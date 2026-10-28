Święto 28 października 2026 — Światowy Dzień Judo: jak japońska sztuka walki stała się dyscypliną sportową

Co roku 28 października na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Judo — święto japońskiej sztuki walki, która stała się jedną z najpopularniejszych dyscyplin sportowych. Data ta wiąże się z dniem urodzin Jigoro Kano — założyciela współczesnego judo, który dążył do tego, by nauczyć ludzi nie tylko obrony, ale także szacunku dla innych, samokontroli i pracy nad własnym charakterem. Każdego roku międzynarodowa społeczność judo wybiera temat obchodów, aby przypomnieć o wartościach wykraczających daleko poza matę sportową.

Światowy Dzień Judo przypada co roku 28 października. W 2026 roku będzie obchodzony w środę. Święto to jednoczy sportowców, trenerów, sędziów, kibiców i wszystkich zainteresowanych judo. Jego głównym celem jest popularyzacja tej dyscypliny sportowej, uczynienie jej bardziej dostępną oraz przypomnienie zasad, na których się opiera. Data ta nie została wybrana przypadkowo. Właśnie 28 października 1860 roku urodził się Jigoro Kano – japoński pedagog i założyciel judo. Międzynarodowa Federacja Judo zaczęła organizować Światowy Dzień Judo w 2011 roku. Jednocześnie w 2010 roku powstała Światowa Federacja Judo, która również zainicjowała odrębną inicjatywę ku czci Jigoro Kano. Dlatego daty te są czasem ze sobą powiązane, chociaż oficjalna coroczna kampania Międzynarodowej Federacji Judo rozpoczęła się w 2011 roku.

Każdego roku święto ma odrębny motyw przewodni. Pomaga on skupić uwagę na konkretnej wartości judo i pokazać, jak można ją stosować w życiu codziennym. W poszczególnych latach tematami były: szacunek, wytrwałość, honor, jedność, męstwo, przyjaźń, dobrobyt i pokój. W 2026 roku Międzynarodowa Federacja Judo poświęciła Światowy Dzień Judo tematowi przynależności do społeczności — poczuciu, że każdy ma swoje miejsce w klubie, drużynie i wielkiej rodzinie judo.

Jak powstało judo

Historia judo rozpoczęła się w Japonii pod koniec XIX wieku. Jego założyciel, Jigoro Kano, studiował tradycyjne japońskie sztuki walki, w szczególności jujutsu. Dążył do zachowania skutecznych technik, ale jednocześnie chciał uczynić treningi bezpieczniejszymi i przekształcić je w system wychowania fizycznego i moralnego. W 1882 roku Kano założył szkołę Kodokan w Tokio. Właśnie ten rok uznaje się za początek współczesnego judo. Nazwa pochodzi od japońskich słów, które można przetłumaczyć jako „miękka droga”. Idea polegała na wykorzystaniu siły i ruchu przeciwnika, a nie na poleganiu wyłącznie na własnej sile fizycznej. Istotną rolę odgrywały równowaga, właściwy moment do działania, technika oraz umiejętność oceny sytuacji.

Kano pragnął, aby jego system pomagał człowiekowi rozwijać się nie tylko fizycznie. Uważał, że treningi powinny kształtować dyscyplinę, odpowiedzialność i szacunek wobec innych. W judo ważne jest nie tylko wykonanie chwytu, ale także nauczenie się kontrolowania własnych działań i dbanie o partnera. Właśnie dlatego podczas treningów uczniowie często pracują w parach i stopniowo uczą się wzajemnego zaufania.

Z czasem judo rozprzestrzeniło się poza granice Japonii. Zaczęto je nauczać w innych krajach, organizować międzynarodowe turnieje i tworzyć krajowe federacje. W 1951 roku powstała Międzynarodowa Federacja Judo, która koordynuje rozwój tego sportu na poziomie światowym. Dzisiaj judo łączy tradycje japońskich sztuk walki z nowoczesnymi zasadami sportowymi.

