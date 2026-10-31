31 października 2026 — Halloween: jak starożytne celtyckie święto przekształciło się w noc grozy

Każdego roku 31 października ulice wielu miast zamieniają się w scenografię z filmów grozy: domy zdobi się pajęczynami i dyniami, dzieci przebierają się za duchy i czarownice, a dorośli organizują imprezy tematyczne. Dzisiaj Halloween kojarzy się z kostiumami, słodyczami i przerażającymi opowieściami, jednak jego historia sięga znacznie dalej niż współczesne imprezy. Korzenie tego święta sięgają celtyckich obrzędów, a jego nazwa oraz część tradycji pojawiły się już pod wpływem chrześcijaństwa.

Większość badaczy wiąże pochodzenie Halloween ze starożytnym celtyckim świętem Samhain. Obchodzili je ludy zamieszkujące tereny dzisiejszej Irlandii, Szkocji, Walii oraz części innych regionów Europy Zachodniej. Samo słowo „Samhain” pochodzi ze staroirlandzkiego. Święto przypadało na koniec października – początek listopada i symbolizowało zakończenie ciepłej pory roku oraz początek zimy.

Dla starożytnych Celtów zmiana pór roku miała szczególne znaczenie. Żyli oni głównie z uprawy roli i hodowli bydła, dlatego zakończenie zbiorów oznaczało przygotowanie się na chłody, kiedy to brakowało pożywienia i światła. Samhain stanowił swego rodzaju przejście od jasnej połowy roku do ciemnej. Uważano, że właśnie w tym okresie zmienia się zwyczajowy porządek świata, a granica między światem żywych a zaświatami staje się niemal niewidoczna.

Zgodnie z dawnymi wierzeniami w noc Samhain dusze zmarłych mogły powracać do swoich domów, a wraz z nimi pojawiały się również inne nadprzyrodzone istoty. Ludzie wierzyli, że duchy mogą zarówno pomagać żywym, jak i wyrządzać im krzywdę. Dlatego starali się zjednać sobie niewidzialnych gości, pozostawiając dla nich jedzenie i napoje, a także odprawiali obrzędy mające na celu ochronę domostw i zwierząt gospodarskich.

Jednym z głównych elementów obchodów były wielkie ogniska. Wokół nich gromadziły się społeczności, odprawiały obrzędy, śpiewały i tańczyły. Ogień miał znaczenie symboliczne: uosabiał ochronę, oczyszczenie i światło przed długą zimą. Według niektórych opisów historycznych ludzie gasili domowe ogniska, a następnie ponownie je rozpalali od wspólnego świętego ogniska, przenosząc w ten sposób jego symboliczną ochronę do swoich domów.

Istniała również tradycja przebierania się. Ludzie mogli zakładać skóry zwierząt, maski i nietypowe stroje. Jedno z wyjaśnień tego zwyczaju wiąże się z wiarą w duchy: przebranie miało pomóc w nieprzyciąganiu ich uwagi lub uniemożliwić im rozpoznanie człowieka. Jednocześnie należy pamiętać, że nie zawsze da się odtworzyć dokładne znaczenie dawnych obrzędów: część informacji pochodzi z późniejszych zapisów i przekazów. W ten sposób Samhain stał się świętem, w którym przeplatały się zakończenie sezonu żniwnego, pamięć o zmarłych, strach przed zimą oraz wiara w świat pozagrobowy.

Jak starożytne święto zyskało chrześcijańską nazwę

Wraz z rozprzestrzenianiem się chrześcijaństwa na Wyspach Brytyjskich dawne lokalne zwyczaje stopniowo zaczęły współistnieć z świętami kościelnymi. Zamiast zniknąć z dnia na dzień, część tradycji połączyła się z nowymi praktykami religijnymi. W ten właśnie sposób stopniowo ukształtowało się połączenie zwyczajów, które z czasem stało się podstawą współczesnego Halloween. Ważną rolę w tym procesie odegrało święto Dnia Wszystkich Świętych. W VIII wieku papież Grzegorz III przeniósł jego obchody na 1 listopada. Tego dnia wierni czcili wszystkich świętych – zarówno tych znanych, jak i tych, których imiona nie znalazły się w kalendarzu kościelnym. Z czasem obchody te rozprzestrzeniły się na cały Kościół zachodni.

