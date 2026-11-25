25 listopada Bośnia i Hercegowina obchodzi Dzień Państwowości (Dan državnosti Bosne i Hercegovine) — święto poświęcone przywróceniu państwowości kraju w czasie II wojny światowej. Właśnie tego dnia w 1943 roku przedstawiciele różnych narodów zebrali się na historycznym posiedzeniu w mieście Mrkonjić Grad i ogłosili Bośnię i Hercegowinę odrębną i równoprawną częścią przyszłej Jugosławii. W 2026 roku święto to przypada w środę, 25 listopada. Opowiadamy, skąd wzięła się ta data, dlaczego ma ona szczególne znaczenie dla kraju i jak się ją obecnie obchodzi.

Dzień Państwowości Bośni i Hercegowiny to jedno z najważniejszych świąt historycznych tego kraju. Obchodzone jest co roku 25 listopada. Data ta wiąże się z wydarzeniem z 1943 roku, kiedy to w czasie II wojny światowej położono polityczne fundamenty współczesnej państwowości bośniackiej.

Celem tego święta jest przypomnienie o historycznej decyzji dotyczącej zachowania Bośni i Hercegowiny jako jednolitego terytorium politycznego, na którym różne narody mają równe prawa. Chodzi przede wszystkim o Bośniaków, Serbów i Chorwatów, którzy wspólnie kształtowali historię i społeczeństwo kraju. Właśnie zasada równości praw stała się jedną z głównych postulatów historycznej decyzji z 1943 roku. Jednocześnie święto to ma dziś złożony kontekst polityczny. Jest ono oficjalnie obchodzone w Federacji Bośni i Hercegowiny, ale nie jest uznawane za święto państwowe w Republice Serbskiej – innym podmiocie tego kraju. Dlatego 25 listopada pozostaje nie tylko dniem pamięci historycznej, ale także okazją do dyskusji na temat wspólnej historii i jedności państwowej.

Jak powstało to święto i co wydarzyło się 25 listopada 1943 roku

Aby zrozumieć pochodzenie tego święta, należy cofnąć się do wydarzeń z czasów II wojny światowej. W tamtym czasie terytorium Bośni i Hercegowiny znajdowało się pod władzą Niezależnego Państwa Chorwackiego – państwa marionetkowego utworzonego przy wsparciu nazistowskich Niemiec i faszystowskich Włoch. W regionie trwały działania wojenne, a ludność cierpiała z powodu okupacji, przemocy i konfliktów międzyetnicznych.

W tych warunkach rozwijał się jugosłowiański ruch partyzancki, który sprzeciwiał się okupantom i ich sojusznikom. Jego przywódcą politycznym był Josip Broz Tito. Zwolennicy ruchu dążyli nie tylko do pokonania sił okupacyjnych, ale także do określenia, jaki będzie ustrój państwowy Jugosławii po zakończeniu wojny. Ważne miejsce w tych planach zajmowała Bośnia i Hercegowina. Ze względu na jej wielonarodowy charakter kwestia przyszłości regionu była szczególnie złożona. Istniały różne poglądy polityczne co do tego, czy terytorium to powinno pozostać odrębną jednostką, czy też należy je podzielić między sąsiednie republiki.

Decydującym dniem okazał się 25 listopada 1943 roku. W mieście Mrkonjić-Grad odbyło się pierwsze posiedzenie Państwowej Antyfaszystowskiej Rady Wyzwolenia Narodowego Bośni i Hercegowiny – ZAVNOBiH. Organizacja ta stała się reprezentatywnym organem politycznym, który miał decydować o przyszłości kraju. Na posiedzenie przybyli przedstawiciele różnych regionów i narodów. Omawiali oni przyszły ustrój państwowy oraz miejsce Bośni i Hercegowiny w powojennej Jugosławii. Uczestnicy przyjęli rezolucję, która potwierdzała zasadę równouprawnienia Serbów, muzułmanów i Chorwatów oraz określała Bośnię i Hercegowinę jako jednolite terytorium polityczne.

