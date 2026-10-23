Święto 23 października 2026 — Narodowy Dzień bostońskiego ciasta kremowego w Stanach Zjednoczonych (przepis)

23 października w Stanach Zjednoczonych obchodzony jest Narodowy Dzień bostońskiego ciasta kremowego — deseru łączącego delikatne warstwy ciasta, waniliowy krem budyniowy i czekoladową polewę. Jego historia rozpoczęła się w Bostonie w XIX wieku, a z czasem ciasto stało się oficjalnym deserem stanu Massachusetts. Można włączyć się w obchody tego święta w domu: poniżej przedstawiamy historię tego popularnego wypieku oraz dwa przepisy – klasyczny i prostszy, przeznaczony do przygotowania w domu.

Narodowy Dzień Boston Cream Cake w Stanach Zjednoczonych przypada 23 października. Nie jest to święto państwowe, a dzień tematyczny poświęcony popularnemu deserowi kuchni amerykańskiej. Świętują go miłośnicy wypieków, cukiernicy, kawiarnie i restauracje. Zazwyczaj powód do świętowania jest bardzo prosty — upiec ciasto, skosztować go w ulubionej cukierni lub podzielić się przepisem z bliskimi.

W Bostonie ten dzień ma szczególne znaczenie, ponieważ to właśnie z tym miastem wiąże się pochodzenie tego deseru. Jednym z najbardziej znanych miejsc, gdzie go przygotowuje się, pozostaje zabytkowy hotel Parker House, który obecnie działa pod nazwą Omni Parker House. W poprzednich latach hotel organizował z okazji tego święta specjalne wydarzenia: gościom proponowano spróbowanie deseru, opowiadano o jego historii i pokazywano, jak się go przygotowuje. Forma obchodów może się zmieniać z roku na rok, dlatego nie należy traktować takich wydarzeń jako obowiązkowej tradycji dla wszystkich Amerykanów.

W domu obchody również nie wymagają specjalnych przygotowań. Można upiec biszkopt, przygotować krem budyniowy i polać ciasto czekoladą. Jeśli czasu jest mało, można skorzystać z gotowych blatów lub uprościć nadzienie, choć smak i konsystencja będą się różnić od klasycznej wersji. Najważniejsze jest zachowanie charakterystycznego połączenia delikatnego ciasta, kremu śmietankowego i czekoladowej polewy.

Jak powstało bostońskie ciasto z kremem

Historia tego deseru wiąże się z hotelem Parker House w Bostonie, który został otwarty w 1855 roku. W jego restauracji pracował francuski szef kuchni, którego w historycznych materiałach hotelu nazywają Augustinem François Anézenem. Według wersji podawanej przez hotel to właśnie on wraz ze swoim zespołem kucharzy stworzył nowy deser wkrótce po otwarciu hotelu. Już w 1856 roku podawano tam ciasto z biszkoptowymi warstwami, kremem waniliowym i polewą czekoladową.

Początkowo deser nazywano „Parker House Chocolate Cream Pie”, czyli czekoladowym ciastem kremowym Parker House. Jego popularność rosła, a z czasem nazwa uległa skróceniu do znanego dziś „Boston Cream Pie”. Jednocześnie historycy kulinarni zauważają, że dokładne szczegóły dotyczące pochodzenia przepisu nie są we wszystkich źródłach zgodne. W szczególności istnieją rozbieżności co do nazwiska kucharza oraz tego, jak dokładnie wyglądała najwcześniejsza wersja tego dania. Dlatego historię hotelu uznaje się za główną wersję pochodzenia deseru, ale nie wszystkie szczegóły można potwierdzić z taką samą pewnością.

W tamtych czasach czekolada była już znana w Stanach Zjednoczonych, ale jej wykorzystanie w deserach i podawanie w takiej formie mogło wywierać szczególne wrażenie. W bostońskim cieście czekolada nie jest ukryta wewnątrz nadzienia, lecz tworzy cienką warstwę wierzchnią, która kontrastuje z jasnym biszkoptem i żółtawym kremem. To właśnie to połączenie smaków i tekstur stało się charakterystyczną cechą tego deseru. Przepis ten różnił się również od typowych ciast z nadzieniem owocowym, które były powszechne w kuchni amerykańskiej.

