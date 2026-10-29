Święto 29 października 2026 r. — Światowy Dzień Łuszczycy przypomina o życiu bez piętna

Każdego roku 29 października na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy, czyli Światowy, Dzień Łuszczycy. Jego celem jest rozpowszechnianie wiedzy na temat tej przewlekłej choroby, obalanie powszechnych mitów oraz przypomnienie, że osoby cierpiące na łuszczycę nie potrzebują potępienia, lecz zrozumienia i dostępnego leczenia. W 2026 roku międzynarodowa kampania skupia się na młodzieży i odbywa się pod hasłem „Zobacz więcej niż tylko skórę”.

Międzynarodowy Dzień Łuszczycy został ustanowiony w 2004 roku z inicjatywy Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Łuszczycy (IFPA). W tworzeniu tego dnia uczestniczyły organizacje pacjentów, które dążyły do zwrócenia uwagi na problemy osób cierpiących na tę chorobę. Chciały one, aby o łuszczycy mówiono otwarcie, a pacjenci mogli otrzymywać odpowiednią pomoc medyczną i wsparcie.

Jako datę obchodów wybrano 29 października. Tego dnia ludzie z różnych krajów łączą siły, aby dzielić się doświadczeniami, rozpowszechniać sprawdzone informacje i zwracać uwagę na potrzeby pacjentów. Z czasem inicjatywa ta przekształciła się w międzynarodową kampanię, do której dołączają specjaliści medyczni, organizacje społeczne oraz osoby wspierające pacjentów.

W 2014 roku państwa członkowskie Światowej Organizacji Zdrowia poparły rezolucję, w której łuszczyca została uznana za poważną chorobę niezakaźną wymagającą większej uwagi. Pomogło to zintensyfikować dyskusję na ten temat na arenie międzynarodowej. W szczególności chodzi o dostęp do diagnostyki, leczenia i informacji na temat choroby. Obecnie Światowy Dzień Łuszczycy obchodzony jest w ponad 70 krajach. Co roku organizatorzy wybierają konkretny temat, aby zwrócić uwagę na różne aspekty życia z tą chorobą. Może to dotyczyć dostępności leczenia, zdrowia psychicznego, wsparcia rodziny lub walki ze stygmatyzacją.

Czym jest łuszczyca i dlaczego warto o niej mówić

Łuszczyca to przewlekła choroba zapalna, która najczęściej atakuje skórę. Nie jest zakaźna, dlatego nie można jej przekazać innej osobie poprzez dotyk, uścisk, uścisk dłoni czy wspólne przedmioty. Jednocześnie widoczne objawy choroby często stają się przyczyną krępujących pytań, uprzedzeń oraz izolacji społecznej. W przypadku łuszczycy komórki skóry odnawiają się szybciej niż zwykle. Z tego powodu mogą pojawiać się czerwone plamy pokryte suchymi, jasnymi łuskami. Wysypki często pojawiają się na łokciach, kolanach, skórze głowy i innych częściach ciała, ale objawy różnią się u poszczególnych osób. W niektórych przypadkach osoby dotknięte chorobą odczuwają swędzenie, ból, pęknięcia lub dyskomfort.

Łuszczyca nie ogranicza się wyłącznie do skóry. U części osób rozwija się łuszczycowe zapalenie stawów — choroba powodująca stan zapalny stawów, która może ograniczać ruchomość. Łuszczyca wiąże się również ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia niektórych innych problemów zdrowotnych, w szczególności chorób sercowo-naczyniowych. Dlatego ważne jest, aby nie ignorować objawów i zgłaszać się do lekarza.

Przebieg choroby może zmieniać się z upływem czasu. Okresy zaostrzeń przeplatają się z okresami, w których objawy ustępują. Na stan choroby mogą wpływać stres, infekcje, urazy skóry i inne czynniki. Jednocześnie przebieg choroby jest indywidualny dla każdej osoby. Obecnie nie ma sposobu na całkowite wyleczenie łuszczycy, który byłby odpowiedni dla wszystkich pacjentów. Istnieją jednak różne metody leczenia, które pomagają kontrolować objawy i poprawiać jakość życia. Wybór zależy od ciężkości choroby, jej objawów oraz ogólnego stanu zdrowia danej osoby.

