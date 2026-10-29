Święto 29 października 2026 — Światowy Dzień Walki z Udarem Mózgu: historia i najważniejsze fakty

Co roku 29 października na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Walki z Udarem Mózgu. Jego celem jest przypomnienie o zagrożeniach związanych z tym schorzeniem, nauczenie ludzi rozpoznawania pierwszych objawów oraz wyjaśnienie, dlaczego należy natychmiast wezwać pomoc. W 2026 roku głównym hasłem kampanii będzie „Każda minuta ma znaczenie”, ponieważ szybka reakcja może uratować życie i zmniejszyć skutki uszkodzenia mózgu.

Światowy Dzień Walki z Udarem Mózgu obchodzony jest co roku 29 października. Został on zainicjowany przez Światową Organizację Walki z Udarem Mózgu w 2006 roku. Inicjatywa ta powstała, aby zwrócić uwagę na problem, który co roku wpływa na życie milionów ludzi w różnych krajach. W 2010 roku organizacja ogłosiła udar mózgu poważnym problemem zdrowia publicznego. Był to kolejny krok w kierunku zapewnienia ludziom łatwiejszego dostępu do profilaktyki, terminowego leczenia i rehabilitacji.

Od tego czasu 29 października placówki medyczne, organizacje społeczne i specjaliści prowadzą kampanie informacyjne. Opowiadają o przyczynach udaru mózgu, jego pierwszych objawach oraz sposobach zmniejszenia ryzyka zachorowania. Szczególną uwagę poświęca się osobom, które już przeszły udar, a także ich rodzinom oraz tym, którzy pomagają im w powrocie do zdrowia. Dzień ten przypomina również, że walka z udarem nie ogranicza się wyłącznie do pracy lekarzy. Ważną rolę odgrywają świadomość społeczna, dbanie o stan zdrowia oraz szybka reakcja osób znajdujących się w pobliżu osoby z objawami udaru mózgu.

Dlaczego ta data jest ważna

Udar mózgu występuje, gdy dochodzi do zaburzeń ukrwienia mózgu. Może to wynikać z zatoru naczynia krwionośnego lub krwotoku do mózgu. Z powodu niedoboru krwi i tlenu komórki mózgowe ulegają uszkodzeniu, a konsekwencje mogą być bardzo poważne. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia w 2021 roku na świecie odnotowano około 11,9 miliona nowych przypadków udaru mózgu. Ogółem z następstwami tego schorzenia żyło około 93,8 miliona osób. Według szacunków Światowej Organizacji ds. Walki z Udarem Mózgu około co czwarta osoba dorosła może doświadczyć udaru mózgu w ciągu swojego życia.

Niebezpieczeństwo polega na tym, że objawy często pojawiają się nagle. Osoba może stracić zdolność normalnego mówienia, odczuć osłabienie w ręce lub nodze albo zauważyć, że jedna strona twarzy opadła. Czasami do tych objawów dochodzą zawroty głowy, zaburzenia równowagi, problemy z widzeniem lub nagły, silny ból głowy.

W takiej sytuacji nie można liczyć na to, że wszystko minie samoistnie. Im szybciej osoba otrzyma pomoc medyczną, tym większe są szanse na terminowe rozpoczęcie leczenia i ograniczenie uszkodzeń mózgu. Nawet jeśli objawy ustąpiły po kilku minutach, nie oznacza to, że niebezpieczeństwo minęło. Krótkotrwałe objawy mogą wskazywać na przemijający atak niedokrwienny, który również wymaga natychmiastowej oceny medycznej. Właśnie dlatego Światowy Dzień Walki z Udarem Mózgu poświęcony jest nie tylko rozpowszechnianiu informacji, ale także nauczaniu konkretnych działań. Ludzie powinni wiedzieć, jak rozpoznać niebezpieczne objawy i co zrobić, jeśli pojawią się one u nich samych lub u kogoś z bliskich.

