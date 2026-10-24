Święto 24 października 2026 r. — Światowy Dzień Kangura: historia i ciekawostki

Co roku 24 października obchodzony jest Światowy Dzień Kangura — inicjatywa na rzecz ochrony przyrody zapoczątkowana w Australii w 2020 roku. Dzień ten poświęcony jest zwierzętom, które stały się jednym z najbardziej znanych symboli kraju, ale jednocześnie są narażone na zagrożenia związane z polowaniami, zmianami środowiska naturalnego oraz konfliktami z ludźmi. W 2026 roku data ta przypada w sobotę.

Światowy Dzień Kangura został zapoczątkowany w 2020 roku przez australijską organizację ekologiczną Kangaroos Alive. Data ta nie została wybrana przypadkowo: 24 października ma zwrócić uwagę na życie kangurów, ich znaczenie dla przyrody oraz problemy, z jakimi się borykają. Inicjatywa powstała w kontekście dyskusji na temat komercyjnych polowań na te zwierzęta, wykorzystania ich skór i mięsa, a także sposobów zarządzania populacjami. Organizatorzy pragną, aby ludzie postrzegali kangury nie tylko jako rozpoznawalny symbol Australii, ale także jako żywe istoty, które wymagają odpowiedzialnego traktowania.

W 2021 roku inicjatywę poparł przedstawiciel rdzennej ludności Yuin, Max Dulumunmun Harrison. Powiązał on ochronę kangurów z tradycyjną wiedzą rdzennych ludów Australii na temat ziemi, zwierząt i wzajemnych powiązań wszystkich żywych istot. Dla wielu społeczności rdzennych zwierzęta mają nie tylko znaczenie przyrodnicze, ale także kulturowe i duchowe. Dlatego Światowy Dzień Kangura to również okazja do przypomnienia sobie o dawnych tradycjach i wiedzy przekazywanej z pokolenia na pokolenie.

Ważne jest, aby zrozumieć, że nie jest to święto państwowe Australii ani oficjalny dzień międzynarodowy ustanowiony przez ONZ. Chodzi o inicjatywę na rzecz ochrony przyrody, którą wspierają organizacje społeczne, aktywiści, artyści i osoby, którym nie jest obojętny los zwierząt. Jej popularność pomaga zwrócić uwagę na problemy dzikiej przyrody i zachęca ludzi do zainteresowania się tym, jak żyją zwierzęta poza ogrodami zoologicznymi.

Dlaczego kangury wymagają ochrony

Kangury już dawno stały się jednym z głównych symboli Australii. Można je zobaczyć na symbolach państwowych, pamiątkach, strojach sportowych i materiałach reklamowych. Jednak za tym rozpoznawalnym wizerunkiem kryją się realne problemy związane z ochroną przyrody. Zwierzęta cierpią z powodu wypadków drogowych, utraty naturalnych siedlisk, susz i konfliktów z ludźmi. W niektórych regionach są one również odstrzeliwane w ramach programów kontroli populacji lub wykorzystania komercyjnego.

W Australii komercyjne polowania na kangury nie są dozwolone wszędzie i podlegają odrębnym przepisom. W niektórych stanach władze ustalają limity na podstawie szacunków liczebności zwierząt. W tym celu specjaliści przeprowadzają badania, w tym liczenia z samolotów i helikopterów, a następnie wykorzystują uzyskane dane do obliczenia dopuszczalnej liczby zwierząt, które można odstrzelić. Władze australijskie podkreślają, że odstrzał komercyjny odbywa się zgodnie z zatwierdzonymi planami zarządzania.

Jednocześnie organizacje ekologiczne krytykują takie praktyki i wzywają do wzmocnienia ochrony kangurów. Zwracają uwagę na dobrostan zwierząt, zagrożenia dla młodych, które mogą pozostać bez matki, oraz potrzebę poszukiwania alternatyw dla odstrzału. Przedstawiciele władz ze swojej strony wyjaśniają, że regulacje te wynikają z konieczności uwzględnienia liczebności populacji, stanu roślinności oraz innych czynników ekologicznych. Dlatego kwestia polowań na kangury pozostaje przedmiotem dyskusji, w której należy uwzględniać zarówno dane z badań naukowych, jak i kwestie dobrostanu zwierząt.

Jak obchodzi się Światowy Dzień Kangura

Nie ma jednego, obowiązkowego scenariusza obchodów tego dnia. Święto to obchodzi się na różne sposoby: organizuje się wydarzenia edukacyjne, wystawy fotografii, spotkania z ekspertami ds. dzikiej przyrody oraz akcje na rzecz ochrony zwierząt. Część wydarzeń jest skierowana do rodzin z dziećmi, aby w przystępny sposób opowiedzieć o kangurach i ich środowisku naturalnym. Takie wydarzenia pomagają nie tylko dowiedzieć się więcej o zwierzętach, ale także omówić, w jaki sposób ludzie mogą wpływać na ich życie.

