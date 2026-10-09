Święto 9 października 2026 r — Międzynarodowy Dzień Piwa i Pizzy: historia tego pysznego połączenia

9 października na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Piwa i Pizzy — nieoficjalne święto kulinarne poświęcone jednemu z najpopularniejszych połączeń na świecie. Święto to powstało w 2016 roku, a jego pomysłodawcą jest programista internetowy oraz miłośnik pizzy i piwa, Nick Saulino. W 2026 roku Dzień Piwa i Pizzy przypada w piątek, więc dla miłośników tego połączenia data ta dodatkowo zbiega się z początkiem weekendu.

Międzynarodowy Dzień Piwa i Pizzy to dość młode święto. Zostało ustanowione w 2016 roku. Jego inicjatorem był Nick Saulino – programista stron internetowych i wielki miłośnik pizzy oraz piwa. Zauważył on, że dla wielu popularnych produktów istnieją już osobne dni tematyczne, a dla klasycznego połączenia pizzy i piwa nie było jeszcze takiej okazji. Dlatego Saulino postanowił stworzyć własne święto i poświęcić je właśnie tej parze.

Na datę nowego święta wybrano 9 października. Data ta nie jest związana z żadnym dawnym wydarzeniem historycznym ani tradycyjnym włoskim festiwalem. Jest to współczesna inicjatywa, która rozprzestrzeniła się dzięki internetowi, kalendarzom wydarzeń gastronomicznych, lokalom gastronomicznym oraz mediom społecznościowym. Z czasem 9 października zaczęto wykorzystywać jako pretekst do organizowania tematycznych akcji, degustacji i spotkań w gronie przyjaciół.

Właśnie dlatego ważne jest, aby nie mylić tego dnia z Międzynarodowym Dniem Piwa, obchodzonym w pierwszy piątek sierpnia, ani z poszczególnymi dniami poświęconymi pizzy. Dzień piwa i pizzy poświęcony jest właśnie ich połączeniu. Jego główna idea jest prosta — przypomnieć o dwóch produktach, które już dawno stały się częścią codziennego życia w wielu krajach. A przy okazji spotkać się przy stole z przyjaciółmi lub rodziną.

Dlaczego właśnie piwo i pizza?

Pizza i piwo dobrze do siebie pasują nie tylko ze względu na swoją popularność. Mają one smaki, które się wzajemnie uzupełniają. Pizza często zawiera ser, sos pomidorowy, mięso, przyprawy oraz słoną, chrupiącą skórkę. Piwo charakteryzuje się musowaniem, lekką goryczką oraz różnym nasileniem nut słodkich lub słodowych. Razem te cechy tworzą połączenie, które dla wielu wydaje się bardzo naturalne.

Wysoka zawartość dwutlenku węgla w piwie pomaga odświeżyć smak po tłustym i serowym posiłku. Daje uczucie świeżości w ustach po każdym kęsie. Goryczka chmielu może dobrze kontrastować z solonym serem lub pikantnymi dodatkami. Natomiast odmiany o bardziej słodowym charakterze mogą uzupełniać przypieczoną skórkę i karmelizowane smaki. Właśnie dlatego wybór napoju można dostosować nie tylko do pizzy jako takiej, ale do konkretnego nadzienia.

Jest jeszcze jedna prosta kwestia. Zarówno pizza, jak i piwo świetnie nadają się do spożywania w gronie znajomych. Pizzę łatwo podzielić między kilka osób, a przy stole można spróbować różnych smaków. To właśnie ta swobodna atmosfera sprawiła, że to połączenie stało się popularne w kawiarniach, pubach, pizzeriach i w domu. Dlatego święto to w rzeczywistości poświęcone jest nie tylko jedzeniu i napojom, ale także wspólnemu spędzaniu czasu.

