Święto 26 października: 2026 — Dzień Narodowy Austrii: historia, tradycje i ciekawostki

26 października w Austrii obchodzi się Święto Narodowe Republiki Austrii – dzień związany z odzyskaniem niepodległości przez kraj po II wojnie światowej oraz ogłoszeniem trwałego neutralizmu. Właśnie tego dnia w 1955 roku austriacki parlament uchwalił ustawę o neutralności, a od 1965 roku data ta jest oficjalnie obchodzona jako święto narodowe. W 2026 roku święto to przypada w poniedziałek, a instytucje państwowe tradycyjnie organizują dla obywateli imprezy otwarte i wycieczki.

Historia austriackiego święta narodowego sięga czasów po II wojnie światowej. Po klęsce nazistowskich Niemiec Austria znalazła się pod kontrolą czterech państw alianckich – Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji i Związku Radzieckiego. Kraj podzielono na strefy okupacyjne, a Wiedeń również pozostawał pod wspólną kontrolą aliantów. Pomimo przywrócenia demokratycznych organów władzy Austria nie mogła jeszcze w pełni samodzielnie określać swojego kursu politycznego. Sytuacja uległa zmianie dopiero dziesięć lat po zakończeniu wojny, kiedy to kraj zawarł Traktat Państwowy i odzyskał pełną suwerenność.

Ważną datą stał się 15 maja 1955 roku. Wtedy to przedstawiciele Austrii oraz czterech państw, które ją okupowały, podpisali Traktat Państwowy w pałacu Belvedere w Wiedniu. Dokument ten przewidywał zakończenie okupacji i przywrócenie niepodległego państwa austriackiego. Traktat wszedł w życie 27 lipca 1955 roku, po czym rozpoczęło się wycofywanie wojsk obcych. Ostatni żołnierze alianccy opuścili Austrię do 25 października. Następnego dnia parlament kraju uchwalił ustawę o stałej neutralności – właśnie to wydarzenie stało się później podstawą święta narodowego.

Dlaczego świętuje się właśnie 26 października

26 października 1955 roku Rada Narodowa Austrii uchwaliła ustawę konstytucyjną o neutralności. W dokumencie tym kraj zadeklarował zamiar zachowania niezależności i nieprzystępowania do sojuszy wojskowych. Decyzja ta stała się ważnym symbolem niezależnego kursu politycznego po latach okupacji. Początkowo datę tę obchodzono jako Dzień Flagi, a w 1965 roku oficjalnie przemianowano ją na Święto Narodowe Austrii. Dwa lata później odrębna ustawa ustanowiła 26 października świętem narodowym na poziomie ustawodawczym. Od tego czasu dzień ten co roku przypomina Austriakom o odzyskaniu suwerenności, niepodległości państwowej oraz decyzji kraju o wyborze trwałej neutralności.

Warto rozróżnić dwa wydarzenia, które czasami są mylone. Traktat państwowy podpisano 15 maja 1955 roku, a ustawę o neutralności uchwalono 26 października tego samego roku. To właśnie ta druga data stała się świętem narodowym. Dlatego Austria obchodzi nie dzień podpisania dokumentu o zakończeniu okupacji, ale dzień, w którym jej parlament utrwalił kierunek polityczny państwa po odzyskaniu niepodległości. Ta różnica pomaga lepiej zrozumieć, dlaczego data ta ma tak duże znaczenie dla współczesnej historii Austrii.

Co oznacza neutralność Austrii

Pojęcie neutralności stało się jedną z podstaw austriackiej polityki zagranicznej. Ustawa z 1955 roku przewiduje, że kraj nie będzie przystępował do sojuszy wojskowych i nie pozwoli innym państwom na tworzenie baz wojskowych na swoim terytorium. W ten sposób Austria dążyła do zachowania niezależności i uniknięcia opowiedzenia się po stronie jednego z bloków wojskowych w konfrontacji między Wschodem a Zachodem w okresie zimnej wojny. Jednocześnie neutralność nie oznacza, że państwo musi zaprzestać utrzymywania stosunków dyplomatycznych, kulturalnych czy handlowych z innymi krajami. Dotyczy ona przede wszystkim sfery wojskowej oraz postawy państwa podczas międzynarodowych konfliktów zbrojnych.

Z czasem Austria stała się członkiem organizacji międzynarodowych, w szczególności Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1955 roku oraz Unii Europejskiej w 1995 roku. Przystąpienie do UE nie zniosło austriackiej neutralności, jednak postawiło pytanie o to, jak pogodzić ją z międzynarodowymi zobowiązaniami i współpracą w dziedzinie bezpieczeństwa. Dlatego neutralność pozostaje przedmiotem dyskusji politycznych i społecznych w kraju. Dla wielu Austriaków nadal stanowi on ważną część tożsamości narodowej, związaną z doświadczeniami wojennymi i odzyskaniem niepodległości. Jednocześnie konkretne zastosowanie neutralności zależy od ustawodawstwa, umów międzynarodowych i decyzji politycznych Austrii.