Z czasem bostońskie ciasto kremowe wyszło poza mury jednego hotelu i stało się znane w różnych częściach kraju. W 1958 roku firma Betty Crocker wprowadziła na rynek gotową mieszankę do jego przygotowania, co pomogło uczynić ten deser bardziej dostępnym dla domowych kucharzy. Ta wersja była prostsza od oryginalnego przepisu i nie wymagała osobnego przygotowywania wszystkich składników od podstaw. Jednak klasyczne połączenie warstw ciasta, kremu budyniowego i czekoladowej polewy pozostało rozpoznawalne.

Dlaczego to ciasto w rzeczywistości przypomina tort

Nazwa „Boston Cream Pie” może wprowadzać w błąd. Słowo „pie” w języku angielskim zazwyczaj oznacza placek, często z nadzieniem, który piecze się w cieście. Jednak bostońskie ciasto z kremem bardziej przypomina tort: składa się z biszkoptowych warstw, między którymi umieszcza się krem, a na wierzchu nakłada się polewę czekoladową. Jedno z wyjaśnień wiąże się z naczyniami kuchennymi z XIX wieku. W tamtych czasach w amerykańskich kuchniach często używano form do ciast, a słowa „ciasto” i „tort” mogły być stosowane mniej precyzyjnie niż dzisiaj. Biszkopt wypiekano w dostępnej formie do placka, a gotowy deser zachował tę nazwę, nawet gdy jego budowa stała się bardziej podobna do tortu. Takie wyjaśnienie podają historycy oraz przedstawiciele hotelu Parker House, choć pochodzenia nazwy nie da się sprowadzić wyłącznie do jednej przyczyny.

Kolejną cechą charakterystyczną jest nadzienie. Nie jest to po prostu ubita śmietana ani zwykły budyń z proszku. W klasycznej wersji stosuje się krem budyniowy na bazie mleka, jajek lub żółtek, cukru i wanilii. Po ostygnięciu staje się gęsty i dobrze trzyma się między warstwami ciasta. A czekoladowa polewa dodaje lekkiej goryczki, która równoważy słodycz kremu. W tradycyjnej recepturze Parker House wykorzystywano również syrop rumowy, migdały i polewy w różnych kolorach. Współczesne domowe wersje są często prostsze: dwa placki, krem waniliowy i cienka warstwa czekolady na wierzchu. Właśnie tę wersję ma się najczęściej na myśli, mówiąc dziś o bostońskim torcie kremowym.

Jak bostońskie ciasto stało się oficjalnym deserem stanu Massachusetts

Ciasto bostońskie to nie tylko popularny wypiek. 12 grudnia 1996 roku zostało oficjalnie uznane za deser stanu Massachusetts. Decyzja ta ugruntowała szczególny związek tego wypieku z Bostonem i uczyniła go częścią lokalnego dziedzictwa kulinarnego. Co ciekawe, ciasto miało konkurentów. Wśród pretendentów do tego zaszczytnego tytułu znalazły się czekoladowe ciasteczka Toll House, figowe ciasteczka Fig Newton oraz pudding indiański — tradycyjne danie Nowej Anglii. Ostatecznie wybrano właśnie bostoński deser, którego historia wiąże się z jednym z najsłynniejszych hoteli w mieście. Ważną rolę w promowaniu tej idei odegrali lokalni uczniowie, którzy przyłączyli się do inicjatywy społecznej popierającej tę decyzję.

Oficjalny status pomógł ugruntować pozycję tego deseru jako jednej z kulinarnych wizytówek stanu. Można go znaleźć w menu kawiarni, restauracji i cukierni, a turyści często wybierają go jako słodką pamiątkę z Bostonu. Jednocześnie ciasto już dawno wykroczyło poza granice Massachusetts: dzięki domowym przepisom i gotowym mieszankom przygotowuje się je w różnych stanach USA.

