Święto 30 października 2026 — Dzień Frankensteina: historia potwora, który stał się legendą

W piątek, 30 października 2026 roku, obchodzony jest Dzień Frankensteina – tematyczne święto poświęcone jednemu z najsłynniejszych dzieł literatury grozy. Jego główny bohater, naukowiec Wiktor Frankenstein, próbuje stworzyć żywą istotę, ale nie jest gotowy ponieść odpowiedzialności za konsekwencje swojego eksperymentu. Powieść Mary Shelley ukazała się ponad 200 lat temu, jednak do dziś inspiruje reżyserów, pisarzy i artystów oraz skłania do refleksji nad granicami nauki i ludzkiej odpowiedzialności.

Dzień Frankensteina wiąże się z powieścią angielskiej pisarki Mary Shelley „Frankenstein, czyli współczesny Prometeusz”. W niektórych kalendarzach data ta przypada na ostatni piątek października. W 2026 roku przypada on na 30 października – w przeddzień Halloween, kiedy to opowieści o potworach, duchach i tajemniczych eksperymentach cieszą się szczególną popularnością. Jednocześnie istnieją kalendarze, które wskazują inną datę — 30 sierpnia, dzień urodzin autorki. Nie ma jednego powszechnie uznanego kalendarza tego tematycznego święta, dlatego daty mogą się różnić w zależności od źródła.

Dzień Frankensteina nie należy do oficjalnych świąt państwowych. Jest to raczej okazja, by przypomnieć sobie słynne dzieło literackie, obejrzeć jego ekranizacje lub odkryć dla siebie historię, która stała się częścią światowej kultury. Święto to obchodzą głównie miłośnicy gotyku, fantastyki, horrorów i literatury klasycznej. Data pod koniec października szczególnie dobrze wpisuje się w atmosferę Halloween, kiedy to ludzie poszukują przerażających opowieści do wieczornej lektury lub oglądania. Jednak powieść Mary Shelley to nie tylko opowieść o przerażającej istocie, ale także historia o samotności, odpowiedzialności i niebezpiecznym dążeniu człowieka do podporządkowania sobie natury.

Kim była Mary Shelley i jak wymyśliła Frankensteina

Mary Shelley urodziła się 30 sierpnia 1797 roku w Londynie. Dorastała w rodzinie, w której ceniono literaturę, filozofię i dyskusje społeczne. Jej matka, Mary Wolstonecraft, była znaną pisarką i jedną z pierwszych obrończyń praw kobiet, a ojciec, William Godwin, – filozofem i myślicielem politycznym. Mary już w młodym wieku zainteresowała się literaturą, a później stała się jedną z najsłynniejszych autorek angielskiego romantyzmu. Największą sławę przyniosła jej właśnie powieść o Victorze Frankensteinie i stworzonej przez niego istocie.

Pomysł na tę powieść zrodził się latem 1816 roku, kiedy Mary przebywała w Szwajcarii wraz z poetą Percy Bysshe Shelleyem, za którego później wyszła za mąż. Spędzali czas nad Jeziorem Genewskim w towarzystwie poety George’a Byrona i lekarza Johna Polidori. Lato okazało się niezwykle chłodne i deszczowe, więc grupa często pozostawała w pomieszczeniach i czytała opowieści o duchach. Pewnego razu Byron zaproponował, by każdy spróbował napisać własną przerażającą opowieść. To właśnie ten konkurs stał się impulsem do powstania przyszłej powieści Mary Shelley.

Początkowo pisarka zamierzała napisać krótką opowieść, ale z czasem rozwinęła ją w pełnoprawną powieść. Jak wynika z jej własnych wspomnień, ważną rolę odegrała wizja naukowca, który tworzy żywą istotę z nieożywionej materii. Shelley interesowały kwestie życia i śmierci, możliwości nauki oraz konsekwencje ludzkich ambicji. Nie chciała jedynie przestraszyć czytelników niezwykłym stworzeniem, ale także skłonić ich do refleksji nad tym, co się dzieje, gdy człowiek otrzymuje władzę, na którą nie jest moralnie gotowy. W ten sposób zwykły konkurs literacki stał się początkiem historii, która przetrwała swoją autorkę o wiele pokoleń.

