owoce rozwijają się w glebie. Jednak w kuchni orzeszki ziemne zwykle traktuje się na równi z innymi orzechami ze względu na podobny sposób wykorzystania. Właśnie dlatego znalazły się one również w ramach święta poświęconego orzechom w szerokim znaczeniu kulinarnym.

Orzechy włoskie wyróżniają się wysoką zawartością tłuszczów wielonienasyconych, w szczególności kwasu alfa-linolenowego — roślinnej formy kwasów omega-3. Migdały zawierają błonnik i witaminę E, a pistacje są źródłem białka i różnych minerałów. Orzechy brazylijskie znane są z wysokiej zawartości selenu, ale jego ilość może być znaczna nawet w niewielkiej porcji. Dlatego nie należy spożywać ich bez umiaru, licząc na większe korzyści. Różne rodzaje orzechów mają różny skład, więc najprostszym sposobem na urozmaicenie diety jest ich naprzemienne spożywanie.

Orzechy mają długą historię w żywieniu ludzi. Zbierano je na długo przed pojawieniem się współczesnego rolnictwa, ponieważ są pożywne i mogą być długo przechowywane w odpowiednich warunkach. W różnych kulturach orzechy wykorzystywano nie tylko jako pożywienie, ale także jako składnik olejów, słodyczy i tradycyjnych potraw. Na przykład orzech pekan stał się ważnym elementem kuchni południowych Stanów Zjednoczonych, gdzie przygotowuje się z niego słynne ciasto orzechowe. Pasta z orzeszków ziemnych, mąka migdałowa i sosy orzechowe są dziś powszechne w wielu krajach świata.

Istnieje też mniej oczywista strona tego produktu — jego produkcja zależy od klimatu, plonów i warunków pracy. Niektóre orzechy zbiera się z drzew, inne wymagają specjalnej obróbki przed sprzedażą. Na cenę wpływają pora roku, koszty zbiorów, transportu i przetwórstwa. Dla małych gospodarstw rolnych stabilny dostęp do rynku może mieć ogromne znaczenie. Właśnie dlatego temat sprawiedliwego handlu stał się jedną z idei, z którymi wiąże się Narodowy Dzień Orzechów.

Jak obchodzi się Narodowy Dzień Orzechów

Nie ma jednego oficjalnego scenariusza obchodów tego święta, więc ludzie świętują je na różne sposoby. Najprostszym wariantem jest zorganizowanie degustacji kilku rodzajów orzechów i porównanie ich smaku. Można kupić migdały, orzechy laskowe, orzechy nerkowca, pistacje i orzechy włoskie, spróbować ich osobno lub stworzyć własną mieszankę. Niektórzy wybierają nowy produkt, którego wcześniej nie próbowali. Jest to również okazja, by dowiedzieć się, skąd pochodzą różne rodzaje orzechów i jak się je uprawia.

Innym sposobem na włączenie się w akcję jest przygotowanie potrawy z orzechami. Może to być domowa granola na śniadanie, sałatka z orzechami włoskimi, ciastka z migdałami lub ciasto z orzechami pekan. Miłośnicy prostych przepisów mogą przygotować pastę orzechową, mieląc orzechy w robocie kuchennym do uzyskania jednolitej konsystencji. Orzechy dobrze komponują się również z suszonymi owocami, płatkami owsianymi, jogurtem i ciemną czekoladą. Takie świętowanie nie wymaga specjalnych przygotowań — wystarczy trochę czasu i chęć spróbowania czegoś nowego.

O Narodowym Dniu Orzechów wspomina się również w mediach społecznościowych. Ludzie publikują przepisy, zdjęcia potraw i ciekawe fakty na temat różnych rodzajów orzechów, używając hashtagu #NationalNutDay. Serwisy kulinarne proponują tematyczne zestawy przepisów, a sklepy mogą zwracać uwagę na mieszanki orzechowe i produkty do wypieków. Nie oznacza to jednak, że we wszystkich miastach USA odbywają się wielkie festiwale: w większości przypadków święto obchodzi się w domowym gronie lub poprzez tematyczne publikacje.

Ten dzień ma również wymiar społeczny. Ponieważ święto to wiąże się z firmą Liberation Foods, przypomina ono o producentach stojących za produktem na sklepowej półce. Konsumenci mogą zwracać uwagę na oznaczenia Fairtrade, dowiadywać się o pochodzeniu orzechów i sprawdzać, czy producent informuje o warunkach ich uprawy. Takie oznaczenia nie mówią absolutnie wszystkiego o każdym etapie produkcji, ale mogą pomóc w dokonaniu bardziej świadomego wyboru. Jest to szczególnie istotne w przypadku produktów, które pokonują długą drogę od gospodarstwa rolnego do nabywcy.

Jak wziąć udział w obchodach w 2026 roku

W 2026 roku Narodowy Dzień Orzechów będzie obchodzony w czwartek, 22 października. Ponieważ jest to data nieoficjalna, organizacja specjalnych wydarzeń zależy od poszczególnych organizacji i sklepów. Nie należy więc oczekiwać obowiązkowych festiwali miejskich ani wydarzeń o zasięgu ogólnokrajowym. Zamiast tego można skorzystać z okazji, aby spróbować nowego rodzaju orzechów, przygotować ulubione danie lub znaleźć przepis, w którym odgrywają one główną rolę.

Inną opcją jest poświęcenie tego dnia na zapoznanie się z pochodzeniem produktów. Na przykład można dowiedzieć się, gdzie uprawia się pistacje, czym orzech pekan różni się od orzecha włoskiego lub dlaczego orzeszki ziemne uznaje się za rośliny strączkowe. Można również porównać skład różnych orzechów i zwrócić uwagę na to, jak wykorzystuje się je w kuchniach różnych krajów. Takie małe badanie pomoże dostrzec, że zwykła przekąska ma o wiele ciekawszą historię, niż się wydaje.

Narodowy Dzień Orzechów to nie święto państwowe z ustalonymi obrzędami, a raczej okazja, by przypomnieć sobie o produkcie, który łączy w sobie kuchnię, odżywianie i pracę rolników. Można go uczcić przy świątecznym stole, przygotowując deser z orzechów, lub po prostu dowiedzieć się więcej o tym, skąd pochodzą nasze ulubione produkty. A główną ideą tego dnia nie jest zjedzenie jak największej ilości orzechów, ale docenienie ich różnorodności i pamięć o ludziach, którzy je uprawiają.