Następny dzień, 2 listopada, stał się z czasem Dniem Wszystkich Zmarłych Wiernych – czasem modlitwy za dusze zmarłych. Jego wprowadzenie tradycyjnie wiąże się z działalnością opata Odilona z Cluny na przełomie X i XI wieku. W ten sposób w kalendarzu kościelnym pojawił się cały okres poświęcony pamięci świętych i zmarłych. Skąd jednak wzięła się sama nazwa Halloween? Ma ona chrześcijańskie pochodzenie. Angielskie All Hallows’ Eve oznacza „wieczór poprzedzający Dzień Wszystkich Świętych”. Słowo „hallow” w staroangielskim oznaczało świętego lub sanktuarium. Z czasem wyrażenie to uległo skróceniu do „Hallowe’en”, a później przyjęło współczesną pisownię „Halloween”.

Tak więc nazwa święta wiąże się z tradycją chrześcijańską, podczas gdy jego dawne korzenie sięgają Samhainu. Przez wieki zwyczaje te przeplatały się, w wyniku czego 31 października stał się wieczorem, w którym połączyły się wierzenia ludowe, kalendarz kościelny i lokalne obrzędy.

Jack i diabeł – legenda, która podarowała światu lampiony z dyni

Jednym z najbardziej znanych symboli Halloween jest dynia z wyciętych oczami, nosem i złowrogim uśmiechem. Nazywa się ją latarnią Jacka, czyli Jack-o'-lantern. Za tym wizerunkiem kryje się stara irlandzka legenda o człowieku, któremu udało się przechytrzyć samego diabła. Historia ma kilka wersji, ale najpopularniejsza opowiada o skąpym i przebiegłym mężczyźnie imieniem Jack. Pewnego razu spotkał diabła i zaprosił go na drinka. Kiedy nadszedł czas zapłaty, Jack nie chciał wydawać własnych pieniędzy. Zaproponował swojemu gościowi, by ten przemienił się w monetę, którą można by zapłacić za napój.

Diabeł zgodził się. Gdy tylko przybrał postać monety, Jack włożył go do kieszeni, w której leżał srebrny krzyż. Z tego powodu nieczysta siła straciła możliwość powrotu do ludzkiej postaci. Aby się wydostać, diabeł musiał obiecać, że nie zabierze duszy Jacka do piekła. Dopiero wtedy mężczyzna go wypuścił. Minął czas i Jack zmarł. Jednak w niebie nie znalazło się dla niego miejsce z powodu jego grzesznego życia. Do piekła również nie trafił: diabeł dotrzymał obietnicy i odmówił przyjęcia mężczyzny. Zamiast tego rzucił mu żar, aby ten mógł oświetlać sobie drogę w ciemności.

Jack umieścił żar w środku pustej rzepy i od tamtej pory podobno błąkał się po świecie, nie znajdując spokoju. Tak w legendzie pojawił się wizerunek Jacka z latarnią, który stał się jednym z głównych symboli Halloween. Z czasem w Irlandii i Szkocji ludzie zaczęli wycinać straszne twarze w rzepach, burakach i ziemniakach, a do środka wkładać świeczki lub żar. Takie lampiony umieszczano przy drzwiach i oknach, aby odstraszać złe duchy i samego Jacka. Kiedy irlandzcy i szkoccy osadnicy przybyli do Ameryki Północnej, przywieźli ze sobą ten zwyczaj. Tam rzepę stopniowo zastąpiła dynia — większa, bardziej miękka i znacznie łatwiejsza do wycinania.

Warto zauważyć, że legenda o Jacku to właśnie opowieść ludowa, a nie wydarzenie potwierdzone historycznie. Jej znane wersje pisemne zaczęły pojawiać się w XIX wieku. Jednak to właśnie ona przyczyniła się do utrwalenia upiornej nazwy lampionów z dyni oraz ich szczególnego miejsca w obchodach tego święta.

Dlaczego w Halloween chodzi się od drzwi do drzwi i prosi o słodycze

Współczesna tradycja „trick-or-treat” — kiedy dzieci w kostiumach chodzą od domu do domu i proszą o słodycze — również ma swoje dawne europejskie odpowiedniki. Jednym z nich był zwyczaj zwany „souling”. W średniowiecznej Anglii i Irlandii ubodzy ludzie w przeddzień Dnia Wszystkich Świętych i Dnia Zmarłych chodzili od domu do domu i prosili o tak zwane „placki dusz” — soul cakes. W zamian obiecywali modlić się za zmarłych krewnych gospodarzy.

