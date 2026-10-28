Święto 28 października 2026 — Międzynarodowy Dzień Animacji: jak powstały pierwsze filmy animowane

Co roku 28 października na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Animacji – święto filmów animowanych, rysowanych opowieści oraz sztuki ożywiania nieruchomych obrazów. Święto to zostało ustanowione w 2002 roku, aby zwrócić uwagę na animację oraz na ludzi, którzy ją tworzą za pomocą rysunków, lalek, plasteliny i technologii komputerowych. Data ta nawiązuje do wydarzenia, które miało miejsce w Paryżu już w 1892 roku i stało się ważnym momentem w historii sztuki animacji.

Międzynarodowy Dzień Animacji przypada co roku 28 października. W 2026 roku będzie to środa. Święto to poświęcone jest nie tylko filmom animowanym oglądanym przez dzieci, ale także całej branży animacji: od autorskich filmów krótkometrażowych po filmy pełnometrażowe, spoty reklamowe, teledyski i efekty wizualne. Inicjatorem tego święta jest Międzynarodowe Stowarzyszenie Filmów Animowanych – ASIFA. Organizacja ta zapoczątkowała je w 2002 roku, aby popularyzować animację w różnych krajach i pokazać, jak różnorodna może być ta sztuka. Celem nie było stworzenie kolejnego wielkiego festiwalu, ale uczynienie animacji bardziej dostępną dla szerokiej publiczności. Dlatego w obchodach mogą brać udział kina, ośrodki kultury, placówki edukacyjne, artyści, animatorzy oraz wszyscy, którzy interesują się filmami animowanymi.

Według informacji ASIFA z czasem święto to rozprzestrzeniło się na dziesiątki krajów. W różnych miastach organizowane są pokazy, spotkania twórcze, wykłady i warsztaty. Część wydarzeń poświęcona jest znanym dziełom, a część pozwala widzom zapoznać się z nowymi twórcami, technikami eksperymentalnymi i filmami krótkometrażowymi.

Dlaczego święto obchodzi się właśnie 28 października

Data ta wiąże się z francuskim wynalazcą Emile’em Reynaudem. 28 października 1892 roku po raz pierwszy publicznie zaprezentował on w paryskim muzeum Grévin ruchome rysunki za pomocą własnego wynalazku – teatru optycznego, czyli Théâtre Optique. Wydarzenie to uznaje się za jedno z kluczowych w historii animacji, ponieważ widzowie mogli zobaczyć na ekranie nie tylko pojedyncze rysunki, ale sekwencję obrazów, która tworzyła wrażenie ruchu.

Już wcześniej Reynaud pracował nad urządzeniami, które pomagały ożywić rysunki. W 1877 roku opracował praksynoскоп — urządzenie optyczne, które pozwalało dostrzec ruch dzięki szybkiej zmianie obrazów. Z czasem wynalazca udoskonalił swoją technikę i stworzył teatr optyczny. Opatentował go w 1888 roku, a cztery lata później zaprezentował publiczności rysowane przedstawienia, które nazywano „pantomimami świetlnymi”.

Był to ważny krok w rozwoju animacji ekranowej. Reynaud nie tylko prezentował krótką, cykliczną sekwencję ruchów, ale starał się opowiadać historie za pomocą postaci i scenografii. Właśnie dlatego jego prace często wymienia się wśród wczesnych prekursorów współczesnych filmów animowanych. Na cześć tego wydarzenia ASIFA wybrała 28 października jako datę międzynarodowego święta.

Jak działał teatr optyczny

Wynalazek Reyno był znacznie bardziej skomplikowany niż zwykła zabawka z szybko zmieniającymi się rysunkami. Do projekcji wykorzystywał długą, elastyczną taśmę z ręcznie narysowanymi fazami ruchu. Na taśmie znajdowały się specjalne otwory, a obrazy przechodziły przez układ luster i soczewek, dzięki czemu były wyświetlane na ekranie. Osobna projekcja mogła przedstawiać nieruchome tło, na którym poruszały się postacie.

Reynolds sam sterował urządzeniem i mógł zmieniać tempo pokazu. Dawało mu to większą kontrolę nad fabułą niż w przypadku wielu wcześniejszych zabawek optycznych. Mógł przesuwać taśmę do przodu lub do tyłu i dostosowywać przebieg scen. Pokazy towarzyszyła muzyka, która była specjalnie komponowana na potrzeby tych przedstawień.

Widzowie przychodzili do muzeum Greven, aby obejrzeć niezwykłe widowisko. W tamtych czasach kino w dzisiejszym rozumieniu nie stało się jeszcze powszechną rozrywką, dlatego możliwość zobaczenia na ekranie ruchomych, rysowanych postaci wywierała ogromne wrażenie. Pokazy „pantomim świetlnych” trwały do 1900 roku. Dwa zachowane dzieła Reyna — „Biedny Pierrot” i „Wokół budki” — dają wyobrażenie o tym, jak wyglądała jego animacja.

Jak obchodzi się Międzynarodowy Dzień Animacji

W różnych krajach święto to obchodzone jest na różne sposoby. Najpopularniejszą formą są specjalne pokazy filmów animowanych. Widzom prezentuje się zarówno znane dzieła, jak i filmy krótkometrażowe niezależnych twórców, filmy studenckie oraz projekty eksperymentalne. Takie programy pozwalają dostrzec, jak różnorodnie artyści potrafią pracować z ruchem, kolorem, muzyką i opowieściami.