Historia pizzy sięga znacznie dalej niż samo święto

Chociaż współczesna pizza kojarzy się przede wszystkim z Włochami, jej historia nie rozpoczęła się w 2016 roku, a nawet nie w obecnej postaci kuchni włoskiej. Od tysięcy lat ludzie przygotowywali płaskie placki z ciasta i dodawali do nich różne składniki. Podobne potrawy istniały w różnych kulturach regionu Morza Śródziemnego i Bliskiego Wschodu. Były proste, niedrogie i wygodne do spożycia. Samo słowo „pizza” ma bardzo długą historię pisemną. Jedna z najstarszych znanych pisemnych wzmianek o tym słowie pochodzi z 997 roku i ma swoje źródło w mieście Gaeta we Włoszech. Nie była to jednak jeszcze pizza w takiej postaci, jaką znamy dzisiaj. Znane nam danie ukształtowało się znacznie później, a szczególną rolę w jego rozwoju odegrał Neapol.

Ważną rolę w kształtowaniu współczesnego wyglądu pizzy odegrały pomidory. Po pojawieniu się w Europie zaczęto je stopniowo wykorzystywać w kuchni włoskiej. Z czasem połączenie ciasta, sosu pomidorowego, sera i innych dodatków stało się podstawą współczesnej pizzy. A już z Włoch potrawa zaczęła aktywnie rozprzestrzeniać się po całym świecie. W różnych krajach pizza dostosowała się do lokalnych gustów. W Nowym Jorku popularność zyskała cienka pizza, którą wygodnie można złożyć na pół. W Chicago pojawiła się pizza głęboka z grubym spodem. W Detroit znana jest kwadratowa pizza z chrupiącymi brzegami. Dlatego dzisiaj słowo „pizza” może oznaczać dziesiątki potraw zupełnie różnych pod względem wyglądu i smaku.

A co wiadomo o historii piwa?

Piwo ma jeszcze dłuższą historię. Ślady jego produkcji sięgają kilku tysiącleci przed naszą erą. Badacze wiążą wczesną historię warzenia piwa z kulturami starożytnej Mezopotamii i Egiptu. Dla starożytnych ludzi nie był to tylko napój do relaksu. Piwo stanowiło również część diety i zajmowało ważne miejsce w życiu codziennym. Przez wieki receptury piwa ulegały znacznym zmianom. Różne narody wykorzystywały lokalne zboża, wodę, zioła i inne składniki. Z czasem chmiel stał się jednym z kluczowych składników warzenia piwa w Europie. Obecnie istnieją setki różnych stylów piwa — od lekkich lagerów po ciemne stouty i inne piwa rzemieślnicze.

Co ciekawe, współczesna różnorodność piw doskonale nadaje się do eksperymentów z pizzą. Lekki lager może dobrze uzupełniać prostą pizzę z serem lub warzywami. Piwo o wyraźnej goryczce chmielowej często łączy się z pikantnymi dodatkami. Ciemne odmiany mogą podkreślać smak grzybów, wędzonego mięsa lub dobrze przypieczonej skórki. Oznacza to, że nawet w ramach jednej uroczystości można wypróbować wiele różnych kombinacji.

Jak prawidłowo łączyć piwo z pizzą

Nie ma jednej uniwersalnej zasady łączenia pizzy z piwem. Wiele zależy tu od osobistych upodobań. Istnieje jednak kilka prostych zasad, które pomagają w eksperymentowaniu. Lżejsze odmiany piwa zazwyczaj nie przytłaczają delikatnych dodatków, natomiast te bardziej treściwe lepiej komponują się z pikantnymi lub tłustymi potrawami.

Na przykład piwo typu lager lub pilzner warto spróbować z klasyczną pizzą z serem, warzywami lub lekkim nadzieniem. Orzeźwiający smak takiego piwa nie będzie zbyt mocno konkurował z jedzeniem. Do pizzy z pepperoni lub innym ostrym nadzieniem można wybrać bardziej aromatyczne piwo o wyraźnej goryczce chmielowej. Pomaga ono zrównoważyć tłustość i ostrość.

Do pizzy z grzybami, wędzonym mięsem lub mocno przypieczoną skórką można dobrać ciemniejsze odmiany. Ich nuty palone i słodowe mogą współgrać ze smakami skórki. A jeśli masz ochotę na coś niezwykłego, możesz wybrać piwo owocowe lub pszeniczne i poeksperymentować z pizzą zawierającą pikantne, słodkawe lub owocowe składniki. Główna zasada jest prosta: połączenie musi smakować właśnie Tobie.