Jak rozpoznać udar

Jednym z najprostszych sposobów zapamiętania głównych objawów jest międzynarodowa zasada FAST. Jej nazwa pochodzi od pierwszych liter angielskich słów, które przypominają o trzech charakterystycznych objawach i konieczności natychmiastowego działania.

F — Face, twarz. Poproś osobę, aby się uśmiechnęła. Jeśli jeden kącik ust opadł lub twarz stała się asymetryczna, może to być oznaką udaru mózgu.

A — Arms, ręce. Poproś o podniesienie obu rąk. Jeśli jedna ręka jest słabsza, opada lub osoba nie jest w stanie jej utrzymać, należy natychmiast wezwać pomoc.

S — Speech, mowa. Zwróć uwagę, czy osoba ta potrafi wyraźnie mówić i rozumieć słowa. Nagła niewyraźna mowa, plątanie się w słowach lub trudności z wymową mogą wskazywać na udar.

T — Time, czas. Jeśli pojawił się choćby jeden z tych objawów, natychmiast wezwij pogotowie ratunkowe. Nie czekaj, aż stan się pogorszy.

Rozszerzona wersja B.E. F.A.S.T. zwraca również uwagę na nagłą utratę równowagi i zaburzenia widzenia. Osoba może niespodziewanie odczuć silne zawroty głowy, stracić koordynację ruchową lub przestać normalnie widzieć. Jeśli podejrzewasz udar, wezwij karetkę pod numerem 103 lub 112. Jeśli to możliwe, zapamiętaj godzinę pojawienia się pierwszych objawów i podaj ją ratownikom medycznym. Nie podawaj osobie poszkodowanej jedzenia, napojów ani leków bez wskazówek personelu medycznego i nie próbuj samodzielnie przewozić jej do szpitala, jeśli istnieje możliwość wezwania pogotowia ratunkowego.

Czemu poświęcony jest Światowy Dzień Walki z Udarem Mózgu

Co roku Światowa Organizacja ds. Walki z Udarem Mózgu prowadzi międzynarodową kampanię informacyjną. Jej celem jest wyjaśnienie ludziom, jak rozpoznawać objawy, zmniejszać ryzyko oraz wspierać osoby, które przeżyły udar. Do kampanii dołączają placówki medyczne, organizacje społeczne, specjaliści ds. rehabilitacji oraz sami pacjenci. W różnych krajach tego dnia organizowane są wykłady, otwarte spotkania z lekarzami, wydarzenia edukacyjne i akcje informacyjne. Niektóre placówki przeprowadzają pomiary ciśnienia krwi i informują o innych czynnikach ryzyka. Rozpowszechniają również plakaty, filmy i materiały przeznaczone do mediów społecznościowych, które pomagają zapamiętać główne objawy udaru mózgu.

Kolejnym ważnym elementem są historie osób, które przeżyły udar. Opowiadają one o pierwszych objawach, leczeniu, rekonwalescencji oraz trudnościach, z jakimi borykały się po chorobie. Takie historie pomagają lepiej zrozumieć, jak bardzo udar może zmienić codzienne życie danej osoby i jej rodziny. Szczególną uwagę poświęca się wsparciu dla bliskich i opiekunów. Po udarze osoba może potrzebować długotrwałej rehabilitacji, pomocy w poruszaniu się, odzyskaniu mowy oraz powrocie do codziennych zajęć. Dlatego kampania przypomina nie tylko o ratowaniu życia w pierwszych godzinach, ale także o znaczeniu dalszej pomocy.

Jaki jest temat kampanii w 2026 roku

W 2026 roku Światowa Organizacja ds. Walki z Udarem Mózgu kontynuuje kampanię pod hasłem „Every M1nute Counts”, co w języku ukraińskim można przetłumaczyć jako „Każda minuta ma znaczenie”. Jej głównym celem jest nauczenie ludzi rozpoznawania objawów udaru mózgu i podejmowania działań bez zwłoki. Organizatorzy wzywają, by nie zwlekać z wezwaniem pomocy oraz szerzyć wiedzę na temat objawów udaru wśród rodziny, przyjaciół i współpracowników. W tym celu przygotowano materiały informacyjne, plakaty oraz interaktywne zadania, które pomagają sprawdzić swoją wiedzę. Ludzie mogą również brać udział w lokalnych wydarzeniach i udostępniać materiały kampanii w mediach społecznościowych.

