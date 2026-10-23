23 października 2026 — Dzień Rewolucji na Węgrzech: historia święta i wydarzenia z 1956 roku

Na Węgrzech istnieją trzy główne święta narodowe związane z ważnymi momentami w historii kraju. Obchodzone są one 15 marca, 20 sierpnia i 23 października. Pierwsza data upamiętnia rewolucję z lat 1848–1849, druga – powstanie państwa węgierskiego i króla Stefana I, a trzecia wiąże się od razu z dwoma wydarzeniami z najnowszej historii. 23 października upamiętnia się początek rewolucji z 1956 roku oraz proklamację Republiki Węgierskiej w 1989 roku. Wydarzenia te miały miejsce w odstępie 33 lat, ale oba stały się symbolami dążenia Węgrów do niepodległości i zmian politycznych. W 1956 roku ludzie wystąpili przeciwko władzy komunistycznej i kontroli radzieckiej. W 1989 roku kraj oficjalnie ogłosił republikę w kontekście przejścia od reżimu komunistycznego do demokracji.

Początkowo data ta była przede wszystkim dniem upamiętniającym rewolucję i jej uczestników. Po upadku reżimu komunistycznego jej znaczenie stało się jeszcze szersze. W 1990 roku nowy parlament prawnie potwierdził historyczne znaczenie rewolucji, a dzień 23 października ogłoszono świętem narodowym. W następnym roku odpowiedni status potwierdziła odrębna ustawa.

Co poprzedziło rewolucję z 1956 roku

Po II wojnie światowej Węgry znalazły się pod silnym wpływem Związku Radzieckiego. W kraju stopniowo ustanowiono system komunistyczny, a władza polityczna skupiła się w rękach partii rządzącej. Niezależne siły polityczne były poddawane presji, ograniczano wolność słowa, a organy państwowe prześladowały osoby uważane za przeciwników reżimu.

Niezadowolenie narastało z powodu trudności gospodarczych, niskiego poziomu życia oraz ingerencji władz w życie codzienne. Wielu Węgrów pragnęło nie tylko lepszych warunków życia, ale także możliwości swobodnego wyrażania swoich poglądów, wybierania przedstawicieli politycznych i wpływania na przyszłość kraju. Dodatkowe napięcie wywoływała obecność wojsk radzieckich oraz zależność węgierskich władz od Moskwy.

W połowie lat 50. w krajach bloku socjalistycznego rozpoczęły się dyskusje na temat możliwości przeprowadzenia reform. Po śmierci radzieckiego przywódcy Józefa Stalina w 1953 roku w części społeczeństwa pojawiły się nadzieje na złagodzenie polityki. Również na Węgrzech pojawiały się żądania zmiany sposobu działania rządu, złagodzenia represji i rozszerzenia praw obywatelskich. Jednak niezadowolenie nie ustępowało, a próby reform nie zadowalały znacznej części społeczeństwa. Jesienią 1956 roku sytuacja uległa zaostrzeniu. Studenci, robotnicy i inni obywatele zaczęli otwarcie wyrażać swoje żądania. Protesty, które rozpoczęły się 23 października w Budapeszcie, szybko przerodziły się w zakrojone na szeroką skalę powstanie.

Jak rozpoczęła się rewolucja węgierska z 1956 roku

23 października 1956 roku studenci i inni mieszkańcy Budapesztu wyszli na ulice, organizując demonstracje. Domagali się reform politycznych, wolności słowa, wycofania wojsk radzieckich oraz powrotu do bardziej niezależnego kursu rozwoju kraju. Do protestów dołączało coraz więcej osób, a demonstracje przerodziły się w masowy ruch. Jednym z ważnych miejsc tych wydarzeń stał się plac przy pomniku polskiego generała Józefa Bema. Był on postacią symboliczną zarówno dla Węgrów, jak i Polaków, a demonstracja przy jego pomniku była wyrazem solidarności między narodami dążącymi do zmian politycznych. Następnie protestujący ruszyli w kierunku innych części stolicy.

Uczestnicy powstania domagali się zmian nie tylko w gospodarce czy administracji państwowej. Chcieli, aby Węgry miały większą swobodę w polityce wewnętrznej i zagranicznej. Wśród postulatów znalazło się przywrócenie pluralizmu politycznego, czyli możliwości funkcjonowania różnych partii, oraz zaprzestanie represji. Część protestujących wzywała również do wycofania wojsk radzieckich.