Z czasem w niektórych regionach tradycję tę przejęły dzieci. One również chodziły do sąsiadów, śpiewały piosenki, odmawiały modlitwy lub wystawiały krótkie przedstawienia, mając nadzieję na otrzymanie jedzenia lub pieniędzy. W innych regionach istniały zwyczaje przebierania się i chodzenia po domach, które nazywano mumming lub guising.

Zwyczaj w swojej współczesnej formie ukształtował się znacznie później, zwłaszcza w Ameryce Północnej. Pod koniec XIX i na początku XX wieku obchody stopniowo przekształcały się w rozrywkę społeczną. A po II wojnie światowej, kiedy produkcja słodyczy i kostiumów dla dzieci stała się bardziej dostępna, zwyczaj „trick-or-treat” zyskał masową popularność w Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj dzieci pukają do drzwi i wołają „Trick or treat!”. To wyrażenie można przetłumaczyć jako „Słodycze albo psikus!”. Gospodarze zazwyczaj dają im słodycze, a odmowa, zgodnie z żartobliwą logiką tradycji, może skutkować drobnym psikusem. Oczywiście we współczesnym obchódzie jest to głównie zabawa, a nie prawdziwa groźba.

Jak Halloween stało się świętem filmów grozy

Trudno wyobrazić sobie współczesny obraz Halloween bez kina. To właśnie filmy uczyniły z niego nie tylko ludowe święto z kostiumami i słodyczami, ale także prawdziwy kulturowy symbol strachu. Czarownice, duchy, zamaskowani maniacy, opuszczone domy i ciemne ulice stały się rozpoznawalnymi obrazami, które co roku pod koniec października powracają na ekrany.

Oczywiście kino poruszało temat Halloween jeszcze przed pojawieniem się współczesnych horrorów. Na przykład w 1952 roku Disney wypuścił krótkometrażową kreskówkę „Trick or Treat”, w której Kaczor Donald wraz z siostrzeńcami świętuje Halloween i spotyka czarownicę. W 1966 roku w telewizji wyemitowano animowany odcinek specjalny „It's the Great Pumpkin, Charlie Brown”. Opowiadał on o Linusie, który czeka na pojawienie się Wielkiej Dyni — bajkowej postaci, która rzekomo ma przylecieć w noc Halloween. Dzieła te przedstawiały to święto nie tylko jako pretekst do straszenia się, ale także jako część kultury dziecięcej.

Jednak prawdziwym punktem zwrotnym dla tego gatunku stał się film „Halloween” w reżyserii Johna Carpentera, który miał swoją premierę w 1978 roku. W centrum fabuły znajduje się Michael Myers, niebezpieczny morderca, który w noc Halloween powraca do swojego rodzinnego miasteczka. Jego postać w białej masce stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych w gatunku slasherów – horrorów, w których przestępca ściga i zabija swoje ofiary.

Film Carpentera odniósł sukces komercyjny i wpłynął na dalszy rozwój horrorów. To właśnie ona nadała 31 października szczególną atmosferę: ciemne ulice, dziecięce kostiumy, udekorowane domy oraz poczucie, że za zwykłym świątecznym zgiełkiem może kryć się niebezpieczeństwo. Następnie pojawiły się liczne kontynuacje, a sam Michael Myers stał się jedną z kultowych postaci kina grozy.

Z czasem Halloween stało się ważnym elementem fabuły wielu innych filmów. W serii „Krzyk” świąteczne maski i kostiumy stały się elementem gry ze strachem, a w filmie „Focus-Pocus” widzom pokazano bardziej bajkową i komediową stronę tego święta. Film „Przerażenie przed Bożym Narodzeniem” połączył estetykę Halloween z atmosferą świąt Bożego Narodzenia, a „Koralina w świecie koszmarów” zaproponowała mrożącą krew w żyłach bajkę, którą pokochali zarówno dzieci, jak i dorośli.

Dzięki kinie Halloween zyskało swój własny język wizualny. Widzowie zaczęli kojarzyć to święto z mrocznymi sylwetkami, świecami, pajęczynami, dyniami, szkieletami i przerażającymi maskami. A postacie z popularnych filmów stały się jednymi z najczęściej wybieranych motywów kostiumów na imprezy świąteczne.