Główne przesłanie tegorocznej kampanii jest proste: ważne jest nie tylko posiadanie wiedzy na temat udaru mózgu, ale także zrozumienie, jak należy postępować w pierwszych minutach. Nawet osoba bez wykształcenia medycznego może dostrzec charakterystyczne objawy i wezwać pomoc. Może to okazać się decydującym krokiem w kierunku szybkiego leczenia.

Jak zmniejszyć ryzyko udaru mózgu

Chociaż nie da się całkowicie wyeliminować ryzyka udaru mózgu, pewne nawyki pomagają je zmniejszyć. Jednym z najważniejszych czynników jest kontrola ciśnienia tętniczego. Podwyższone ciśnienie znacznie zwiększa ryzyko uszkodzenia naczyń krwionośnych, dlatego warto regularnie je mierzyć i stosować się do zaleceń lekarza. Nie mniej ważne jest monitorowanie poziomu cholesterolu i cukru we krwi. Cukrzyca, niektóre choroby serca, nadwaga i siedzący tryb życia również mogą zwiększać ryzyko. Jeśli dana osoba cierpi na choroby przewlekłe, powinna regularnie poddawać się badaniom kontrolnym i nie zmieniać przepisanej terapii bez konsultacji z lekarzem.

Znaczenie ma również zdrowe odżywianie. Specjaliści zalecają spożywanie większej ilości warzyw i owoców, ograniczenie nadmiernej ilości soli i tłuszczów nasyconych, a także regularną aktywność fizyczną. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca dorosłym co najmniej 150 minut umiarkowanej aktywności fizycznej tygodniowo, o ile pozwala na to stan zdrowia.

Kolejnym ważnym krokiem jest rzucenie palenia i ograniczenie spożycia alkoholu. Tytoń uszkadza naczynia krwionośne, a nadmierne spożywanie alkoholu może przyczyniać się do wzrostu ciśnienia krwi i innych problemów zdrowotnych. Zmiany stylu życia nie zastępują leczenia, jeśli jest ono konieczne, ale w połączeniu z opieką medyczną pomagają zmniejszyć ryzyko.

Dlaczego warto pamiętać o osobach po udarze

Skutki udaru mogą być różne. Niektórzy ludzie wracają do zdrowia niemal całkowicie, innym potrzeba miesięcy lub lat rehabilitacji. Niektórzy pacjenci mają trudności z chodzeniem, poruszaniem rękami, mową, pamięcią lub wykonywaniem codziennych czynności. Powrót do zdrowia często wymaga pomocy kilku specjalistów. Fizjoterapia pomaga pracować nad ruchami i równowagą, zajęcia z logopedą – przywrócić zdolność komunikacji, a wsparcie psychologiczne pomaga radzić sobie z trudnościami emocjonalnymi. Plan rehabilitacji zależy od stanu pacjenta i jest ustalany przez zespół medyczny.

Nie mniej ważne jest wsparcie rodziny i przyjaciół. Po udarze osoba może przeżywać trudności związane z utratą samodzielności, zmianą dotychczasowego trybu życia lub powolnym powrotem do zdrowia. Zrozumienie, cierpliwość i pomoc bliskich mogą ułatwić ten okres. Światowy Dzień Walki z Udarem przypomina, że problem ten wymaga uwagi nie tylko 29 października. Znajomość objawów, kontrola czynników ryzyka i szybka pomoc medyczna są ważne każdego dnia. A dla osoby, która przeżyła udar, równie ważne są dostępna rehabilitacja i wsparcie na drodze do powrotu do zdrowia.

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