Sytuacja szybko się zaostrzyła, doszło do starć zbrojnych. Rząd próbował utrzymać kontrolę nad sytuacją, ale powstanie rozprzestrzeniło się na inne miasta. Do ruchu dołączali robotnicy, powstawały lokalne rady, a w niektórych rejonach tworzyły się grupy zbrojne. To, co zaczęło się jako demonstracje, przekształciło się w walkę przeciwko władzom komunistycznym i radzieckiej interwencji wojskowej.

Jak zakończyło się powstanie

W pewnym momencie wydawało się, że Węgrom uda się doprowadzić do znaczących zmian. Rząd Imre Nádiego ogłosił reformy, a życie polityczne kraju zaczęło się zmieniać. Nádő opowiadał się za przemianami systemu i ogłosił zamiar wycofania Węgier z Układu Warszawskiego – sojuszu wojskowego krajów socjalistycznych pod przewodnictwem ZSRR. Stało się to jednym z kluczowych momentów konfliktu z Moskwą.

Jednak kierownictwo radzieckie postanowiło stłumić powstanie siłą. 4 listopada 1956 roku wojska radzieckie rozpoczęły zakrojoną na szeroką skalę operację wojskową na Węgrzech. Wkroczyły one do Budapesztu i innych miejscowości, wykorzystując czołgi i ciężki sprzęt wojskowy. W mieście toczyły się zacięte walki, a uczestnicy powstania stawiali opór pomimo znacznej przewagi sił radzieckich.

Opór został stopniowo stłumiony, a do władzy doszedł rząd Jánosa Kádára, który opierał się na wsparciu ZSRR. Po rewolucji rozpoczęły się aresztowania i prześladowania jej uczestników. Imre Nádya został aresztowany, a następnie skazany na śmierć i stracony w 1958 roku. Wielu Węgrów zginęło, a tysiące ludzi zostało zmuszonych do opuszczenia kraju i szukania schronienia za granicą.

Pomimo porażki powstania jego znaczenie nie zniknęło. Dla wielu Węgrów rok 1956 stał się symbolem oporu wobec dyktatury i walki o prawo do samodzielnego decydowania o przyszłości swojego kraju. W okresie komunistycznym władze starały się przedstawiać te wydarzenia jako kontrrewolucję, a publiczne upamiętnianie ich uczestników było zabronione. Jednak pamięć o powstaniu przetrwała wśród Węgrów oraz tych, którzy wyjechali za granicę.

Dlaczego 23 października wiąże się z proklamowaniem republiki

Drugie historyczne wydarzenie, które upamiętnia się tego dnia, miało miejsce 23 października 1989 roku. W tym czasie system komunistyczny na Węgrzech już słabł, a w kraju trwały negocjacje polityczne i reformy. Władze stopniowo odchodziły od dotychczasowego modelu rządzenia, a ruchy opozycyjne domagały się demokratycznych zmian. W Budapeszcie, przed budynkiem parlamentu, pełniący obowiązki głowy państwa Matyas Szürös ogłosił proklamację Republiki Węgierskiej. Na uroczystość zgromadziły się setki tysięcy ludzi. Wydarzenie to stało się jednym z najbardziej znaczących symboli zakończenia epoki komunistycznej i przejścia kraju do nowego systemu politycznego.

Wybór daty miał charakter symboliczny. Właśnie 23 października 1956 roku Węgrzy rozpoczęli powstanie przeciwko władzom komunistycznym i wpływom radzieckim. 33 lata później kraj ogłosił republikę, powracając do kwestii, o którą walczyli uczestnicy rewolucji – prawa do samodzielnego wytyczania swojej drogi politycznej. Ogłoszenie republiki nie oznaczało, że wszystkie zmiany nastąpiły natychmiast. Przejście do demokracji obejmowało reformę instytucji państwowych, zmianę systemu politycznego oraz przygotowania do wolnych wyborów. Jednak 23 października 1989 roku stał się ważnym krokiem w tym procesie. Właśnie dlatego data ta łączy w sobie pamięć o starcie, które zostało stłumione siłą, oraz historyczny moment, w którym kraj wkroczył w nowy etap swojego rozwoju.

Jak obchodzi się 23 października na Węgrzech

Święto narodowe ma przede wszystkim charakter upamiętniający i oficjalny. W Budapeszcie i innych miastach odbywają się uroczystości poświęcone uczestnikom rewolucji z 1956 roku oraz osobom, które ucierpiały podczas stłumienia powstania. Jednym z tradycyjnych elementów jest podniesienie flagi państwowej Węgier. Następnie odbywają się uroczystości przy pomnikach i miejscach związanych z wydarzeniami historycznymi.