W 2026 roku organizatorzy zaplanowali szereg wydarzeń do 24 października. Wśród nich znajdują się wystawy fotograficzne, imprezy rodzinne, spacery z opowieściami o kangurach, konkursy twórcze oraz kampanie informacyjne. Na przykład w bibliotekach w Canberze mają być prezentowane zdjęcia i ilustracje poświęcone kangurom i innym torbaczom. W stanie Wiktoria zaplanowano spacer z opowieściami o lokalnej przyrodzie, a w Górach Błękitnych – imprezę rodzinną z atrakcjami dla dzieci, występami i stoiskami informacyjnymi.

Niektóre inicjatywy mają charakter protestacyjny. Ich uczestnicy sprzeciwiają się wykorzystywaniu skóry kangura do produkcji odzieży i obuwia oraz wzywają firmy do przejścia na alternatywne materiały. Takie kampanie pomagają zwrócić uwagę na to, w jaki sposób codzienne zakupy mogą wiązać się z wykorzystywaniem dzikich zwierząt. Inne wydarzenia poświęcone są sztuce: ludzie tworzą rysunki, zdjęcia, piosenki i inne prace przedstawiające kangury oraz australijskie krajobrazy.

Można włączyć się w obchody tego dnia nawet bez udziału w specjalnych wydarzeniach. Na przykład warto przeczytać materiały o życiu kangurów, obejrzeć film dokumentalny, wesprzeć organizację zajmującą się ochroną przyrody lub opowiedzieć dzieciom, dlaczego ważne jest, by nie niepokoić dzikich zwierząt. Jeśli przebywasz w Australii i widzisz kangury na wolności, pamiętaj, aby obserwować je z bezpiecznej odległości i nie próbować ich dotykać ani karmić bez odpowiednich zaleceń specjalistów.

Ciekawostki o kangurach

Kangury to ssaki torbacze. Ich młode rodzą się bardzo małe i dalej rozwijają się w torbie matki. Tam młode znajduje schronienie i dostęp do mleka, dopóki nie nabierze wystarczającej siły, by częściej wychodzić na zewnątrz. Nawet po pierwszych wyjściach z torby młode przez pewien czas wraca do matki. To właśnie ta cecha sprawiła, że kangury stały się jednymi z najbardziej znanych przedstawicieli torbaczy na świecie.

Poruszają się dzięki potężnym tylnym łapom. Kangury wykorzystują je do skoków, a długi ogon pomaga im utrzymać równowagę. Taki sposób poruszania się pozwala szybko pokonywać otwarte przestrzenie. Podczas powolnego ruchu zwierzęta mogą opierać się na przednich łapach i ogonie, przesuwając tylne kończyny do przodu. To niezwykłe połączenie ruchów odróżnia kangury od wielu innych ssaków.

Nie wszystkie kangury są tej samej wielkości. Do rodziny kangurów należą różne gatunki, wśród których znajdują się duże kangury rude, kangury szare oraz mniejsze walabie. Różnią się one rozmiarami, ubarwieniem i środowiskiem życia. Jedne żyją na otwartych równinach, inne – w lasach, zaroślach lub na terenach skalistych. Dlatego słowo „kangur” jest często używane jako ogólna nazwa dla zwierząt, które w rzeczywistości mają różne cechy.

Kangury komunikują się nie tylko za pomocą dźwięków. Potrafią przekazywać sygnały za pomocą ruchów ciała, pozycji, dotyku i odgłosów. Niektóre gatunki żyją w grupach, co pomaga zwierzętom współpracować i reagować na zagrożenia. Jednocześnie ich zachowanie zależy od gatunku, wieku, środowiska i konkretnej sytuacji. Dlatego wyobrażenie o kangurach jako zwierzętach, które jedynie skaczą po australijskich równinach, nie oddaje całej różnorodności ich życia.

Kangury są ważne dla naturalnych ekosystemów. Żywią się roślinnością i wpływają na stan pokrywy roślinnej. Ich rola w przyrodzie zależy od liczebności populacji oraz warunków panujących w danym regionie. Właśnie dlatego naukowcy badają, ile zwierząt żyje w różnych regionach i jak zmienia się ich liczba w czasie. Dane te są niezbędne do podejmowania decyzji dotyczących ochrony przyrody i zarządzania populacjami.

Kiedy obchodzony jest Dzień Kangura w 2026 roku

W 2026 roku Światowy Dzień Kangura przypada w sobotę, 24 października. Organizatorzy zachęcają do wykorzystania tej daty, aby dowiedzieć się więcej o tych zwierzętach, ich środowisku naturalnym oraz zagrożeniach, z jakimi się borykają. Poszczególne wydarzenia mogą trwać kilka dni przed lub po tej dacie, a część działań jest dostępna online. Wśród nich znajdują się konkursy twórcze, kampanie informacyjne oraz publikacje na temat życia kangurów.

Główną ideą tego dnia jest przypomnienie, że ten znany symbol Australii jest częścią żywej przyrody, a nie tylko wizerunkiem na pamiątkach czy strojach sportowych. Ochrona kangurów wymaga wiedzy, odpowiedzialnego podejścia do zwierząt oraz decyzji uwzględniających stan populacji i dobrostan poszczególnych osobników. Nawet zwykła ciekawość wobec dzikiej przyrody może stać się pierwszym krokiem do bardziej uważnego traktowania jej.

Czytaj nas na