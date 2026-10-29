Święto 29 października 2026 r. — Narodowy Dzień Płatków Owsianych w Stanach Zjednoczonych

Co roku 29 października w Stanach Zjednoczonych obchodzony jest Narodowy Dzień Owsianki — nieoficjalne święto jednej z najbardziej znanych potraw śniadaniowych. Tego dnia zachęca się do przypomnienia sobie o zwykłej owsiance, wypróbowania nowych przepisów oraz podzielenia się ulubionymi połączeniami z owocami, jagodami, orzechami i innymi dodatkami. W 2026 roku święto to przypada w czwartek. Chociaż nie ma ono statusu federalnego dnia wolnego, cieszy się poparciem społeczności kulinarnych, marek spożywczych oraz osób ceniących proste, domowe jedzenie.

Narodowy Dzień Owsianki, czyli National Oatmeal Day, przypada co roku 29 października. Jest to jedno z licznych amerykańskich świąt tematycznych poświęconych jedzeniu, napojom i produktom codziennego użytku. Idea tego święta jest prosta: zwrócić uwagę na owsiankę, która często postrzegana jest jako zwyczajne, a nawet nieco nudne śniadanie. W rzeczywistości danie to ma długą historię, a sposobów jego przygotowania jest znacznie więcej, niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka.

Jednocześnie dokładne pochodzenie tego święta pozostaje nieznane. W ogólnodostępnych źródłach nie ma wiarygodnych potwierdzeń, kto dokładnie zapoczątkował Narodowy Dzień Płatki Owsiane i dlaczego wybrano na to 29 października. Dlatego nie należy wiązać powstania tej daty z konkretną osobą, firmą czy wydarzeniem historycznym bez dodatkowych dowodów. Wiadomo, że już przed 2012 rokiem święto to było wspominane w amerykańskich mediach, a producenci żywności wykorzystywali je jako pretekst do organizowania akcji kulinarnych i promowania potraw owsianych.

Co ciekawe, owsianka ma jeszcze jedną uroczystą datę w amerykańskich kalendarzach kulinarnych. Wcześniej Dzień Owsianki obchodzono 2 stycznia, a niektóre kalendarze do dziś wiążą z tą datą poszczególne wydarzenia tematyczne. W mieście Boulder w stanie Kolorado pod koniec lat 90. lokalni przedsiębiorcy organizowali nawet zimowe uroczystości poświęcone tej potrawie. Z czasem w kalendarzach utrwaliła się data 29 października, ale nie udało się ustalić dokładnej przyczyny tej zmiany. To po raz kolejny pokazuje, że mamy do czynienia z nieoficjalnym świętem kulinarnym, a nie z państwową rocznicą o jasno określonej historii.

Dlaczego właśnie owsianka stała się pretekstem do świętowania

Owsianka od dawna zajmuje znaczące miejsce w tradycjach kulinarnych różnych krajów. Ziarno owsa było wykorzystywane w żywności od tysięcy lat, a historyczne wzmianki o jego uprawie sięgają około 2000 roku przed naszą erą. W przeszłości owies był szczególnie rozpowszechniony w Szkocji i Irlandii, gdzie uprawiano go i wykorzystywano do przygotowywania kaszy oraz innych prostych potraw. Doskonale nadawał się do codziennego wyżywienia, a ciepła kasza pomagała ogrzać się w chłodne dni. Z czasem potrawy owsiane stały się powszechne również w innych krajach, w szczególności w Stanach Zjednoczonych.

W kulturze amerykańskiej owsianka ugruntowała swoją pozycję jako niedrogie i praktyczne śniadanie. Można ją przygotować z kilku podstawowych składników, a jej smak łatwo dostosować do własnych upodobań. Niektórzy lubią gęstą owsiankę z mlekiem i masłem, inni dodają banany, jagody, miód lub cynamon. Są też tacy, którzy wolą słoną owsiankę z jajkiem, serem, ziołami lub warzywami. To właśnie ta wszechstronność sprawiła, że stała się ona wygodnym produktem dla różnych grup wiekowych i stylów odżywiania.