Dlaczego łuszczyca wciąż otoczona jest mitami

Jednym z głównych problemów, na który zwracają uwagę organizatorzy międzynarodowej kampanii, jest uprzedzone podejście do osób cierpiących na łuszczycę. Ze względu na widoczne zmiany skórne otoczenie czasami błędnie uważa, że choroba może być przenoszona poprzez kontakt. W rzeczywistości tak nie jest i nie ma żadnych powodów, by unikać osoby z łuszczycą. Innym powszechnym błędnym przekonaniem jest pogląd, że choroba wynika wyłącznie ze złej higieny. Łuszczyca nie jest skutkiem niedostatecznej pielęgnacji skóry. Jest to złożona choroba związana z funkcjonowaniem układu odpornościowego oraz predyspozycjami genetycznymi. Na jej przebieg mogą wpływać różne czynniki zewnętrzne i wewnętrzne.

Z powodu stereotypów osoby cierpiące na łuszczycę mogą wstydzić się swojego wyglądu, ukrywać skórę pod ubraniem nawet w upale lub unikać basenów, siłowni i wydarzeń publicznych. Niektórzy spotykają się z nieprzyjemnymi komentarzami w placówkach edukacyjnych lub w pracy. Takie sytuacje mogą nasilać niepokój, obniżać samoocenę i prowadzić do poczucia osamotnienia.

Szczególnie trudne może to być dla dzieci, nastolatków i młodych dorosłych. W tym wieku ludzie tworzą krąg znajomych, nawiązują relacje i uczą się akceptować siebie. Widoczne objawy choroby mogą wpływać na pewność siebie i chęć uczestniczenia w zwykłych zajęciach. Dlatego ważne jest, aby wyjaśniać, że łuszczyca nie określa osobowości człowieka i nie czyni go mniej godnym szacunku. Międzynarodowa kampania skupia się właśnie na przełamaniu takich uprzedzeń. Jej celem jest pomoc społeczeństwu w lepszym zrozumieniu osób cierpiących na łuszczycę i nie sprowadzanie ich doświadczeń wyłącznie do stanu skóry.

Jaki jest temat Światowego Dnia Łuszczycy w 2026 roku

W 2026 roku kampania odbywa się pod hasłem „Look Beyond My Skin”, co w języku ukraińskim można przetłumaczyć jako „Zobacz więcej niż tylko skórę”. W tym roku organizatorzy zwracają szczególną uwagę na młodych ludzi żyjących z łuszczycą i łuszczycowym zapaleniem stawów. Głównym zamysłem jest pokazanie, że za zewnętrznymi objawami choroby kryje się człowiek z własnymi uczuciami, planami, marzeniami i codziennymi troskami.

Młodość często wiąże się z ważnymi zmianami: nauką, pierwszą pracą, nowymi znajomościami i nawiązywaniem relacji. Jeśli ktoś spotyka się z niezrozumieniem lub drwinami z powodu łuszczycy, może mu być trudniej czuć się pewnie wśród rówieśników. Z tego powodu niektórzy młodzi ludzie milczą na temat swojego stanu lub próbują ukrywać objawy. Organizatorzy zachęcają młodzież do otwartego opowiadania o własnych doświadczeniach, jeśli są gotowi się nimi podzielić. Takie historie pomagają innym lepiej zrozumieć, jak choroba wpływa na codzienne życie. Pozwalają również osobom o podobnych doświadczeniach przekonać się, że nie są same.

Szczególny nacisk w kampanii kładzie się na wsparcie ze strony rodziny, przyjaciół, nauczycieli i pracodawców. Ważne jest, aby nie zmuszać osoby do wyjaśniania swojej diagnozy i nie zadawać krępujących pytań dotyczących jej wyglądu. Zamiast tego warto słuchać, szanować osobiste granice i w razie potrzeby pomagać w znalezieniu rzetelnych informacji. W ten sposób hasło na rok 2026 wzywa do zmiany spojrzenia na łuszczycę: dostrzegania nie tylko objawów, ale także samej osoby.