Jak obchodzi się to święto

W Dzień bostońskiego ciasta kremowego nie ma jednego, obowiązkowego scenariusza. Jest to raczej okazja, by przypomnieć sobie historię tego deseru i delektować się nim. Cukiernie mogą włączyć ciasto do specjalnego menu, oferować pojedyncze porcje lub przygotowywać niezwykłe wariacje na temat znanego przepisu. Niektóre lokale organizują z tej okazji degustacje lub niewielkie wydarzenia kulinarne.

W Bostonie szczególną uwagę przyciąga hotel Omni Parker House, którego historia jest ściśle związana z powstaniem tego deseru. W poprzednich latach organizowano tam uroczystości z poczęstunkiem, pokazami przygotowywania ciasta oraz opowieściami o jego historii. Nie oznacza to, że co roku odbywa się ten sam program, ale hotel pozostaje ważnym miejscem dla tych, którzy chcą poznać oryginalną wersję tego deseru.

Do domowej uroczystości wystarczy zwykła kuchnia. Można upiec deser według klasycznego przepisu, przygotować szybszą wersję lub spróbować pojedynczych babeczek z tym samym nadzieniem. Niektórzy dodają do kremu odrobinę kawy, dekorują wierzch czekoladowymi wzorami lub posypują boki migdałami. Takie zmiany nie są obowiązkowe, ale pozwalają dostosować deser do własnych upodobań. Kolejny sposób na włączenie się w świąteczną atmosferę — podzielenie się ciastem z rodziną lub przyjaciółmi. Łatwo jest je pokroić na porcje, a połączenie biszkoptu, kremu i czekolady zazwyczaj nie wymaga dodatkowych ozdób. Ważne jest jedynie, aby nadzienie ostygło, a gotowy deser przechowywać w lodówce, ponieważ krem budyniowy zawiera produkty mleczne i jajka.

Ciekawostki o bostońskim cieście z kremem

Ma on oficjalny status. Od 1996 roku jest to deser stanu Massachusetts. Został wybrany spośród kilku znanych potraw i słodyczy, które ubiegały się o ten tytuł.

Nazwa nie odpowiada typowemu wyglądowi. Pomimo słowa „ciasto”, deser składa się z warstw ciasta i kremowego nadzienia, dlatego często porównuje się go do tortu. Prawdopodobne wyjaśnienie nazwy wiąże się z tym, że w XIX wieku do pieczenia mogły być używane formy do ciast.

Początkowo był on bardziej skomplikowany niż współczesne wersje. Historyczny przepis Parker House przewidywał syrop rumowy, migdały oraz połączenie polewy czekoladowej i jasnej. Wiele współczesnych przepisów upraszcza dekorację i pozostawia jedynie czekoladową warstwę wierzchnią.

W 1958 roku deser pojawił się w pudełku. Mieszanka Betty Crocker sprawiła, że przygotowanie bostońskiego ciasta kremowego stało się łatwiejsze dla osób, które nie chciały osobno piec blatów i przygotowywać nadzienia od podstaw. Ta wersja stała się częścią domowej kultury kulinarnej Stanów Zjednoczonych.

Deser ten wiąże się ze znanymi postaciami historycznymi. Według historii hotelu Parker House przyszły przywódca Wietnamu Ho Chi Minh na początku XX wieku pracował w jego cukierni. Fakt ten stał się częścią historii tego miejsca, choć sam w sobie nie oznacza, że to właśnie on stworzył lub zmodyfikował przepis na to ciasto.

Dwa przepisy na bostońskie ciasto z kremem

Oba przepisy łączą trzy podstawowe składniki: delikatny biszkopt, krem waniliowy i polewę czekoladową. Pierwsza wersja jest bliższa klasycznemu domowemu przygotowaniu — wszystkie elementy przygotowuje się od podstaw. Drugi jest prostszy i sprawdzi się dla tych, którzy chcą przygotować deser bez skomplikowanych technik cukierniczych.