Kim był Jigoro Kano

Jigoro Kano urodził się 28 października 1860 roku w Japonii. Był nie tylko mistrzem sztuk walki, ale także pedagogiem, który wiele uwagi poświęcał edukacji i wychowaniu młodzieży. W młodości Kano nie był zbyt silny fizycznie i szukał sposobu, by nauczyć się bronić. To właśnie doprowadziło go do studiowania jujutsu, a później – do stworzenia własnego systemu. Kano nie chciał po prostu uczyć ludzi, jak wygrywać w starciach. Dążył do tego, by trening stał się narzędziem rozwoju osobistego. W jego rozumieniu człowiek miał stać się silniejszy nie tylko fizycznie, ale i charakterowo. Musiał umieć pracować w zespole, szanować innych i odpowiedzialnie wykorzystywać swoje umiejętności.

Jedną z głównych zasad związanych z filozofią Kano jest „maksymalnie efektywne wykorzystanie energii”. Oznacza to, że sukces zależy nie tylko od siły, ale także od prawidłowego ruchu, wyczucia sytuacji i umiejętności jej wykorzystania. Kolejną ważną zasadą jest wzajemna pomoc i dobrobyt. Człowiek rozwija się sam, ale jednocześnie pomaga rozwijać się innym.

Kano odegrał również ważną rolę w popularyzacji sportu i wychowania fizycznego w Japonii. Został pierwszym japońskim członkiem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Jego praca pomogła położyć podwaliny pod międzynarodowe uznanie judo. Dzisiaj jego imię pojawia się nie tylko w historii sztuk walki, ale także w dyskusjach na temat edukacji poprzez sport.

Jak obchodzi się Światowy Dzień Judo

Święto to nie ma jednego obowiązkowego scenariusza. Kluby, szkoły sportowe i federacje krajowe same decydują, w jaki sposób włączyć się w tę międzynarodową inicjatywę. Najczęściej organizuje się otwarte treningi, pokazy, zajęcia edukacyjne dla dzieci i dorosłych oraz spotkania z doświadczonymi sportowcami. Takie wydarzenia pozwalają zapoznać się z judo nawet tym, którzy nigdy wcześniej nie stąpali na tatami.

W niektórych klubach organizowane są treningi, na które zapraszani są przyjaciele i członkowie rodzin sportowców. Początkującym pokazuje się podstawowe ruchy, uczy się prawidłowego upadania i wyjaśnia, dlaczego w judo tak dużą wagę przywiązuje się do bezpieczeństwa. Dla dzieci można organizować zajęcia w formie zabawy, aby uczyły się poruszać, utrzymywać równowagę i przestrzegać zasad. Doświadczeni sportowcy mogą natomiast doskonalić technikę, brać udział we wspólnych treningach lub prowadzić warsztaty.

Kolejną formą są rozmowy o historii judo i jego wartościach. Trenerzy wyjaśniają, dlaczego szacunek dla przeciwnika jest ważny nawet podczas zaciętej walki, jak radzić sobie z porażkami i dlaczego samokontrola jest nie mniej ważna niż przygotowanie fizyczne. Takie spotkania pomagają dostrzec w judo nie tylko walkę o wynik, ale także system wychowawczy. Międzynarodowa Federacja Judo co roku przygotowuje materiały na tę okazję: plakaty, logo oraz zestawy informacyjne dla klubów i federacji. Uczestnicy mogą dzielić się zdjęciami, filmami i opowieściami o swoich wydarzeniach w mediach społecznościowych. Dzięki temu wydarzenia w różnych krajach stają się częścią jednej międzynarodowej inicjatywy.

Jakie wartości propaguje judo

Judo często nazywane jest sportem charakteru. Podczas treningów sportowcy uczą się nie tylko wykonywać rzuty i chwytów, ale także przestrzegać zasad oraz szanować trenera i partnera. Na tatami nie można działać bez kontroli: każdy chwyt musi być wykonywany z uwzględnieniem bezpieczeństwa drugiej osoby. To kształtuje nawyk brania odpowiedzialności za własne działania. Jedną z podstaw judo jest szacunek. Przed walką i po niej zawodnicy kłaniają się sobie nawzajem. Ten gest nie oznacza uległości ani uznania przewagi przeciwnika. Symbolizuje gotowość do przestrzegania zasad, doceniania partnera i traktowania go z szacunkiem niezależnie od wyniku walki.

