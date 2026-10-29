29 października 2026 r. — Dzień Republiki Turcji: jak powstało to święto narodowe

Co roku 29 października w Turcji obchodzony jest Dzień Proklamacji Republiki — jedno z najważniejszych świąt państwowych w kraju. Właśnie tego dnia w 1923 roku parlament oficjalnie ogłosił Turcję republiką, a pierwszym prezydentem wybrano Mustafę Kemala Atatürka. W 2026 roku kraj będzie obchodził 103. rocznicę tego wydarzenia. Na ulicach wywieszane są tureckie flagi, odbywają się uroczyste ceremonie, koncerty i parady, a wieczorem w wielu miastach organizowane są uroczystości i pokazy sztucznych ogni.

Dzień Republiki, zwany po turecku Cumhuriyet Bayramı, wiąże się z wydarzeniami, które radykalnie zmieniły historię kraju. Do początku lat 20. XX wieku na tych terytoriach istniało Imperium Osmańskie – państwo o wielowiekowej historii, rządzone przez sułtana. Jednak po I wojnie światowej imperium znalazło się w głębokim kryzysie, a jego terytoria stały się przedmiotem walki między różnymi siłami. W odpowiedzi na zagraniczną ingerencję i plany podziału terytoriów rozpoczęła się walka narodowowyzwoleńcza, której jednym z głównych przywódców został Mustafa Kemal.

Po zakończeniu głównego etapu tej walki tureckie władze obrały kurs na utworzenie nowego państwa. Ważnym krokiem było zniesienie sułtanatu 1 listopada 1922 roku. Oznaczało to, że sułtan nie miał już być głową państwa, choć kwestia ostatecznej formy rządów nadal wymagała decyzji politycznej. W lipcu 1923 roku podpisano traktat pokojowy z Lozanny, który przypieczętował międzynarodowe uznanie nowego ustroju politycznego i granic Turcji. A 13 października tego samego roku Ankara oficjalnie stała się stolicą kraju.

Ostateczną kropkę w kwestii formy rządów postawiono 29 października 1923 roku. Tego dnia Wielkie Zgromadzenie Narodowe Turcji wprowadziło zmiany do ustawy konstytucyjnej i ogłosiło republikę. Od tej pory Turcja miała być państwem, w którym głowę państwa wybiera się, a nie dziedziczy zgodnie z zasadami monarchii. Tego samego dnia Mustafa Kemal został jednogłośnie wybrany pierwszym prezydentem republiki. Od tego wydarzenia zaczyna się historia współczesnej Republiki Turcji.

Dlaczego republika stała się ważna dla Turcji

Proklamacja republiki nie była jedynie zmianą nazwy państwa. Symbolizowała ona odejście od systemu monarchicznego i przejście do nowego ustroju politycznego. W centrum oficjalnej idei republiki znalazła się zasada suwerenności ludu — przekonanie, że źródłem władzy państwowej jest naród. Właśnie ta zasada stała się jednym z kluczowych symboli nowego projektu państwowego.

Dużą rolę w tworzeniu republiki odegrał Mustafa Kemal, którego później nazwano Atatürkiem. Kierował on walką narodowowyzwoleńczą, został pierwszym prezydentem i stanął na czele szeroko zakrojonych przemian politycznych i społecznych. W kolejnych latach kraj wprowadzał zmiany w systemie zarządzania, edukacji, ustawodawstwie i innych sferach życia społecznego. Część tych reform miała na celu stworzenie państwa świeckiego oraz unowocześnienie instytucji na wzór europejski.

Jednocześnie przejście od imperium do republiki nie oznaczało, że wszystkie problemy kraju zniknęły od razu. Nowe państwo musiało budować własne instytucje, radzić sobie ze skutkami wojny i określać swoje miejsce w świecie. Dlatego 29 października w Turcji upamiętnia się nie tylko sam moment ogłoszenia republiki, ale także walkę, która mu poprzedzała. Dla wielu obywateli jest to dzień pamięci o ludziach, którzy brali udział w wojnie o niepodległość, oraz o powstaniu nowego państwa.