O czym jest powieść „Frankenstein, czyli współczesny Prometeusz”

Powieść po raz pierwszy opublikowano w Londynie w 1818 roku. W tym czasie Mary Shelley miała zaledwie 20 lat. Pierwsze wydanie ukazało się anonimowo, bez podania nazwiska autorki na stronie tytułowej. Z tego powodu czytelnicy i krytycy spierali się, kto właściwie napisał tę książkę, a niektórzy przypuszczali, że swój wkład w jej powstanie miał Percy Bysshe Shelley, który napisał przedmowę. Imię Mary pojawiło się w kolejnym wydaniu z 1823 roku. W 1831 roku opublikowała poprawioną wersję powieści, która stała się najbardziej znana współczesnym czytelnikom.

W centrum opowieści znajduje się młody naukowiec, Victor Frankenstein, który pragnie odkryć tajemnicę życia. Jest on zafascynowany nauką i tak bardzo pochłonięty swoim celem, że prawie nie dostrzega tego, co dzieje się wokół niego. W końcu Victor tworzy istotę z fragmentów ludzkich ciał i ożywia ją. Jednak widząc wynik eksperymentu, przeraża go własne dzieło i odrzuca je. Stworzenie pozostaje samo w świecie, w którym ludzie boją się go z powodu wyglądu i nie chcą go zaakceptować.

Pomimo przerażającej fabuły powieść nie sprowadza się do konfrontacji między człowiekiem a potworem. Stworzenie okazuje się zdolne do myślenia, odczuwania, uczenia się i pragnienia bliskości z innymi. Chce, by go wysłuchano i uznano, ale ciągłe odrzucenie stopniowo zmienia jego zachowanie. Wiktor z kolei musi zmierzyć się z konsekwencjami własnej decyzji, jednak nie znajduje sposobu, by naprawić sytuację. W ten sposób opowieść stawia pytanie, kto tak naprawdę ponosi odpowiedzialność za pojawienie się zła – ten, kogo społeczeństwo uważa za potwora, czy ten, kto go stworzył i pozostawił samemu sobie.

Dlaczego Frankensteina nazywają współczesnym Prometeuszem

Pełny tytuł książki brzmi: „Frankenstein, czyli współczesny Prometeusz”. Jest to nawiązanie do starożytnego greckiego mitu o tytanie Prometeuszu, który ukradł bogom ogień i przekazał go ludziom. Za ten czyn spotkała go okrutna kara. W mitologii Prometeusz symbolizuje dążenie do zdobycia wiedzy i mocy, które wcześniej były niedostępne dla ludzkości. Mary Shelley wykorzystała ten obraz, aby nakreślić paralelę między mitologicznym bohaterem a naukowcem próbującym odkryć tajemnicę życia.

Wiktor Frankenstein również pragnie dokonać tego, co wydaje się nieosiągalne. Dąży do przekroczenia granic zwykłych ludzkich możliwości i opanowania procesu, który tradycyjnie uważano za zagadkę natury. Jednak w przeciwieństwie do bohatera, który może jedynie marzyć o odkryciu, Wiktor faktycznie tworzy nową istotę. Problem polega na tym, że myśli on o własnym osiągnięciu, ale prawie nie zastanawia się nad tym, co będzie po nim. Nie przygotowuje się do odpowiedzialności za stworzone życie i nie próbuje zapewnić mu miejsca w świecie.

Właśnie dlatego powieść ta pozostaje aktualna do dziś. Ludzkość nieustannie rozwija nowe technologie, bada genetykę, sztuczną inteligencję i możliwości medycyny. Książka nie daje prostych odpowiedzi na pytanie, gdzie powinny przebiegać granice eksperymentów naukowych. Zamiast tego przypomina, że techniczna możliwość zrobienia czegoś nie oznacza jeszcze, że człowiek jest gotowy na wszystkie konsekwencje. Czasami najważniejszym odkryciem staje się nie samo stworzenie czegoś nowego, ale zrozumienie odpowiedzialności za własne działania.

