Święto 25 października 2026 — Światowy Dzień Producentów Pizzy: historia potrawy (nietypowe przepisy)

25 października obchodzony jest Światowy Dzień Producentów Pizzy, czyli Dzień Pizzaioli – mistrzów, którzy zamieniają ciasto, sos i nadzienie w jedno z najbardziej znanych dań na świecie. Pizza powstała w Neapolu, ale już dawno wyszła poza granice Włoch: dziś przygotowuje się ją z najróżniejszych składników, od ostrego koreańskiego kimchi po słodką gruszkę z miodem. W 2026 roku święto to przypada w niedzielę, więc jest to okazja nie tylko do zamówienia ulubionej pizzy, ale także do wypróbowania nietypowego przepisu w domu.

Światowy Dzień Producentów Pizzy obchodzony jest co roku 25 października. W kalendarzach nieoficjalnych świąt wiąże się go z wydarzeniem, które miało miejsce 25 października 2000 roku: wtedy papież Jan Paweł II pobłogosławił mistrzów, którzy specjalnie przybyli na spotkanie. Od tamtej pory data ta jest okazją do podziękowania osobom, które codziennie przygotowują pizzę w restauracjach, pizzeriach i małych rodzinnych lokalach. Jednocześnie nie jest to święto państwowe ani oficjalny dzień międzynarodowy ustanowiony przez ONZ. Obchodzony jest głównie w środowisku gastronomicznym, a restauracje i pizzerie mogą organizować własne akcje, zapoznawać gości z pracą kuchni lub dzielić się przepisami.

Nazwa „pizzaiolo” pochodzi od włoskiego słowa pizzaiuolo — tak nazywa się osobę, która zawodowo przygotowuje pizzę. Nie jest to po prostu kucharz, który nakłada nadzienie na ciasto. Dobry pizzaiolo musi rozumieć, jak zachowuje się ciasto, ile czasu potrzebuje na wyrośnięcie, jak temperatura wpływa na skórkę oraz kiedy dokładnie należy wyjąć pizzę z pieca. Ważne są też drobne szczegóły: ilość sosu, wilgotność dodatków, połączenie serów oraz sposób rozmieszczenia składników na powierzchni. To właśnie od tych szczegółów zależy, czy spód będzie chrupiący, a brzegi – lekkie i puszyste. Dlatego Dzień pizzaiolo poświęcony jest nie tylko samej potrawie, ale także kunsztowi ludzi, którzy ją tworzą.

Od ulicznego jedzenia w Neapolu do światowej popularności



Historia współczesnej pizzy jest ściśle związana z Neapolem. Jeszcze przed pojawieniem się pizzy, jaką znamy dzisiaj, ludzie w różnych częściach świata wypiekali płaskie placki i dodawali do nich oliwę, zioła oraz inne składniki. Jednak to właśnie w Neapolu w XVII–XVIII wieku ukształtowała się tradycja przygotowywania przystępnego cenowo posiłku z ciasta, pomidorów i innych prostych składników. Takie placki można było szybko przygotować i sprzedawać prosto na ulicy, dlatego były one wygodnym rozwiązaniem dla mieszkańców miasta, zwłaszcza dla ubogich rodzin i robotników. Z czasem pizza zyskała popularność daleko poza granicami miasta, a przepisy zaczęły się zmieniać w zależności od lokalnych produktów i upodobań.

Początkowo pizza nie była tym międzynarodowym daniem, które dziś można znaleźć niemal w każdym dużym mieście. Jej popularność poza granicami Włoch znacznie wzrosła dzięki włoskim emigrantom, którzy otwierali piekarnie i restauracje w innych krajach. Szczególnie ważną rolę w rozpowszechnianiu pizzy odegrały Stany Zjednoczone, gdzie pojawiły się własne style przygotowywania — w szczególności cienka pizza nowojorska i gruba pizza chicagowska. W różnych krajach zaczęto dodawać do niej lokalne sery, mięso, warzywa, owoce morza i sosy. W ten sposób powstały dziesiątki wariacji, które różnią się od neapolitańskiego oryginału, ale zachowują główną ideę dania: spód z ciasta i nadzienie, które można zmieniać według własnego gustu.

Dlaczego kunszt pizzaiolo został wpisany na listę UNESCO



W 2017 roku UNESCO wpisało sztukę neapolitańskiego pizzaiolo na Reprezentatywną listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości. Ważne jest, że nie chodzi tu o samą pizzę jako potrawę, ale o tradycję jej przygotowywania, wiedzę i umiejętności przekazywane od mistrza do ucznia. W tym rzemiośle wyróżnia się kilka etapów: wyrabianie ciasta, formowanie kulek, rozciąganie spodu rękami, układanie nadzienia oraz pieczenie w piecu opalanym drewnem. Mistrz nie kieruje się wyłącznie przepisem — ocenia konsystencję ciasta, temperaturę pieca oraz stopień wypieczenia pizzy na podstawie jej wyglądu i własnego doświadczenia.