Kim był Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk — jedna z kluczowych postaci współczesnej historii Turcji. Był dowódcą wojskowym i przywódcą politycznym, który stanął na czele narodowej walki wyzwoleńczej po I wojnie światowej. To właśnie z jego imieniem wiąże się powstanie Republiki Tureckiej oraz pierwsze dziesięciolecia jej istnienia. 29 października 1923 roku został pierwszym prezydentem kraju.

W okresie jego rządów Turcja przeszła szereg szeroko zakrojonych reform. W szczególności w 1924 roku zniesiono kalifat, a następnie zreformowano system edukacji, ustawodawstwo i pismo: w 1928 roku język turecki w użyciu urzędowym przeszedł z pisma arabskiego na alfabet łaciński. Zmiany te miały istotny wpływ na instytucje państwowe i codzienne życie obywateli. Jednocześnie reformy były wprowadzane odgórnie i towarzyszyły im ograniczenia polityczne, dlatego historycy rozpatrują ten okres w szerszym kontekście kształtowania się republiki.

Nazwisko „Atatürk”, które można przetłumaczyć jako „ojciec Turków”, Mustafa Kemal otrzymał w 1934 roku zgodnie z uchwaloną ustawą o nazwiskach. Dzisiaj jego portrety można zobaczyć w instytucjach państwowych, szkołach i innych miejscach publicznych w Turcji. W Dzień Republiki ludzie przychodzą do pomników Atatürka, a oficjalne delegacje składają kwiaty pod pomnikami. Dla kraju pozostaje on symbolem powstania republiki, choć oceny poszczególnych aspektów jego politycznego dziedzictwa mogą się różnić.

Jak w Turcji obchodzi się Dzień Republiki

Uroczystości odbywają się w całym kraju — od dużych miast po małe miejscowości. Na domach, w instytucjach państwowych, szkołach i na ulicach wywieszane są flagi narodowe. W tych dniach czerwony kolor z białym półksiężycem i gwiazdą jest widoczny na balkonach, w witrynach sklepowych, na samochodach i placach publicznych. Z okazji święta przygotowuje się również plakaty, koncerty i wystawy tematyczne poświęcone historii republiki.

Jedną z tradycji są oficjalne uroczystości z udziałem przedstawicieli władz, wojska, organizacji społecznych i lokalnych mieszkańców. W stolicy, Ankarze, szczególne miejsce zajmuje mauzoleum Atatürka – Anıtkabir. Odbywają się tam uroczystości upamiętniające oraz składanie wieńców. Uroczystości odbywają się również przy pomnikach założyciela republiki w innych miastach. Ceremonie te łączą upamiętnienie wydarzeń historycznych z przypomnieniem o znaczeniu niepodległości państwowej.

Dużą rolę w obchodach odgrywają szkoły. Uczniowie przygotowują występy, recytują wiersze, śpiewają, biorą udział w inscenizacjach tematycznych i opowiadają o historii kraju. W niektórych miastach odbywają się parady, marsze, występy zespołów muzycznych oraz imprezy taneczne. Lokalne władze i instytucje kulturalne organizują koncerty, a wieczorem program uroczystości mogą uzupełniać pokazy świetlne i fajerwerki. Konkretny program zależy od miasta i roku, dlatego forma obchodów nie wszędzie jest taka sama.

Dla wielu Turków ten dzień ma również znaczenie rodzinne. Ludzie wychodzą na centralne place, spacerują po mieście, chodzą na koncerty lub oglądają uroczyste pochody. Część obywateli świętuje w domu, dekorując balkony i okna flagami. W dużych miastach, zwłaszcza w Stambule i Ankarze, na głównych ulicach może być dużo ludzi, a z powodu masowych wydarzeń tymczasowo zmienia się organizacja ruchu.

Kiedy rozpoczynają się uroczystości i czy jest to dzień wolny od pracy

Dzień Republiki przypada co roku 29 października, niezależnie od dnia tygodnia. W 2026 roku będzie to czwartek. Kraj będzie obchodził 103. rocznicę ogłoszenia republiki. Dla obywateli jest to oficjalny dzień wolny od pracy, dlatego urzędy państwowe, szkoły i banki zazwyczaj są zamknięte. W rozkładach jazdy transportu publicznego mogą wystąpić zmiany, zwłaszcza w dzielnicach, gdzie odbywają się parady lub inne imprezy masowe.

