Święto 24 października 2026 r. — Dzień Good & Plenty: historia amerykańskich słodyczy

Co roku 24 października w Stanach Zjednoczonych obchodzi się Good & Plenty Day — nieoficjalne święto poświęcone cukierkom o tej samej nazwie o smaku lukrecji. Zaczęto je produkować już w 1893 roku w Filadelfii, a słodycze te można rozpoznać po różowej i białej otoczce. To niezwykła okazja, by przypomnieć sobie historię jednej z najstarszych amerykańskich marek cukierków i po prostu pozwolić sobie na odrobinę słodyczy.

Dzień Good & Plenty, który czasami tłumaczy się jako „Święto dobra i obfitości”, przypada co roku 24 października. Nie jest to święto państwowe w USA, lecz nieoficjalna data z amerykańskiego kalendarza dni tematycznych. Jest ona poświęcona cukierkom Good & Plenty — niewielkim słodyczom o smaku lukrecjowym, otoczonym różową i białą cukrową otoczką. W przeciwieństwie do Święta Dziękczynienia czy Dnia Niepodległości Stanów Zjednoczonych data ta nie wiąże się z żadnym wydarzeniem historycznym o znaczeniu ogólnokrajowym. Świętują ją przede wszystkim miłośnicy słodyczy oraz osoby zainteresowane niezwykłymi amerykańskimi tradycjami.

Nazwa „Good & Plenty” dosłownie oznacza „dobrze i w obfitości” lub „dobro i dostatek”. Jednak święto to nie zawdzięcza swojej nazwy ogólnej tradycji dzielenia się dobrem czy świętowania dostatku, lecz konkretnej marce cukierków. Dlatego jego głównym motywem jest historia słodyczy, ich popularność oraz wspomnienia, jakie budzą one wśród kupujących. W tym dniu nie odbywają się żadne oficjalne uroczystości ani ogólnokrajowe wydarzenia. Najczęściej wspominają o nim strony internetowe, które gromadzą informacje o niezwykłych świętach i datach związanych z jedzeniem.

Jak powstały cukierki Good & Plenty

Historia tych słodyczy rozpoczęła się w 1893 roku w Filadelfii w stanie Pensylwania. Zaczęła je produkować firma Quaker City Chocolate & Confectionery Company. Good & Plenty stały się jednymi z najstarszych amerykańskich cukierków, które przez wiele dziesięcioleci zachowały swoją nazwę i rozpoznawalny wygląd. W tamtym czasie na rynku pojawiało się wiele nowych słodyczy, ale nie wszystkie marki zdołały przetrwać zmianę gustów i pokoleń. Good & Plenty udało się pozostać rozpoznawalnymi nawet ponad sto lat po pojawieniu się na rynku.

Początkowo cukierki produkowano w postaci niewielkich kawałków lukrecji pokrytych twardą cukrową otoczką. Lukrecja to roślina, której korzeń ma charakterystyczny słodkawy smak i jest wykorzystywany do produkcji artykułów spożywczych. To właśnie ten smak odróżnia Good & Plenty od wielu znanych cukierków owocowych lub czekoladowych. Różowa i biała powłoka stała się ważnym elementem ich wyglądu. Dzięki prostej formie i niezmiennej stylistyce cukierki te są łatwo rozpoznawalne nawet dzisiaj.

W 1996 roku marka Good & Plenty przeszła w ręce firmy The Hershey Company po przejęciu przez nią spółki Leaf, Inc. Wraz z nią firma Hershey przejęła również inne znane marki słodyczy. W ten sposób cukierki, które pojawiły się już pod koniec XIX wieku, stały się częścią portfolio jednego z największych amerykańskich producentów wyrobów cukierniczych. Dzisiaj cukierki Good & Plenty są nadal produkowane, a ich historia pozostaje przykładem tego, jak stary produkt może zachować swoją rozpoznawalność przez pokolenia.

Dlaczego cukierki stały się popularne

Jedną z przyczyn popularności Good & Plenty stała się ich niezwykła receptura. W przeciwieństwie do wielu słodyczy o smaku owocowym, karmelowym lub czekoladowym, cukierki te wytwarza się z lukrecji. Jej charakterystyczny aromat nie wszystkim przypadnie do gustu, ale to właśnie on pomógł produktowi wyróżnić się na tle konkurencji. Twarda cukrowa otoczka dodaje słodyczy, a niewielki rozmiar sprawia, że cukierki są wygodne do podjadania. Połączenie smaku, kształtu i kolorów stało się rozpoznawalną cechą marki.