W Neapolu przygotowywanie pizzy to także część lokalnej kultury. Praca pizzaiolo często odbywa się na oczach gości: mogą oni obserwować, jak mistrz rozciąga ciasto, podrzuca je w powietrze i szybko nakłada nadzienie. Wiedza przekazywana jest w rodzinach i profesjonalnych warsztatach, gdzie młodzi kucharze uczą się od doświadczonych mistrzów. Tradycja ta łączy ludzi nie tylko wokół jedzenia, ale także wokół komunikacji, wspólnej pracy i lokalnej historii. Właśnie dlatego uznanie UNESCO dotyczy nie tylko techniki kulinarnej, ale także społecznego znaczenia tego rzemiosła.

Jak obchodzi się Dzień Producentów Pizzy

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jednej obowiązkowej formy świętowania. Pizzerie mogą oferować specjalne menu, zniżki, degustacje lub zapoznawać gości z nietypowymi połączeniami składników. Dla samych pizzaioli jest to również okazja, by zaprezentować swoją pracę, podzielić się zawodowymi sekretami i przypomnieć, ile czasu trzeba poświęcić, by opanować ten rzemiosło. W mediach społecznościowych tego dnia publikuje się filmy przedstawiające przygotowywanie ciasta, pracę przy piecu oraz gotowe pizze. Święto to można jednak uczcić również bez wizyty w restauracji: przygotować domową pizzę, zaprosić przyjaciół i pozwolić każdemu wybrać własne dodatki. A jeśli nie ma się ochoty na gotowanie, wystarczy zamówić danie w ulubionej pizzerii i podziękować osobom, które je przygotowały.

Tradycyjna pizza nie musi składać się wyłącznie z sosu pomidorowego, mozzarelli i kiełbasy. W różnych kuchniach świata pojawiają się połączenia, które na pierwszy rzut oka mogą wydawać się dziwne, ale sprawdzają się dzięki kontrastowi smaków. Na przykład słodkie owoce łączy się z słonym serem, ostre, fermentowane warzywa — z mięsem, a czekolada i jagody zamieniają pizzę w deser. Właśnie takie eksperymenty sprawiają, że ta uczta staje się interesująca dla tych, którzy wypróbowali już klasyczne warianty i pragną czegoś nowego.

Trzy nietypowe przepisy na pizzę, które warto wypróbować



Jeśli klasyczna „Margherita” już nikogo nie zaskakuje, Dzień Pizzeria to świetna okazja, by wyjść poza ramy znanych dodatków. Wybraliśmy trzy warianty, w których znajdują się składniki, których nie wszyscy są przyzwyczajeni widzieć na pizzy: gruszka z serem pleśniowym, ostre koreańskie kimchi oraz czekolada z jagodami. Nie są to tradycyjne neapolitańskie przepisy, ale ciekawe wariacje dla tych, którzy lubią eksperymentować w kuchni.

1. Pizza z gruszką, serem pleśniowym i miodem

Gruszka na pizzy może wydawać się dziwnym pomysłem, zwłaszcza jeśli jesteś przyzwyczajony do kiełbasy, grzybów i sosu pomidorowego. Jednak ten słodki owoc dobrze komponuje się z wyrazistym serem pleśniowym, a miód łagodzi jego lekko słony smak. Taki wariant naprawdę się przygotowuje: przepisy na pizzę z gruszką, gorgonzolą, miodem i orzechami można znaleźć w kulinarnych zbiorach.

Składniki na jedną pizzę:

1 gotowy spód do pizzy lub porcja ciasta;

1–2 dojrzałe gruszki;

100–150 g mozzarelli;

70–100 g gorgonzoli lub innego sera pleśniowego;

1–2 łyżeczki miodu;

niewielka garść orzechów włoskich;

odrobina oliwy z oliwek;

opcjonalnie — kilka listków świeżego tymianku.

Jak przygotować



Rozgrzej piekarnik do 220–240 °C lub dostosuj temperaturę zgodnie z zaleceniami dla danego ciasta. Umyj gruszki, usuń rdzeń i pokrój je na cienkie plasterki. Podstawa ciasta powinna być lekko posmarowana oliwą z oliwek, następnie rozłóż na niej mozzarellę, a na wierzchu ułóż gruszki i małe kawałki gorgonzoli. Piecz, aż ciasto będzie gotowe, a ser się roztopi — czas pieczenia zależy od grubości spodu i piekarnika. Po upieczeniu polej pizzę niewielką ilością miodu i posyp posiekanymi orzechami. Jeśli lubisz aromatyczne zioła, dodaj tymianek.

Jak to będzie smakować? Słodkawa gruszka, słony ser i miód tworzą niezwykłe połączenie, a orzechy dodają chrupkości. To propozycja dla tych, którzy lubią kontrastujące smaki i nie boją się odejść od sprawdzonego przepisu.