Jak obchodzi się Międzynarodowy Dzień Łuszczycy

W tym dniu nie ma obowiązkowych tradycji, jak w przypadku świąt państwowych czy religijnych. Główny nacisk kładzie się na działania edukacyjne, wsparcie pacjentów i rozpowszechnianie informacji. W różnych krajach programy mogą się różnić w zależności od możliwości lokalnych organizacji i potrzeb osób cierpiących na tę chorobę.

Placówki medyczne i społeczności pacjentów organizują wykłady, spotkania online oraz otwarte dyskusje. Podczas takich wydarzeń opowiada się o objawach łuszczycy, nowoczesnych metodach leczenia oraz znaczeniu terminowego zgłoszenia się do dermatologa. Czasami organizowane są konsultacje ze specjalistami, podczas których ludzie mogą zadawać pytania i dowiedzieć się więcej o dostępnej pomocy. Kolejnym kierunkiem działań jest rozpowszechnianie osobistych historii. Ludzie dzielą się doświadczeniami z życia z łuszczycą, opowiadają o leczeniu, trudnościach oraz wsparciu, jakie otrzymują od bliskich. Takie historie pomagają zmniejszyć poczucie izolacji i pokazują, że doświadczenia każdej osoby są indywidualne.

Aktywnie wykorzystuje się również media społecznościowe. Organizacje publikują materiały informacyjne, filmy i historie uczestników kampanii. W 2026 roku do rozpowszechniania wiadomości wykorzystuje się między innymi hashtag #LookBeyondMySkin. Można dołączyć do akcji, dzieląc się sprawdzonymi informacjami lub opowiadając, dlaczego ważne jest, by traktować osoby z łuszczycą bez uprzedzeń. Można również wesprzeć lokalne organizacje pacjentów, które pomagają ludziom w wyszukiwaniu informacji, nawiązywaniu kontaktów z innymi oraz orientowaniu się w kwestiach leczenia. Nie trzeba w tym celu organizować wielkiego wydarzenia. Nawet rozmowa z przyjaciółmi lub współpracownikami o tym, że łuszczyca nie jest zaraźliwa, może pomóc obalić powszechny mit.

Jak wspierać osobę z łuszczycą

Najprostszym sposobem wsparcia osoby cierpiącej na łuszczycę jest traktowanie jej tak samo, jak każdego innego człowieka. Nie należy traktować jej skóry jako pretekstu do żartów, unikać dotyku ani spekulować na temat jej stanu zdrowia. Łuszczyca nie przenosi się z człowieka na człowieka, dlatego zwykła rozmowa i kontakt w życiu codziennym są bezpieczne. Jeśli osoba sama opowiada o swojej chorobie, warto jej wysłuchać bez osądzania. Nie należy narzucać porad dotyczących leczenia, polecać wątpliwych środków ani twierdzić, że choroba minie, jeśli po prostu zmieni się styl życia. Najlepiej zapytać, czy osoba ta potrzebuje wsparcia, i szanować jej chęć rozmowy lub milczenia na temat diagnozy.

Ważne jest również, aby pamiętać o stanie emocjonalnym. Przewlekła choroba może wpływać na nastrój, sen, relacje z innymi oraz pewność siebie. Jeśli osoba martwi się reakcją otoczenia, pomocne może być wsparcie bliskich, rozmowy z innymi pacjentami oraz, w razie potrzeby, konsultacja ze specjalistą ds. zdrowia psychicznego. Nie mniej ważne jest wspieranie prawa pacjenta do odpowiedniego leczenia. Jeśli objawy nasilają się lub pojawia się ból stawów, warto zgłosić się do lekarza. Nie należy samodzielnie przepisywać sobie leków ani przerywać leczenia bez konsultacji ze specjalistą.

Międzynarodowy Dzień Łuszczycy przypomina, że zrozumienie zaczyna się od prostych rzeczy: rzetelnych informacji, szacunku i gotowości do słuchania. Zasady te są ważne nie tylko 29 października, ale przez cały rok.

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