Dzień owsianki to również okazja, by przypomnieć o wartości odżywczej pełnych ziaren. Owies zawiera błonnik, w szczególności błonnik rozpuszczalny – beta-glukan, który pomaga obniżyć poziom cholesterolu we krwi w ramach zbilansowanej diety. Płatki owsiane zawierają również węglowodany, białko roślinne oraz pewną ilość minerałów. Jednocześnie korzyści płynące z konkretnego dania zależą od jego składu: owsianka z jagodami i orzechami będzie się różnić od wersji deserowej z dużą ilością cukru, syropu i słodkich dodatków. Dlatego owsiankę można traktować jako pożywną podstawę śniadania, ale nie jako produkt, który sam w sobie rozwiązuje wszystkie kwestie związane ze zdrowiem.

Jak obchodzi się Dzień Owsianki w USA

To święto nie ma jednego oficjalnego scenariusza ani obowiązkowych ceremonii. Najprostszym sposobem, by wziąć w nim udział, jest przygotowanie owsianki na śniadanie. Niektórzy wybierają sprawdzony przepis, a inni wykorzystują tę okazję, by wypróbować nowe składniki lub zmienić sposób przygotowania. W mediach społecznościowych ludzie dzielą się zdjęciami swoich potraw, przepisami i pomysłami na śniadanie. Do takich postów używa się między innymi hashtagu #NationalOatmealDay.

Do tematycznych akcji dołączają się również firmy produkujące płatki owsiane i gotowe śniadania. Na przykład w 2012 roku marka Quaker Oats zorganizowała kampanię internetową „YAY OATS!”, w ramach której zachęcała ludzi do dzielenia się przepisami, zdjęciami i opowieściami o ulubionych potrawach z płatków owsianych. Uczestnicy mogli publikować własne pomysły w mediach społecznościowych, głosować na przepisy i brać udział w tematycznych konkursach. Był to przykład tego, jak zwykły produkt spożywczy przekształcono w pretekst do wspólnej aktywności online.

W różnych latach producenci organizowali również akcje promocyjne i rozdawali darmowe porcje owsianki. W 2014 roku firma Quaker Oats zorganizowała akcję w kilku amerykańskich miastach, m.in. w Chicago, San Francisco i Portland. Niektóre ulice miast na czas kampanii żartobliwie przemianowano na „Oat Street”, a przechodniom oferowano darmowe porcje szybkiego śniadania owsianego. Takie akcje nie są obowiązkową tradycją tego święta i zależą od konkretnych organizatorów, ale pomagają zwrócić uwagę na tę datę.

Ten dzień można uczcić również bez specjalnych wydarzeń. Na przykład przygotowując śniadanie dla rodziny, poczęstując współpracowników domowymi ciasteczkami owsianymi lub dzieląc się przepisem z przyjaciółmi. Niektórzy wykorzystują tę okazję, aby dodać do swojego codziennego menu więcej pełnoziarnistych produktów. Inni próbują słonych wariantów potraw lub wypieków z płatkami owsianymi. Wszystko zależy od chęci, bo święto to nie ma sztywnych zasad.

Jakie są rodzaje owsianki i czym różnią się płatki

Nie wszystkie płatki owsiane są takie same. Różnica między nimi wynika przede wszystkim ze sposobu przetwarzania ziarna, co wpływa na konsystencję i czas przygotowania. Do klasycznej owsianki często używa się całych lub rozdrobnionych ziaren, które wymagają dłuższego gotowania na kuchence. Mają one gęstszą konsystencję i wyraźniejszy orzechowy smak. Taka wersja jest odpowiednia dla tych, którzy lubią wyczuwać teksturę ziarna w gotowym daniu.

Płaskie płatki owsiane gotują się szybciej. Podczas ich produkcji ziarna są poddawane obróbce parą i spłaszczane, dzięki czemu łatwiej wchłaniają wodę lub mleko. Takie płatki są wygodne do codziennego śniadania: można je ugotować w garnku, przygotować w kuchence mikrofalowej lub zalać płynem na noc. Płatki owsiane błyskawiczne przechodzą dodatkową obróbkę, dlatego zazwyczaj wymagają jeszcze mniej czasu. Jednocześnie warto zwracać uwagę na skład gotowych mieszanek: w saszetkach o różnych smakach mogą znajdować się cukier, aromaty i inne składniki.