Przepis nr 1. Klasyczne ciasto bostońskie z kremem

Czas przygotowania: około 1,5 godziny aktywnej pracy plus schładzanie. Ilość: 8–10 porcji.

Składniki

Na biszkopt:

4 jajka;

150 g cukru;

120 g mąki pszennej;

30 g skrobi kukurydzianej;

1 łyżeczka proszku do pieczenia;

1 łyżeczka cukru waniliowego lub ekstraktu waniliowego;

szczypta soli;

40 g masła;

50 ml mleka.

Na krem waniliowy:

500 ml mleka;

4 żółtka;

100 g cukru;

40 g skrobi kukurydzianej;

30 g masła;

1 łyżeczka ekstraktu waniliowego lub cukru waniliowego.

Na polewę czekoladową:

120 g ciemnej lub półsłodkiej czekolady;

120 ml śmietanki o zawartości tłuszczu 30–35%;

15 g masła — opcjonalnie, dla uzyskania połysku.

Przygotowanie

Krok 1. Pieczemy biszkopt. Rozgrzej piekarnik do 175 °C. Formę o średnicy około 20–22 cm wyłóż papierem do pieczenia, a boki lekko posmaruj masłem. Ubij jajka z cukrem i szczyptą soli na jasną, puszystą masę. Może to zająć 5–7 minut przy użyciu miksera. Osobno wymieszaj mąkę, skrobię i proszek do pieczenia, a następnie stopniowo dodawaj suche składniki do masy jajecznej. Rób to ostrożnie, aby ciasto nie straciło swojej puszystości.

Krok 2. Dodajemy mleko i masło. Podgrzej mleko wraz z masłem, ale nie doprowadzaj do wrzenia. Dodaj wanilię. Wlej odrobinę ciasta do ciepłej mieszanki mlecznej, wymieszaj, a następnie przelej ją z powrotem do głównej miski. Delikatnie wymieszaj do uzyskania jednolitej konsystencji. Przelej ciasto do formy i piecz około 25–35 minut. Gotowość sprawdź drewnianym patyczkiem: powinien on wychodzić z wnętrza biszkoptu bez śladów surowego ciasta. Pozwól plackowi nieco ostygnąć w formie, a następnie całkowicie ostudź go na kratce.

Krok 3. Przygotowujemy krem budyniowy. W misce utrzeć żółtka z cukrem i skrobią. W rondlu podgrzać mleko prawie do wrzenia. Cienkim strumykiem wlać część gorącego mleka do mieszanki z żółtkami, ciągle mieszając. Pomoże to stopniowo podgrzać jajka i zapobiegnie ich zważeniu się. Przelej mieszankę z powrotem do rondla z resztą mleka. Gotuj na średnim ogniu, ciągle mieszając trzepaczką, aż krem zgęstnieje i zacznie powoli bulgotać. Gotuj na słabym ogniu jeszcze przez około minutę, jeśli wymaga tego przepis i konsystencja, a następnie zdejmij z ognia i dodaj masło oraz wanilię.

Krok 4. Schładzamy nadzienie. Przełóż krem do czystej miski. Przykryj folią spożywczą tak, aby przylegała do powierzchni kremu: pomoże to uniknąć tworzenia się gęstej warstwy na wierzchu. Najpierw pozwól kremowi nieco ostygnąć, a następnie wstaw go do lodówki. Do złożenia tortu nadzienie musi być całkowicie zimne i gęste.

Krok 5. Kroimy biszkopt. Całkowicie schłodzony biszkopt pokrój długim nożem poziomo na dwie mniej więcej równe warstwy. Dolną część połóż na talerzu lub podstawce do tortu. Równomiernie rozprowadź na nim krem waniliowy, pozostawiając niewielki odstęp od krawędzi, aby nadzienie nie wyciskało się podczas składania. Przykryj drugim blatem i delikatnie dociśnij. Jeśli krem jest zbyt miękki, przed dekorowaniem wstaw złożony tort do lodówki na 20–30 minut.