Ważną rolę w popularyzacji Good & Plenty odegrała reklama. W latach 50. w reklamach pojawiła się postać o imieniu Chu-Chu Charlie — maszynista pociągu, który rzekomo wprawiał swój lokomotyw w ruch za pomocą tych cukierków. Reklamie towarzyszyła wesoła piosenka, która pomagała widzom zapamiętać nazwę produktu. Dla ówczesnej amerykańskiej publiczności taki wizerunek stał się częścią kultury popularnej. Postać reklamowa pomogła sprawić, że Good & Plenty stały się rozpoznawalne daleko poza zwykłym opakowaniem w sklepie.

Jak obchodzi się Dzień Good & Plenty

W tym dniu nie ma ścisłych zasad ani obowiązkowych rytuałów. Najprostszym sposobem na włączenie się w obchody jest spróbowanie cukierków Good & Plenty, o ile są one dostępne w sprzedaży. Niektórzy wykorzystują tę datę jako pretekst do zapoznania się z nietypowymi słodyczami, które mają długą historię. Inni wspominają stare reklamy lub opowiadają dzieciom, jakie słodycze były popularne w czasach ich dzieciństwa. Dla stron tematycznych i blogów jest to również okazja do podzielenia się ciekawostkami na temat amerykańskich słodyczy.

Ponieważ jest to nieoficjalne święto, w Stanach Zjednoczonych nie ma jednej ogólnokrajowej uroczystości organizowanej co roku 24 października. Sklepy nie mają obowiązku oferowania zniżek, a szkoły czy instytucje państwowe nie przygotowują specjalnego programu z okazji tej daty. Obchody pozostają w większości sprawą prywatną miłośników słodyczy. Jednocześnie kalendarze tematyczne pomagają przypominać o takich niezwykłych dniach i zwracać uwagę na historię znanych produktów.

Ciekawostki o Good & Plenty

Cukierki mają ponad 130 lat. Zaczęto je produkować w 1893 roku, jeszcze przed pojawieniem się wielu znanych dziś marek czekoladowych. To sprawia, że Good & Plenty jest jedną z najstarszych marek cukierków w USA, która przetrwała do naszych czasów.

Ich smak kojarzy się z lukrecją. Podstawą tych słodyczy są małe kawałki lukrecji pokryte cukrową otoczką. Ekstrakt z korzenia lukrecji nadaje im charakterystyczny aromat, który różni się od smaku większości cukierków owocowych. Właśnie dlatego Good & Plenty mają zarówno zwolenników, jak i osoby, którym ten smak nie odpowiada.

Różowy i biały kolor stały się częścią wizerunku marki. Cukierki mają niewielki, wydłużony kształt i twardą, kolorową otoczkę. Sprzedawane są w charakterystycznych opakowaniach, dzięki którym łatwo je rozpoznać na półkach sklepowych. Wygląd produktu pozostawał rozpoznawalny przez wiele lat.

Reklama z Chu-Chu Charliem zapadła w pamięć kilku pokoleniom Amerykanów. W latach 50. postać maszynisty pojawiała się w spotach reklamowych, w których cukierki przedstawiano jako swego rodzaju paliwo dla pociągu. Wesoła piosenka pomagała utrwalić nazwę Good & Plenty w pamięci widzów. Kampania ta stała się jednym z najbardziej znanych epizodów w historii reklamy tej marki.

Good & Plenty to nie nazwa ogólnego święta dobroci. Angielskie słowa w nazwie można przetłumaczyć jako „dobro” i „obfitość”, ale 24 października poświęcony jest właśnie tym cukierkom. Data ta należy do nieoficjalnych świąt tematycznych obchodzonych w Stanach Zjednoczonych. Nie ma ona statusu federalnego dnia wolnego od pracy.

Dlaczego takie święta cieszą się popularnością

W Stanach Zjednoczonych istnieje wiele nieoficjalnych dat poświęconych jedzeniu, napojom i zwykłym przedmiotom codziennego użytku. Część z nich pomaga promować określone produkty, inne powstały jako lekkie, tematyczne preteksty do zabawy. Święta te nie mają takiego samego statusu jak daty państwowe czy religijne, ale regularnie pojawiają się w kalendarzach i mediach. Pozwalają spojrzeć na zwykłe rzeczy z innej perspektywy i poznać ich historię. Good & Plenty Day to jeden z takich przykładów, kiedy zwykłe cukierki zyskały swój własny dzień w kalendarzu.

24 października Dzień Good & Plenty przypomina o długiej historii amerykańskich słodyczy, które zachowały swój charakterystyczny wygląd i smak od XIX wieku. Dla niektórych jest to okazja do spróbowania nietypowych cukierków, a dla innych — do pogłębienia wiedzy o historii cukiernictwa i reklamy. I choć jest to niewielkie, nieoficjalne święto, pokazuje ono, jak nawet zwykły produkt może stać się częścią kulturowych wspomnień kilku pokoleń.

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