Jak świętuje się Dzień piwa i pizzy

To święto nie ma skomplikowanego oficjalnego rytuału. Można je świętować w pizzerii, pubie lub po prostu w domu. Jedną z najpopularniejszych opcji jest zamówienie kilku różnych pizz i dobranie do nich różnych rodzajów piwa. Wtedy można porównać smaki i ustalić, które połączenie podobało się najbardziej.

Kolejną opcją jest zorganizowanie domowej imprezy z pizzą . Można przygotować ciasto, postawić na stole kilka dodatków i pozwolić każdemu skomponować własną pizzę. To rozwiązanie sprawdza się szczególnie dobrze w gronie przyjaciół lub podczas rodzinnego wieczoru. A podczas gdy ciasto rośnie, można przygotować różne sosy i napoje bezalkoholowe.

W pizzeriach i pubach do 9 października mogą organizować specjalne promocje, degustacje i menu tematyczne. Niektóre lokale proponują degustację kilku rodzajów piwa w połączeniu z różnymi rodzajami pizzy. Taki format pozwala nie tylko zjeść, ale także zrozumieć, jak różne smaki współgrają ze sobą.

Kolejną tradycją jest fotografowanie swojej pizzy i napoju oraz dzielenie się zdjęciami w mediach społecznościowych. W tym celu używa się między innymi hashtagów #BeerAndPizzaDay, #BeerAndPizza oraz #PizzaAndBeer. W ten sposób święto, które początkowo było jedynie pomysłem jednego entuzjasty, zyskuje nowych uczestników w różnych krajach.

Ciekawostki o piwie i pizzy

Pizza i piwo to dziś tak powszechne połączenie, że trudno sobie wyobrazić, iż kiedyś wyglądały zupełnie inaczej niż obecnie. Pizza nie zawsze miała sos pomidorowy, dużo sera i dziesiątki wariantów dodatków. Piwo również przez tysiąclecia zmieniało się w zależności od technologii i produktów dostępnych piwowarom. Współczesna klasyczna para ukształtowała się dopiero po długiej historii rozwoju obu produktów.

Kolejny ciekawy fakt — pizza ma ogromną liczbę regionalnych odmian . Nawet we Włoszech może się znacznie różnić w zależności od miasta. A po rozpowszechnieniu się w innych krajach pojawiły się własne style i przepisy. Dlatego Dzień Piwa i Pizzy można przekształcić w prawdziwą podróż kulinarną, nie wyjeżdżając z miasta.

Samo święto pokazuje również, jak we współczesnym świecie mogą powstawać nowe tradycje. W 2016 roku był to po prostu pomysł Nicka Sauliniego, który postanowił poświęcić osobny dzień swojemu ulubionemu połączeniu. Następnie datę tę zaczęły uwzględniać kalendarze i lokale, a w mediach społecznościowych pojawiły się posty od osób z różnych krajów. Dzisiaj, 9 października, Dzień piwa i pizzy figuruje już w międzynarodowych kalendarzach dat tematycznych.

Dzień piwa i pizzy w 2026 roku

W 2026 roku Międzynarodowy Dzień Piwa i Pizzy będzie obchodzony w piątek, 9 października. Będzie to dziesiąta rocznica ustanowienia tego święta w 2016 roku. Data pozostaje niezmienna — 9 października każdego roku. Nie jest to oficjalny dzień wolny od pracy ani święto państwowe. Jego sens jest znacznie prostszy — spotkać się razem, skosztować ulubionej pizzy i dobrać do niej napój. Dla osób niepijących alkoholu organizatorzy święta oferują osobne alternatywy bezalkoholowe, w szczególności piwo bezalkoholowe lub inne napoje.

A główna tradycja tego dnia w rzeczywistości nie wymaga skomplikowanych zasad. Można wybrać klasyczną „Margaritę”, pizzę z mięsem, grzybami lub warzywami, spróbować nowego nadzienia albo w ogóle przygotować ją samodzielnie. Najważniejsze to nie spieszyć się, delektować się jedzeniem i spędzić czas z bliskimi. W końcu właśnie dla takiej prostej przyjemności stworzono to niezwykłe święto kulinarne.

Czytaj nas na