Krok 6. Przygotowujemy polewę czekoladową. Połam czekoladę na małe kawałki i wrzuć do miski. Podgrzej śmietankę prawie do wrzenia i zalej nią czekoladę. Odstaw na minutę, a następnie wymieszaj do uzyskania gładkiej masy. Według uznania dodaj masło. Pozwól polewie nieco ostygnąć, aby zgęstniała, ale pozostała płynna.

Krok 7. Wykończenie deseru. Wylej polewę na środek górnego blatu i rozprowadź ją łopatką, pozwalając, by lekko spływała na brzegi. Nie trzeba pokrywać czekoladą boków — w wielu współczesnych wersjach polewę nakłada się właśnie na wierzch. Włóż ciasto do lodówki na co najmniej 1–2 godziny, aby krem się ustabilizował, a polewa stwardniała. Pokrój ostrym nożem, który w razie potrzeby można przetrzeć ciepłą wodą między kolejnymi kawałkami.

Wskazówki dotyczące udanego efektu

Nie kroić biszkoptu, gdy jest jeszcze ciepły — może się kruszyć.

Podczas podgrzewania ciągle mieszaj krem, zwłaszcza przy dnie rondla.

Jeśli polewa jest zbyt gęsta, dodaj odrobinę ciepłej śmietanki. Jeśli jest zbyt rzadka — pozostaw ją do ostygnięcia na kilka minut.

Gotowe ciasto przechowuj w lodówce i najlepiej zjedz w ciągu 2–3 dni.

Ta wersja wymaga nieco czasu, ale pozwala docenić wszystkie walory deseru: miękki biszkopt, gęste waniliowe nadzienie i intensywną czekoladową polewę. Podobną zasadę stosuje się w wielu klasycznych przepisach na bostońskie ciasto z kremem.

Przepis nr 2. Uproszczone ciasto bostońskie z kremem

Czas przygotowania: około 45–60 minut aktywnej pracy plus schładzanie. Ilość: 8 porcji.

Ten przepis jest odpowiedni dla osób, które rzadko pieką ciasta lub chcą poświęcić mniej czasu na przygotowanie. Można do niego użyć gotowej mieszanki na biszkopt waniliowy, ale krem budyniowy i polewę czekoladową lepiej przygotować samodzielnie. Jeśli nie masz gotowej mieszanki, skorzystaj z prostego ciasta biszkoptowego z poniższych składników.

Składniki

Na biszkopt:

3 jajka;

120 g cukru;

120 g mąki;

1 łyżeczka proszku do pieczenia;

1 łyżeczka cukru waniliowego;

2 łyżki mleka.

Na szybki krem:

400 ml mleka;

1 opakowanie mieszanki do budyniu waniliowego, przeznaczonej na 400–500 ml mleka;

cukier — w ilości podanej na opakowaniu;

20 g masła — według uznania.

Na polewę:

100 g czekolady;

100 ml śmietanki o zawartości tłuszczu 30–35%.

Przygotowanie

Krok 1. Zagotuj ciasto. Rozgrzej piekarnik do 175 °C. Ubij jajka z cukrem i cukrem waniliowym na jasną, puszystą masę. Dodaj przesianą mąkę z proszkiem do pieczenia i delikatnie wymieszaj. Wlej mleko i jeszcze raz wymieszaj, aby ciasto stało się jednolite. Nie ubijaj go zbyt długo po dodaniu mąki, w przeciwnym razie biszkopt może wyjść zbyt gęsty.

Krok 2. Pieczenie blatu. Przełóż ciasto do natłuszczonej formy o średnicy 20–22 cm, wyłożonej papierem do pieczenia. Piecz około 20–30 minut, w zależności od piekarnika i wysokości blatu. Sprawdź gotowość wykałaczką. Pozwól biszkoptowi ostygnąć, wyjmij go z formy i poczekaj, aż całkowicie ostygnie. Następnie przetnij go poziomo na dwie warstwy.