Jak obchodzi się Halloween dzisiaj

Najhuczniej Halloween obchodzi się w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. W tych krajach do 31 października przygotowuje się z wyprzedzeniem: dekoruje się domy, podwórka i sklepy, kupuje kostiumy, organizuje imprezy tematyczne. Niektórzy właściciele domów zamieniają swoje podwórka w prawdziwe upiorne dekoracje z mechanicznymi szkieletami, sztucznymi grobami, pajęczynami i oświetleniem. Dla dzieci główną rozrywką pozostaje „trick-or-treat”. Chodzą po ulicach w kostiumach, zbierają słodycze i rywalizują o to, kto zdobędzie najwięcej smakołyków. Dorośli organizują imprezy, konkursy na najlepszy kostium, pokazy filmów grozy oraz tematyczne kolacje.

W Irlandii, skąd pochodzi znaczna część tradycji tego święta, Halloween również zajmuje szczególne miejsce. Organizuje się tam parady kostiumowe, festiwale i imprezy uliczne. Wśród tradycyjnych smakołyków znajduje się barmbrack, słodki chleb z suszonymi owocami, w którym niegdyś pieczono małe przedmioty służące do wróżenia. Znaleziona ozdoba lub inny symbol mogły, zgodnie z wierzeniami, wskazywać, co czeka daną osobę w przyszłości.

W Meksyku pod koniec października i na początku listopada obchodzi się Día de los Muertos – Dzień Zmarłych. Często mylony jest on z Halloween ze względu na jaskrawe wizerunki szkieletów i czaszek, jednak jest to odrębna tradycja z własną historią i znaczeniem. Rodziny tworzą domowe ołtarze ku czci zmarłych, dekorują je kwiatami aksamitki, zdjęciami, świecami oraz ulubionymi potrawami tych, których upamiętniają. Nie jest to tyle święto strachu, co dzień pamięci, miłości i więzi międzypokoleniowej.

W Wielkiej Brytanii Halloween wiąże się również z imprezami kostiumowymi, dekorowaniem domów oraz dziecięcymi obchodami po domach. Jednocześnie zachowują się tu również inne jesienne zwyczaje, w szczególności tradycja nocnych ognisk oraz obchody Nocy Guya Foksa 5 listopada. Wydarzenia te mają różne pochodzenie, choć w kalendarzu znajdują się tuż obok siebie.

Na Ukrainie Halloween również stało się ważną częścią jesiennego kalendarza rozrywki. W miastach organizowane są imprezy kostiumowe, festiwale tematyczne, questy, pokazy filmowe i sesje zdjęciowe. Kawiarnie i restauracje dekorują wnętrza dyniami, pajęczynami i świecami, a sklepy oferują słodycze i dekoracje w odpowiedniej stylistyce. Dla wielu jest to przede wszystkim okazja, by na jeden wieczór wcielić się w inną postać, spędzić czas z przyjaciółmi i dodać odrobinę mistyki do zwykłych jesiennych dni.

Jednocześnie stosunek do tego święta pozostaje zróżnicowany. Część osób postrzega je jako radosną tradycję kulturową, inni nie popierają go ze względu na przekonania religijne lub uważają za obce dla kultury ukraińskiej. Każdy więc sam decyduje, czy włączyć się w obchody.

Ciekawe fakty dotyczące Halloween, o których być może nie wiedzieliście

1. Początkowo lampiony nie wycinano z dyni.

W Irlandii i Szkocji używano do tego rzepy, buraków i innych warzyw korzeniowych. Były one znacznie mniejsze i twardsze od dyni, dlatego wycinanie na nich strasznych twarzy nie było łatwe. Znana nam latarnia z dyni zyskała popularność już w Ameryce Północnej.

2. Kolory czarny i pomarańczowy mają znaczenie symboliczne.

Kolor pomarańczowy kojarzy się z jesiennymi zbiorami, dyniami i ogniem, a czarny – z ciemnością, śmiercią i końcem roku. Razem stały się one rozpoznawalną kolorystyką tego święta.

3. Halloween nazywano kiedyś „Nocą Wszystkich Świętych”.

Współczesna nazwa Halloween wywodzi się od angielskiego All Hallows’ Eve — wieczoru poprzedzającego Dzień Wszystkich Świętych. Z czasem to długie wyrażenie uległo skróceniu, a nazwa przybrała znaną nam dzisiaj formę.

