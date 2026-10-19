Według France 24 Bank Światowy prognozuje, że gospodarka Libanu skurczy się w 2026 roku o 6,4%, a inflacja wyniesie około 17,5%.

Czas trwania kryzysu

Kryzys gospodarczy w Libanie trwa od 2019 roku. France 24 zaznacza, że słabe ożywienie obserwowane w ubiegłym roku zostało przerwane przez nową eskalację wojny Izraela z Hezbollahem.

Według oceny Banku Światowego przytoczonej przez stację oba wskaźniki są prognozą na bieżący rok. Nie są to dane dotyczące już odnotowanych wyników.

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Wpływ inflacji

France 24 informuje, że skutki kryzysu są widoczne w codziennym życiu kraju. Pogłębiająca się przepaść jest odczuwalna w sytuacji gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, a także w nawykach konsumpcyjnych ludności.

Materiał opowiada o tym, jak inflacja wywiera presję na gospodarstwa domowe. Materiał o sytuacji w Libanie przygotowali korespondenci Serge Berberi i Rene Davis, a opublikowano go 19 października 2026 roku.

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