Jak Austriacy świętują 26 października

Święto narodowe towarzyszą oficjalne uroczystości, wydarzenia kulturalne oraz imprezy dla całej rodziny. W całym kraju wywieszane są flagi w kolorach czerwono-biało-czerwonych — w barwach austriackiej flagi państwowej. W Wiedniu jednym z głównych miejsc obchodów staje się plac Heldenplatz, gdzie austriackie siły zbrojne prezentują sprzęt, wyposażenie oraz różne obszary swojej działalności. Odbywają się tam również uroczyste ceremonie złożenia przysięgi przez rekrutów. Dla odwiedzających jest to okazja, by z bliska obejrzeć sprzęt wojskowy, dowiedzieć się więcej o pracy armii oraz porozmawiać z żołnierzami. Program może się zmieniać z roku na rok, ale zazwyczaj łączy uroczystości państwowe z wydarzeniami otwartymi dla obywateli.

Kolejną godną uwagi tradycją są dni otwartych w instytucjach państwowych. W Dzień Austrii obywatele mogą odwiedzić parlament, kancelarię kanclerza federalnego, siedzibę prezydenta oraz niektóre ministerstwa. Dla gości organizowane są wycieczki, podczas których można obejrzeć sale obrad, zabytkowe pomieszczenia i miejsca zazwyczaj niedostępne dla szerokiej publiczności. W parlamencie odbywają się spotkania z posłami, opowiada się o pracy organu ustawodawczego oraz przygotowuje się programy dla dzieci. Takie wydarzenia pozwalają nie tylko uczcić święto państwowe, ale także lepiej zrozumieć, jak funkcjonują austriackie instytucje demokratyczne.

Święto nie ogranicza się do oficjalnych wydarzeń. W Austrii organizowane są również imprezy sportowe, w szczególności masowe biegi i spacery, a muzea federalne mogą udostępniać swoje zbiory bezpłatnie lub oferować specjalne warunki zwiedzania. Daje to możliwość aktywnego spędzenia weekendu, pójścia na wystawę lub zapoznania się z historią kraju. W niektórych miastach odbywają się koncerty i inne wydarzenia kulturalne. Dla wielu rodzin 26 października to okazja do spędzenia czasu razem, odwiedzenia ciekawych miejsc lub wybrania się na spacer. Święto Narodowe ma zatem nie tylko wymiar polityczny, ale także społeczny: łączy pamięć historyczną, kulturę i wypoczynek.

Co wydarzy się 26 października 2026 roku

W 2026 roku austriackie święto narodowe przypada na poniedziałek, 26 października. Tego dnia parlament kraju tradycyjnie zorganizuje Dzień Otwarty: zwiedzający będą mogli obejrzeć sale Rady Narodowej i Rady Federalnej, historyczną salę Zgromadzenia Federalnego oraz pomieszczenia, które zazwyczaj są zamknięte dla publiczności. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez parlament, w 2026 roku będzie on otwarty dla zwiedzających od godz. 10:00 do 16:00, a ostatnie wejście zaplanowano około godz. 14:00. Aby ograniczyć kolejki, na wycieczki przewidziano wcześniejszą rejestrację na konkretne przedziały czasowe.

Osobny program zaplanowano na placu Heldenplatz w Wiedniu. Jak poinformowało biuro prezydenta federalnego, wśród wydarzeń znajdą się: złożenie wieńca, ceremonia złożenia przysięgi przez nowo wybranych posłów oraz telewizyjne przemówienie prezydenta do obywateli. Instytucje rządowe również przygotowują wycieczki i inne wydarzenia, a dokładny harmonogram zależy od konkretnej lokalizacji. Dlatego osoby planujące udział w obchodach powinny z wyprzedzeniem sprawdzić informacje na oficjalnych stronach internetowych.

Ciekawostki o Święcie Narodowym Austrii

Święto powstało dziesięć lat po zakończeniu II wojny światowej. Właśnie tyle czasu potrzebowała kraj, aby odzyskać pełną suwerenność po okresie okupacji.

Traktat państwowy i ustawa o neutralności to różne dokumenty. Pierwszy z nich podpisano 15 maja 1955 roku, a drugi parlament przyjął 26 października.

Początkowo było to Święto Flagi. Nazwę „Święto Narodowe Austrii” data ta otrzymała w 1965 roku, a później jej status został ugruntowany odrębną ustawą.

Neutralność nie zabrania utrzymywania stosunków międzynarodowych. Austria może utrzymywać stosunki dyplomatyczne i gospodarcze z innymi krajami, a także uczestniczyć w pracach organizacji międzynarodowych.

Święto to umożliwia zwiedzanie budynków instytucji państwowych. W Wiedniu obywatele mogą obejrzeć siedzibę parlamentu i urzędów rządowych, do których zazwyczaj nie mają dostępu w codziennym życiu.

Święto narodowe Austrii to nie tylko dzień wolny w kalendarzu. Przypomina ono o drodze, jaką przebył kraj od powojennej okupacji do odzyskania suwerenności, oraz o decyzji politycznej, która wyznaczyła jego kurs zagraniczny na dziesięciolecia. Każdego roku 26 października Austriacy upamiętniają ten rozdział historii, a imprezy otwarte dla publiczności pozwalają im bliżej zapoznać się z instytucjami państwowymi. W 2026 roku obchody ponownie połączą oficjalne uroczystości, parady wojskowe, wycieczki i wydarzenia kulturalne.

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