Osobną popularną potrawą jest owsianka przygotowywana z wyprzedzeniem bez gotowania. W tym celu płatki zalewa się mlekiem, jogurtem lub napojem roślinnym i pozostawia w lodówce na kilka godzin, często na całą noc. W tym czasie płatki zmiękną i utworzą delikatną, kremową konsystencję. Rano można do niej dodać owoce, orzechy, nasiona lub przyprawy. Taki sposób jest szczególnie wygodny dla osób, które nie chcą tracić czasu na przygotowywanie śniadania przed pracą lub nauką.

Płatki owsiane wykorzystuje się również daleko poza śniadaniami. Dodaje się je do ciasta na ciastka, muffinki, naleśniki i gofry, miesza z suszonymi owocami i orzechami do granoli, a także wykorzystuje jako bazę do deserów pieczonych. W potrawach słonych owies może zagęszczać zupy, a rozdrobnione płatki dodaje się czasem do kotletów warzywnych lub innych mieszanek. Dzień Płatków Owsianych to więc również okazja, by spojrzeć na ten znany produkt z nowej perspektywy.

Słodka czy słona — jak urozmaicić owsiankę

Najpopularniejsza wersja to słodka owsianka z owocami, jagodami lub przyprawami. Banany sprawiają, że staje się ona bardziej miękka i słodsza, jabłka dobrze komponują się z cynamonem, a jagody dodają świeżości. Orzechy i nasiona sprawiają, że danie staje się bardziej pożywne i zyskują chrupiącą konsystencję. W razie potrzeby można dodać odrobinę miodu lub innego słodzika, choć dojrzałe owoce często wystarczają, by owsianka smakowała przyjemnie.

Kolejna opcja to owsianka na słono. Przygotowuje się ją na wodzie lub bulionie, a zamiast cukru dodaje się sól, pieprz, zioła i przyprawy. Na wierzchu można położyć jajko, smażone grzyby, pomidory, szpinak lub odrobinę sera. Taki śniadanie przypomina gęstą potrawę zbożową i może stanowić alternatywę dla zwykłej jajecznicy lub kanapek. Wersje na słono pokazują również, że owsianka niekoniecznie musi być deserem.

Dla miłośników słodyczy idealna będzie owsianka zapiekana. Płatki miesza się z mlekiem lub napojem roślinnym, jajkiem lub innym składnikiem wiążącym, owocami i przyprawami, a następnie piecze do uzyskania gęstej konsystencji. W rezultacie powstaje danie, które można pokroić na porcje i podawać na ciepło lub na zimno. Inną prostą opcją są domowe ciasteczka owsiane z bananem, rodzynkami lub czekoladą. Takie przepisy wygodnie jest przygotowywać razem z dziećmi lub zabierać ze sobą do pracy.

Warto pamiętać, że Dzień Płatków Owsianych nie narzuca, jak dokładnie powinna wyglądać potrawa. Można ugotować klasyczną owsiankę na wodzie, przygotować bardziej kremową wersję z mlekiem lub wypróbować nietypowe połączenie składników. Najważniejsze — wykorzystać tę okazję, aby znaleźć przepis, który naprawdę nam odpowiada. A jeśli owsianka nie jest Twoim ulubionym daniem, możesz spróbować dodać płatki owsiane do wypieków lub granoli.

Ciekawostki o owsiance

Ludzie wykorzystują owies od tysięcy lat. Według danych specjalistycznego czasopisma poświęconego uprawom zbóż, informacje o uprawie owsa sięgają około 2000 roku przed naszą erą. W starożytności wykorzystywano je nie tylko w żywieniu, ale także w ludowych praktykach leczniczych. Z czasem owies stał się ważną uprawą w regionach o chłodniejszym klimacie, zwłaszcza w Szkocji i Irlandii.