Jedno z najbardziej znanych postanowień rezolucji wyrażało ideę, że Bośnia i Hercegowina nie może być wyłącznie serbska, chorwacka ani muzułmańska. Miała być wspólnym krajem wszystkich tych narodów. Decyzja ta stała się ważnym krokiem w kierunku przywrócenia jej państwowości i zachowania historycznych granic. Podczas pierwszego posiedzenia utworzono również organy kierownicze rady. Na jej czele stanął lekarz i działacz polityczny Vojislav Kecmanović. Ogólnie rzecz biorąc, w pracach rady uczestniczyli przedstawiciele różnych środowisk politycznych i narodowych.

Dlaczego 25 listopada ma tak wielkie znaczenie

Historyczne znaczenie tej daty wiąże się przede wszystkim z przywróceniem państwowości bośniackiej. Wcześniej średniowieczne państwo bośniackie utraciło niepodległość w 1463 roku po podboju przez Osmanów. Od tego czasu terytorium to znajdowało się pod panowaniem różnych państw i imperiów. Decyzja ZAVNOBiG z 1943 roku stała się symbolicznym przywróceniem Bośni i Hercegowinie statusu odrębnej jednostki politycznej. Otrzymała ona prawo do własnych organów władzy oraz równoprawnej reprezentacji w przyszłej federacyjnej Jugosławii. Miało to kluczowe znaczenie dla zachowania jej integralności terytorialnej.

Już 29 listopada 1943 r. podczas drugiego posiedzenia Antyfaszystowskiej Rady Wyzwolenia Ludowego Jugosławii w mieście Jajce zatwierdzono zasadę federalnego ustroju przyszłego państwa. Jugosławia miała składać się z sześciu równoprawnych jednostek federalnych, wśród których znalazła się również Bośnia i Hercegowina.

W kolejnych latach jej instytucje państwowe stopniowo się rozwijały. Podczas drugiego posiedzenia Antyfaszystowskiej Rady Wyzwolenia Ludowego Jugosławii w czerwcu 1944 roku w mieście Sanski Most rada uzyskała status najwyższego przedstawicielskiego organu ustawodawczego i wykonawczego Bośni i Hercegowiny. W tym samym czasie przyjęto deklarację praw obywateli, która gwarantowała równość, wolności oraz wspólną odpowiedzialność za przyszłość kraju.

Trzecie posiedzenie odbyło się 26 kwietnia 1945 roku w Sarajewie po wyzwoleniu miasta spod okupacji. Zakończyło ono kształtowanie podstaw ustroju państwowego republiki. Właśnie te decyzje stały się istotną częścią historycznych podstaw, na których Bośnia i Hercegowina odzyskała później niepodległość. W 1992 roku kraj ogłosił niepodległość od Jugosławii. A zasady ustanowione podczas posiedzeń ZAVNOBiH stały się ważną częścią jej dziedzictwa historycznego i politycznego. Dlatego 25 listopada postrzega się nie tylko jako datę jednego historycznego posiedzenia, ale jako symbol dążenia do niezależności i zachowania jednolitego państwa.

Kiedy Dzień Państwowości stał się oficjalnym świętem

25 listopada zaczęto obchodzić jako Dzień Państwowości jeszcze w czasach Socjalistycznej Republiki Bośni i Hercegowiny, która wchodziła w skład Jugosławii. W 1969 roku data ta została oficjalnie ustanowiona jako święto państwowe. Obchodzono je wówczas na całym terytorium republiki.

Po ogłoszeniu niepodległości kraju w 1992 roku tradycja ta została zachowana. 30 marca 1995 roku władze Republiki Bośni i Hercegowiny uchwaliły ustawę, która oficjalnie ogłosiła 25 listopada Dniem Państwowości. Dokument ten przewidywał, że jest to święto narodowe, podczas którego instytucje państwowe i przedsiębiorstwa nie pracują, z wyjątkiem tych, których działalność jest niezbędna. Jednak po zakończeniu wojny i podpisaniu porozumienia pokojowego z Dayton w 1995 roku kraj ten uzyskał złożoną strukturę administracyjno-polityczną. Składa się ona z dwóch głównych podmiotów – Federacji Bośni i Hercegowiny oraz Republiki Serbskiej. Osobny status ma również okręg Brčko.

