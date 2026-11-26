W czwartek, 26 listopada 2026 roku, Mongolia będzie obchodzić Dzień Proklamacji Republiki – jedno z najważniejszych świąt państwowych w kraju. Właśnie tego dnia w 1924 roku Mongolia oficjalnie stała się republiką, zrezygnowała z monarchii i uchwaliła pierwszą konstytucję. Święto to przypomina o historycznym zwrocie, który zadecydował o dalszym rozwoju państwa mongolskiego.

Dzień Proklamacji Republiki w Mongolii przypada co roku 26 listopada. W 2026 roku będzie to czwartek. Jest to oficjalny dzień wolny od pracy: zazwyczaj tego dnia nie pracują instytucje państwowe, szkoły i większość przedsiębiorstw. Mongolia obchodzi tę datę na cześć wydarzeń z 1924 roku. Wtedy to kraj przyjął pierwszą konstytucję i ogłosił utworzenie Mongolskiej Republiki Ludowej. Było to zakończenie okresu monarchicznego w historii państwa i początek nowego etapu jego ustroju politycznego.

Święto to znane jest również pod nazwą Dnia Republiki. Nie należy go mylić z Dniem Niepodległości Mongolii, który obchodzony jest 29 grudnia. Daty te wiążą się z różnymi wydarzeniami historycznymi: 26 listopada 1924 roku ogłoszono republikę, a 29 grudnia upamiętnia się odzyskanie niepodległości przez kraj w 1911 roku.

Jak doszło do proklamacji republiki w Mongolii

Aby zrozumieć znaczenie 26 listopada, należy cofnąć się do początku XX wieku. W 1911 roku mongolscy działacze polityczni i religijni wykorzystali osłabienie dynastii Qing w Chinach i ogłosili niepodległość od Chin. Głową państwa został Bogdo-hegen, duchowy przywódca Mongolii, którego ogłoszono Bogd-chanem. Jednak niepodległość kraju pozostawała krucha. W 1919 roku chińskie wojska ponownie zajęły Mongolię. W 1921 roku miała miejsce rewolucja ludowa, po której kraj stopniowo odzyskał samodzielne rządy. Istotną rolę w tych wydarzeniach odegrały mongolskie siły rewolucyjne, które otrzymywały wsparcie od Rosji radzieckiej.

Po rewolucji Bogd-chan formalnie pozostawał głową państwa. Jednak jego władza była już ograniczona, a wpływ polityczny stopniowo przechodził w ręce rządu rewolucyjnego. Kiedy Bogd-chan zmarł 20 maja 1924 roku, kwestia przyszłej formy rządów stała się szczególnie aktualna. Wówczas władze mongolskie postanowiły zrezygnować z monarchii i utworzyć republikę. W listopadzie 1924 roku odbył się pierwszy Wielki Chural Państwowy – organ przedstawicielski, który rozpatrzył i zatwierdził nową konstytucję. 26 listopada dokument został przyjęty, a Mongolia została oficjalnie ogłoszona Republiką Ludową.

Dlaczego pierwsza konstytucja była tak ważna

Konstytucja z 1924 roku była pierwszą w historii Mongolii. Ustanowiła ona nową formę ustroju państwowego i określiła podstawy systemu politycznego. Monarchię zniesiono, a kraj ogłoszono republiką z przedstawicielskimi organami władzy.

Dokument ten określił również zasady funkcjonowania instytucji państwowych i ustanowił nowe zasady polityczne. W szczególności przewidywał on utworzenie systemu administracji państwowej, w którym ważną rolę odgrywał Wielki Chural Państwowy. Dla Mongolii było to przejście od tradycyjnego systemu monarchicznego do nowego ustroju politycznego.

Jednocześnie należy pamiętać o kontekście historycznym. Mongolska Republika Ludowa rozwijała się pod znacznym wpływem Związku Radzieckiego, a następnie stała się państwem socjalistycznym. Ówczesny system polityczny był daleki od współczesnej demokracji. Dlatego ogłoszenie republiki było ważnym etapem budowania państwa, ale nie oznaczało powstania systemu politycznego całkowicie niezależnego od wpływów zewnętrznych. W latach 1940, 1960 i 1992 kraj uchwalał nowe wersje konstytucji. Szczególne znaczenie miała Konstytucja z 1992 roku, która utrwaliła demokratyczny system parlamentarny po pokojowym przejściu od reżimu socjalistycznego. To właśnie ona stała się podstawą prawną współczesnej Mongolii.