Płatki owsiane mogą stanowić nie tylko śniadanie. Wykorzystuje się je w ciastkach, granoli, batonikach, naleśnikach i zapiekankach. Dodaje się je również do zup lub dań słonych, aby zagęścić ich konsystencję. W niektórych przepisach owies stanowi podstawę potrawy, a nie tylko dodatkowy składnik. To jeden z powodów, dla których łatwo jest włączyć go do różnych menu.

W stanie Vermont istnieje długa tradycja przygotowywania owsianki. Jest ona związana w szczególności z historią szkockich osadników. W tradycyjnych przepisach używano zmielonego ziarna owsa, które można było namoczyć wcześniej, a następnie długo gotować z przyprawami. Do gotowej owsianki dodawano mleko, śmietanę lub masło. Takie sposoby przygotowania różniły się od współczesnych szybkich śniadań, ale i dziś przypominają o kulinarnym dziedzictwie regionu.

Owsianka zawiera beta-glukan. Jest to rodzaj rozpuszczalnego błonnika, który pomaga obniżyć poziom cholesterolu pod warunkiem regularnego spożywania w ramach zbilansowanej diety. Owies zawiera również inne składniki odżywcze, w szczególności białko i minerały. Jednocześnie korzystne właściwości tego produktu nie oznaczają, że jedna porcja owsianki może zastąpić pełnowartościowe odżywianie lub leczenie.

Słynny ludzik Quaker to jeden z najstarszych wizerunków reklamowych w USA. Firma Quaker Oats zarejestrowała swoją postać jako znak towarowy płatków śniadaniowych w 1877 roku. Z czasem wizerunek ten stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli amerykańskiej kultury gotowych śniadań. Przez wiele lat firma popularyzowała owsiankę poprzez reklamy, przepisy kulinarne i kampanie marketingowe. To właśnie takie kampanie pomogły uczynić owsiankę powszechnym produktem w wielu amerykańskich domach.

Święto to nie wymaga skomplikowanych przygotowań. W przeciwieństwie do świąt państwowych czy dat pamiętnych, Dzień Płatków Owsianych nie ma oficjalnych uroczystości ani ustalonego porządku obchodów. Wystarczy przygotować ulubione danie, wypróbować nowy przepis lub podzielić się własnym pomysłem w mediach społecznościowych. Niektórzy wykorzystują tę datę, aby przekazać darowiznę w postaci produktów do banków żywności lub schronisk. W ten sposób zwykła kulinarna okazja może stać się również pretekstem do podzielenia się jedzeniem z tymi, którzy tego potrzebują.

Kiedy obchodzony jest Dzień Owsianki w 2026 roku

W 2026 roku Narodowy Dzień Owsianki przypada na czwartek, 29 października. Data ta pozostaje niezmienna co roku, jednak samo święto nie jest federalnym dniem wolnym od pracy w Stanach Zjednoczonych. Szkoły, instytucje państwowe i większość przedsiębiorstw działają w trybie normalnym. Niektórzy producenci, lokale gastronomiczne lub społeczności kulinarne mogą organizować własne akcje, oferować specjalne potrawy lub publikować przepisy.

Tę datę można uczcić w domu, w pracy lub w gronie przyjaciół. Na poranne śniadanie sprawdzi się zwykła owsianka z owocami, a na przekąskę w ciągu dnia — domowe ciasteczka, granola lub zapiekana owsianka. Jeśli masz ochotę na coś nietypowego, możesz wypróbować słony przepis z jajkiem, ziołami i warzywami. Możesz też udostępnić zdjęcie potrawy w mediach społecznościowych z hashtagiem #NationalOatmealDay.

Narodowy Dzień Owsianki nie ma długiej historii ani skomplikowanych tradycji, ale przypomina o produkcie, który już dawno stał się częścią codziennej diety. Pokazuje, że nawet zwykłe śniadanie może być pretekstem do kulinarnych eksperymentów i wspólnego spędzania czasu. A 29 października to świetna okazja, by odłożyć na bok sprawdzony przepis i spróbować owsianki w nowym wydaniu.

Czytaj nas na