Krok 3. Przygotowujemy szybki krem. Odlej niewielką część zimnego mleka i wymieszaj w nim proszek do budyniu oraz cukier, jeśli jest to wymagane zgodnie z instrukcją. Resztę mleka podgrzej w rondlu. Wlej rozrobioną mieszankę i gotuj, ciągle mieszając, aż zgęstnieje. Postępuj zgodnie z instrukcją na opakowaniu, ponieważ różne mieszanki mogą wymagać różnego czasu przygotowania. W razie potrzeby dodaj masło. Przykryj powierzchnię folią i pozostaw nadzienie do całkowitego ostygnięcia.

Krok 4. Składamy ciasto. Połóż dolną połowę biszkoptu na talerzu. Rozłóż na nim schłodzony budyń, pozostawiając około 1 cm wolnego miejsca od krawędzi. Przykryj drugim plackiem i delikatnie dociśnij. Jeśli nadzienie jest jeszcze miękkie, schłodź ciasto przed nałożeniem polewy, aby górna warstwa się nie przesunęła.

Krok 5. Przygotowujemy czekoladową polewę. Połamaj czekoladę do miski. Podgrzej śmietankę prawie do wrzenia, zalej nią czekoladę i odstaw na minutę. Następnie wymieszaj do uzyskania jednolitej konsystencji. Jeśli pozostały grudki, podgrzej mieszankę krótko w kąpieli wodnej, uważając, by woda nie dostała się do czekolady. Lekko ostudź polewę i rozprowadź ją na wierzchu ciasta.

Krok 6. Schładzamy i podajemy. Wstaw deser do lodówki na co najmniej godzinę. W tym czasie nadzienie zgęstnieje, a polewa stwardnieje. Przed podaniem pokrój ciasto na porcje. W razie potrzeby można go udekorować cienkimi wiórkami czekoladowymi lub kilkoma jagodami, ale klasyczna wersja nie wymaga dodatkowej dekoracji.

Czym ten przepis różni się od klasycznego?

W uproszczonej wersji zamiast kremu budyniowego z żółtkami stosuje się mieszankę do budyniu. Pozwala to na szybsze przygotowanie nadzienia, ale smak i konsystencja mogą się nieco różnić. Sam biszkopt jest również prostszy, dlatego efekt końcowy będzie zależał od tego, jak dobrze ubite są jajka i jak upieczony jest korpus. To wygodna opcja na domową herbatkę, gdy ma się ochotę na deser o charakterystycznym połączeniu wanilii i czekolady bez skomplikowanych zabiegów cukierniczych.

Który przepis wybrać

Jeśli chcesz przygotować deser jak najbardziej zbliżony do klasycznej wersji, wybierz pierwszy przepis z kremem budyniowym na żółtkach. Wymaga on więcej uwagi, ale ma bardziej intensywne nadzienie i delikatną konsystencję. Drugi przepis sprawdzi się, gdy chcesz przygotować deser szybciej lub jako pierwszą próbę, jeśli nie masz jeszcze doświadczenia w pracy z kremem budyniowym. Niezależnie od wyboru, obowiązują dwie ważne zasady: biszkopt i nadzienie muszą całkowicie ostygnąć przed złożeniem, a gotowy deser należy przechowywać w lodówce. Dzięki temu krem pozostanie gęsty, a ciasto będzie się łatwo kroiło.

Narodowy Dzień Bostońskiego Ciasta Kremowego to okazja, by przypomnieć sobie historię tego słynnego amerykańskiego deseru i spróbować przygotować go samodzielnie. Jego przepis zmieniał się na przestrzeni dziesięcioleci, ale główne połączenie składników pozostało niezmienne: miękkie placki, krem waniliowy i polewa czekoladowa. I choć z nazwy jest to ciasto, na stole wygląda jak prawdziwy tort — słodki symbol Bostonu.

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