Obchody rozpoczynają się już dzień wcześniej. Zgodnie z przepisami dotyczącymi święta państwowego uroczystości rozpoczynają się w drugiej połowie dnia 28 października, a sam dzień 29 października jest pełnym dniem wolnym. W tym czasie w miastach odbywają się przygotowania, dekoruje się ulice i montuje sceny na koncerty. Sklepy, kawiarnie, restauracje i obiekty turystyczne mogą działać według własnego harmonogramu, więc nie wszystkie lokale muszą być zamknięte. Jeśli planują Państwo odwiedzić popularne zabytki lub wziąć udział w dużych wydarzeniach, warto z wyprzedzeniem sprawdzić lokalny program.

Ciekawostki dotyczące Dnia Republiki

Decyzja została podjęta w ciągu jednego dnia. 29 października 1923 roku parlament zatwierdził zmiany w ustawie konstytucyjnej, które ustanowiły republikańską formę rządów. Mustafa Kemal został natychmiast wybrany na prezydenta. Był to ostatni etap zmian politycznych, które miały miejsce po upadku Imperium Osmańskiego.

Przygotowania trwały do ostatniej chwili. Jak wynika z historycznych źródeł, wieczorem 28 października Mustafa Kemal omówił ze swoimi współpracownikami zamiar ogłoszenia republiki następnego dnia. Po kolacji wraz z Ismetem Inönü pracował nad projektem ustawy. Historia ta jest często przywoływana jako przykład tego, jak szybko rozwijały się wydarzenia w przededniu ogłoszenia republiki.

Początkowo obchody miały inny charakter. Pierwsze oficjalne uroczystości z okazji rocznicy proklamacji republiki odbyły się 29 października 1924 roku. W 1925 roku parlament oficjalnie ustanowił ten dzień świętem narodowym. Z czasem tradycje obchodów ewoluowały, pojawiały się coraz większe uroczystości, koncerty i imprezy masowe.

W 2023 roku Turcja obchodziła stulecie republiki. Z okazji setnej rocznicy przygotowano specjalne wystawy, programy kulturalne i uroczyste wydarzenia. W Stambule na Bosforze odbyła się wielka parada morska, a w różnych miastach zorganizowano pokazy świetlne i fajerwerkowe. Jubileusz stał się okazją do przypomnienia historii powstania państwa i jego rozwoju na przestrzeni stu lat.

Symbolami święta są flaga i portret Atatürka. W dniach obchodów można je zobaczyć na ulicach, budynkach, w szkołach i instytucjach publicznych. Flaga przypomina o niepodległości państwa, a wizerunek pierwszego prezydenta – o wydarzeniach związanych z powstaniem republiki. Symbole te stanowią ważną część oficjalnych uroczystości i codziennych obchodów.

Dzień Republiki obchodzi się również poza granicami Turcji. Uroczystości organizowane są w tureckich placówkach dyplomatycznych i społecznościach za granicą. Forma obchodów zależy od kraju: mogą to być oficjalne przyjęcia, koncerty, wystawy lub spotkania przedstawicieli społeczności tureckiej. Wydarzenia te dają możliwość włączenia się w obchody osobom mieszkającym z dala od ojczyzny.

Co to święto oznacza dla Turków dzisiaj

Dzień Proklamacji Republiki to nie tylko okazja do przypomnienia sobie wydarzeń z 1923 roku. Jest on również powiązany ze współczesnym postrzeganiem przez Turcję własnej państwowości, niepodległości i historii politycznej. Dla wielu obywateli jest to dzień, w którym można uczcić pamięć osób, które brały udział w walce o wyzwolenie narodowe, oraz przypomnieć sobie o powstaniu republiki. Jednocześnie obchody przybierają różne formy: dla jednych najważniejsze są oficjalne uroczystości, dla innych – imprezy szkolne, koncerty czy rodzinne spacery.

Każdego roku 29 października czerwono-białe flagi zdobią tureckie miasta, a na placach gromadzą się ludzie, aby wziąć udział w uroczystościach. Historia tego dnia przypomina o przejściu od imperium do republiki oraz o ogromnych zmianach, jakie miały miejsce w kraju na początku XX wieku. W 2026 roku Turcja ponownie będzie obchodzić tę datę – już 103. rocznicę proklamacji republiki.

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