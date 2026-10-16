W Bangkoku w Tajlandii prezes Grupy Banku Światowego Ajay Banga oświadczył, że instytucja dąży do zapewnienia 19 mld dolarów finansowania projektów w sektorze minerałów krytycznych w latach fiskalnych 2026–2030. Informuje o tym Channel NewsAsia.

Banga ogłosił ten cel podczas sesji plenarnej dorocznych spotkań Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego. Według niego Bank Światowy zamierza pięciokrotnie zwiększyć skalę swojej działalności w sektorze minerałów krytycznych w ciągu pięciu lat.

Cel finansowania

Nowy plan wdrożeniowy Metals and Minerals zakłada 19 mld dolarów finansowania minerałów krytycznych w latach fiskalnych 2026–2030. Dla porównania, w latach fiskalnych 2021–2025 kwota ta wyniosła 3,6 mld dolarów.

Bank Światowy wskazał również 20 krajów, z którymi może współpracować przy projektach rozwojowych w tej dziedzinie.

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Współpraca z krajami

W tym tygodniu bank uruchomił pierwsze porozumienia z krajami wspólnie z partnerami z wielostronnych banków rozwoju. Ich celem jest rozwój lokalnych branż, aby więcej miejsc pracy i wartości dodanej pozostawało w krajach partnerskich.

Stany Zjednoczone, największy akcjonariusz Banku Światowego, wezwały instytucję do zwiększenia finansowania rozwoju minerałów krytycznych. Sekretarz skarbu USA Scott Bessent oświadczył, że bank powinien aktywniej wspierać wydobycie i przetwarzanie poprzez ograniczanie ryzyka projektów, finansowanie oraz inwestycje w niezbędną infrastrukturę, w tym w projekty wydobycia głębinowego.

Banga nie wspomniał o wydobyciu głębinowym w swoim oświadczeniu. Jednocześnie plan Banku Światowego zakłada ostrożne podejście do tego nowego sektora: wszelkie uczestnictwo i inwestycje muszą być zgodne z politykami instytucji.

Banga poinformował również, że w roku fiskalnym 2026, który zakończył się 30 czerwca, Grupa Banku Światowego pozyskała 112 mld dolarów kapitału prywatnego. Wraz z kredytowaniem z własnego bilansu łączna wartość finansowania grupy osiągnęła 230 mld dolarów.

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