Jak obchodzi się Dzień Proklamacji Republiki

26 listopada w Mongolii odbywają się uroczystości państwowe i wydarzenia kulturalne poświęcone historii kraju. Ważną częścią obchodów są oficjalne uroczystości, podczas których upamiętnia się proklamację republiki i uchwalenie pierwszej konstytucji. Z tą pamiętną datą mogą wiązać się przemówienia przedstawicieli władz, spotkania tematyczne oraz wydarzenia historyczne.

W stolicy, Ułan Bator, oraz w innych miastach organizowane są wydarzenia poświęcone mongolskiej państwowości. Mogą to być wystawy, wykłady, programy kulturalne i spotkania, podczas których opowiada się o drodze kraju do współczesnego ustroju politycznego. Muzea i instytucje edukacyjne wykorzystują tę datę, aby przypomnieć o ważnych wydarzeniach z lat 20. XX wieku.

Dla Mongołów jest to również okazja do przypomnienia sobie historii swojego narodu, tradycji oraz osób, które brały udział w tworzeniu państwa. Podczas uroczystości można wykorzystywać symbolikę narodową, wykonywać hymn państwowy oraz organizować występy kulturalne. Niektóre społeczności włączają się w obchody poprzez tradycyjne gry i noszenie strojów narodowych. Można na przykład zobaczyć mongolski strój deel — tradycyjny długi szlafrok z szerokim pasem. Nosi się go również podczas innych ważnych świąt narodowych.

Mongolskie tradycje i ciekawe fakty

Deel to strój o wielowiekowej historii. Jest to tradycyjny mongolski strój, noszony zarówno przez mężczyzn, jak i kobiety. Ma długie rękawy, wysoki kołnierz i szeroki pas. Krój i zdobienia mogą się różnić w zależności od regionu i okazji. Deel zakłada się na ważne uroczystości rodzinne, święta narodowe i ceremonie kulturalne.

Szagaj — tradycyjna gra w kości. Do tej gry wykorzystuje się kości z piszczeli owiec lub kóz. Rzuca się nimi, zbiera i wykorzystuje w różnych grach. Shagay ma długą tradycję i pozostaje częścią kultury mongolskiej. Takie gry można zobaczyć podczas spotkań rodzinnych i uroczystości ludowych.

26 listopada nie jest Dniem Niepodległości w współczesnym rozumieniu. Data ta poświęcona jest właśnie ogłoszeniu republiki i uchwaleniu pierwszej konstytucji. Odzyskanie niepodległości przez Mongolię obchodzi się osobno — 29 grudnia. W 1911 roku kraj ogłosił niepodległość od imperium Qing, a pod koniec tego samego roku nastąpiło oficjalne sformalizowanie nowego statusu państwowego.

Mongolia ma długą tradycję państwowości. Jej historia nie zaczyna się w 1924 roku. Już w XIII wieku Czyngis-chan zjednoczył mongolskie plemiona i założył Wielkie Imperium Mongolskie. Dlatego ogłoszenie republiki nie było początkiem mongolskiej państwowości, ale ważnym etapem jej dalszego rozwoju.

Konstytucja z 1992 roku ugruntowała nowy system polityczny. Po pokojowych przemianach demokratycznych na początku lat 90. Mongolia porzuciła jednopartyjny model socjalistyczny. Nowa konstytucja określiła kraj jako republikę demokratyczną z parlamentarnym systemem rządów.

Czy 26 listopada jest dniem wolnym od pracy w Mongolii

Tak, Dzień Proklamacji Republiki ma status święta państwowego i oficjalnego dnia wolnego od pracy. W 2026 roku przypada on na czwartek, 26 listopada. Dla większości mieszkańców jest to dzień wolny od pracy, a szkoły, instytucje państwowe i znaczna część przedsiębiorstw są zamknięte.

Święto to ma nie tylko znaczenie historyczne, ale także symboliczne. Przypomina o przejściu Mongolii od monarchii do ustroju republikańskiego oraz o pierwszej konstytucji, która położyła podwaliny pod nowy system państwowy. Dla kraju jest to jedna z dat, które pomagają zachować pamięć o trudnej drodze do współczesnej państwowości.

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