W stolicy ludzie gromadzą się przy budynku parlamentu, pomniku Józefa Bema, Budapeszteńskim Uniwersytecie Technologicznym oraz w innych historycznych miejscach. To właśnie w tych miejscach odbywały się demonstracje lub miały miejsce ważne epizody rewolucji. Składa się tam wieńce i kwiaty, odbywają się uroczyste ceremonie oraz upamiętnia się poległych. W uroczystościach państwowych uczestniczą przedstawiciele władz, organizacji społecznych oraz rodziny uczestników tamtych wydarzeń.

Z okazji tego święta organizowane są również wystawy, wykłady historyczne, programy muzealne i inne wydarzenia edukacyjne. Pomagają one opowiedzieć młodszym pokoleniom, dlaczego rewolucja z 1956 roku stała się ważną częścią pamięci narodowej. W muzeach i miejscach pamięci można dowiedzieć się o życiu ludzi w czasach reżimu komunistycznego, przebiegu powstania i jego skutkach. Część wydarzeń odbywa się w formie wycieczek lub publicznych dyskusji. Jest to święto państwowe, dlatego 23 października jest dniem wolnym od pracy. Z powodu uroczystości i imprez masowych w Budapeszcie mogą być zamknięte ulice, zmienione trasy transportu publicznego oraz ograniczony ruch w centrum miasta. Jednocześnie konkretny program obchodów zmienia się co roku.

Ciekawostki dotyczące święta

23 października łączy w sobie dwa wydarzenia, między którymi minęło 33 lata. W 1956 roku data ta stała się początkiem rewolucji, a w 1989 roku – dniem ogłoszenia republiki. To właśnie ten zbieg okoliczności uczynił ją jednym z najważniejszych symboli współczesnej historii Węgier.

Pamięć o rewolucji przez długi czas była zakazana. Po stłumieniu powstania władze komunistyczne nie pozwalały na otwarte upamiętnianie jego uczestników i nazywały te wydarzenia kontrrewolucją. Przez dziesięciolecia oficjalna interpretacja historii różniła się od tego, jak rewolucję zapamiętali jej uczestnicy, ich rodziny oraz Węgrzy mieszkający za granicą. Sytuacja uległa zmianie pod koniec lat 80., kiedy system polityczny zaczął słabnąć.

Flaga z wyciętym środkiem stała się jednym z symboli rewolucji. Podczas powstania protestujący wycinali z węgierskich flag komunistyczne godło, pozostawiając otwór w środku. W ten sposób demonstrowali sprzeciw wobec władzy i jej symboliki. Wizerunek takiej flagi stał się rozpoznawalnym symbolem rewolucji z 1956 roku i do dziś jest wykorzystywany w materiałach upamiętniających to wydarzenie.

Wydarzenia z 1956 roku miały konsekwencje daleko poza granicami Węgier. Stłumienie powstania przez wojska radzieckie wywołało międzynarodową reakcję, a wielu Węgrów wyjechało za granicę. Historia powstania stała się jednym z przykładów tego, jak ludność kraju socjalistycznego próbowała wywalczyć wolność polityczną w warunkach wpływów radzieckich.

23 października to nie jedyne święto narodowe Węgier. Kraj ten obchodzi również 15 marca, związane z rewolucją z lat 1848–1849, oraz 20 sierpnia — święto powstania państwa i króla Stefana I. Każda z tych dat przypomina o odrębnym etapie historii kraju.

Co ta data oznacza dla dzisiejszych Węgrów

Dla wielu Węgrów 23 października to nie tylko dzień wolny od pracy czy okazja do zorganizowania uroczystej ceremonii. To dzień pamięci o ludziach, którzy ryzykowali życie w imię zmian politycznych, oraz o tych, którzy ucierpieli po stłumieniu rewolucji. Przypomina również o trudnej drodze kraju od systemu komunistycznego do republiki i instytucji demokratycznych. Jednocześnie historia roku 1956 pozostaje tematem publicznych dyskusji. Pamięć o rewolucji wiąże się z kwestiami wolności, suwerenności państwowej oraz prawa obywateli do wywierania wpływu na władzę. Właśnie dlatego tego dnia uwaga skupia się nie tylko na faktach historycznych, ale także na tym, w jaki sposób społeczeństwo zachowuje pamięć o przeszłości.

Tak więc 23 października w Węgrzech łączy dwa ważne wydarzenia: początek rewolucji z 1956 roku oraz ogłoszenie republiki w 1989 roku. Pierwsze z tych wydarzeń zakończyło się stłumieniem przez wojsko i represjami, drugie stało się częścią przejścia do nowego systemu politycznego. Coroczne uroczystości i wydarzenia upamiętniające przypominają, dlaczego data ta zajmuje szczególne miejsce w historii Węgier.