Frankenstein to naukowiec, a nie potwór

Jednym z najczęstszych błędów jest to, że imię Frankenstein jest używane w odniesieniu do samego potwora. W rzeczywistości w powieści tak nazywa się naukowiec Wiktor Frankenstein, który stworzył żywą istotę. Jego dzieło nie otrzymuje własnego imienia. W książce nazywają go stworzeniem, istotą lub innymi słowami, które podkreślają jego niezwykłe pochodzenie. Jednak w filmach, kreskówkach, komiksach i materiałach reklamowych imię Frankenstein stopniowo zaczęto stosować właśnie w odniesieniu do potwora.

Przyczyna tego zamieszania jest oczywista: w wielu ekranizacjach stworzenie stało się bardziej rozpoznawalne niż jego twórca. Jego wygląd – potężna sylwetka, płaskie czoło, blizny i metalowe elementy przy szyi – mocno zakorzenił się w kulturze masowej. Dla wielu osób ten wizerunek jest znany nawet bez czytania powieści. Dlatego imię naukowca z czasem przeniosło się na jego stworzenie, choć nie odpowiada to zamysłowi autorki.

W samej książce istota ta jest znacznie bardziej złożona niż typowy wizerunek milczącego potwora, który przeraża ludzi. Uczy się mówić, czyta, obserwuje relacje międzyludzkie i próbuje zrozumieć, dlaczego jest odrzucana. Potrafi odczuwać ból, urazę i samotność, a także marzy o przyjaźni i akceptacji. Jej zachowanie zmienia się nie tylko pod wpływem własnych czynów, ale także z powodu okrutnego traktowania ze strony innych. To sprawia, że postać ta nie jest po prostu przerażająca, ale tragiczna, i skłania czytelnika do zadania sobie pytania, co właściwie sprawia, że ktoś staje się potworem.

Jak Frankenstein stał się gwiazdą kina

Historia Mary Shelley już dawno wyszła poza granice kart książki. Wielokrotnie przenoszono ją na scenę, ekranizowano i interpretowano na nowo w różnych gatunkach — od klasycznych horrorów po komedie i filmy animowane. Jedną z pierwszych adaptacji filmowych był krótkometrażowy film niemy „Frankenstein”, wyprodukowany przez firmę Edison Manufacturing Company w 1910 roku. Wyreżyserował go Jay Searl Dowley, a producentem był Thomas Edison. Film był czarno-biały, a jego czas trwania w zachowanej wersji wynosi około 13 minut. Film zachował się w zbiorach Narodowego Centrum Ochrony Materiałów Audiowizualnych Biblioteki Kongresu Stanów Zjednoczonych.

Ważną rolę w kształtowaniu znanego dziś wizerunku potwora odegrała ekranizacja z 1931 roku. To właśnie kino sprawiło, że jego wygląd stał się rozpoznawalny na całym świecie. Wizerunek wielkiego stwora o ociężałym chodzie, z bliznami i charakterystyczną głową stał się jednym z najbardziej znanych symboli horroru. Później ten wizerunek był wielokrotnie odtwarzany, parodiowany i modyfikowany. Pojawiały się nowe wersje historii, w których stworzenie Frankensteina mogło być nie tylko groźną, ale także zabawną, dobrą, a nawet heroiczną postacią.

Popularność tej postaci wynika z tego, że można ją przedstawiać na różne sposoby w zależności od epoki i odbiorców. Dla jednych jest to przerażająca istota, która prześladuje ludzi, dla innych – samotny bohater pragnący miłości i zrozumienia. Niektórzy autorzy skupiają się na niebezpieczeństwach związanych z eksperymentami naukowymi, a inni – na tym, jak społeczeństwo traktuje tych, którzy różnią się od większości. Dzięki temu historia Frankensteina pozostaje otwarta na nowe interpretacje. Każde pokolenie może dostrzec w niej swoje własne lęki i pytania.