Kolejną popularną formą są warsztaty. Uczestnicy mogą spróbować stworzyć własny krótki film animowany, narysować postać, nakręcić animację klatka po klatce lub popracować z plasteliną i papierem. Nie zawsze jest do tego potrzebny skomplikowany sprzęt: czasami wystarczy smartfon, prosta aplikacja i kilkadziesiąt rysunków. Takie zajęcia pomagają zrozumieć, ile czasu i uwagi wymaga nawet krótka scena.

Organizowane są również wystawy szkiców, scenariuszy obrazkowych, postaci i rysunków tła. Zwiedzający mogą zobaczyć, jak zmienia się koncepcja od pierwszych szkiców do gotowej klatki. Podczas wykładów animatorzy opowiadają o pracy nad filmami, poszukiwaniu stylu, tworzeniu postaci oraz wyzwaniach technicznych. Natomiast spotkania branżowe pomagają twórcom wymieniać się doświadczeniami i zapoznawać się z pracami kolegów z innych krajów. ASIFA wspiera międzynarodową wymianę filmów animowanych, aby widzowie mogli odkrywać dla siebie dzieła z różnych kultur. Dlatego festiwal nie ma jednego, obowiązkowego dla wszystkich scenariusza. W każdym kraju program tworzą lokalne organizacje, artyści i instytucje kulturalne.

Ciekawostki o animacji

Pierwsze pokazy animacji pojawiły się na długo przed współczesnymi filmami animowanymi. Jeszcze przed pojawieniem się kina wynalazcy eksperymentowali z urządzeniami optycznymi, które tworzyły iluzję ruchu. Wykorzystywali szybką zmianę rysunków, lustra i światło. Takie eksperymenty stały się podstawą rozwoju różnych technologii animacyjnych i kinematograficznych.

Wcześniej rysunki trzeba było tworzyć ręcznie. W tradycyjnej animacji rysowanej artyści przygotowywali wiele obrazów, z których każdy nieco różnił się od poprzedniego. Gdy wyświetlano je szybko jeden po drugim, powstawało wrażenie ciągłego ruchu. Na kilka sekund gotowej sceny mogły być potrzebne dziesiątki, a nawet setki pojedynczych rysunków.

Animacja to nie tylko rysowanie. Filmy animowane tworzy się na różne sposoby: za pomocą lalek, plasteliny, papierowych figurek, piasku, przedmiotów oraz grafiki komputerowej. W animacji klatka po klatce autor fotografuje obiekt, nieznacznie zmienia jego położenie i wykonuje kolejną klatkę. Gdy klatki są odtwarzane po kolei, obiekt wydaje się poruszać samodzielnie.

Animacja może opowiadać złożone historie bez słów. W niektórych filmach nie ma dialogów, ale emocje bohaterów przekazywane są poprzez ruch, kolor, muzykę i wyraziste detale. Takie podejście pozwala widzom z różnych krajów zrozumieć historię bez tłumaczenia. Właśnie dlatego animacja stała się popularną formą międzynarodowej wymiany kulturowej.

W tworzeniu filmu animowanego bierze udział cały zespół. Oprócz animatorów nad filmem mogą pracować scenarzyści, reżyserzy, projektanci postaci, specjaliści od oświetlenia, montażyści, kompozytorzy i aktorzy podkładający głosy. W dużych projektach każdy etap może być realizowany przez odrębny zespół. Nawet krótka scena często przechodzi kilka etapów pracy, zanim trafi na ekran

Animacja nie ogranicza się do kin. Wykorzystuje się ją w grach wideo, reklamach, materiałach edukacyjnych, teledyskach i wizualizacjach naukowych. Za pomocą animacji można przedstawić procesy, które trudno uchwycić zwykłą kamerą, na przykład ruch planet, funkcjonowanie komórek czy budowę urządzeń technicznych. Dlatego ta dziedzina sztuki łączy w sobie kreatywność, technologię i naukę.

Jak wziąć udział w obchodach

Aby uczcić Międzynarodowy Dzień Animacji, nie trzeba być artystą ani pracować w branży filmowej. Najprostszym sposobem jest obejrzenie filmu animowanego, na który wcześniej nie było czasu, lub odkrycie dla siebie dzieł niezależnych twórców. Można zorganizować domowy wieczór filmowy z przyjaciółmi lub rodziną i porozmawiać o tym, jak powstawały ulubione postacie.

Inną opcją jest spróbowanie stworzenia własnej krótkiej animacji. W tym celu można narysować kilka klatek w zeszycie, stworzyć ruchomą scenę z papierowych figurek lub nakręcić krótki filmik z przedmiotami, zmieniając ich położenie po każdej klatce. Nawet proste ćwiczenie pomaga dostrzec, jak powstaje iluzja ruchu. Jeśli chcesz dołączyć do profesjonalnej społeczności, warto poszukać pokazów, wystaw i warsztatów w swoim mieście lub w Internecie. Organizatorzy w różnych krajach ogłaszają własne programy na 28 października oraz na dni najbliższe tej dacie. Informacje o międzynarodowych inicjatywach publikuje ASIFA oraz jej krajowe oddziały.

Międzynarodowy Dzień Animacji przypomina, że za każdą animacją stoi pomysł, praca i wyobraźnia wielu ludzi. Od rysowanych filmów Emila Reyna po współczesną grafikę komputerową – animacja nieustannie się zmienia, ale jej główna zasada pozostaje ta sama: nieruchome obrazy mogą ożywać i opowiadać historie.

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