W rezultacie obchody 25 listopada różnią się w poszczególnych częściach kraju. W Federacji Bośni i Hercegowiny dzień ten jest oficjalnym świętem i dniem wolnym od pracy. W Republice Serbskiej nie obchodzi się go jako Dnia Państwowości. Tam za główną datę związaną ze współczesnym ustrojem państwowym uznaje się 21 listopada — rocznicę podpisania porozumienia z Dayton.

Warto zauważyć, że w Bośni i Hercegowinie nadal nie ma jednolitej, ogólnokrajowej ustawy o świętach, która obowiązywałaby jednakowo na całym terytorium kraju. Właśnie dlatego 25 listopada nie jest ogólnokrajowym dniem wolnym od pracy dla wszystkich obywateli. Jednocześnie Trybunał Konstytucyjny Bośni i Hercegowiny odrzucił w 2017 roku wniosek posłów Republiki Serbskiej o uznanie ustawy o Dniu Państwowości za niezgodną z konstytucją. Trybunał nie znalazł podstaw do uchylenia odpowiednich przepisów.

Jak obchodzi się Dzień Państwowości Bośni i Hercegowiny

Główne uroczystości 25 listopada odbywają się w Sarajewie i innych miastach Federacji Bośni i Hercegowiny. Dzień ten ma przede wszystkim znaczenie historyczne i obywatelskie. Dlatego obchody zazwyczaj skupiają się na oficjalnych uroczystościach, upamiętnianiu oraz wydarzeniach kulturalnych.

Jedną z głównych tradycji jest składanie kwiatów pod pomnikami i miejscami pamięci. W uroczystościach biorą udział przedstawiciele władz, politycy, organizacje społeczne, weterani oraz lokalni mieszkańcy. Rządzący oddają hołd osobom, które walczyły z faszyzmem podczas II wojny światowej, a także tym, którzy zginęli w późniejszych konfliktach zbrojnych. Takie wydarzenia przypominają o wysokiej cenie wolności i znaczeniu zachowania pokoju.

W stolicy tradycyjnie organizowane są oficjalne przyjęcia z udziałem członków Prezydium Bośni i Hercegowiny oraz innych przedstawicieli władz państwowych. Jednym ze znanych miejsc, w których odbywają się uroczyste wydarzenia, jest budynek ratusza miejskiego Vijećnica w Sarajewie. Organizowane są tam uroczyste spotkania i wydarzenia poświęcone historii kraju. Również w miastach odbywają się wystawy, wykłady tematyczne, programy kulturalne oraz spotkania poświęcone wydarzeniom z 1943 roku. Muzea i instytucje historyczne przypominają odwiedzającym o działalności ZAVNOBiH, ruchu antyfaszystowskim oraz kształtowaniu się państwowości bośniackiej. W szkołach mogą być organizowane lekcje historii i wydarzenia tematyczne dla uczniów.

Kolejnym istotnym elementem obchodów jest wykorzystanie symboliki państwowej. Na budynkach administracyjnych i w miejscach publicznych wywieszane są flagi Bośni i Hercegowiny. W mediach społecznościowych obywatele publikują życzenia, historyczne zdjęcia oraz wpisy o znaczeniu tej daty. Dla wielu mieszkańców święto to jest również okazją do spędzenia czasu z rodziną, uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych lub po prostu odpoczynku od pracy. W Federacji Bośni i Hercegowiny 25 listopada jest dniem wolnym od pracy, dlatego szkoły i większość przedsiębiorstw są zazwyczaj zamknięte. Jednocześnie instytucje zapewniające usługi niezbędne do życia nadal funkcjonują.