Ciekawostki o Frankensteinie i jego autorki

Mary Shelley zaczęła pracować nad tą historią jeszcze jako nastolatka. Latem 1816 roku miała 18 lat. Pomysł zrodził się podczas pobytu w Szwajcarii, gdzie grupa przyjaciół postanowiła zmierzyć się w tworzeniu strasznych opowieści. Z czasem pomysł przekształcił się w powieść, nad którą autorka pracowała przez kilka lat.

Rok 1816 nazywano „rokiem bez lata”. Było to związane ze skutkami potężnej erupcji wulkanu Tambora w Indonezji w 1815 roku. Do atmosfery przedostała się duża ilość popiołu wulkanicznego i aerozoli, co wpłynęło na klimat i spowodowało niezwykle chłodną pogodę w różnych częściach świata. W Szwajcarii deszcze i pochmurne niebo utrudniały zwyczajowy letni wypoczynek. Właśnie w takich okolicznościach towarzystwo Mary Shelley spędzało wieczory na czytaniu opowieści o duchach, a później – na konkursie literackim.

W pierwszym wydaniu nie podano nazwiska autorki. Powieść ukazała się w 1818 roku jako dzieło anonimowe. Ponieważ Percy Bysshe Shelley napisał przedmowę, niektórzy czytelnicy przypuszczali, że to właśnie on jest autorem książki. Jednocześnie historia powstania rękopisu oraz badania tekstu potwierdzają rolę Mary Shelley w powstaniu powieści. Jej nazwisko podano w kolejnym wydaniu z 1823 roku.

Stworzenie Frankensteina nie ma imienia. W powieści Victor Frankenstein to imię naukowca, a nie jego stworzenia. Istota nie otrzymuje imienia nawet po tym, jak zaczyna samodzielnie myśleć i mówić. Ten szczegół podkreśla jej izolację: istnieje, ale nie ma rodziny, miejsca w społeczeństwie, a nawet imienia, które mogłoby stać się częścią jej osobowości.

Pierwszą znaną adaptację filmową stworzono już w 1910 roku. Był to krótki film niemy, nakręcony przez firmę Thomasa Edisona. Różnił się on znacznie od późniejszych ekranizacji i przedstawiał własną interpretację fabuły. Film stał się jednym z pierwszych przykładów tego, jak postać literacka zaczęła żyć własnym życiem w kinie.

Powieść tę często określa się jako jedno z wczesnych dzieł fantastyki naukowej. W niej odkrycie naukowe staje się motorem fabuły, a kwestie życia i stworzenia człowieka łączą się z dylematami moralnymi. Jednocześnie jest to powieść gotycka o mrocznej atmosferze, pełna tajemnic i dramatycznych wydarzeń. To właśnie połączenie nauki, grozy i kwestii filozoficznych pomogło tej powieści przetrwać swoją epokę.

Jak obchodzi się Dzień Frankensteina

Ponieważ Dzień Frankensteina nie ma jednej oficjalnej programu, każdy może uczcić go na swój własny sposób. Najprostszym rozwiązaniem jest przeczytanie powieści Mary Shelley lub powrót do niej, jeśli zapoznałeś się z tą książką jeszcze w szkole. Tekst może zaskoczyć tych, którzy znają Frankensteina wyłącznie z filmów: literacki bohater jest znacznie bardziej złożony, a sama historia skupia się nie tylko na strachu, ale także na samotności, odrzuceniu i odpowiedzialności.