2. Pizza z koreańskim kimchi, szynką i serem

Kimchi to tradycyjna koreańska przystawka z fermentowanych warzyw, najczęściej kapusty pekińskiej z ostrymi przyprawami. W powszechnym ukraińskim wyobrażeniu produkt ten bardziej pasuje do ryżu lub azjatyckiego makaronu niż do włoskiej pizzy. Jednak połączenie kimchi, szynki, sera i ostrego sosu jest już wykorzystywane we współczesnych przepisach na pizzę. Na przykład australijski kucharz Adam Liav proponuje wersję z pepperoni, kimchi i koreańską pastą gochujang.

Składniki na jedną pizzę:

1 spód do pizzy;

100–150 g mozzarelli;

80–100 g szynki lub pepperoni;

3–4 łyżki stołowe kimchi;

2 łyżki stołowe sosu pomidorowego;

1 łyżeczka gochujang — według uznania;

1–2 łodygi zielonej cebuli;

odrobina sezamu — według uznania.

Jak przygotować

Najpierw lekko wyciśnij kimchi, aby usunąć nadmiar płynu: w przeciwnym razie spód może się rozmoknąć. Wymieszaj sos pomidorowy z niewielką ilością gochujang, jeśli chcesz, aby pizza była ostrzejsza. Rozprowadź sos na cieście, dodaj mozzarellę, pokrojoną szynkę lub pepperoni, a na wierzchu ułóż kimchi. Piecz w temperaturze zalecanej dla danego spodu, aż ciasto się upiecze, a ser się roztopi. Gotową pizzę posyp zieloną cebulką i, według uznania, sezamem.

Jak będzie smakować? Kimchi nadaje pizzy kwaskowatość, ostrość i wyrazisty, fermentowany aromat. Mięso i ser łagodzą ten smak, a ostry sos sprawia, że nadzienie jest jeszcze bardziej wyraziste. Jeśli wcześniej nie próbowaliście kimchi, zacznijcie od niewielkiej ilości — produkt ten jest dość intensywny i może być ostry.

3. Pizza deserowa z czekoladą, truskawkami i piankami marshmallow

A oto propozycja dla tych, którzy uważają, że pizza koniecznie musi być słona. Pizzę deserową przygotowuje się na zwykłym cieście, ale zamiast sosu pomidorowego używa się pasty czekoladowej lub orzechowo-czekoladowej, a nadzieniem są jagody, owoce i słodycze. Połączenie pasty czekoladowo-orzechowej, truskawek i małych pianek marshmallow można znaleźć w przepisach producentów sprzętu kuchennego oraz na stronach kulinarnych.

Składniki na jedną pizzę:

1 spód do pizzy;

3–4 łyżki stołowe pasty czekoladowo-orzechowej;

100–150 g truskawek;

niewielka garść pianek marshmallow;

1–2 łyżki stołowe posiekanych orzechów laskowych — według uznania;

cukier puder do posypania — według uznania.

Jak przygotować

Piecz spód bez nadzienia, aż będzie prawie gotowy. Wyjmij ją z piekarnika i rozprowadź pastę czekoladowo-orzechową, pozostawiając niewielkie brzegi. Dodaj pianki marshmallow i włóż pizzę z powrotem do piekarnika na kilka minut, aby zmiękły i lekko się zarumieniły. Obserwujcie proces: pianki marshmallow szybko się przypalają, dlatego nie pozostawiajcie pizzy bez nadzoru. Truskawki najlepiej ułożyć dopiero po upieczeniu, aby pozostały świeże. Na koniec można dodać posiekane orzechy laskowe lub odrobinę cukru pudru.

Jak to będzie smakować? To coś pomiędzy pizzą a ciepłym czekoladowym deserem. Pasta czekoladowa nadaje nadzieniu słodycz, truskawki dodają świeżej kwaskowatości, a pianki marshmallow — miękkiej, ciągnącej się konsystencji. Taka wersja sprawdzi się podczas rodzinnego wieczoru, spotkania z przyjaciółmi lub dziecięcej imprezy.

Pizza to nie tylko przepis, ale także przestrzeń dla fantazji

Światowy Dzień Producentów Pizzy przypomina, że za tym popularnym daniem stoi praca ludzi, którzy potrafią obchodzić się z ciastem, wyczuwają równowagę smaków i nieustannie poszukują nowych połączeń. Jednocześnie pizza już dawno stała się daniem, które każdy może dostosować do własnych upodobań: komuś smakuje klasyczna „Margherita”, ktoś wybiera owoce morza, a inni z przyjemnością próbują słodkich lub pikantnych wariantów.

W niedzielę 25 października 2026 roku można uczcić to święto bez skomplikowanych planów: zamówić pizzę w ulubionej pizzerii, przygotować ją w domu lub spróbować nadzienia, na które wcześniej nie mieliśmy odwagi. A także – podziękować pizzaiolo, bo to właśnie ich kunszt zamienia zwykłe składniki w danie, dla którego zbieramy się przy jednym stole.

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