4. W dawnych tradycjach halloweenowych ludzie próbowali przewidzieć przyszłość.

W Szkocji i Irlandii istniały wróżby dotyczące miłości i małżeństwa. Na przykład dziewczęta mogły obierać jabłko tak, aby skórka pozostała w postaci długiego paska, a następnie rzucały ją przez ramię. Na podstawie kształtu, w jakim spadła, rzekomo można było określić pierwszą literę imienia przyszłego męża.

5. Jabłka stały się częścią halloweenowych zabaw nieprzypadkowo.

Gra „bobbing for apples” — polegająca na tym, że uczestnicy próbują zębami wyłowić jabłko z miski lub beczki z wodą — ma długą europejską tradycję. Łączy się ją z tradycjami wróżenia i jesiennymi uroczystościami. Dziś jest to jedna z klasycznych rozrywek na imprezach tematycznych.

6. W Stanach Zjednoczonych Halloween przekształciło się w ogromną branżę.

Kostiumy, dekoracje, słodycze, ozdoby i imprezy tematyczne co roku tworzą rynek na ogromną skalę. Amerykanie wydają miliardy dolarów na przygotowania do święta, a sklepy zaczynają sprzedawać produkty związane z Halloween na długo przed 31 października.

7. Nie wszystkie kostiumy na Halloween muszą być straszne.

Pierwotnie przebieranie się wiązało się z ludowymi wierzeniami o duchach i zaświatach. Dzisiaj ludzie przebierają się za kogokolwiek: od wampirów i czarownic po bohaterów filmowych, piosenkarzy, polityków, postacie z kreskówek, a nawet potrawy. Najważniejszy jest nietypowy wizerunek i odrobina fantazji.

8. W Meksyku obchodzi się święto, które często mylone jest z Halloween.

Día de los Muertos, czyli Dzień Zmarłych, obchodzony jest 1 i 2 listopada. Pomimo podobnych motywów czaszek i szkieletów jest to odrębna meksykańska tradycja. Jej głównym celem jest oddanie hołdu zmarłym bliskim, upamiętnienie ich życia oraz symboliczne zaproszenie ich do domu za pomocą rodzinnych ołtarzy, zdjęć, kwiatów i poczęstunków.

9. Jeden z najsłynniejszych filmów o Halloween nakręcono przy niewielkim budżecie.

Kultowy horror Johna Carpentera „Halloween” z 1978 roku odniósł ogromny sukces, mimo że jego budżet był skromny jak na standardy przemysłu filmowego. Do stworzenia maski Michaela Myersa wykorzystano przerobioną maskę aktora Williama Shatnera, którą pomalowano i zmieniono jej wygląd. Tak narodziła się jedna z najsłynniejszych postaci w filmach grozy.

10. Halloween ma swoją własną „straszną” kuchnię.

Oprócz słodyczy i cukierków w różnych krajach przygotowuje się specjalne jesienne potrawy. W Irlandii popularny jest barmbrack — słodki chleb z suszonymi owocami, w USA — ciasto dyniowe, a w wielu krajach Europy pod koniec października i na początku listopada przygotowuje się potrawy związane z jesiennymi zbiorami i tradycjami upamiętniającymi zmarłych.

Dlaczego Halloween wciąż nie traci na popularności

W ciągu kilku tysiącleci Halloween przeszło długą drogę: od starożytnego święta zakończenia żniw do wieczoru kojarzonego z kostiumami, słodyczami i horrorami. W tym święcie połączyły się wierzenia celtyckie, daty chrześcijańskie, irlandzkie legendy, amerykańska kultura masowa oraz współczesny przemysł rozrywkowy.

Jego popularność można wyjaśnić w prosty sposób: to święto pozwala na jeden wieczór zmienić swój zwykły wizerunek, wcielić się w rolę bajkowej lub przerażającej postaci i bezpiecznie pobawić się strachem. Jest tu miejsce zarówno na słodycze dla dzieci, jak i na imprezy dla dorosłych, a także na stare legendy przekazywane z pokolenia na pokolenie.

A dynia z wyciętym uśmiechem przypomina, że za współczesnymi dekoracjami kryje się historia, która rozpoczęła się na długo przed pojawieniem się kin, kostiumów tematycznych i cukierków w jaskrawych opakowaniach.

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