Inną opcją jest zorganizowanie wieczoru filmowego. Można obejrzeć klasyczne ekranizacje, porównać je ze współczesnymi interpretacjami lub przyjrzeć się, jak zmieniał się wizerunek stworzenia na przestrzeni dziesięcioleci. Warto zwrócić uwagę na to, że różni reżyserzy w różny sposób przedstawiają jego charakter: w niektórych filmach wydaje się ono bezmyślnym zagrożeniem, w innych — istotą cierpiącą z powodu stosunku, jaki się do niej ma. Takie porównanie pozwala dostrzec, jak ta sama historia może się zmieniać w zależności od poglądów społeczeństwa.

Ten dzień można również poświęcić literaturze grozy jako takiej. Powieść Mary Shelley stała się ważną częścią tego gatunku, ale nie jest to jedyne dzieło, które łączy przerażające wydarzenia z refleksjami na temat ludzkiej natury. Czytelnicy mogą wybrać opowieści gotyckie, fantastykę naukową lub współczesne książki o eksperymentach, które wymykają się spod kontroli. Dla tych, którzy lubią twórczość, jest to również okazja, by narysować własną wersję Frankensteina, stworzyć kostium tematyczny lub napisać krótką opowieść o odkryciu naukowym o nieoczekiwanych konsekwencjach.

Kolejny pomysł to omówienie głównych kwestii poruszanych w powieści z przyjaciółmi. Czy naukowiec ponosi winę za to, co się stało? Czy jego stworzenie można uznać za złe od samego początku? Czy istota ta miałaby szansę stać się inną, gdyby ludzie jej nie odrzucili? Takie dyskusje pokazują, że literatura klasyczna może być nie mniej aktualna niż współczesne filmy i seriale. Nawet jeśli ktoś nie lubi horrorów, w tej historii może znaleźć tematy, które dotyczą każdego: odpowiedzialność za własne decyzje, potrzeba bliskości i prawo do bycia akceptowanym.

Dlaczego historia Frankensteina pozostaje aktualna

Minęło ponad dwa stulecia, odkąd Mary Shelley wymyśliła swojego bohatera, ale jej powieść nie straciła na znaczeniu. Jednym z powodów jest kwestia granic ludzkich możliwości. Wiktor Frankenstein dąży do osiągnięcia niewiarygodnego wyniku, jednak nie zastanawia się wystarczająco nad tym, jak jego odkrycie wpłynie na innych. Przypomina to, że każdy znaczący wynalazek wymaga nie tylko wiedzy i odwagi, ale także odpowiedzialnego podejścia do konsekwencji.

Innym ważnym tematem jest samotność i odrzucenie. Stworzenie Frankensteina nie rodzi się z gotową chęcią wyrządzania krzywdy. Stara się ono zrozumieć świat, poszukuje kontaktu z ludźmi i pragnie stać się częścią ludzkiego życia. Jednak strach i odrzucenie ze strony innych stopniowo niweczą te próby. Dzięki temu powieść porusza trudne pytanie: czy zawsze właściwie oceniamy tego, kto wydaje nam się obcy lub niezrozumiały?

Książka przypomina również, że stworzenie czegoś nowego to tylko część zadania. Ważne jest, aby zrozumieć, co stanie się z tym odkryciem w przyszłości i kto będzie ponosił odpowiedzialność za jego konsekwencje. Ta myśl dotyczy nie tylko nauki, ale także życia codziennego: decyzje człowieka mogą wpływać na innych, nawet jeśli nie planował on wyrządzić krzywdy. Dlatego historia Frankensteina pozostaje czymś znacznie większym niż tylko przerażająca opowieść o ożywionym potworze.

Dzień Frankensteina to świetna okazja, by przypomnieć sobie, że za jednym z najsłynniejszych motywów horroru kryje się poważna historia literacka. Mary Shelley stworzyła nie tylko przerażającą postać, ale cały świat pytań dotyczących ludzkich ambicji, samotności i wyborów moralnych. Jej powieść wciąż inspiruje artystów i czytelników, ponieważ zmusza do spojrzenia nie tylko na wygląd potwora, ale także na czyny tych, którzy go stworzyli. I być może właśnie to sprawia, że Frankenstein jest tak żywy w kulturze, nawet ponad 200 lat po wydaniu książki.

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