Nie mniej ważne są samokontrola i wytrwałość. Na treningach nie wszystko udaje się za pierwszym razem: trzeba wielokrotnie powtarzać ruchy, pracować nad błędami i stopniowo doskonalić technikę. Porażki są również częścią sportowej drogi. Pomagają dostrzec słabe punkty i zrozumieć, nad czym należy dalej pracować. Kolejna zasada to wzajemna pomoc. Partnerzy trenują razem, a zatem sukces jednego zależy również od gotowości drugiego do pracy, przestrzegania zasad i zapewnienia bezpiecznych warunków. Właśnie ta zasada wyjaśnia, dlaczego w judo duże znaczenie mają nie tylko osobiste zwycięstwa, ale także rozwój całej społeczności.

Ciekawostki o judo

Judo stało się dyscypliną olimpijską w Tokio. Zawody mężczyzn po raz pierwszy włączono do programu igrzysk olimpijskich w 1964 roku, kiedy to igrzyska odbywały się w Japonii. Dla kraju, w którym powstało judo, było to wydarzenie o znaczeniu symbolicznym. W 1968 roku judo nie znalazło się w programie olimpijskim, ale powróciło na Igrzyska w 1972 roku. Zawody kobiet stały się pełnoprawną częścią programu olimpijskiego w Barcelonie w 1992 roku.

Judo trenuje się na tatami. Tak nazywa się specjalną wykładzinę, na której odbywają się treningi i pojedynki. Pomaga ona zmniejszyć ryzyko kontuzji podczas upadków i rzutów. Sportowcy zazwyczaj trenują w specjalnym stroju — judogi, często nazywanym kimono. Jego wytrzymała tkanina wytrzymuje chwytanie i aktywne ruchy.

W judo stosuje się system pasów. Kolor pasa wskazuje poziom zaawansowania zawodnika, choć konkretny system może się różnić w zależności od kraju, wieku i organizacji. Biały pas otrzymują zazwyczaj początkujący, a ciemniejsze kolory w wielu systemach oznaczają stopniowy wzrost umiejętności. Czarny pas nie oznacza, że dana osoba wie już wszystko: świadczy on o osiągnięciu określonego poziomu i możliwości kontynuowania pogłębionej nauki.

Zwyciężyć można nie tylko siłą. W judo ważna jest równowaga, precyzja i umiejętność wykorzystania ruchu przeciwnika. Zawodnik może stworzyć okazję do rzutu, przesuwając środek ciężkości przeciwnika lub zmuszając go do wykonania kroku w nieodpowiednim momencie. Dlatego technika i taktyka często mają nie mniejsze znaczenie niż siła fizyczna.

Judo jest odpowiednie nie tylko dla zawodowych sportowców. Uprawiają je dzieci, młodzież, dorośli i weterani sportu. Istnieją dostosowane formy zajęć dla osób z niepełnosprawnościami, w szczególności dla sportowców z zaburzeniami słuchu. Celem takich programów jest umożliwienie ludziom trenowania, rozwijania umiejętności i bycia częścią społeczności sportowej. Właśnie dostępność i poczucie przynależności stały się tematem Światowego Dnia Judo w 2026 roku.

Jak wziąć udział w obchodach

Aby uczcić Światowy Dzień Judo, nie trzeba umieć wykonywać rzutów ani mieć doświadczenia sportowego. Można znaleźć najbliższy klub i dowiedzieć się, czy organizuje on otwarte treningi dla początkujących. Przed pierwszym zajęciem warto zapytać, jaki strój jest wymagany i czy można przyjść bez specjalnego stroju. Trener pomoże opanować podstawowe ruchy i wyjaśni zasady bezpiecznej pracy w parze.

Jeśli na razie nie planujesz uprawiać judo, możesz obejrzeć walki, zapoznać się z historią tego sportu lub dowiedzieć się więcej o jego założycielu. Dla rodzin z dziećmi dobrym pomysłem będzie udział w pokazie lub zajęciach próbnych. Sportowcy mogą natomiast wziąć udział w treningu tematycznym, zaprosić przyjaciela lub podzielić się historią o tym, czego nauczył ich ten sport.

Światowy Dzień Judo przypomina, że sztuka walki może być nie tylko sposobem rywalizacji, ale także środkiem wychowania i komunikacji. Jego główne zasady – szacunek, samokontrola, wytrwałość i wzajemna pomoc – są ważne zarówno na tatami, jak i poza nim. Właśnie dlatego 28 października judocy w różnych krajach mówią nie tylko o osiągnięciach sportowych, ale także o tym, jak sprawić, by ich społeczność była otwarta i wspierająca.

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