Ciekawostki dotyczące Dnia Państwowości Bośni i Hercegowiny

1. Niepodległość przywrócono po prawie pięciu wiekach.

Średniowieczne państwo bośniackie utraciło niepodległość w 1463 roku po podboju osmańskim. Posiedzenie ZAVNOBiG w listopadzie 1943 roku stało się ważnym kamieniem milowym w przywróceniu jego politycznej odrębności. Między tymi wydarzeniami minęło 480 lat.

2. Decyzje podejmowali przedstawiciele różnych narodów.

Jedną z głównych idei posiedzenia była równość Serbów, Chorwatów i muzułmanów z Bośni i Hercegowiny. Uczestnicy dążyli do stworzenia wspólnoty politycznej, w której żaden z tych narodów nie miałby wyłącznego prawa do kraju. Zasada ta pozostaje istotnym elementem dyskusji na temat przyszłości państwa.

3. Posiedzenie trwało dwa dni.

Pierwsza sesja ZAVNOBiG rozpoczęła się 25 listopada 1943 roku w Mrkonic-Gradzie i trwała do 26 listopada. W jej trakcie utworzono organy przedstawicielskie i podjęto ważne decyzje polityczne. Właśnie pierwszy dzień obrad stał się później datą święta państwowego.

4. W Bośni i Hercegowinie nie ma jednego święta obchodzonego w całym kraju.

Pomimo nazwy święta, 25 listopada nie jest dniem wolnym od pracy na całym terytorium państwa. W Federacji Bośni i Hercegowiny obchodzi się je oficjalnie, natomiast w Republice Serbskiej – nie. Sytuacja ta odzwierciedla polityczne i historyczne rozbieżności między tymi dwoma podmiotami.

5. W 2017 roku święto stało się przedmiotem rozpatrzenia przez Trybunał Konstytucyjny.

Posłowie parlamentu Republiki Serbskiej domagali się zbadania zgodności ustawy o Dniu Państwowości z Konstytucją. Jednak Trybunał Konstytucyjny odrzucił ich wniosek. W ten sposób przepisy dotyczące 25 listopada pozostały w mocy.

6. W kraju jest jeszcze jedna ważna listopadowa data.

21 listopada w Republice Serbskiej obchodzi się Dzień Porozumienia z Dayton. Właśnie tego dnia w 1995 roku w amerykańskim mieście Dayton zakończono negocjacje w sprawie porozumienia pokojowego, które położyło kres wojnie w Bośni i Hercegowinie. Porozumienie zostało oficjalnie podpisane 14 grudnia tego samego roku w Paryżu.

Jak będzie obchodzony Dzień Państwowości w 2026 roku

W 2026 roku Dzień Państwowości Bośni i Hercegowiny przypada w środę, 25 listopada. W Federacji Bośni i Hercegowiny będzie to oficjalny dzień wolny od pracy. Oczekuje się, że główne uroczystości tradycyjnie odbędą się w Sarajewie, Mrkonic-Gradzie i innych miastach.

Szczególną uwagę poświęci się historycznej roli ZAVNOBiG oraz jego decyzjom, które stały się podstawą współczesnej państwowości. W ramach obchodów zazwyczaj odbywają się uroczyste ceremonie, składanie kwiatów pod pomnikami, organizowane są oficjalne przyjęcia i wydarzenia kulturalne. Przedstawiciele władz wygłaszają również przemówienia, w których przypominają historię kraju oraz podkreślają znaczenie zachowania jego integralności terytorialnej.

W Republice Serbskiej 25 listopada pozostanie zwykłym dniem roboczym. Dlatego uroczystości nie będą miały charakteru ogólnokrajowego dla wszystkich regionów Bośni i Hercegowiny. Podkreśla to po raz kolejny, jak skomplikowana pozostaje sytuacja polityczna wokół wspólnej historii kraju. Dla wielu Bośniaków data ta stanowi okazję do upamiętnienia ludzi, którzy walczyli o wolność, oraz idei pokojowego współistnienia różnych narodów. Dzień Państwa przypomina, że współczesna Bośnia i Hercegowina kształtowała się jako wspólne państwo o zróżnicowanych tradycjach kulturowych, religijnych i narodowych.

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